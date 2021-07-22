Конгрессмены просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США: хотят поговорить с президентом Украины
Конгрессмены обратились к Администрации президента США Джо Байдена с призывом изменить дату визита украинского главы Владимира Зеленского в Вашингтон.
Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.
С 7 августа по 20 сентября Конгресс будет на каникулах, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.
"Мне не нравится такое время вообще. Мы отправили письма президенту (Джо Байдену), призывая, чтобы эту дату изменили - для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Надеюсь, президент рассмотрит это. Я знаю, что он очень занят - это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом", – рассказала сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе, конгрессвумен Марси Каптур.
Также выбранную Белым домом дату визита Зеленского раскритиковал сенатор Тед Круз.
"Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным относительно Северного потока-2. Наверное, просто совпадение", – написал Круз.
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прохання не плутати - "Катрін" то не ЗеЛенка.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2992652914282547&id=100006136038244&__cft__[0]=AZVrkvHZWbIfsLhaKLOuTpkJb16mDHuJYqf6xulwPHyXBcFNYMnamTXLvRm2vk-aayDSqmkC_1B1QyZwhzVzZ36cEKegBtTRo_fzxSSYOBocxUN5Z1n-bvJxaKzxiBfm-nvZ-VwoT0ERP7idnt2bg_UqWG9dLgprAk3_SgSRruxvaQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 11 ч. ·
Внимание лонгрид. "Что происходит по Северному Потоку 2".
Много людей пишет в личку. Это неудивительно, так как СМИ в Украине напишет про титанические победы Зеленского и никто не расскажет о том что происходит на самом деле. Поэтому прошу вашего репоста.
Я хочу чтобы вы понимали - ЗАПАД НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ТАКУЮ РИТОРИКУ (фраза на скрине фактически говорит "США говорит Украине сидеть тихо, пока она финализирует договор с Германией по Северному Потоку 2"). Должно произойти что-то ВЫДАЮЩЕЕСЯ чтобы написали такого рода заголовок. Давайте разбираться. Начнем с самого начала
Игры Зеленского и Ермак с США начались еще с 2019 года, когда в телефонном разговоре с Трампом Зеленский пообещал "разобраться с делом Буризмы, так как генеральный прокурор на 100% мой человек".
Еще до инаугурации, была встреча в Киеве помощников Джулиани (адвокат Трампа) Фрумана и Парнаса с партнером Зеленского - Шефиром, где конкретно обсуждали "дело сына Байдена". Шефир встречи не отрицает. Подробно тут (https://www.nytimes.com/2019/11/10/nyregion/trump-ukraine-parnas-fruman.html?fbclid=IwAR3dedir64WedQuRIYuO5jUBWZDm89yL-h2Iad0P2m8zRRtaw78uGJj1TmE https://www.nytimes.com/.../trump-ukraine-parnas-fruman.html ).
Идем дальше - к концу 2019 года, про-российский олигарх Дмитрий Фирташ, перевел жене Парнаса $1 млн (это уже задокументированный факт), чтобы Парнас, через Джулиани "закрыл дела Фирташа". (https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/who-dmytro-firtash-man-linked-1-million-loan-giuliani-ally-n1121561?fbclid=IwAR08OjKA9EK-f_AJWsBVZZghwtYwd36kEbY1_FAyWYtkipGlTWcoUagiHyE https://www.nbcnews.com/.../who-dmytro-firtash-man-linked... ).
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Небольшая вставочка, на позапрошлой неделе был проголосовал закон, который спишет Фирташу около 50 млрд долгов. Лонгрид тут - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987325258148646&id=100006136038244&__cft__[0]=AZVrkvHZWbIfsLhaKLOuTpkJb16mDHuJYqf6xulwPHyXBcFNYMnamTXLvRm2vk-aayDSqmkC_1B1QyZwhzVzZ36cEKegBtTRo_fzxSSYOBocxUN5Z1n-bvJxaKzxiBfm-nvZ-VwoT0ERP7idnt2bg_UqWG9dLgprAk3_SgSRruxvaQ&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987325258148646&id=100006136038244 .
