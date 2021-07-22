РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10024 посетителя онлайн
Новости
8 248 65

"Не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины", - Витренко

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко комментируя сообщение о договоренности США и Германии по "Северному потоку - 2", считает, что третья сторона не может гарантировать транзит газа через территорию Украины.

Об это Витренко заявил в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России. Теоретически это могла бы гарантировать Россия, но возникает вопрос - какова цена этих гарантий, потому что Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер 2 для нас не является чем-то привлекательным", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

По его словам, нельзя верить даже тому, что Россия сама пообещает.

"Мы это проходили на практике. Я лично вел переговоры с "Газпромом" и подписывал контракт на транзит. На практике, они приходят на переговоры и говорят: "Мы не знаем о чем вы и с кем говорили без нас", - добавил Витренко.

Читайте: Инструменты для противодействия "Северному потоку-2" все еще есть: мы имеем мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США, - Витренко

Автор: 

Германия (7073) россия (96192) США (27149) Северный поток (1458) Витренко Юрий (378)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
Как.. как... Как США, Великобритания по "будапештскому меморандуму" территориальную целостность Украины. НИКАК...
показать весь комментарий
22.07.2021 09:52 Ответить
+10
Бабка Меркель как художник, она так видит.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:55 Ответить
+8
так же, как и безопасность Украины, когда сдавали ядерное оружие, лоха не лопухнуть- себя не уважать
показать весь комментарий
22.07.2021 09:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как.. как... Как США, Великобритания по "будапештскому меморандуму" территориальную целостность Украины. НИКАК...
показать весь комментарий
22.07.2021 09:52 Ответить
США, Великобританія гарантували що не застосують свою зброю проти України. Вони виконують свою обіцянку? Виконують.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:04 Ответить
Прочтите там всего 6 пунктов. И в этом пункт вы процитировали с искажением 2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй. *ніяка їхня зброя* это чья?
показать весь комментарий
22.07.2021 10:29 Ответить
А толку? Дали пигмеям бусы, те и рады...
показать весь комментарий
22.07.2021 10:30 Ответить
Они это же самое обещали КАЖДОЙ стране члену ООН просто так ! А нам только в обмен на нашу безопасность и наш ядерный потенциал ? Хороши гаранты , ничего не скажешь . И кстати свои обещания они тоже когда им выгодно забирают обратно .Про Ирак 2003 года уже все забыли ? Я еще в 2014 году тут писал что с нами хотят провернуть что то похожее . Только уже НЕ американцы а кацапы в отместку за удачные военные операции НАТО в Ираке и на Балканах . Поэтому безопасность Украины зависит ТОЛЬКО от ее Армии и ее Граждан .НАТО кроме озабоченностей и берцев не поможет ничем как кацапы когда то своим братушкам в Югославии ......(( А за 7 лет войны ни наступник ни папередник НЕ сделали ничего чтобы а) Иметь сильную экономику способную самостоятельно без посторонней помощи вооружить нашу Армию б) Заможного и свободного Гражданина Украины имеющего дома оружие , умеющего его применять и имеющего желание защищать страну которая гарантировала ему -стабильную работу , социальную защиту , гарантию соблюдения его гражданских прав как в Израиле , Швейцарии , Швеции , Финляндии , Эстонии , США и т.д
К сожалению у нас с 2014 выбрали другой курс -на построение зависимой от внешних сил и факторов слабой аграрной экономики и полицейского государства под контролем олигархов . Мы 7 лет только слушали пламенные речи и сладкие мантры политиков про -,, НАТО нам поможет ,, без НАТО мы никто ,, и ,,ВесьМирснами ,, а теперь имеем результат этой политики и это долговременный итог а не последних 2 лет .Изменить ситуацию еще можно НО не с нашими олигархами при власти при том что времени остается все меньше и меньше ........
показать весь комментарий
22.07.2021 10:45 Ответить
Здесь виноваты даже не олигархи как таковые (в своей статье Вы сами пишете - пока они у власти... То есть подразумевается что их можно и нужно отодвинуть от этой власти и влияния на развитие государства). Так вот. Самая большая проблема Украины это сам народ Украины. Не собранный в своем большинстве, ограниченный в своем кругозоре и вникности в сути проблем, а коротко - просто не готов брать ответственность на себя. (Это касается как масс, так и индивидуально если не всех, то очень многих). Каждый хочет халявы, каждый хочет только себе, каждый готов продать (в любом смысле этого слова) все что только можно продать. (в.т.ч. под это выражение подразумеваю понятие - "моя хата скраю).
показать весь комментарий
22.07.2021 12:11 Ответить
Очень коротко .Да вы правы . Народ заслуживает ту власть которую он выбрал
показать весь комментарий
22.07.2021 20:41 Ответить
Надо писать поговорку полностью, если вы её приводите.
Полностью она звучит - "Моя хата з краю, ПЕРШИМ У БІЙ ВСТУПАЮ".

