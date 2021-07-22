Разумков призвал Конгресс США ввести санкции по "Северному потоку", чтобы не допустить его достройку
Спикер ВР Дмитрий Разумков выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся строительством и возможным введением в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", который Россия использует как инструмент гибридной войны. Этот проект несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы.
Об этом говорится в открытом письме Разумкова спикеру Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.
"Северный поток – 2" является, прежде всего, геополитическим проектом, имеющим целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации. Он значительно сужает пути диверсификации поставок энергии европейским потребителям. "Северный поток - 2" идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке", - подчеркивает Разумков.
По убеждению спикера ВР, "Северный поток – 2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира.
"Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств", - следует из письма.
Разумков также выразил благодарность Конгрессу США за постоянную поддержку Украины в противостоянии угрозам со стороны России и введенные ранее санкции, которые не позволили ослабить энергетическую безопасность Украины.
"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству "Северного потока – 2". Призываю Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США", добавил Разумков.
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Сегодня в кого из 73%-х не плюнь, ни кто за Зелень не голосовал.
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 31 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 года (первый тур) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 - явка 62,86 %
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 21 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 года (второй тур) - явка 61,37 %
Ц тобі, шо б ти не думав шо наволо тебе одні лише "зе-виборці"...
Он похож на Диму Медведева или Обломова - находится в сонном состоянии.
Хотя Глава парламента должен был давно действовать против СП2 - может ему ОПЗЖ этого делать не разрешало ?
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Поки Комітет Верховної ради вже кілька місяців не може розглянути НЕВІДКЛАДНИЙ законопроєкт президента про ліквідацію ОАСКу його судді продовжують отримувати чималі зарплати.
Так Павлу Вовку у червні виплатили 330 557 гривень зарплатні.
Об этом украинской службе "Голоса Америки" рассказала конгресвумен Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе, пишет "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/07/22/7125722/ Европейская правда ".
Накануне в Белом доме объявили, что ждут украинского президента в Вашингтоне 30 августа.
В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.
"Мне не нравится такое время вообще. Мы направили письма президенту, призывая, чтобы эту дату изменили - для того, чтобы члены Конгресса были здесь, в Вашингтоне, в одно время.
Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю, что он очень занят - это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом", - сказала Марси Каптур.
Накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз. Он отметил, что президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, "которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по "Северному потоку-2".