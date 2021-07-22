РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10451 посетитель онлайн
Новости
5 386 20

Республиканцы и демократы недовольны соглашением США с Германией по "Северному потоку-2", - Axios

Республиканцы и демократы недовольны соглашением США с Германией по

В США почти никто не доволен соглашением между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2", — ни республиканцы, ни демократы.

Об этом пишет американское издание Axios., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, свои опасения высказывали сенаторы республиканец Тед Круз и демократ Тим ​​Кейн.

Украина и союзники США на восточном фланге НАТО, говорится в публикации, утверждают, что трубопровод облегчит Москве изоляцию Киева и давление на Европу, а соглашение между США и Германией не учитывает в достаточной степени эти опасения.

Для России и Германии же оно является подтверждением того, что строительство газопровода будет завершено, хотя администрация Джо Байдена назвала его "геополитическим проектом Кремля, который угрожает европейской энергетической безопасности".

В то же время в среду представители администрации Байдена заявили, что именно экс-президент Дональд Трамп упустил шанс остановить газопровод. Когда Байден пришел к власти, он уже был построен на 90 процентов.

Германия обязалась "принять меры на национальном уровне и добиваться эффективных шагов на европейском уровне, включая санкции", если Россия попытается "использовать энергию как оружие" или перекроет газ своему соседу. Но теперь это будет гораздо проще, поскольку "Северный поток-2" проложен в обход Украины, в отличие от имеющихся трубопроводов, по которым российский газ поступает в Европу, отмечает издание.

Читайте также: Разумков призвал Конгресс США ввести санкции по "Северному потоку", чтобы не допустить его достройку

Пока представители администрации Байдена договаривались с Германией, они работали с украинской стороной над назначением даты визита в США Президента Владимира Зеленского, который состоится 30 августа, хотя изначально планировался на июль. Визит назначен на то время, когда Конгресс будет находиться на каникулах и Зеленскому будет гораздо сложнее сплотить оппозицию в Вашингтоне против достройки газопровода.

Автор: 

Германия (7073) Конгресс США (1243) США (27149) Северный поток (1458)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
"Когда Германия и Россия сговариваются, за это расплачиваются жители Европы" (с)
показать весь комментарий
22.07.2021 09:24 Ответить
+8
На дорогу принял дорожку? Осел Бенин....
показать весь комментарий
22.07.2021 09:20 Ответить
+7
потерпевший вiслюк на встрече с Байденом:

Республиканцы и демократы недовольны соглашением США с Германией по "Северному потоку-2", - Axios - Цензор.НЕТ 1189
показать весь комментарий
22.07.2021 09:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потерпевший вiслюк на встрече с Байденом:

Республиканцы и демократы недовольны соглашением США с Германией по "Северному потоку-2", - Axios - Цензор.НЕТ 1189
показать весь комментарий
22.07.2021 09:18 Ответить
На дорогу принял дорожку? Осел Бенин....
показать весь комментарий
22.07.2021 09:20 Ответить
Для него это дорога "жизни".
показать весь комментарий
22.07.2021 09:22 Ответить
Вот такой он животворящий.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:21 Ответить
"Когда Германия и Россия сговариваются, за это расплачиваются жители Европы" (с)
показать весь комментарий
22.07.2021 09:24 Ответить
Трамп по ходу еще президент. И когда уйдет никто не знает
показать весь комментарий
22.07.2021 09:30 Ответить
Папередники, как фсегда, во фсём винаваты!
показать весь комментарий
22.07.2021 09:35 Ответить
Да, у Байдена с Трампом та же проблема, что и у Зеленского с Порошенко.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:36 Ответить
Ну это тоже из серии "глубокой обеспокоенности".. Тут дело не в отношениях США и Раши.. Тут на карту поставлено отношение США с Германией ( ведущей страны континентальной Европы) с огромным пророссийским лобби, экономическими завязками бизнеса с РФ, частично менталитетом ГДР и понаехавшим в Германию бывших граждан СССР , плюс открытый подкуп Рашей германских политиков и экс. чиновников( до канцлеров включительно), а с учетом что Франция тоже исторически лояльна Путинилу, я уж молчу об рашен подружке Италии ( и это не считая мелких "подпевал" типа Венгрии, Греции, Австрии, Болгарии, Земанов и т.д) но и вообще отношение США с ЕС и европейскими союзниками по НАТО то у США по сути нет другого выхода как идти им на уступки.. а выгодаполучатель в итоге Раша.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:30 Ответить
так оказывается моська так сильна, что может лаеть на слона...?
показать весь комментарий
22.07.2021 09:46 Ответить
поздно пить боржоми ...
показать весь комментарий
22.07.2021 09:40 Ответить
дело в том, что мокшане и немцы - это как бы народ слуга и народ господин до сих пор. поэтому там тесная связь между ними. чуть ли не все российские так называемые цари были немцами, а не русскими, если кто не в курсе.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:45 Ответить
https://espreso.tv/kongresmeni-nadislali-list-baydenu-shchob-zminiti-datu-vizitu-zelenskogo-u-biliy-dim У Конгресі США звернулися до Білого дому з проханням змінити дату візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це повідомляє "https://ukrainian.voanews.com/a/congress-zelensky-visit/5974872.html Голос Америки ".
"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.
Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.
Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:49 Ответить
бідон виявився дірявим ...
показать весь комментарий
22.07.2021 10:01 Ответить
- А ругаться матом можно?
- Нет!
- Тогда я пол-часа молчу.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:10 Ответить
"Республиканцы и демократы недовольны соглашением США с Германией по "Северному потоку-2", - Axios"
_И тем не менее один подлец принимает единоличное решение в пользу людоедов и никто подлецу помешать не может.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:43 Ответить
Німці задекларували, що позбулися нацистської ідеології, але факти свідчать, що ідеї арійської раси живі...
показать весь комментарий
22.07.2021 12:36 Ответить
или перекроет газ своему соседу - а что нам до этого, пусть перекрывает, разве политики обманывали нас каждый раз, говоря, что Украина не покупает газ у Газпрома 100, 200 ... 1000 ... дней?
показать весь комментарий
22.07.2021 13:42 Ответить
 
 