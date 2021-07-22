РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10451 посетитель онлайн
Новости
2 457 21

Ермак и советник Госдепа США Чолле обсудили ситуацию на Донбассе и последствия реализации "Северного потока-2"

Ермак и советник Госдепа США Чолле обсудили ситуацию на Донбассе и последствия реализации

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал советника Госдепа США Дерека Чолле о ситуации на Донбассе, а также они обсудили подготовку визита Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей Ермак проинформировал Дерека Чолле о ситуации на востоке, уровень угроз, что сохраняется вдоль украинских границ, а также о состоянии переговорного процесса в рамках Нормандского формата. Состоялся обмен мнениями о путях активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе и оптимальной поддержки со стороны США в этой связи", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков призвал Конгресс США ввести санкции по "Северному потоку", чтобы не допустить его достройку

Стороны обсудили последствия реализации проекта "Северный поток – 2" для энергетической безопасности Украины и региона.

"Северный поток – 2" является геополитической оружием России, которая непременно будет использована против Украины и Европу", - отметил Ермак.

Советник Госдепа подчеркнул важность тесного сотрудничества между Украиной и США по вопросам энергетической безопасности. Ермак отметил неизменность позиции украинской стороны относительно далеко идущих угроз безопасности.

Такде Чолле приветствовал реформирование украинской системы правосудия, отметив недавнее принятие фундаментальных законов о Высшем совете правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инструменты для противодействия "Северному потоку-2" все еще есть: мы имеем мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США, - Витренко

Стороны подтвердили обоюдную настроенность на взаимодействие и координацию усилий с целью обеспечения успешных результатов визита Зеленского в США.

Автор: 

Госдепартамент США (1853) Донбасс (26957) Северный поток (1458) Ермак Андрей (1272) Офис Президента (1803) Чолле Дерек (7)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Ой Господи,що воно таке той дЄрЬмак,аби з спецпредставником США,щось обговорювати? А Мінстр Кулеба тоді навіщо? Це якийсь сюр панове,шапіто і балаган....тьфу
показать весь комментарий
22.07.2021 09:21 Ответить
+5
Шапито !!!
показать весь комментарий
22.07.2021 09:24 Ответить
+4
Ермак в итоге за службу от ПыНи орден получит....
А ЗЕбеня от народа кол по меж булок...
показать весь комментарий
22.07.2021 09:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ермак в итоге за службу от ПыНи орден получит....
А ЗЕбеня от народа кол по меж булок...
показать весь комментарий
22.07.2021 09:18 Ответить
«Такде Чолле приветствовал реформирование украинской системы правосудия, отметив недавнее принятие фундаментальных законов о Высшем совете правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС)»
Интересная реформа - пьяная судья Майдана Колегаева 😀
показать весь комментарий
22.07.2021 09:20 Ответить
https://sud.ua/ru/news/sud-info/111041-sudya-maydana-izbezhal-distsiplinarnoy-otvetstvennosti
показать весь комментарий
22.07.2021 09:20 Ответить
На повышение пойдет.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:22 Ответить
Лучше бы они повышение тарифов обсудили.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:20 Ответить
Ой Господи,що воно таке той дЄрЬмак,аби з спецпредставником США,щось обговорювати? А Мінстр Кулеба тоді навіщо? Це якийсь сюр панове,шапіто і балаган....тьфу
показать весь комментарий
22.07.2021 09:21 Ответить
Шапито !!!
показать весь комментарий
22.07.2021 09:24 Ответить
Амеры, видно, совсем махнули на зё рукой, что уже согласны с нерукопожатным ермаком готовы иметь дело. И хоть что-то попытаться решить
показать весь комментарий
22.07.2021 09:27 Ответить
в мене щось не викликає довіри оце д'єрмакове "повідомлення"...
показать весь комментарий
22.07.2021 09:27 Ответить
Та брешуть, суки!!! Якщо вже Санду дивилася на нього, як "на пусте місце", то що ще казать про американців?
показать весь комментарий
22.07.2021 09:34 Ответить
дозвонился таки. агент Елдак попытался выудить секретную информацию у госдепа самолично. Агент Елдак был как никогда близок к провалу!
показать весь комментарий
22.07.2021 09:28 Ответить
Это что любимая жена президента, чего этого педика везде видно и слышно, нет министра иностранных дел?
показать весь комментарий
22.07.2021 09:37 Ответить
https://espreso.tv/kongresmeni-nadislali-list-baydenu-shchob-zminiti-datu-vizitu-zelenskogo-u-biliy-dim У Конгресі США звернулися до Білого дому з проханням змінити дату візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це повідомляє "https://ukrainian.voanews.com/a/congress-zelensky-visit/5974872.html Голос Америки ".
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:40 Ответить
Без Козиря Зелі не дозволяється і кроку ступити. Пустоголова лялька на мотузочках.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:43 Ответить
ху із е фокінг секрет-тут Йєрмак?
показать весь комментарий
22.07.2021 09:50 Ответить
ярмак вертит госдепом, верю
показать весь комментарий
22.07.2021 10:03 Ответить
А " Родовітий аристократ" візьме з собою бубочку в Америку ? Папа - грушник Дєрьмак старший рекомендує не брати...
показать весь комментарий
22.07.2021 10:04 Ответить
Щось мені підказує, що Єрмак довго надзвонював. Нарешті трубку взяли і ввічливо вислухали, подякували і забули про існування завгоспа.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:34 Ответить
"На повышение пойдет." До гілляки.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:39 Ответить
Это правда, что в Батуми Зурабишвили отказалась говорить с ЗЕ, а Санду публично рпзмазала ЗЕ и Ермака за Чауса?
показать весь комментарий
22.07.2021 11:30 Ответить
Порох бы уже выбил гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
показать весь комментарий
22.07.2021 22:34 Ответить
 
 