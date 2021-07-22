Республиканцы и демократы недовольны соглашением США с Германией по "Северному потоку-2", - Axios
В США почти никто не доволен соглашением между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2", — ни республиканцы, ни демократы.
Об этом пишет американское издание Axios., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, свои опасения высказывали сенаторы республиканец Тед Круз и демократ Тим Кейн.
Украина и союзники США на восточном фланге НАТО, говорится в публикации, утверждают, что трубопровод облегчит Москве изоляцию Киева и давление на Европу, а соглашение между США и Германией не учитывает в достаточной степени эти опасения.
Для России и Германии же оно является подтверждением того, что строительство газопровода будет завершено, хотя администрация Джо Байдена назвала его "геополитическим проектом Кремля, который угрожает европейской энергетической безопасности".
В то же время в среду представители администрации Байдена заявили, что именно экс-президент Дональд Трамп упустил шанс остановить газопровод. Когда Байден пришел к власти, он уже был построен на 90 процентов.
Германия обязалась "принять меры на национальном уровне и добиваться эффективных шагов на европейском уровне, включая санкции", если Россия попытается "использовать энергию как оружие" или перекроет газ своему соседу. Но теперь это будет гораздо проще, поскольку "Северный поток-2" проложен в обход Украины, в отличие от имеющихся трубопроводов, по которым российский газ поступает в Европу, отмечает издание.
Пока представители администрации Байдена договаривались с Германией, они работали с украинской стороной над назначением даты визита в США Президента Владимира Зеленского, который состоится 30 августа, хотя изначально планировался на июль. Визит назначен на то время, когда Конгресс будет находиться на каникулах и Зеленскому будет гораздо сложнее сплотить оппозицию в Вашингтоне против достройки газопровода.
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"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.
- Нет!
- Тогда я пол-часа молчу.
_И тем не менее один подлец принимает единоличное решение в пользу людоедов и никто подлецу помешать не может.