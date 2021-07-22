После достройки "Северного потока-2" газ по нему пойдет не сразу. Нужен ряд дополнительных шагов, - представитель Госдепа
Газ по "Северному потоку-2" после завершения строительства трубопровода пойдет не сразу, необходимы дополнительные шаги.
Об этом заявил журналистам на специальном телефонном брифинге представитель Госдепартамента США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы понимаем, что газопровод очень, очень близок к завершению, с точки зрения строительства он построен более чем на 95%. Но это не означает, что газ по нему пойдет немедленно. Существует ряд дополнительных шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы он начал функционировать", - сказал он.
Тем не менее, дипломат не стал конкретизировать меры, которые предстоит предпринять, и переадресовал журналистов правительству Германии, пояснив, что "процессы регулирования в некоторых случаях находятся в руках независимого немецкого регулятора".
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Daniel Szeligowski
@dszeligowski
·https://twitter.com/dszeligowski/status/1417955059367821320 9 ч
Ось вам угода: Німеччина надає Україні гроші, щоб Київ їх витратив на закупівлю технологій у німецьких компаній, а Зеленський нарешті відвідує Білий дім. Ну, і обіцянки підтримати Україну у випадку російської агресії варті того ж, що гарантії безпеки в Будапештському меморандумі