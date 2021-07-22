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Новости Коронавирус и карантин
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6 случаев "дельта"-штамма коронавируса выявлены в Александровской больнице методом первичного тестирования, - Департамент здравоохранения Киева

6 случаев

В Александровской клинической больнице Киева первичным тестированием выявлены 6 случаев COVID-19 штамма "дельта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент здравоохранения Киева.

"Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что люди, у которых выявлен штамм "дельта", в возрасте - от 21 до 73 лет.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург подчеркнула, что сейчас "мы знаем о штамме "дельта больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми постоянно общаются столичные врачи". "Дельта" отличается высоким уровнем контагиозности (заразительности), более коротким инкубационным периодом и агрессивным течением.

"Каждая вакцина, зарегистрированная в Украине с большой вероятностью защитит вас от смерти. Вакцинируйтесь! Сделайте это ради себя и близких, которые будут страдать от того, что вы страдаете от болезни, или вообще не сможете с ней справиться, несмотря на все усилия врачей", - резюмировала Гинзбург.

Читайте также: ВОЗ на этой неделе поставит Украине тесты для выявления "дельта"-штамма, - Ляшко

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больница (1442) карантин (16729) Киев (25683) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Тем не менее, всем зэбаранам и пiд-рашкам напоминаем, что это обычный грипп и вакцинирвоаться этим категориям "лиц" ни в коем случае не следует!!!
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22.07.2021 10:15 Ответить
Всі шестеро померли?
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22.07.2021 10:18 Ответить
К "братьям" ездили?
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22.07.2021 10:19 Ответить
вакцинация во время эпидеми это преступление и разведение новых штамов. И потом вирусов многие тысячи зачем искать дельту это не продуктивно, клиника у них одинаковая
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22.07.2021 10:29 Ответить
Израильтянам и британцам это расскажи.
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22.07.2021 10:39 Ответить
У вакцинированных шанс умереть от дельта- вируса 0,01 %. Так что думай-те.
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22.07.2021 10:30 Ответить
Спасибо, что закупили за средства больницы, если бы понадеялись на руководящих и курирующих медицину "гениев", то дельту к ноябрю выявили на фоне ОРВИ и вирусных пневмоний.Нужно отдельно поблагодарить гильдию парамеиков за первое место по смертности от коронавируса на число заболевших
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22.07.2021 12:47 Ответить
 
 