Мендель о скандальной цитате из своей книги о "грязных палатках" на Майдане: Я ничего не сказала такого, что бы противоречило правде

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что ее цитату о "грязных палатках" на Майдане вырвали из контекста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мендель сообщила в эфире Радио НВ.

При этом экс-спикер главы государства отметила, что ожидала такой реакции общества, но назвала распространение цитаты вне текста "примером дезинформации".

"Я ничего не сказала такого, что бы противоречило правде. Правду обычно очень сложно описать. Если вы сейчас скажете, что там было чисто и гигиенично, то я буду очень удивлена. Я никогда не шла против Евромайдана, я его освещала, освещала для иностранных медиа. Я считаю, что это было большим прорывом", – ответила она.

Мендель говорит, что не собиралась кого-то оскорблять, но добавила, что считает бурную реакцию на отрывок из ее книги "дезинформацией".

Мендель убеждена, что Зеленский "сам по собе" давал больше надежды, чем "любая революция", и что он "навсегда изменил украинскую политику".

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