Или другая, так же часто применяемая не полностью - "Ворон ворону глаз не выклюет, А ЕВРЕЙ ЕВРЕЮ ВСЕГДА РУКУ ПОМОЩИ ПРОТЯНЕТ". Потому у нас во власти практически нет украинцев.
показать весь комментарий
22.07.2021 22:43 Ответить
А почему Украина до сих пор не покупает газ и нефть у арабов ? Уран ведь начали закупать в США. А я отвечу спросите у власти олигархов.
показать весь комментарий
22.07.2021 11:08 Ответить
Встречный вопрос, а почему богатые ( по сравнению с Украиной) страны Европы не отказались от газа и нефти с Рф и не покупают всю нефть и газ у " арабов".. или тоже "олигархи" мешают..( хотя понятно что у нас есть свои нюансы по газовому бизнесу начиная с 1991 года и по людям сидящим на этих потоках.. это бесспорно).
показать весь комментарий
22.07.2021 11:38 Ответить
Европа с ********** не воюет это раз, во вторых Украина покупает ТОЛЬКО у *********.
показать весь комментарий
22.07.2021 18:59 Ответить
Не уран, а ТВЭЛы. Тут есть разница. Уран Украина сама добывает в товарных количествах.
показать весь комментарий
22.07.2021 11:58 Ответить
А до этого она покупала ТВЭЛы у кого ?
показать весь комментарий
22.07.2021 19:02 Ответить
Росатом и Вестингауз.
показать весь комментарий
23.07.2021 20:04 Ответить
ТВЭЛ, это название топливных сборок производимых в РФ.

И я согласен с вами, что в обмен на СП-2 надо строить в Украине завод по обогащению урана и производства собственных топливных сборок для украинских АЭС.
показать весь комментарий
22.07.2021 22:39 Ответить
Ну да, вы правы. Это как ксерокс - любой копировальный прибор. Первое услышал и перенес на все последующие.
показать весь комментарий
23.07.2021 20:04 Ответить
Порох бы уже выбил гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
показать весь комментарий
22.07.2021 22:35 Ответить
Не нужно выдавать желаемое за действительное. Ничего бы Порох не выбил..Пустое это...Никто нас в НАТО не примет пока будет существовать РАША.
показать весь комментарий
22.07.2021 23:14 Ответить
тебе не деньги, тебе мозги нужны
показать весь комментарий
22.07.2021 10:05 Ответить
А агрессору нужно продолжать втюхивать европейским лохам свой газ. Причем в том что этот газ у них добывается содержится 70% труда украинских газовиков, которые осваивали газовые месторождения Тюмени и Западной Сибири. А до этого как царская Россия так и СССР пользовались украинским газом из Западной Украины и Шебелинки. Учи историю, придурок )
показать весь комментарий
22.07.2021 10:09 Ответить
Вопрос: Как доставлялся газ добываемый в Западной Украине в Россию, значит ли что есть (были) газопроводы. Если да, то ими можно будет направлять газ собственной добычи в северные и восточные районы Украины, где в настоящее время происходит отбор из магистральных труб тн виртуальный реверс. В этом главная проблема,а не в плате за транзит.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:46 Ответить
А перед этим до 70-х годов они высосали всю нефть из Стрыйских месторождений в Карпатах. Они нас спасали даже при тотальном эмбарго в 1919 во время войны ЗУНР с Польшей, когда в обмен на бензин украинцы покупали в Чехословакии оружие. Совок был хитер- сначала высосали всем союзом украинскую нефть а теперь посадили Украину на газовую иглу.
показать весь комментарий
22.07.2021 22:39 Ответить
они и сами не понимают, но говорят)
показать весь комментарий
22.07.2021 09:54 Ответить
так же, как и безопасность Украины, когда сдавали ядерное оружие, лоха не лопухнуть- себя не уважать
показать весь комментарий
22.07.2021 09:55 Ответить
Мне просто интересно узнать две вещи , что бы делала Украина с ядерным оружием, если 2014 году не было ни то что армии даже одежды для нее. И второе ты знаешь сколько стоит содержание этого оружия ?
показать весь комментарий
22.07.2021 11:05 Ответить
Содержание тактического ядерного оружия (не стратегических ракет) будет обходиться вполне адекватные суммы денег. Да и ответственность и расклады военно политического характера в странах с ЯО. совсем другого уровня.
показать весь комментарий
22.07.2021 12:14 Ответить
Бабка Меркель как художник, она так видит.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:55 Ответить
Как художник, которого в академию искусств не берут.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:29 Ответить
https://twitter.com/immorta83072852

