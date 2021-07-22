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Новости Агрессия России против Украины
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Порошенко об освобождении Попасной и Северодонецка: люди на Луганщине встречали наших военных с украинскими флагами

Порошенко об освобождении Попасной и Северодонецка: люди на Луганщине встречали наших военных с украинскими флагами

Семь лет назад украинские воины освободили Попасную и Северодонецк. Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вспоминает, как местные жители встречали воинов-освободителей.

"Жители Северодонецка и Попасной вышли встречать наших военных, которые освободили города, с украинскими флагами и криками: "Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине! Спасибо!". Это был действительно праздник, которого ждали: возвращение домой", - пишет Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"22 июля 2014 г. украинскими военными были осуществлены две блестящие операции: практически без боя освободили Попасную и после ожесточенной перестрелки - Северодонецк. Так реализация моего приказа о контрнаступлении позволила нам освободить две трети оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - напомнил Петр Порошенко.

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"Слава героическому подвигу подразделений Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины, добровольческих батальонов. Вечная память погибшим", - пишет пятый Президент.

Автор: 

освобождение (567) Порошенко Петр (19618) Северодонецк (605)


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Топ комментарии
+11
Звільнили, при Порошенкові, дві третини окупованого донбасу. При ВАЗеленському- жодного сантиметра не звільнили, здали територію.
Звільнив кишені українців від грошей ВАЗеленський, зразу після того, як бабломойський звільнив їх від мізків, в 2019 році.
До речі, кум фуйла- бізнеспартнер бабломойського і ВАЗеленського.
Це факти, а не ваше мокшанське пропагандонство.
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22.07.2021 10:55 Ответить
+9
І жодної новини про звільнення наших міст, сіл при найвеличнішому лохотронщику Всесвіту.
Особливий привіт всім військовим, що голосували за нього.
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22.07.2021 10:18 Ответить
+9
Поразки - це також історія, ніхто їх переписувати не збирається. На війні поразки перемішуються з перемогами, таке воно, воєнне життя-буття.
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22.07.2021 11:03 Ответить
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І жодної новини про звільнення наших міст, сіл при найвеличнішому лохотронщику Всесвіту.
Особливий привіт всім військовим, що голосували за нього.
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22.07.2021 10:18 Ответить
Аллочка -послеилловайская утрата территорий и минские почти все перечеркнула...
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22.07.2021 13:30 Ответить
Не перекреслила. Українці у звільнених містах живуть і сьогодні в Україні, а не в луганді, і вдячні за звільнення.
Знаю це точно.
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22.07.2021 13:35 Ответить
Не хотелось бы в открытом форуме топить хоть и не любимых,но все же своих,смолчу..
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22.07.2021 16:20 Ответить
Ну що ж, стадіон так стадіон. Навіщо ви розводили та відводили війська, пане Володимир? І хто з нас двох барига на краві?
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22.07.2021 10:20 Ответить
Какой он тебе валадимир? Так просто: зеленая шмаркля
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22.07.2021 10:25 Ответить
Нинішня влада звільнила Україну від транзиту газу!
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22.07.2021 10:27 Ответить
Порошенко об освобождении Попасной и Северодонецка: люди на Луганщине встречали наших военных с украинскими флагами - Цензор.НЕТ 397
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22.07.2021 10:28 Ответить
Звільнили, при Порошенкові, дві третини окупованого донбасу. При ВАЗеленському- жодного сантиметра не звільнили, здали територію.
Звільнив кишені українців від грошей ВАЗеленський, зразу після того, як бабломойський звільнив їх від мізків, в 2019 році.
До речі, кум фуйла- бізнеспартнер бабломойського і ВАЗеленського.
Це факти, а не ваше мокшанське пропагандонство.
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22.07.2021 10:55 Ответить
Решил историю переписать? Не забудь про Иловайск и Дебальцево.
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22.07.2021 10:59 Ответить
На відміну від вас, я не страждаю слерозом.
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22.07.2021 11:01 Ответить
Поразки - це також історія, ніхто їх переписувати не збирається. На війні поразки перемішуються з перемогами, таке воно, воєнне життя-буття.
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22.07.2021 11:03 Ответить
Кому Ви пишете? Де воно, і де війна...
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22.07.2021 11:10 Ответить
Цікаво, в США теж були впороті індивіди, які весь час тільки й нагадували Рузвельту про Перл-Харбор?..
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22.07.2021 11:43 Ответить
Якщо градами по автоматах, то яка перемога...
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05.08.2021 07:31 Ответить
Звільнили... Як? Які підрозділи приймали участь?
Звідки питання... Мені цікаво, чи було звільнено хоч єдине місто без участі добровольців?
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22.07.2021 11:02 Ответить
Дурень?
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22.07.2021 11:11 Ответить
Може, стосовно себе, ви і праві.
Але я вас не знаю. Підтвердити не можу.
Хоча... Деякі підтвердження є...
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22.07.2021 11:30 Ответить
Ох ти й "крутій"! А що - у нас патріотизм уже на категорії ділиться? І "патріоти - бійці ВСУ" - не такі "патріотичні", ніж "добробатівці"? Мені здається що і ті і інші робили одну справу
От у мене сумніви іншого порядку : ти - "просто дурень", чи "провокатор", що хоче розвести "срач" між патріотами України?!!!
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22.07.2021 11:52 Ответить
51-ша бригада .........разом з іншими підрозділами звільнила міста Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші.))
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22.07.2021 11:17 Ответить
Добровольці були, чи тільки військові?
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22.07.2021 11:27 Ответить
.Бл.. я в шоці . Тобі що , самому ліньки залізти в гугл і знайти відповідь .? Чи ти настільки тупий що не знаєш - як ??
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22.07.2021 11:59 Ответить
А як мій кум, ще в березні 2014го пішов до військкомату, то він хто "доброволець", чи "військовий", які за вашими словами "ні єдиного міста" не звільнили?
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22.07.2021 12:16 Ответить
Про добровольців також згадано.
ЧитайТе !