То есть власть, отлично сотрудничает с людьми, которые ПОДКУПАЛИ чиновников в США, которые ездили в Украину и просили "открыть дело на сына Байдена".
США это, естественно, прекрасно знает.
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К счастью, правоохранители США вскрыли этот замес, что Парнас, что Фруман, что Джулиани сейчас под следствием.
Когда весь этот схематоз стал "достоянием общественности", https://www.facebook.com/ze2019official/?__cft__[0]=AZVrkvHZWbIfsLhaKLOuTpkJb16mDHuJYqf6xulwPHyXBcFNYMnamTXLvRm2vk-aayDSqmkC_1B1QyZwhzVzZ36cEKegBtTRo_fzxSSYOBocxUN5Z1n-bvJxaKzxiBfm-nvZ-VwoT0ERP7idnt2bg_UqWG9dLgprAk3_SgSRruxvaQ&__tn__=kK-y-R Команда Зеленського перепугалась и стала сидеть тихо.
ОДНАКО ДЕМОКРАТЫ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗАПОМНИЛИ. И что бы наши "супер-честные СМИ" не писали, что бы Арестовичи, Миловановы, Мендели не говорили - в США все все прекрасно понимают и помнят.
Зеленский и Ермак думают что они умнее всех, но по факту - получили репутацию дурачков и клоунов у Республиканцев, и "врагов" у Демократов. Просто 10 из 10ти.
То есть, сами понимаете, отношения Байдена к Зеленскому начались С ОТКРОВЕННОЙ НЕПРИЯЗНИ.
На этом, удивительная зе-команда не остановилась, ведь можно еще более ухудшить отношение с США. Идем дальше.
В целой веренице проваленных обязательств по реформам, отдельным моментом идет увольнение менеджмента Нафтогаза весной 2021 и последующий ******. Почему?
1 - Зеленский ПРЯМО В ГЛАЗА сказал Блинкену что "Коболева увольнял Шмыгаль. Это был не я".
Комментарий: Это чушь и все это знают. На заседании (когда принимали решения по набсовету НАКа), Шмыгаль, несколько раз выходил "в коридор" поговорить, где ему звонил Зеленский и четко говорил какие решения принимать. Об этом Блинкену сказало куча людей кто был на заседании. Нужно быть совершенно конченым дебилом чтобы думать что такие вещи можно сохранить в секрете.
2 - Причиной сноса менеджмента является "убыток Нафтогаза".
Комментарий: Это чушь, США прекрасно знает что такое ПСО, что это схематоз по которой власть пилит денюжку с Фирташем. ИМЕННО ЭТО и стало причиной убытков Нафтогаза. Но кабмин, глядя в глаза американцам врал. Результат - полная потеря доверия.
3 - Припис НАЗК по Витренко. Опять же, с Ермаком и Зеленским договаривались, что независимые члены Наблюдательного Совета вернутся ТОЛЬКО при условии, что если НАЗК вынесет припис по Витренко - то набсовет волен голосовать как считает нужным по Витренко. Те махнули головой.
Что происходило дальше мы можете почитать тут (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=315511946972915&id=100055423356162&__cft__[0]=AZVrkvHZWbIfsLhaKLOuTpkJb16mDHuJYqf6xulwPHyXBcFNYMnamTXLvRm2vk-aayDSqmkC_1B1QyZwhzVzZ36cEKegBtTRo_fzxSSYOBocxUN5Z1n-bvJxaKzxiBfm-nvZ-VwoT0ERP7idnt2bg_UqWG9dLgprAk3_SgSRruxvaQ&__tn__=-UK-y-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=315511946972915&id=100055423356162 , написал https://www.facebook.com/profile.php?id=100055423356162&__cft__[0]=AZVrkvHZWbIfsLhaKLOuTpkJb16mDHuJYqf6xulwPHyXBcFNYMnamTXLvRm2vk-aayDSqmkC_1B1QyZwhzVzZ36cEKegBtTRo_fzxSSYOBocxUN5Z1n-bvJxaKzxiBfm-nvZ-VwoT0ERP7idnt2bg_UqWG9dLgprAk3_SgSRruxvaQ&__tn__=-]K-y-R Марк Савчук ). Отдельное "спасибо" 2м Юлиям и Наташе Бойко, за то что своими действиями убеждаете что Украина это "банановая республика" где живут коррупционеры и дураки.
