"Республиканцы и демократы недовольны соглашением США с Германией по "Северному потоку-2", - Axios"

В США почти никто не доволен соглашением между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2", — ни республиканцы, ни демократы.

Об этом пишет американское издание Axios., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, свои опасения высказывали сенаторы республиканец Тед Круз и демократ Тим ​​Кейн.

Украина и союзники США на восточном фланге НАТО, говорится в публикации, утверждают, что трубопровод облегчит Москве изоляцию Киева и давление на Европу, а соглашение между США и Германией не учитывает в достаточной степени эти опасения.

Для России и Германии же оно является подтверждением того, что строительство газопровода будет завершено, хотя администрация Джо Байдена назвала его "геополитическим проектом Кремля, который угрожает европейской энергетической безопасности".

В то же время в среду представители администрации Байдена заявили, что именно экс-президент Дональд Трамп упустил шанс остановить газопровод. Когда Байден пришел к власти, он уже был построен на 90 процентов.

Германия обязалась "принять меры на национальном уровне и добиваться эффективных шагов на европейском уровне, включая санкции", если Россия попытается "использовать энергию как оружие" или перекроет газ своему соседу. Но теперь это будет гораздо проще, поскольку "Северный поток-2" проложен в обход Украины, в отличие от имеющихся трубопроводов, по которым российский газ поступает в Европу, отмечает издание.

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Пока представители администрации Байдена договаривались с Германией, они работали с украинской стороной над назначением даты визита в США Президента Владимира Зеленского, который состоится 30 августа, хотя изначально планировался на июль. Визит назначен на то время, когда Конгресс будет находиться на каникулах и Зеленскому будет гораздо сложнее сплотить оппозицию в Вашингтоне против достройки газопровода.