"Слава героическому подвигу подразделений Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины, добровольческих батальонов. Вечная память погибшим", - пишет пятый Президент.

Источник: https://censor.net/ru/n3278523
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22.07.2021 12:20 Ответить
Без добровольців жодного міста не звільнили. Було що і під час перемир'я добровольці самі звільнили село. Зате було й таке, що серед вбитих назвали тільки двох із ЗСУ, а про трьох добровольців "забули"...
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05.08.2021 07:40 Ответить
Так що тепер? Віддавати вас до Дирляндіі?
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22.07.2021 12:18 Ответить
Порошенко, як кожна людина, наробив помилок... Але він ДІЯВ!!! Домовлявся, благав, воював - і не дав зробити з України "новососію"!!! Другий термін дав би йому можливість зробити багато корисного для розбудови України... Але "нарід" вирішив, що пусте місце буде краще за досвідченого політика... (((
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22.07.2021 12:14 Ответить
Политический постравматический синдром -третий год.....или работа такая....
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22.07.2021 13:35 Ответить
Я бы даже убрал слово «политический». Любые твёрдые убеждения крепко вплетаются в структуру человеческого эго. При этом не важно политические они, религиозные или какие-то другие. Поэтому любой сильный удар по таким убеждениям это всегда личностная травма. После которой следует всего два типа реакций: либо эго сдаётся и отпускает иллюзии, либо наоборот ощетинивается и агрессивно атакует любые доводы и факты, наглухо закрываясь в своей альтернативной реальности. У всех активных порохоботов именно второй вариант реакции.
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22.07.2021 14:18 Ответить
Я б краще не сказав. Дякую Вам.
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22.07.2021 14:45 Ответить
Будь ласка.) Та, на жаль, вербально цей синдром не лікується.
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22.07.2021 15:33 Ответить
а правда полягає в тому, що Порошенко - перший і чи не єдиний реальний проукраїнський "кандидат" (нереальних, як то Кошулинський - ігноруємо). Але ви брехуни 73/43%зебіли, - навіть цього не здатні втямити. Для вас клоун - проукраїнський, ага...
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22.07.2021 14:00 Ответить
Якби Порошенко був на другий термін, то економіка б ще більше розвивалася, нам би дали пдч, і може, вже й звільнили б Донбас.
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05.08.2021 07:45 Ответить
Э нет,-тут я заступлюсь за Порошенко-много было сделано,но не достаточно...И ругать экс-президента будем без оскорблений,как и действующего...
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22.07.2021 13:38 Ответить
 
 