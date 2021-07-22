Ермак и советник Госдепа США Чолле обсудили ситуацию на Донбассе и последствия реализации "Северного потока-2"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал советника Госдепа США Дерека Чолле о ситуации на Донбассе, а также они обсудили подготовку визита Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей Ермак проинформировал Дерека Чолле о ситуации на востоке, уровень угроз, что сохраняется вдоль украинских границ, а также о состоянии переговорного процесса в рамках Нормандского формата. Состоялся обмен мнениями о путях активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе и оптимальной поддержки со стороны США в этой связи", - говорится в сообщении.

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Стороны обсудили последствия реализации проекта "Северный поток – 2" для энергетической безопасности Украины и региона.

"Северный поток – 2" является геополитической оружием России, которая непременно будет использована против Украины и Европу", - отметил Ермак.

Советник Госдепа подчеркнул важность тесного сотрудничества между Украиной и США по вопросам энергетической безопасности. Ермак отметил неизменность позиции украинской стороны относительно далеко идущих угроз безопасности.

Такде Чолле приветствовал реформирование украинской системы правосудия, отметив недавнее принятие фундаментальных законов о Высшем совете правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

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Стороны подтвердили обоюдную настроенность на взаимодействие и координацию усилий с целью обеспечения успешных результатов визита Зеленского в США.