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Разумков призвал Конгресс США ввести санкции по "Северному потоку", чтобы не допустить его достройку

Разумков призвал Конгресс США ввести санкции по

Спикер ВР Дмитрий Разумков выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся строительством и возможным введением в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", который Россия использует как инструмент гибридной войны. Этот проект несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Об этом говорится в открытом письме Разумкова спикеру Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

"Северный поток – 2" является, прежде всего, геополитическим проектом, имеющим целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации. Он значительно сужает пути диверсификации поставок энергии европейским потребителям. "Северный поток - 2" идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке", - подчеркивает Разумков.

По убеждению спикера ВР, "Северный поток – 2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира.

"Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств", - следует из письма.

Разумков также выразил благодарность Конгрессу США за постоянную поддержку Украины в противостоянии угрозам со стороны России и введенные ранее санкции, которые не позволили ослабить энергетическую безопасность Украины.

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"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству "Северного потока – 2". Призываю Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США", добавил Разумков.

Автор: 

Конгресс США (1243) россия (96192) США (27149) Северный поток (1458) Пелози Нэнси (56) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+11
Скупщик краденного, Димон рыгыАнальный, симитировал бурную деятельность.😄😆
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22.07.2021 08:58 Ответить
+11
Вы 73-процентный?
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22.07.2021 09:02 Ответить
+10
Гра на публіку. Який розумний чувак! В президенти його.
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22.07.2021 09:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ну сколько можно? нужно было взвывать, когда поток строился, предшественникам, а так как они ничего не сделали, то уже поздно
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22.07.2021 08:56 Ответить
До 19 року було збудовано 37%, а при Зелі решта. Який висновок?
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22.07.2021 08:58 Ответить
вот эти 37 и все решили, не было бы 37 не было и 99
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22.07.2021 09:00 Ответить
Вы 73-процентный?
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22.07.2021 09:02 Ответить
А разве по его вскукареам вы еще не поняли?
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22.07.2021 09:06 Ответить
Так и вопрос у меня был скорее риторический.
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22.07.2021 11:30 Ответить
я 100-процентный, а вы 27- процентный?
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22.07.2021 09:12 Ответить
А, что, за Зеленского 100% прголосовало?
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22.07.2021 09:17 Ответить
я ни за кого не голосовал, после жабы -ющенка,понял, любой президент подстава олигархов или сам олигарх
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22.07.2021 09:18 Ответить
Ну да, ну да, вы сделали вид, что сказали правду, мы сделали вид, что вам поверили.
Сегодня в кого из 73%-х не плюнь, ни кто за Зелень не голосовал.
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22.07.2021 11:32 Ответить
Президентские выборы в Украине (2019)
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 31 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 года (первый тур) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 - явка 62,86 %
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 21 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 года (второй тур) - явка 61,37 %

Ц тобі, шо б ти не думав шо наволо тебе одні лише "зе-виборці"...
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22.07.2021 16:30 Ответить
тобто у всьому винен Порошенкао, правильно ? Стандартна логіка упоротого зе-фанатика.
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22.07.2021 09:14 Ответить
При чому тут Петя? Він взагалі ні на що не впливав.
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22.07.2021 09:16 Ответить
нет, это у вас стандартная логика пэтиков, все было решено и согласована между рашкой и евросоюзом, для видимости вводили санкции и НИКТО ИЗ РУКОВОДСТВА УКРАИНЫ НИЧЕГО НЕ СМОГ СДЕЛАТЬ
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22.07.2021 09:17 Ответить
псс...во всем происходящем виноват каждый президент за лет независимости, только ты никому не говори. А кто их всех выбирал чисто из-за их лозунгов и на гребне популизма, то уже конечно никого не волнует
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22.07.2021 09:31 Ответить
зачем врешь?, в декабре 19-го, было построено 93% газопровода....
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22.07.2021 09:23 Ответить
Соя - она такая.
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22.07.2021 09:29 Ответить
Да ладно тебе, в декабре 2018-го уже было построено 99.9998% сп2.
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22.07.2021 09:33 Ответить
Скупщик краденного, Димон рыгыАнальный, симитировал бурную деятельность.😄😆
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22.07.2021 08:58 Ответить
Гра на публіку. Який розумний чувак! В президенти його.
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22.07.2021 09:01 Ответить
А 73% публики нравится.
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22.07.2021 09:04 Ответить
Разумков призвал Конгресс США ввести санкции по "Северному потоку", чтобы не допустить его достройку - Цензор.НЕТ 5154
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22.07.2021 08:58 Ответить
клоун и зеленые просто расписались в своей не компетентности - гнать их надо - как можно быстрее
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22.07.2021 09:01 Ответить
поздно, русские уже купили
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22.07.2021 09:03 Ответить
разумков кусок говна
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22.07.2021 09:01 Ответить
ну вот, почему только кусок
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22.07.2021 09:33 Ответить
У него роль такая, после того, как все порешалось кричать нас обокрали.
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22.07.2021 09:04 Ответить
Так дядя Сэм сказал что бы хавло защелкнули или нет? Сколько можно дурня включать
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22.07.2021 09:08 Ответить
При чем дядя Сэм? Помочь можно только тому кто знает чего он хочет и что-то делает сам. а если власти Украины вертят задницей быстрее чем Карлсон пропеллером то че можно им помочь?
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22.07.2021 09:18 Ответить
Поздно. Поезд ушёл. Интересы Германии выше украинских.
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22.07.2021 09:11 Ответить
краще б не позорились. все просрали за 2 роки, а тепер закликають ввести санкції, при тому що на посадах тримають колишніх риг, російського агента Єрмака, та знищують рефформи, які фінансувало США і ЄС. Тупий, довбаний зелений зброд.
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22.07.2021 09:13 Ответить
Не созрели ещё 😀
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22.07.2021 09:16 Ответить
Почитайте в немецкой прессе что пишут, все уже решено , он будет работать
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22.07.2021 09:13 Ответить
Так рушились империи. Когда исчезают иллюзии, на "понтах" никого не удержишь.
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22.07.2021 09:18 Ответить
Очень глубокую?
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22.07.2021 09:14 Ответить
Ми справжні патріоти - самі хочемо заробляти криваві гроші на транзиті.
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22.07.2021 09:15 Ответить
... Що за абракадабру ти написав .??
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22.07.2021 09:22 Ответить
Що є, то є.
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22.07.2021 09:35 Ответить
Это когда депутаты начали сбор подписей , Разумков проснулся 😀😀😀
Он похож на Диму Медведева или Обломова - находится в сонном состоянии.

