"Не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины", - Витренко

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко комментируя сообщение о договоренности США и Германии по "Северному потоку - 2", считает, что третья сторона не может гарантировать транзит газа через территорию Украины.

Об это Витренко заявил в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России. Теоретически это могла бы гарантировать Россия, но возникает вопрос - какова цена этих гарантий, потому что Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер 2 для нас не является чем-то привлекательным", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

По его словам, нельзя верить даже тому, что Россия сама пообещает.

"Мы это проходили на практике. Я лично вел переговоры с "Газпромом" и подписывал контракт на транзит. На практике, они приходят на переговоры и говорят: "Мы не знаем о чем вы и с кем говорили без нас", - добавил Витренко.

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