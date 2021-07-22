В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России. ФОТОрепортаж

В Брест прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой РФ. Они будут принимать участие "в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021"".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Отмечается, что ближайшей задачей военных является "без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря".

Также на железнодорожную станцию Полонка для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении прибыл воинский эшелон с российскими военнослужащими и техникой.

В Минобороны Беларуси уточнили, что "гостей в погонах встретили хлебом и солью", происходило это под звуки военного оркестра.

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Фото: Минобороны РБ