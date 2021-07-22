"Не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины", - Витренко
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко комментируя сообщение о договоренности США и Германии по "Северному потоку - 2", считает, что третья сторона не может гарантировать транзит газа через территорию Украины.
Об это Витренко заявил в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
"Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России. Теоретически это могла бы гарантировать Россия, но возникает вопрос - какова цена этих гарантий, потому что Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер 2 для нас не является чем-то привлекательным", - подчеркнул глава "Нафтогаза".
По его словам, нельзя верить даже тому, что Россия сама пообещает.
"Мы это проходили на практике. Я лично вел переговоры с "Газпромом" и подписывал контракт на транзит. На практике, они приходят на переговоры и говорят: "Мы не знаем о чем вы и с кем говорили без нас", - добавил Витренко.
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підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй. *ніяка їхня зброя* это чья?
К сожалению у нас с 2014 выбрали другой курс -на построение зависимой от внешних сил и факторов слабой аграрной экономики и полицейского государства под контролем олигархов . Мы 7 лет только слушали пламенные речи и сладкие мантры политиков про -,, НАТО нам поможет ,, без НАТО мы никто ,, и ,,ВесьМирснами ,, а теперь имеем результат этой политики и это долговременный итог а не последних 2 лет .Изменить ситуацию еще можно НО не с нашими олигархами при власти при том что времени остается все меньше и меньше ........
Полностью она звучит - "Моя хата з краю, ПЕРШИМ У БІЙ ВСТУПАЮ".
Или другая, так же часто применяемая не полностью - "Ворон ворону глаз не выклюет, А ЕВРЕЙ ЕВРЕЮ ВСЕГДА РУКУ ПОМОЩИ ПРОТЯНЕТ". Потому у нас во власти практически нет украинцев.
И я согласен с вами, что в обмен на СП-2 надо строить в Украине завод по обогащению урана и производства собственных топливных сборок для украинских АЭС.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
immortality
@immorta83072852
·https://twitter.com/immorta83072852/status/1417902623815049216 13 ч В 1994 году Украине дали бумажку под названием будапештский меморандум и отобрали всё я.оружие, гарантируя безопасность и тер. целостность В 2021 году у Украины отобрали газовую трубу - последнее спасение от РФ и даже бумажки не дали... Выводы -Украину слили уже окончательно!
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1417952976870809603 9 ч
При власти демократов в США Украине не вернуть Донбасс на своих условиях,а скорее наоборот-будет продавливаться ползучая интеграция в рашку.
забезпечити не може
це так само, як вони, нібито, підтримують Україну у її боротьбі проти окупантів
https://censor.net/ru/news/3278617/peskov_o_planah_germanii_prodlit_na_10_let_tranzit_gaza_cherez_ukrainu_bez_menya_menya_jenili
І це не конфлікт, а агресія РФ проти України.
Если посмотреть кто подписал из нардепов обращение против СП-2, то там и слугиЗе и ЕвроСолы.