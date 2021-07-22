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Мендель о скандальной цитате из своей книги о "грязных палатках" на Майдане: Я ничего не сказала такого, что бы противоречило правде

Мендель о скандальной цитате из своей книги о

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что ее цитату о "грязных палатках" на Майдане вырвали из контекста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мендель сообщила в эфире Радио НВ.

При этом экс-спикер главы государства отметила, что ожидала такой реакции общества, но назвала распространение цитаты вне текста "примером дезинформации".

"Я ничего не сказала такого, что бы противоречило правде. Правду обычно очень сложно описать. Если вы сейчас скажете, что там было чисто и гигиенично, то я буду очень удивлена. Я никогда не шла против Евромайдана, я его освещала, освещала для иностранных медиа. Я считаю, что это было большим прорывом", – ответила она.

Мендель говорит, что не собиралась кого-то оскорблять, но добавила, что считает бурную реакцию на отрывок из ее книги "дезинформацией".

Мендель убеждена, что Зеленский "сам по собе" давал больше надежды, чем "любая революция", и что он "навсегда изменил украинскую политику".

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Автор: 

скандал (4479) евромайдан (7835) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+64
А в окопах на войне стерильная чистота, хабалка?
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22.07.2021 10:23 Ответить
+57
То есть если я скажу "Мендель тупая ватная еврейка" я никого не обижу, да?
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22.07.2021 10:26 Ответить
+48
Мендель:
- У меня грязный рот и это не противоречило правде
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22.07.2021 10:25 Ответить
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А в чем не права она, конечно изменит историю, то было кое - как, теперь кранты. Правда разница не большая, но идем верным путем, хотя не знаем куда и как.
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22.07.2021 11:34 Ответить
Дешевая, продажная хабалка. Пусть вымоет свой грязный рот, после вылизывания одного места у "величайшего лидера современности и сходит в синагогу.
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22.07.2021 11:28 Ответить
Мендель щодо скандальної цитати зі своєї книги про "брудні намети" на Майдані: Я нічого не сказала такого, що б суперечило правді - Цензор.НЕТ 4891
Широка страна моя родная лапотная кацапская !!!
А Украина? Так она забита грязными майдановцами хохлами!
А ещё мой шеф ЗЕ.. утверждает что Украина проститутка !
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22.07.2021 11:28 Ответить
так якщо назвати Мендель тупою куркою - теж ніби не суперечить правді...
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22.07.2021 11:30 Ответить
Дайте ей кто-нибудь леденец и пусть не отвлекается. Как-только рот свободный, он такое несёт, что жалко эту восторженную девочку - она так и осталась в классе 6.
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22.07.2021 12:00 Ответить
вона ..бнута, а це на вічно...
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22.07.2021 12:17 Ответить
Авжеж, та "слуги уроду" майже всі такі...пришелепкуваті. Адже є на кого рівнятися.
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22.07.2021 13:20 Ответить
Звідки взялася така дурепа? Яка неповажає Україну , людей які в ній живуть. Воно тупе і невиховане. Яка там журналістика ? Яка освіта ? Яке виховання ? Повний ігнор цій лахудрі , щоб на роботу не брати. Який президент , такий і прессекретар . Один рівень розвитку . Краще б сиділо тихо , дивись може б здалося розумним.
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22.07.2021 12:05 Ответить
Дык? она развоображалась, пишаючись собов , до нежетi по плинтусу... Я сам - в шоке от зебуинов, бо они даже не вкуривают, шо тупые и все , как на подбор, - за сало-диплом недопереобразованные.
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22.07.2021 13:12 Ответить
