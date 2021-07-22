Ермак и советник Госдепа США Чолле обсудили ситуацию на Донбассе и последствия реализации "Северного потока-2"
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал советника Госдепа США Дерека Чолле о ситуации на Донбассе, а также они обсудили подготовку визита Владимира Зеленского в США.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Андрей Ермак проинформировал Дерека Чолле о ситуации на востоке, уровень угроз, что сохраняется вдоль украинских границ, а также о состоянии переговорного процесса в рамках Нормандского формата. Состоялся обмен мнениями о путях активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе и оптимальной поддержки со стороны США в этой связи", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили последствия реализации проекта "Северный поток – 2" для энергетической безопасности Украины и региона.
"Северный поток – 2" является геополитической оружием России, которая непременно будет использована против Украины и Европу", - отметил Ермак.
Советник Госдепа подчеркнул важность тесного сотрудничества между Украиной и США по вопросам энергетической безопасности. Ермак отметил неизменность позиции украинской стороны относительно далеко идущих угроз безопасности.
Такде Чолле приветствовал реформирование украинской системы правосудия, отметив недавнее принятие фундаментальных законов о Высшем совете правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Стороны подтвердили обоюдную настроенность на взаимодействие и координацию усилий с целью обеспечения успешных результатов визита Зеленского в США.
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А ЗЕбеня от народа кол по меж булок...
Интересная реформа - пьяная судья Майдана Колегаева 😀
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.