immortality
@immorta83072852
·https://twitter.com/immorta83072852/status/1417902623815049216 13 ч В 1994 году Украине дали бумажку под названием будапештский меморандум и отобрали всё я.оружие, гарантируя безопасность и тер. целостность"Не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины", - Витренко - Цензор.НЕТ 7986 В 2021 году у Украины отобрали газовую трубу - последнее спасение от РФ и даже бумажки не дали... Выводы -Украину слили уже окончательно!

https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1417952976870809603 9 ч

При власти демократов в США Украине не вернуть Донбасс на своих условиях,а скорее наоборот-будет продавливаться ползучая интеграция в рашку.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:00 Ответить
Це ви, ганьба зелена краще у Шрёдера запитайте, чи у вiкiпедию гляньте )))
показать весь комментарий
22.07.2021 10:02 Ответить
верить только платёжкам от зеленско-охметовской сволочи
показать весь комментарий
22.07.2021 10:03 Ответить
гарантувати може
забезпечити не може
це так само, як вони, нібито, підтримують Україну у її боротьбі проти окупантів
показать весь комментарий
22.07.2021 10:07 Ответить
Не понимаю/ Не все понимали назначение министром энергетики исполнительного директора «Нафтогаз Украины» Витренко. После того как Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020. Оказывается , дело в "специфическом запахе подмышек Коломойского" . Зеленский : Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:07 Ответить
может, если и сама захочет остаться без руцке газа))...цар даст команду по тиливизиру визирю своему газовому, миллеру, перекрыть под елочку СП 1и 2 и газы у эуропе нет, а старая схема трубопроводов ГТС разобрана))...и собирает эуропа зимою лютою валежник...)))..разводнян придумали немцы со всеми этими "гарантиями"- пожеланиями своими для лохов, очень даже потешный))
показать весь комментарий
22.07.2021 10:20 Ответить
все просто: с 2024 года Германия, а не РФ подписывает договор с Украиной о транзите газа, покупая его на границе Украина - Россия, а не Украина ЕС. И таким образом гарантирует. РФ теряет рычаг влияния на Украину, Германия выполняет гарантии перед Украиной по транзиту.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:28 Ответить
Красиво, и где этот документ?
показать весь комментарий
22.07.2021 10:32 Ответить
этот документ настолько очевиден, что агентам во власти приказали заткнуть рот по этому вопросу и не поднимать шум.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:40 Ответить
Подождем, скоро все прояснится, было бы хорошо.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:41 Ответить
...Песков о планах Германии продлить на 10 лет транзит газа через Украину: Без меня меня женили...
https://censor.net/ru/news/3278617/peskov_o_planah_germanii_prodlit_na_10_let_tranzit_gaza_cherez_ukrainu_bez_menya_menya_jenili
показать весь комментарий
22.07.2021 15:39 Ответить
конечно, не выгодно РФ продавать газ на границе с Украиной. вот они снова и предлагают переподписать продлить и т п
показать весь комментарий
22.07.2021 18:40 Ответить
Ніяк - це всім зрозуміло. Зимою московіти організують "аварії або критичні несправності" на СВОЇХ газогонах, які йдуть через територію України і боші будуть вимушені купувати газ о обхід України. Або ж у разі відкритого вторгнення в Україну московітів ГТС україни буде виведена з ладу і онуки ріббентропа будуть закочуючи очі "висловлювати глибоку стурбованість і занепокоєння" і помпувати газ в обхід України. Або комбінація цих, чи інших варіантів - КГБ на це мастаки...
показать весь комментарий
22.07.2021 10:29 Ответить
За 30 лет украина не смогла нарастить добычу своих углеводородов, обеспечить себя и стать экспортером, более того, еще и снизила показатели. Вся эта тема окутана коррупцией и предательством национальных интересов. Что судьба делает с близорукими лохами? Правильно, она тыкает их носом в собственное дерьмо. И в этой ситуации процентовка увеличилась с 73 до 90%!!!
показать весь комментарий
22.07.2021 10:31 Ответить