Шльондра сказала правду и только правду хтоб сомневался... Палатки грязные? Грязные. Люди в них в крови и грязные? Чистая правда. Значит пишем так: На майдане были грязные палатки набитые грязными, неопрятными, бомжеватого вида людьми, которые своим видом пачкали Майдан, дымили, шумели и не давали приличным людям нормально отдыхать...
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22.07.2021 12:11 Ответить
Шукати в усьому лайно, щоб споганити - це справа легка.
Якщо прийняти таку "точку зору" Мендель, то у мене є глибокі сумніви, що це пихате,хамовите і лицемірне створіння в клозеті після себе залишає пахучіі "шоколадні батончики " з сечою з ароматичних олій. Тому ї можна вважати за цією логікою теж просто тілом набитим екскериментами.
З іншого боку, словесний понос Мендель, косоворотка ***********, висміювання клоунами шапіто-95 Майдану, України в цілому і заявочки "слуг олігархів" формують повну картину цих лицемірів - зневага до держави, до її інституцій, цінностей, звичаїв і людей.
Саме важливе - це те, що зелена шобла знецінює все українське, бо вони просто "слуги грошей", а нарід цю всю фігную під їх дешевий гумор схоплює на раз.
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22.07.2021 12:29 Ответить
Якi батончики? Пане , ви сладкоежка... - ковббики в лiкоть товщиною... Повiрте, це не вигадка, а враження на все життя, когда снимали с унитаза уснувшую забуханую, при том оч симпотную девчушку, рокiв 17-ти... А в нашому випадку ми маемо справу з мiннiмум 40 рокiв(на вигляд) особою, з дещо бiльшим экспiрiенсом, хоч ще й не старою, та вже пiдiрваною шкапою , бо несе казна що. А часом як репне, так репне, як ото в калюжу..
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22.07.2021 12:48 Ответить
смердюча ТП
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22.07.2021 12:29 Ответить
Батюшки, несчастьице-мендельша в 14-ом была на Майдане, или это сплетни от рыговского антимайдана.
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22.07.2021 12:36 Ответить
Всем необходимо понять и запомнить навсегда, что за людей типа как Зеленского, Мендель нельзя голосовать ни при каких обстоятельствах. Я думаю, что все понимают о чем я говорю.
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22.07.2021 12:39 Ответить
Увы, далеко не все. Я более чем уверен что из 73% долбо_ов заново за них проголсуют как минимум половина.
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22.07.2021 13:16 Ответить
Єрмак дворянская кров а палатки на Майдані брудні!!!ТВАРЮКА!!!! тупа тварюка , яка не розуміє, як веде того ж вову до його політичного кінця...
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22.07.2021 12:47 Ответить
За крах тупня лошице мы еще и могарь будем должны. После, тока пiдгузник.
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22.07.2021 12:54 Ответить
брудне твоє гниле нутро, прошмандєль.....
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22.07.2021 12:48 Ответить
Мєндєльвошка- грязная, вонючечесночная жидовка и я не сказал ничего такого, что бы противоречило правде
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22.07.2021 13:11 Ответить
все как всегда у зеленых: "вырвали из контекста" и "не так поняли"
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22.07.2021 13:12 Ответить
Я не понял - она что, участвовала в Майдане?
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22.07.2021 13:18 Ответить
Может на трибуне возле Сени Яценюка стояла?
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22.07.2021 15:17 Ответить
Чё-то не помню. Сеню помню. Петю помню. Виталика - помню. Даже Парасюка помню. Мендель - не помню.
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22.07.2021 16:34 Ответить
Тю, гидоту, которая каждый день вызывала у вас рвотный рефлекс... и не помнить...
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22.07.2021 20:32 Ответить
Да хрен с ней, как клёны?
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23.07.2021 10:13 Ответить
Чого причепились до тварю.. дівчини?!!! Все правильно вона написала, і про брудні палатки ( особисто я, ту кіптяву, здається тиждень з себе змивав, а одяг просто викинув), і про те що вона висвітлювала події для іноземних ЗМІ. Russia Today це ж іноземне ЗМІ!
Мендель щодо скандальної цитати зі своєї книги про "брудні намети" на Майдані: Я нічого не сказала такого, що б суперечило правді - Цензор.НЕТ 5186

