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Конгрессмены просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США: хотят поговорить с президентом Украины

Конгрессмены просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США: хотят поговорить с президентом Украины

Конгрессмены обратились к Администрации президента США Джо Байдена с призывом изменить дату визита украинского главы Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

С 7 августа по 20 сентября Конгресс будет на каникулах, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

"Мне не нравится такое время вообще. Мы отправили письма президенту (Джо Байдену), призывая, чтобы эту дату изменили - для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Надеюсь, президент рассмотрит это. Я знаю, что он очень занят - это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом", – рассказала сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе, конгрессвумен Марси Каптур.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Республиканцы и демократы недовольны соглашением США с Германией по "Северному потоку-2", - Axios

Также выбранную Белым домом дату визита Зеленского раскритиковал сенатор Тед Круз.

"Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным относительно Северного потока-2. Наверное, просто совпадение", – написал Круз.

Автор: 

Байден Джо (2795) визит (3110) Зеленский Владимир (20873) Конгресс США (1243) США (27149) Сенат США (513) Круз Тед (5)


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Топ комментарии
+26
Выступление потерпевшего вiслюка перед конгрессменами:

Конгрессмены просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США: хотят поговорить с президентом Украины - Цензор.НЕТ 3843
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22.07.2021 10:04 Ответить
+21
Ооо! Хотят посмотреть как оно играет на рояле без рук!
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22.07.2021 09:55 Ответить
+17
Вот они удивятся, когда узнают, что оно без бумажки двух слов связать не может
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22.07.2021 09:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ооо! Хотят посмотреть как оно играет на рояле без рук!
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22.07.2021 09:55 Ответить
А може бояться, що бєдосік принесе з собою Штатам якусь "Катрін"?

прохання не плутати - "Катрін" то не ЗеЛенка.
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22.07.2021 10:57 Ответить
Розмовляти з ними буде Козирь, а Буратінка сидітиме в куточку.
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22.07.2021 09:55 Ответить
Вот они удивятся, когда узнают, что оно без бумажки двух слов связать не может
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22.07.2021 09:56 Ответить
в итоге зеленский поедет в пекин через Москву
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22.07.2021 09:57 Ответить
Или 21 сентября 2022 года или всё-таки 32 июля.
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22.07.2021 09:57 Ответить
Тогда встреча в "октябре".
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22.07.2021 09:58 Ответить
Коли Порох приїзжав в США - його запрошували з трибуни Конгресу виступати... А тут - просто хочуть зустрітися, по парі запитань задати... Хоча: запитання нкопилися, судячи зі статті в Еuobserver....
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22.07.2021 10:00 Ответить
Выступление потерпевшего вiслюка перед конгрессменами:

Конгрессмены просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США: хотят поговорить с президентом Украины - Цензор.НЕТ 3843
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22.07.2021 10:04 Ответить
"Деточка! Ваше место - у параши!"
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22.07.2021 10:25 Ответить
Наверно Зеленский тоже очень расстроился,что не получиться блеснуть своим красноречием перед конгрессменами и сенаторами.)
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22.07.2021 10:01 Ответить
по моему скромному мнению, единственный, с кем ему можно разговаривать- нарколог
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22.07.2021 10:13 Ответить
Главное что нелоха не спрашивают вообще
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22.07.2021 10:01 Ответить
Они болт ложат на Украину в первую очередь, а не на ее руководство. Нечему радоваться и ёрничать.
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22.07.2021 10:16 Ответить
При Порошенко не было такого унижения Украины. Придурковатый Зеленский постарался, чтобы теперь об Украину вытирали ноги все, кому не лень!
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22.07.2021 10:27 Ответить
Было. Когда вынудили Пороха принять Минск-2.
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22.07.2021 10:55 Ответить
Сейчас у зекоманды каждый день по зашквару, а то и по несколько в день! Никогда не было так стыдно за страну, как сейчасю Даже Янукович выглядит на фоне Бубочки настоящим профессором.
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22.07.2021 11:44 Ответить
Только сегодня утром об этом же думала
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22.07.2021 12:41 Ответить
Свинорейх? Интересное новое название фашистской ********* на территории 404,засравшей 1/9 часть суши,которой управляет *****!
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22.07.2021 10:04 Ответить
Надо просто (с) купить пару картин Хантера по 0,5М и его папа согласиться перенести встречу.
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22.07.2021 10:05 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZVrkvHZWbIfsLhaKLOuTpkJb16mDHuJYqf6xulwPHyXBcFNYMnamTXLvRm2vk-aayDSqmkC_1B1QyZwhzVzZ36cEKegBtTRo_fzxSSYOBocxUN5Z1n-bvJxaKzxiBfm-nvZ-VwoT0ERP7idnt2bg_UqWG9dLgprAk3_SgSRruxvaQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Mark Savchuk