Чемберлен также в 1938 г. подписал с Гитлером Мюнхенское соглашение, а в 1939 г. фюрер начал 2-ю Мировую войну, положив болт на все соглашения и договора.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:32 Ответить
Точно так же, як і ти, коли в першу чергу звільнив з роботи группу, яка лобіювала інтереси України в Америці. А взагалі, питання до "велічайшего". Договір Америки і германії по "ПП2"- результат його міжнародної "перемоги" в Берліні.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:33 Ответить
Как, как- языком меркель !
показать весь комментарий
22.07.2021 10:42 Ответить
Фиии...
показать весь комментарий
22.07.2021 10:51 Ответить
А шо такоє ?? ФРН дивиться на нас і питає: "Вам можна зиск мати від труби, чому нам не можна ??".
показать весь комментарий
22.07.2021 10:46 Ответить
Ну поубивают вас чутка кацапы, что это значит в масштабах прибыли для верхушки Рейха.
показать весь комментарий
22.07.2021 12:00 Ответить
Так вони і так і так вбивають. Зараз, правда, значно менше.
показать весь комментарий
22.07.2021 16:26 Ответить
Так, да не так. При сговора за спиной Украины может случиться намного более серьезный конфликт.
показать весь комментарий
22.07.2021 16:28 Ответить
"Більш серйозний конфлікт" міжнародна спільнота гасить вже 7 років.
І це не конфлікт, а агресія РФ проти України.
показать весь комментарий
22.07.2021 18:41 Ответить
Як гарантувати? Та дуже просто, так як і «Будапештстський меморандум»!
показать весь комментарий
22.07.2021 10:58 Ответить
Можливо, родина Байденів має якусь частку в тих потоках, чи в тому роснім газ-бізнесі? Тоді, це б усе пояснило… вони ж займались газовим бізнесом в Україні.
показать весь комментарий
22.07.2021 11:11 Ответить
"Не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України", - Вітренко - Цензор.НЕТ 3125
показать весь комментарий
22.07.2021 11:13 Ответить
Был бы Порошенко - все равно Байден с Меркель подписали бы это соглашение. Только Порох еще и поддерживал демократов. Порохоботы везде в комментах радовались победе Байдена на выборах. А теперь заткнулись. Но это были эмоции , У команды Байдена другая сратегическая политика в отношении России и Зеленский к этому не имеет никакого отношения, как и Порошенко.
Если посмотреть кто подписал из нардепов обращение против СП-2, то там и слугиЗе и ЕвроСолы.
показать весь комментарий
22.07.2021 11:51 Ответить
Це так. Але якби Зе не побігло домовлятися у РФ ...
показать весь комментарий
22.07.2021 16:22 Ответить
Будапештским меморандумом уже подтерлись, давайте следующую бумажку о гарантиях на транзит газа.
показать весь комментарий
22.07.2021 11:16 Ответить
В один прекрасный момент украинская ГТС "неожиданно" потерпит аварию, Россия поневоле транзит прекратит. РФ очень хотела прокачивать газ через Украину, но такая неприятность, такая неприятность. Ну совсем как в Таджикистане в свое время. Поэтому гарантии Германии - это Будапештский меморандум номер 2.
показать весь комментарий
22.07.2021 11:38 Ответить
А газопровод в Грузию? Тоже неожиданно было!
показать весь комментарий
22.07.2021 13:13 Ответить
Поэтому тебя и назначили. Потому что глупее клоуна
показать весь комментарий
22.07.2021 13:02 Ответить
Никто, даже Газпром, не станет гарантировать транзит газа навсегда, потому что это вопрос не только продавца (Газпрома), но и покупателей (Венгрии, Чехии, Польши и других). Газпром скажет, ок, покупайте наш газ, чтобы все трубы были наполнены и мы будем качать и зарабатывать. Но если вы не покупаете, что мы будем качать и почему должны это гарантировать? О прежних транзитных доходах пора забыть, но какой-то объем транзита можно сохранить, можно даже выбить из ЕС деньги на содержание трубы на всякий случай.
показать весь комментарий
22.07.2021 13:53 Ответить
Ха ! А ЄС який з цього зиск ? Вони будуть отримувати газ через СП-1,2 і через Болгарію - там гілку добудовують з Турції.
показать весь комментарий
22.07.2021 16:25 Ответить
...математически "проход" от начала до конца одного (!) метра кубического смердячега и токсичного газа это тоже ТРАНЗИТ-с. (учитесь, студенты!!!)
показать весь комментарий
22.07.2021 14:27 Ответить
 
 