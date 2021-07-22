Мендель о скандальной цитате из своей книги о "грязных палатках" на Майдане: Я ничего не сказала такого, что бы противоречило правде
Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что ее цитату о "грязных палатках" на Майдане вырвали из контекста.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мендель сообщила в эфире Радио НВ.
При этом экс-спикер главы государства отметила, что ожидала такой реакции общества, но назвала распространение цитаты вне текста "примером дезинформации".
"Я ничего не сказала такого, что бы противоречило правде. Правду обычно очень сложно описать. Если вы сейчас скажете, что там было чисто и гигиенично, то я буду очень удивлена. Я никогда не шла против Евромайдана, я его освещала, освещала для иностранных медиа. Я считаю, что это было большим прорывом", – ответила она.
Мендель говорит, что не собиралась кого-то оскорблять, но добавила, что считает бурную реакцию на отрывок из ее книги "дезинформацией".
Мендель убеждена, что Зеленский "сам по собе" давал больше надежды, чем "любая революция", и что он "навсегда изменил украинскую политику".
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Широка страна моя родная лапотная кацапская !!!
А Украина? Так она забита грязными майдановцами хохлами!
А ещё мой шеф ЗЕ.. утверждает что Украина проститутка !
Якщо прийняти таку "точку зору" Мендель, то у мене є глибокі сумніви, що це пихате,хамовите і лицемірне створіння в клозеті після себе залишає пахучіі "шоколадні батончики " з сечою з ароматичних олій. Тому ї можна вважати за цією логікою теж просто тілом набитим екскериментами.
З іншого боку, словесний понос Мендель, косоворотка ***********, висміювання клоунами шапіто-95 Майдану, України в цілому і заявочки "слуг олігархів" формують повну картину цих лицемірів - зневага до держави, до її інституцій, цінностей, звичаїв і людей.
Саме важливе - це те, що зелена шобла знецінює все українське, бо вони просто "слуги грошей", а нарід цю всю фігную під їх дешевий гумор схоплює на раз.
тварю.. дівчини?!!! Все правильно вона написала, і про брудні палатки ( особисто я, ту кіптяву, здається тиждень з себе змивав, а одяг просто викинув), і про те що вона висвітлювала події для іноземних ЗМІ. Russia Today це ж іноземне ЗМІ!
Просто кожен сприймає Майдан по своєму.
МЕНДЕЛЬ ЦЕ КОЛОМОЙСЬКА ШЛЬОНДРА, ЦЕ НЕ ПРОТИРЄЧІТЬ ПРАВДЄ
ПРО ЧІСТОПЛОТНОСТЬ І ГІГІЄНІЧНОСТЬ ІЇ ЯЗИКА ХОДЯТЬ ЛЄГЄНДИ
Кто докажет что все перечисленное было гигиенически чистое и стерильное - пусть первый бросит в меня камень.