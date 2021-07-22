6 случаев "дельта"-штамма коронавируса выявлены в Александровской больнице методом первичного тестирования, - Департамент здравоохранения Киева

В Александровской клинической больнице Киева первичным тестированием выявлены 6 случаев COVID-19 штамма "дельта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент здравоохранения Киева.

"Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что люди, у которых выявлен штамм "дельта", в возрасте - от 21 до 73 лет.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург подчеркнула, что сейчас "мы знаем о штамме "дельта больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми постоянно общаются столичные врачи". "Дельта" отличается высоким уровнем контагиозности (заразительности), более коротким инкубационным периодом и агрессивным течением.

"Каждая вакцина, зарегистрированная в Украине с большой вероятностью защитит вас от смерти. Вакцинируйтесь! Сделайте это ради себя и близких, которые будут страдать от того, что вы страдаете от болезни, или вообще не сможете с ней справиться, несмотря на все усилия врачей", - резюмировала Гинзбург.

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