Хотя Глава парламента должен был давно действовать против СП2 - может ему ОПЗЖ этого делать не разрешало ?
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22.07.2021 09:15 Ответить
далі по сценарію на території російської дири накриється трубопровід, який проходить через Україну і газ піде в обхід. Руки расєї розв'язані для широкомасштабного наступу. ЗСУ не фінансуються, озброєння не купується, цінні кадри йдуть з армії. Все йде на розпил у Великому будівництві. Ідеальні умови.
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22.07.2021 09:21 Ответить
Призывай не призывай, кто вас клоунов слушать будет
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22.07.2021 09:23 Ответить
Зелебобіки, назвіть ХОТЬ ЩОСЬ, що не було просрано за останні 2 роки? Якщо ще щось залишилось, то є 3 роки і може друга каденція завдяки вашому безумству.
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22.07.2021 09:30 Ответить
Разумков призвал Конгресс США ввести санкции/ Не честный-для воровского кодлана Коломойского -барыга, а германская порноактриса , готовая "принять любое количество из любой страны". Изображает о казне заботу .Типа не знает: Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.
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22.07.2021 09:32 Ответить
Разумков закликав Конгрес США запровадити санкції щодо "Північного потоку", щоб не допустити його добудови - Цензор.НЕТ 6322.
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22.07.2021 09:35 Ответить
Иш разашелся только после драки кулаками не машут. Но про тарифы ни гу-гу. Наши тарифы это их конветы. Лицедеи плеснявые.
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22.07.2021 09:35 Ответить
Розумков пытается создать свой полит проект отдельный от Зели.. ( то ли боясь что его сольют, либо понимая что положение Зе постепенно но неуклонно ухудшается, из за экономической ситуации, " драконовскими " тарифами, давления Раши и уже как понятно и Запада, отсутствия кредитов МВФ, формул " штангенциркуля" и т.д.) Поэтому иногда делает вбросы подобный этому.. Ничего нового в этом мире.. У нас же кого не возьми все " патриоты, страдальцы- плакальщики об Украине и ее бедном народе")
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22.07.2021 09:36 Ответить
разумков как петух,главное прокукарекать, а там хоть солнце не всходи
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22.07.2021 09:36 Ответить
От убоге зелене. Краще би вже мовчало там у радi, а то обicрались усiм кодлом i тепер за вас, хтось буде думать прибирать.
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22.07.2021 09:40 Ответить
не минуло і три роки, як хитрожопий Дмитро "рішуче" висловився..
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22.07.2021 09:48 Ответить
Младориг разумков мав би, перш за все, виконувати свої прямі обов'язки.

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Поки Комітет Верховної ради вже кілька місяців не може розглянути НЕВІДКЛАДНИЙ законопроєкт президента про ліквідацію ОАСКу його судді продовжують отримувати чималі зарплати.
Так Павлу Вовку у червні виплатили 330 557 гривень зарплатні.
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22.07.2021 10:01 Ответить
Ну да,как партнеров искать то в Китай лезут,а как спасать задницу,то США просят.Это уже какая то проституция.
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22.07.2021 10:08 Ответить
В Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Об этом украинской службе "Голоса Америки" рассказала конгресвумен Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе, пишет "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/07/22/7125722/ Европейская правда ".
Накануне в Белом доме объявили, что ждут украинского президента в Вашингтоне 30 августа.
В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.
"Мне не нравится такое время вообще. Мы направили письма президенту, призывая, чтобы эту дату изменили - для того, чтобы члены Конгресса были здесь, в Вашингтоне, в одно время.
Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю, что он очень занят - это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом", - сказала Марси Каптур.
Накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз. Он отметил, что президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, "которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по "Северному потоку-2".
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22.07.2021 11:21 Ответить
Вот почему Зеленского ждут 30 августа. У Байдена, на переговорах с Путиным похоже кроме санкций на северный поток больше и не было козырей. Интересно на что он выменял нашу трубу.
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22.07.2021 11:23 Ответить
О проснувся розумный блин довго думав короче ватник
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22.07.2021 11:32 Ответить
Как насчет вручения санкций США ЗЕ, Ермаку, СН и Разумкову за укрывательство Коломойского и потворствования Фирташу?
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22.07.2021 11:40 Ответить
...ой, людоньки, так ведь этот газ окоянный, наверняка по нему будет агрессия: слихивал недавно в России есть загадочные войска - трубопроводные войска. То есть, если не отрезать трубы от России, оттудова целая зграя вылезет! Разумкову передайте, что надо наши трубы заварить и забетонировать, тогда будет мир в Украине!!!
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22.07.2021 14:36 Ответить
 
 