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2992652914282547&id=100006136038244&__cft__[0]=AZVrkvHZWbIfsLhaKLOuTpkJb16mDHuJYqf6xulwPHyXBcFNYMnamTXLvRm2vk-aayDSqmkC_1B1QyZwhzVzZ36cEKegBtTRo_fzxSSYOBocxUN5Z1n-bvJxaKzxiBfm-nvZ-VwoT0ERP7idnt2bg_UqWG9dLgprAk3_SgSRruxvaQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 11 ч. ·

Конгрессмены просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США: хотят поговорить с президентом Украины - Цензор.НЕТ 940Конгрессмены просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США: хотят поговорить с президентом Украины - Цензор.НЕТ 940Конгрессмены просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США: хотят поговорить с президентом Украины - Цензор.НЕТ 940 Внимание лонгрид. "Что происходит по Северному Потоку 2".

Много людей пишет в личку. Это неудивительно, так как СМИ в Украине напишет про титанические победы Зеленского и никто не расскажет о том что происходит на самом деле. Поэтому прошу вашего репоста.

Я хочу чтобы вы понимали - ЗАПАД НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ТАКУЮ РИТОРИКУ (фраза на скрине фактически говорит "США говорит Украине сидеть тихо, пока она финализирует договор с Германией по Северному Потоку 2"). Должно произойти что-то ВЫДАЮЩЕЕСЯ чтобы написали такого рода заголовок. Давайте разбираться. Начнем с самого начала

Игры Зеленского и Ермак с США начались еще с 2019 года, когда в телефонном разговоре с Трампом Зеленский пообещал "разобраться с делом Буризмы, так как генеральный прокурор на 100% мой человек".

Еще до инаугурации, была встреча в Киеве помощников Джулиани (адвокат Трампа) Фрумана и Парнаса с партнером Зеленского - Шефиром, где конкретно обсуждали "дело сына Байдена". Шефир встречи не отрицает. Подробно тут (https://www.nytimes.com/2019/11/10/nyregion/trump-ukraine-parnas-fruman.html?fbclid=IwAR3dedir64WedQuRIYuO5jUBWZDm89yL-h2Iad0P2m8zRRtaw78uGJj1TmE https://www.nytimes.com/.../trump-ukraine-parnas-fruman.html ).

Идем дальше - к концу 2019 года, про-российский олигарх Дмитрий Фирташ, перевел жене Парнаса $1 млн (это уже задокументированный факт), чтобы Парнас, через Джулиани "закрыл дела Фирташа". (https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/who-dmytro-firtash-man-linked-1-million-loan-giuliani-ally-n1121561?fbclid=IwAR08OjKA9EK-f_AJWsBVZZghwtYwd36kEbY1_FAyWYtkipGlTWcoUagiHyE https://www.nbcnews.com/.../who-dmytro-firtash-man-linked... ).

- - - - - - -

Небольшая вставочка, на позапрошлой неделе был проголосовал закон, который спишет Фирташу около 50 млрд долгов. Лонгрид тут - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987325258148646&id=100006136038244&__cft__[0]=AZVrkvHZWbIfsLhaKLOuTpkJb16mDHuJYqf6xulwPHyXBcFNYMnamTXLvRm2vk-aayDSqmkC_1B1QyZwhzVzZ36cEKegBtTRo_fzxSSYOBocxUN5Z1n-bvJxaKzxiBfm-nvZ-VwoT0ERP7idnt2bg_UqWG9dLgprAk3_SgSRruxvaQ&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987325258148646&id=100006136038244 .

То есть власть, отлично сотрудничает с людьми, которые ПОДКУПАЛИ чиновников в США, которые ездили в Украину и просили "открыть дело на сына Байдена".

