Порошенко об освобождении Попасной и Северодонецка: люди на Луганщине встречали наших военных с украинскими флагами

Семь лет назад украинские воины освободили Попасную и Северодонецк. Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вспоминает, как местные жители встречали воинов-освободителей.

"Жители Северодонецка и Попасной вышли встречать наших военных, которые освободили города, с украинскими флагами и криками: "Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине! Спасибо!". Это был действительно праздник, которого ждали: возвращение домой", - пишет Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"22 июля 2014 г. украинскими военными были осуществлены две блестящие операции: практически без боя освободили Попасную и после ожесточенной перестрелки - Северодонецк. Так реализация моего приказа о контрнаступлении позволила нам освободить две трети оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - напомнил Петр Порошенко.

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"Слава героическому подвигу подразделений Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины, добровольческих батальонов. Вечная память погибшим", - пишет пятый Президент.