Разумков призвал Конгресс США ввести санкции по "Северному потоку", чтобы не допустить его достройку

Спикер ВР Дмитрий Разумков выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся строительством и возможным введением в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", который Россия использует как инструмент гибридной войны. Этот проект несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Об этом говорится в открытом письме Разумкова спикеру Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

"Северный поток – 2" является, прежде всего, геополитическим проектом, имеющим целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации. Он значительно сужает пути диверсификации поставок энергии европейским потребителям. "Северный поток - 2" идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке", - подчеркивает Разумков.

По убеждению спикера ВР, "Северный поток – 2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира.

"Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств", - следует из письма.

Разумков также выразил благодарность Конгрессу США за постоянную поддержку Украины в противостоянии угрозам со стороны России и введенные ранее санкции, которые не позволили ослабить энергетическую безопасность Украины.

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"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству "Северного потока – 2". Призываю Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США", добавил Разумков.