США это, естественно, прекрасно знает.

- - - - - - -

К счастью, правоохранители США вскрыли этот замес, что Парнас, что Фруман, что Джулиани сейчас под следствием.

Когда весь этот схематоз стал "достоянием общественности", https://www.facebook.com/ze2019official/?__cft__[0]=AZVrkvHZWbIfsLhaKLOuTpkJb16mDHuJYqf6xulwPHyXBcFNYMnamTXLvRm2vk-aayDSqmkC_1B1QyZwhzVzZ36cEKegBtTRo_fzxSSYOBocxUN5Z1n-bvJxaKzxiBfm-nvZ-VwoT0ERP7idnt2bg_UqWG9dLgprAk3_SgSRruxvaQ&__tn__=kK-y-R Команда Зеленського перепугалась и стала сидеть тихо.

ОДНАКО ДЕМОКРАТЫ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗАПОМНИЛИ. И что бы наши "супер-честные СМИ" не писали, что бы Арестовичи, Миловановы, Мендели не говорили - в США все все прекрасно понимают и помнят.

Зеленский и Ермак думают что они умнее всех, но по факту - получили репутацию дурачков и клоунов у Республиканцев, и "врагов" у Демократов. Просто 10 из 10ти.

То есть, сами понимаете, отношения Байдена к Зеленскому начались С ОТКРОВЕННОЙ НЕПРИЯЗНИ.

На этом, удивительная зе-команда не остановилась, ведь можно еще более ухудшить отношение с США. Идем дальше.

В целой веренице проваленных обязательств по реформам, отдельным моментом идет увольнение менеджмента Нафтогаза весной 2021 и последующий ******. Почему?

1 - Зеленский ПРЯМО В ГЛАЗА сказал Блинкену что "Коболева увольнял Шмыгаль. Это был не я".

Комментарий: Это чушь и все это знают. На заседании (когда принимали решения по набсовету НАКа), Шмыгаль, несколько раз выходил "в коридор" поговорить, где ему звонил Зеленский и четко говорил какие решения принимать. Об этом Блинкену сказало куча людей кто был на заседании. Нужно быть совершенно конченым дебилом чтобы думать что такие вещи можно сохранить в секрете.

2 - Причиной сноса менеджмента является "убыток Нафтогаза".

Комментарий: Это чушь, США прекрасно знает что такое ПСО, что это схематоз по которой власть пилит денюжку с Фирташем. ИМЕННО ЭТО и стало причиной убытков Нафтогаза. Но кабмин, глядя в глаза американцам врал. Результат - полная потеря доверия.

3 - Припис НАЗК по Витренко. Опять же, с Ермаком и Зеленским договаривались, что независимые члены Наблюдательного Совета вернутся ТОЛЬКО при условии, что если НАЗК вынесет припис по Витренко - то набсовет волен голосовать как считает нужным по Витренко. Те махнули головой.

Что происходило дальше мы можете почитать тут Конгрессмены просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США: хотят поговорить с президентом Украины - Цензор.НЕТ 940(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=315511946972915&id=100055423356162&__cft__[0]=AZVrkvHZWbIfsLhaKLOuTpkJb16mDHuJYqf6xulwPHyXBcFNYMnamTXLvRm2vk-aayDSqmkC_1B1QyZwhzVzZ36cEKegBtTRo_fzxSSYOBocxUN5Z1n-bvJxaKzxiBfm-nvZ-VwoT0ERP7idnt2bg_UqWG9dLgprAk3_SgSRruxvaQ&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=315511946972915&id=100055423356162 , написал https://www.facebook.com/profile.php?id=100055423356162&__cft__[0]=AZVrkvHZWbIfsLhaKLOuTpkJb16mDHuJYqf6xulwPHyXBcFNYMnamTXLvRm2vk-aayDSqmkC_1B1QyZwhzVzZ36cEKegBtTRo_fzxSSYOBocxUN5Z1n-bvJxaKzxiBfm-nvZ-VwoT0ERP7idnt2bg_UqWG9dLgprAk3_SgSRruxvaQ&__tn__=-]K-y-R Марк Савчук ). Отдельное "спасибо" 2м Юлиям и Наташе Бойко, за то что своими действиями убеждаете что Украина это "банановая республика" где живут коррупционеры и дураки.