Просто кожен сприймає Майдан по своєму.
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22.07.2021 13:27 Ответить
А чого воно так вирячилося, позуючи з бокалом гамули? Яка цiннiсть в такому ii посланнi?
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22.07.2021 13:38 Ответить
Типо , паабеда?
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22.07.2021 13:38 Ответить
Саме головне - позаду пуста пляшка. Алкоголiчка? поки не доп`е, не заспокоiться?
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22.07.2021 13:42 Ответить
Блин, а пол какой грязный : шо паркет , шо кафель... Я - в шоке.
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22.07.2021 13:48 Ответить
А шо то на рукомойнике, возле пустой бутылки? Закусь, шобы стоя вздрогнуть в антисанитарных условиях?...
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22.07.2021 13:51 Ответить
ЭТАЛОННАЯ ДУРА. Для кунсткамеры или музея мер и весов... ХОТЯ У ЗЕЛЕНЫХ ТАКИЕ УРОДЫ (внешне и внутренне) - практически ВСЕ... Похоже, что зеля на кастингах перед выборами именно такую задачу и ставил: "БЕРЁМ ТОЛЬКО ТЕХ, КТО СТРАШНЕЕ И ТУПЕЕ МЕНЯ!" Похоже, что это единственное, что они смогли реально выполнить......
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22.07.2021 17:38 Ответить
Зачем она переносицу бреет, похабит брежневскую монобровь?
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22.07.2021 20:27 Ответить
ЗЫ ...А янелох был запал.. Ты-вы, пойди, заре плеваться. И как теперь окабаневшему ленчику в глаза смотреть ... Ума не приложить.
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22.07.2021 20:30 Ответить
Не верю, что кто-то читай писули этой курицы.
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22.07.2021 14:08 Ответить
...а она хоть читала набор своих по смыслу бессвязных предложений -тем...
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22.07.2021 20:21 Ответить
брудна маланська потвора, не тобі судити про Майдан..
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22.07.2021 15:33 Ответить
зелена мерзота а зеля смерть для украіни бо моя краіна ім чужа
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22.07.2021 15:43 Ответить
Пока мы развлекаемся их клоунничаньем они делают шахер-махер над над страной и народом.
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22.07.2021 15:52 Ответить
Если бы у зеленого клоуна была бы хоть капля мозга, он бы напоследок, перед выдачей последней НЕМАЛОЙ зрЯплаты этой дуре потребовал бы от неё письменной гарантии на хотя бы 1-2 летнее молчание после увольнения. КАЖДОЕ ОТКРЫТИЕ РТА совершенно безмозглой менде-пендельши несёт для Украины потери... Но откуда у зеленых капли серого вещества? СПЛОШНОЕ ЗЕЛЕНОЕ ВЕЩЕСТВО.......
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22.07.2021 17:34 Ответить
Какое вещество, то вакуум так отсвечивает.
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22.07.2021 19:48 Ответить
жидотроцкистка.
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22.07.2021 18:58 Ответить
А народ над мендельшей , а значит над зебуином , не просто смеется, - ржет. Цэ ж надоть себя так каждый раз выставлять... - так распугивать женихов... Вангую... незамужняя амнезийка с бородавкой-"оселедцем"на носу.
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22.07.2021 20:41 Ответить
я так розумію, що мєндєль МОЖНА називати як "шматок шкіри набитий лайном"
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22.07.2021 21:02 Ответить
"Я ничего не сказала такого, что бы противоречило правде. Правду обычно очень сложно описать. Если вы сейчас скажете, что там было чисто и гигиенично, то я буду очень удивлена. Источник: https://censor.net/ru/n3278526

МЕНДЕЛЬ ЦЕ КОЛОМОЙСЬКА ШЛЬОНДРА, ЦЕ НЕ ПРОТИРЄЧІТЬ ПРАВДЄ
ПРО ЧІСТОПЛОТНОСТЬ І ГІГІЄНІЧНОСТЬ ІЇ ЯЗИКА ХОДЯТЬ ЛЄГЄНДИ
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22.07.2021 21:46 Ответить
Согласно логики Мендель, можно говорить, что у нее грязный рот, грязная жопа и вообще она грязнуля и сос-т грязные х-и!!
Кто докажет что все перечисленное было гигиенически чистое и стерильное - пусть первый бросит в меня камень.
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23.07.2021 12:25 Ответить
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