Порошенко об освобождении Попасной и Северодонецка: люди на Луганщине встречали наших военных с украинскими флагами
Семь лет назад украинские воины освободили Попасную и Северодонецк. Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вспоминает, как местные жители встречали воинов-освободителей.
"Жители Северодонецка и Попасной вышли встречать наших военных, которые освободили города, с украинскими флагами и криками: "Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине! Спасибо!". Это был действительно праздник, которого ждали: возвращение домой", - пишет Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"22 июля 2014 г. украинскими военными были осуществлены две блестящие операции: практически без боя освободили Попасную и после ожесточенной перестрелки - Северодонецк. Так реализация моего приказа о контрнаступлении позволила нам освободить две трети оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - напомнил Петр Порошенко.
"Слава героическому подвигу подразделений Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины, добровольческих батальонов. Вечная память погибшим", - пишет пятый Президент.
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Особливий привіт всім військовим, що голосували за нього.
Знаю це точно.
Звільнив кишені українців від грошей ВАЗеленський, зразу після того, як бабломойський звільнив їх від мізків, в 2019 році.
До речі, кум фуйла- бізнеспартнер бабломойського і ВАЗеленського.
Це факти, а не ваше мокшанське пропагандонство.
Звідки питання... Мені цікаво, чи було звільнено хоч єдине місто без участі добровольців?
Але я вас не знаю. Підтвердити не можу.
Хоча... Деякі підтвердження є...
От у мене сумніви іншого порядку : ти - "просто дурень", чи "провокатор", що хоче розвести "срач" між патріотами України?!!!
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"Слава героическому подвигу подразделений Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины, добровольческих батальонов. Вечная память погибшим", - пишет пятый Президент.
Источник: https://censor.net/ru/n3278523