Витренко сейчас в Вашингтоне - не может получить НИ ОДНОЙ серьезной встречи. Как и Ермака - все посылают Витренко на йух. Никто не будет разговаривать с псевдо-СЕО, который чуть что, спотыкаясь бежит к судье Вовку в ОАСК чтобы остановить предписание НАЗК о своем увольнении.

Ну, и самое последнее - Зе-команда разговаривает со всеми западными партнерами с позиции "вы нам должны" (подробно я напишу об этом завтра).

Учитывая что Зе-команда это кучка клоунов и *********, все ПРОСТО В ШОКЕ от такой наглости. Чтобы как-то их остудить, и была выпущена такая статья. Украине уже начали ДЕМОНСТРАТИВНО и ПУБЛИЧНО говорить "заткните рты, ваше мнение никому не интересно". Это И ЕСТЬ реакция запада, на тот беспредел который творит Зе-команда и https://www.facebook.com/sluganarodu.official/?__cft__[0]=AZVrkvHZWbIfsLhaKLOuTpkJb16mDHuJYqf6xulwPHyXBcFNYMnamTXLvRm2vk-aayDSqmkC_1B1QyZwhzVzZ36cEKegBtTRo_fzxSSYOBocxUN5Z1n-bvJxaKzxiBfm-nvZ-VwoT0ERP7idnt2bg_UqWG9dLgprAk3_SgSRruxvaQ&__tn__=kK-y-R Слуга Народу .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

А знаете почему Зеленского пригласили в Вашингтон 30 августа?

Все просто - запад хочет послушать что он скажет на день независимости. Вот и все Конгрессмены просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США: хотят поговорить с президентом Украины - Цензор.НЕТ 940 Будет ли там про "Украина часть европейской семьи" или "У Украины свой УНИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ и ей никто не смеет указывать что делать" (намекая на то что наши новые друзьям теперь Китай).

