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После достройки "Северного потока-2" газ по нему пойдет не сразу. Нужен ряд дополнительных шагов, - представитель Госдепа

После достройки

Газ по "Северному потоку-2" после завершения строительства трубопровода пойдет не сразу, необходимы дополнительные шаги.

Об этом заявил журналистам на специальном телефонном брифинге представитель Госдепартамента США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что газопровод очень, очень близок к завершению, с точки зрения строительства он построен более чем на 95%. Но это не означает, что газ по нему пойдет немедленно. Существует ряд дополнительных шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы он начал функционировать", - сказал он.

Тем не менее, дипломат не стал конкретизировать меры, которые предстоит предпринять, и переадресовал журналистов правительству Германии, пояснив, что "процессы регулирования в некоторых случаях находятся в руках независимого немецкого регулятора".

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Автор: 

Госдепартамент США (1853) США (27149) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+5
Да, будут ждать разрешения клоуна. Только потом пойдёт газ
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22.07.2021 09:29 Ответить
+5
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https://twitter.com/dszeligowski

Daniel Szeligowski

@dszeligowski

·https://twitter.com/dszeligowski/status/1417955059367821320 9 ч

Ось вам угода: Німеччина надає Україні гроші, щоб Київ їх витратив на закупівлю технологій у німецьких компаній, а Зеленський нарешті відвідує Білий дім. Ну, і обіцянки підтримати Україну у випадку російської агресії варті того ж, що гарантії безпеки в Будапештському меморандумі
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22.07.2021 10:01 Ответить
+3
Газ пойдёт не сразу. Сначала "Новичок".
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22.07.2021 09:43 Ответить
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Пипец тундре.
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22.07.2021 09:32 Ответить
Да, будут ждать разрешения клоуна. Только потом пойдёт газ
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22.07.2021 09:29 Ответить
в смысле бздо ?
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22.07.2021 09:30 Ответить
это понятно... как и уменьшение работы нашего иржика...
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22.07.2021 09:30 Ответить
И газ этот будет "Циклон-Б".
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22.07.2021 09:30 Ответить
Ну так зрозуміло,що спочатку треба всі засувки і вентелі відкрити))) грають "в дурочку" коротше)
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22.07.2021 09:31 Ответить
ще одна аглушитєльна Зе перемога. думаю контракти студії 95 будуть продовжені. а вінават канєшно барига
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22.07.2021 09:40 Ответить
боже, як це втішає!
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22.07.2021 09:43 Ответить
Газ пойдёт не сразу. Сначала "Новичок".
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22.07.2021 09:43 Ответить
https://twitter.com/dszeligowski
https://twitter.com/dszeligowski

Daniel Szeligowski

@dszeligowski

·https://twitter.com/dszeligowski/status/1417955059367821320 9 ч

Ось вам угода: Німеччина надає Україні гроші, щоб Київ їх витратив на закупівлю технологій у німецьких компаній, а Зеленський нарешті відвідує Білий дім. Ну, і обіцянки підтримати Україну у випадку російської агресії варті того ж, що гарантії безпеки в Будапештському меморандумі
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22.07.2021 10:01 Ответить
Сша зрадыки ще хуже трампа розчаруваня безмежне двулыки яки вы нахэр борци за права людыны а та фюрерша раром з путлером зныщують украину
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22.07.2021 11:53 Ответить
Украина привыкла, что ей все что-то должны, а что сама Украина сделала за 7 лет???? НИЧЕГО.Можно скулить сколько угодно, а СП-2 запустят, там, где бабло-дружбы нет.
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22.07.2021 14:21 Ответить
 
 