Витренко сейчас в Вашингтоне - не может получить НИ ОДНОЙ серьезной встречи. Как и Ермака - все посылают Витренко на йух. Никто не будет разговаривать с псевдо-СЕО, который чуть что, спотыкаясь бежит к судье Вовку в ОАСК чтобы остановить предписание НАЗК о своем увольнении.
Ну, и самое последнее - Зе-команда разговаривает со всеми западными партнерами с позиции "вы нам должны" (подробно я напишу об этом завтра).
Учитывая что Зе-команда это кучка клоунов и *********, все ПРОСТО В ШОКЕ от такой наглости. Чтобы как-то их остудить, и была выпущена такая статья. Украине уже начали ДЕМОНСТРАТИВНО и ПУБЛИЧНО говорить "заткните рты, ваше мнение никому не интересно". Это И ЕСТЬ реакция запада, на тот беспредел который творит Зе-команда и https://www.facebook.com/sluganarodu.official/?__cft__[0]=AZVrkvHZWbIfsLhaKLOuTpkJb16mDHuJYqf6xulwPHyXBcFNYMnamTXLvRm2vk-aayDSqmkC_1B1QyZwhzVzZ36cEKegBtTRo_fzxSSYOBocxUN5Z1n-bvJxaKzxiBfm-nvZ-VwoT0ERP7idnt2bg_UqWG9dLgprAk3_SgSRruxvaQ&__tn__=kK-y-R Слуга Народу .
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А знаете почему Зеленского пригласили в Вашингтон 30 августа?
Все просто - запад хочет послушать что он скажет на день независимости. Вот и все Будет ли там про "Украина часть европейской семьи" или "У Украины свой УНИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ и ей никто не смеет указывать что делать" (намекая на то что наши новые друзьям теперь Китай).
Все вписать в 1 пост было бы слишком много, так что завтра будет вторая часть.
По поводу воровства из бюджета: у вас на Пороха 58 уголовных дел открыто, чего не садите? А я тебе отвечу - не за хер сажать, и зеля это прекрасно знает. А вам, идиотам, промывают мозги через Г+Г ежеминутно. Попытайся вспомнить, гупёшка, когда Порох вдруг стал барыгой? Когда началась процедура национализации Приватбанка. Именно на таких лохов Беня и рассчитывал, когда Голобородькой вам черепок засирал и зелю впаривал.
А про гособоронзаказ, ракеты и летчиков чего молчишь? Скулы свело?
С третьей стороны слабенький президент Байден, желающий угодить и нашим, и вашим.
Ну а внутри страны вообще ужас: олигархи, рвущиеся к власти, и тормозящие все подвижки Зеленского с ними бороться, все коррупционеры встали плотным кольцом против Зеленского: судьи, взяточники, продажные журналисты и прочая наволочь не дают и шагу ступить.
И над всем этим короновирус...
И где теперь тот Богдан?
Там же будет и Ермак, если заслужит.
А вам, ботам, только и надо, чтобы выставить Зеленского никчемой.
тебе лучше вообще молчать. Ты тупой як срака.
Все, что он говорит и делает - рефлексия на наше возмущение и протесты. Надо понимать, что реагирует он на наше недовольство по минимуму, а то и вовсе не реагирует. Повышение тарифов на все и вся тому прямое подтверждение. Олигархи встали вокруг него плотным кольцом с одной целью - сохранить его в кресле президента страны как можнот долше. Так комфортно грабить страну им еще никогда не было. И вряд ли будет. Коррупционеры тоже не могут помешать Зеленскому. Почему? Да потому что он и есть коррупция. Будете спорить? Тогда ответьте сначала на простой вопросы: куда делись маски из госрезерва, где половина ковидного фонда, почему 100 миллиардов на кольцевую дорогу вокруг Киева вывели из-под тендерных процедур, почему остановлены наши энергогенерирующие предприятия, а электроэнергия закупается у страны-агрессора? Ответите на эти простые вопросы - поговорим о сложном. А до того лучше Вам помолчать, соболезнующая Вы наша.