Все вписать в 1 пост было бы слишком много, так что завтра будет вторая часть.
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22.07.2021 10:10 Ответить
Все написанное - ерунда ни на что не влияющая. Был бы Порошенко сейчас - действия администрации Байдена были бы те же.
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22.07.2021 10:20 Ответить
дії України були би іншими. І, відповідно - реакція ЄС і США іншою була би. Можливо, в чомусь схожою на нинішню - але куди б вигіднішою для України.
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22.07.2021 10:24 Ответить
Порошенко никто в мире не считал дурачком, не отвечающим за свои действия и слова, соответственно и отношение к Украине было корректным. А теперешнего нарколыгу никто не считает за нормального человека
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22.07.2021 10:34 Ответить
Шарикова повидать все хотят
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22.07.2021 10:20 Ответить
А смысл? Дата визита подобрана к окончанию рассылок "писем счастья" из Делавэра и она ими же и обусловлена. Их не отменить и не перенести, судебная система в США независима и ни один конгресмен из-за нашего ЗЕкретина не захочет это проверять на своей шкуре. Их наличие существенно влияет на понимание зеленским сказанного Байденом. Потому вряд ли Белый дом пойдет на такой шаг, ведь кувать клоуна надо пока чернила на письмах не высохло.
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22.07.2021 10:23 Ответить
как то странно получается: каждый новый президент лижет жопу путену, чего никто не предвидел. путен - черт?
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22.07.2021 10:25 Ответить
Зебіл https://censor.net/ru/user/485749, ні Ющенко, ні Порох в цьому були непомічені. Але ти сам, видать, звик лизати - тому вважаєш, що всі повинні.
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22.07.2021 10:40 Ответить
опять эти сопливые петеботы вылезли. Напомню тебе, потому что ты еще маленький был и не помнишь: Ющенко был независим от путена только первое время, а потом кого назначил на долдность премьера? не помнишь? старшие дяди тебе правильно подсказывают - Яныка. Как думаешь сам он до такого додумался или подсказал кто? Теперь Петя. Этот кадр очень большой манипулятор, и делал все чтобы наша оборонка не развивалась. Воровал из бюджета и целовался с агрессором.
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22.07.2021 10:47 Ответить
Ты, вася, мягко говоря ужасно необъективен. Оборонка как раз и развивалась только при Порохе. Хорошо ли, плохо ли, но однозначно лучше, чем сейчас. До него оборонку множили на ноль вместе с армией министры обороны с расейским гражданством и прочая нечисть. Точно такая же нечисть прокацапская сейчас в ОПе царюет. Где госзаказ оборонный сейчас? Где ракетная программа? Летчики разбегаются, кто следующий, моряки? Погранцы? А ты ведь в МиГ не сядешь и агрессора крошить не полетишь, пистабол. И зеля твой не полетит. Вам ведь все норм, на фронте "мало" убивают, только постреливают.
По поводу воровства из бюджета: у вас на Пороха 58 уголовных дел открыто, чего не садите? А я тебе отвечу - не за хер сажать, и зеля это прекрасно знает. А вам, идиотам, промывают мозги через Г+Г ежеминутно. Попытайся вспомнить, гупёшка, когда Порох вдруг стал барыгой? Когда началась процедура национализации Приватбанка. Именно на таких лохов Беня и рассчитывал, когда Голобородькой вам черепок засирал и зелю впаривал.
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22.07.2021 12:54 Ответить
есть за что сажать, не переживай! прийдет время, сядут усе: и Петя и Зеля!
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22.07.2021 12:59 Ответить
А я переживаю, млять! Есть за что сажать - САЖАЙ и не пи...ди! Не за что сажать - захлопни хлеборезку. И когда это время вдруг придет?! Время, вася, всегда одно и то же. И что про гособоронзаказ ты ни слова не обронил, про ракеты для ВСУ? Почему летчики разбегаются?
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22.07.2021 13:21 Ответить
один миллион причин чтоб петя сел, у Зели пока чуть меньше, но это пока. даже перечислять не хочу. все знают. не сидит - потому что договорняк.
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22.07.2021 13:30 Ответить
Не надо миллиона. Достаточно 58 уголовных дел. Интервью Рябошапки видел? Он там абсолютно трезво оценил перспективы этих дел: "юридично нікчемні й безперспективні" (с)
А про гособоронзаказ, ракеты и летчиков чего молчишь? Скулы свело?
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22.07.2021 15:46 Ответить
Так уже встречу отменили. Так быстро шо то не срослось.
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22.07.2021 10:26 Ответить
Конгресмени просять Байдена змінити дату візиту Зеленського в США: хочуть поговорити з президентом України - Цензор.НЕТ 6502
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22.07.2021 10:30 Ответить
Сочувствую Зеленскому: с одной стороны постоянное стихийное бедствие в виде России, которая рядом и никуда от неё не деться, сосед гребанный; с другой стороны бюргеры, правящие балом во всей Европе, которые сами являются наследниками фашизма, потому и сейчас тянет их к россии - они просто родственные души!
С третьей стороны слабенький президент Байден, желающий угодить и нашим, и вашим.
Ну а внутри страны вообще ужас: олигархи, рвущиеся к власти, и тормозящие все подвижки Зеленского с ними бороться, все коррупционеры встали плотным кольцом против Зеленского: судьи, взяточники, продажные журналисты и прочая наволочь не дают и шагу ступить.
И над всем этим короновирус...
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22.07.2021 10:30 Ответить
А разве кто-то заставлял клоуна выдвигаться в президенты? Снимал бы себе тупые сериальчики для лохов и богател. "Не по Сеньке шапка"
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22.07.2021 10:37 Ответить
А ты к каким из вышеперечисленных относишься? Взяточник?
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22.07.2021 10:53 Ответить
Я отношу себя к тем, кто знал в 2019 г, что Бубочка не может исполнять обязанности президента по причине своей абсолютной тупости
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22.07.2021 11:48 Ответить
В том то и дело,что его вынудил...(cм.ниже)
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22.07.2021 10:54 Ответить
Всеми его "подвижками" управляет мошенник беня,а контролирует "козырь".В кресло президента его усадил беня со словами:"Отлучу от груди",а сам зе-клоун,и тот хреновый
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22.07.2021 10:52 Ответить
Да-да, а раньше его контролировал, как тут все утверждали, Богдан. Он же и страной якобы управлял. А Зеленский якобы был при нем куклой.
И где теперь тот Богдан?
Там же будет и Ермак, если заслужит.
А вам, ботам, только и надо, чтобы выставить Зеленского никчемой.
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22.07.2021 10:58 Ответить
Нам,ботам,нет необходимости выставлять его никчемой-он сам это успешно демонстрирует Богдан-это адвокат коломойского(если шо),Зеленский-это кукла коломойского при любых ермаках
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22.07.2021 11:11 Ответить
А Ермак еще не заслужил?
тебе лучше вообще молчать. Ты тупой як срака.
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22.07.2021 13:08 Ответить
Не надо сочувствовать тому, кого перечисленные Вами проблемы не беспокоят от слова "абсолютно."
Все, что он говорит и делает - рефлексия на наше возмущение и протесты. Надо понимать, что реагирует он на наше недовольство по минимуму, а то и вовсе не реагирует. Повышение тарифов на все и вся тому прямое подтверждение. Олигархи встали вокруг него плотным кольцом с одной целью - сохранить его в кресле президента страны как можнот долше. Так комфортно грабить страну им еще никогда не было. И вряд ли будет. Коррупционеры тоже не могут помешать Зеленскому. Почему? Да потому что он и есть коррупция. Будете спорить? Тогда ответьте сначала на простой вопросы: куда делись маски из госрезерва, где половина ковидного фонда, почему 100 миллиардов на кольцевую дорогу вокруг Киева вывели из-под тендерных процедур, почему остановлены наши энергогенерирующие предприятия, а электроэнергия закупается у страны-агрессора? Ответите на эти простые вопросы - поговорим о сложном. А до того лучше Вам помолчать, соболезнующая Вы наша.
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22.07.2021 13:07 Ответить
Якби я міг то сказав би конгресменам США. Ви нічого не втратити якщо не поспілкуєтесь...
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22.07.2021 10:31 Ответить
Тепер воно прикладе максимум зусиль, щоб не потрапити в Америку, взагалі.
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22.07.2021 10:42 Ответить
Не-не! Оно поедет! Что ты, такие фоточки будут! С Байденом, с конгрессменами...
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22.07.2021 13:10 Ответить
а смисл? пора воду слівать, пісать нові дебільні відоси та зливати бігусу компромат на парашенка
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22.07.2021 10:46 Ответить
один лишь, что выше, с ником Мигель, написал обьективный коммент...от представителей Украины, кто бы там не был Презом, ситуация из СП, не зависит никак, это обьективно разборки между Штатами и страной Джемени!)), даже собственники газа, московиты,на ситуацию повлиять никак могут. Польша, тоже изначально билась и бьется с этими трубами, но и их мнение тоже лишь к сведению только... Немцы, они не понимают, что в Балтике будет, когда запустят эти трубы, набитые газом очень высокого давления, которые имеют свою многомильную охранную зону и понятие "вблизи" этого обьекта тоже имеет место быть со своими милями, запрещающими даже человеку загорающему на матрасе, в этих милях без разрешения владельца этого подводного обьекта, находиться. Боевые руцке корабли, пусть и ржавые тазики)) будут курсировать по инспекторской трассе 24\7 вдоль труб этих, и ни один рыбачек прибрежных стран балтийских , туда за килькой или треской и носа не сунет без разрешения. Вот таковы перспективы для всех Балтовх-прибалтов. Кроме того, эти тубы обвешают по всей длине аппаратурой сьема информации, что тоже немаловажно.
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22.07.2021 10:52 Ответить
а мне таки здаёцца, что максимум усилий к изменению срока визита Зеленского в США приложил ермак и кацапская агентура среди тех, кто готовит визит... эти сцуки прекрасно знают о времени отпуска конгрессменов... но эти тварюки нарвались на группу поддержки Украины... за месте Зеленского давно пора убирать людей с кацапоидными взглядами...
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22.07.2021 11:06 Ответить
Зеленский никого из кацапоидов не назначал и снимать не в праве. Зеленского самого назначили с условием, что он только по фоткам-видосикам.
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22.07.2021 13:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iQjzpDXw2Ts собачку говорящую посмотреть
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22.07.2021 12:16 Ответить
... хотют, нашу птицу-Говоруна послухать?
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22.07.2021 14:30 Ответить
 
 