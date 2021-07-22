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Новости Агрессия России против Украины
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В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России. ФОТОрепортаж

В Брест прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой РФ. Они будут принимать участие "в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021"".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Отмечается, что ближайшей задачей военных является "без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря".

Также на железнодорожную станцию Полонка для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении прибыл воинский эшелон с российскими военнослужащими и техникой.

В Минобороны Беларуси уточнили, что "гостей в погонах встретили хлебом и солью", происходило это под звуки военного оркестра.

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В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России 01
В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России 02
В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России 03
В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России 04
В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России 05
В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России 06
В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России 07
В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России 08
В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России 09
Фото: Минобороны РБ

армия РФ (19682) Беларусь (7921) россия (96192) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+35
Встречают оккупантов хлебом с солью. А вечером будут шпилить телок на заднем плане В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России - Цензор.НЕТ 4135
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22.07.2021 10:32 Ответить
+28
100% после учений останутся там "на страже завоеваний социализма"
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22.07.2021 10:36 Ответить
+23
Радянщина люта.
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22.07.2021 10:32 Ответить
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Встречают оккупантов хлебом с солью. А вечером будут шпилить телок на заднем плане В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России - Цензор.НЕТ 4135
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22.07.2021 10:32 Ответить
С этим у московитов проблема, детский алкоголизм, не стоит...
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22.07.2021 10:38 Ответить
ТАК САМО ВОНИ ЗУСТРІЧАЛИ І НІМЕЦЬКИХ ФАШИСТІВ.
СОВОК ВИРОСМТИВ РАБІВ.
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22.07.2021 11:14 Ответить
Непорядок, зальот у бацки-таракана, нада было на них кокошники одеть
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22.07.2021 11:22 Ответить
Да, перегнул... Каки таки нац наряды? Одиннарот!!! Какошники, сарахфаны, лапти и балалайки!
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22.07.2021 12:19 Ответить
Жаль, что хлеб не отравлен... Кацапский солдат хороший, если мертвый...
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22.07.2021 11:32 Ответить
Дохлий
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22.07.2021 13:36 Ответить
Радянщина люта.
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22.07.2021 10:32 Ответить
100% после учений останутся там "на страже завоеваний социализма"
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22.07.2021 10:36 Ответить
На четвертом фото сверху, на первом плане "солдат", дрыщара и очки со стеклами толщиной в 1 см. ...
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22.07.2021 10:37 Ответить
Та нічого, траву в зелений колір фарбувати та чоботи гуталіном полірувати і в таких окулярах можна. Єдине, що вони будуть там намагатися завоювати - це місцеві колгоспниці.
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22.07.2021 10:41 Ответить
Колхозницы не пострадают, я там выше написал...
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22.07.2021 10:43 Ответить
Тому я і написав "намагатися". Звісно, що безуспішно
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22.07.2021 10:47 Ответить
Это не солдат а кусок мяса. У них солдатов нет.
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22.07.2021 10:42 Ответить
Видно что срочники, 18 -19 лет.
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22.07.2021 10:44 Ответить
Жизнь контрактника там тоже не особо ценят, бабы хорошо рожают...
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22.07.2021 10:47 Ответить
Контрактник хоть за свою жизнь поборется, а это так, пыль придорожная...
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22.07.2021 10:49 Ответить
И с бабами там проблема, Китайские разве что...
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22.07.2021 10:56 Ответить
Я тоже заметил что в ВСУ в основном служат люди старшего поколения. Почему?
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22.07.2021 11:31 Ответить
потому что в ВСУ контрактники,а в москальной орде-срочники
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22.07.2021 12:16 Ответить
Молодые не хотят служить по контракту?
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22.07.2021 12:21 Ответить
молодых в ВСУ-большинство
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22.07.2021 12:23 Ответить
Ну если посмотреть списки погибших всушников, там около 80% как раз взрослые мужики 40+ в рядовых званиях. А молодых срочников ведь на войну не посылают
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22.07.2021 14:21 Ответить
молодые идут в основном в добробаты-ето престижно
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22.07.2021 12:24 Ответить
Молоді вчаться в універах, або на заробітках.
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22.07.2021 17:31 Ответить
В 21ом веке, вот такой очкарик может десятком беспилотников управлять, а может и просто в штабе писарем быть
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22.07.2021 14:18 Ответить
Если срочником после школы в пехоту забрали, значит полный даун, для управления беспилотниками нужно высшее образование, а что бы в штаб писарем попасть, то папа нужен со связями, как минимум...
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22.07.2021 15:35 Ответить
типа ихтамнет....
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22.07.2021 10:37 Ответить
Белорусский федеральній округ.
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22.07.2021 10:37 Ответить
Вместо того чтоб защитить свои территории от реальной угрозы отторжения Китаем они гремят металлоломом пред "братскими" соседями !
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22.07.2021 10:39 Ответить
ПІСНЯ
Орест Лютий (Антін Мухарський) - Вагони повнії москалів - 29 травня 2016 - Думська, Одеса, Україна

https://youtu.be/jQ-z-09yvQk
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22.07.2021 10:53 Ответить
Восьмой год слышу про какую-то угрозу РФ со стороны Китая, уже как-то банально
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22.07.2021 14:22 Ответить
Добровольная оккупация, наверное этот термин скоро войдет в лексикон, как и птн хло.
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22.07.2021 10:39 Ответить
какая ж у кацапни голимая форма в плане расцветки. Ее как бы год носили и не стирали ни разу.
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22.07.2021 10:39 Ответить
В отпуск приехали?
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22.07.2021 10:42 Ответить
Уже говорили многие эксперты и политологи что это начало анексии Беларуси,причем тихой добровольной,они оттуда уже не вернуться домой и остануться это только первый эшелон,ещё никогда не было чтоб за два месяца до учений перебрасывали технику и военных,а значит угроза и с севера востока юга,запад показал импотентность потакая агрессору
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22.07.2021 10:52 Ответить
певно, ШОСа таки правда грець ухопив на СлавБазарі, раз каци так заквапилися опанувати територію РБ
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22.07.2021 12:27 Ответить
...але дорогу вони шукатимуть довго

До Білорусі прибув перший ешелон з військовослужбовцями та технікою з Росії - Цензор.НЕТ 6741
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22.07.2021 12:29 Ответить
А эшелон с цинковыми гробами, холодильниками для трупов и мобильными крематориями для расейских военных уже прибыл? Хотя, жмуров кацапских можно закапывать на полях - удобрение для картошки...
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22.07.2021 10:55 Ответить
Белорусь страна болот, там с этим все хорошо...
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22.07.2021 10:58 Ответить
Оккупация началась!!! пока картоха!
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22.07.2021 11:02 Ответить
их ждет афган-туркменистан.. а дальше и дальний восток.. а в Беларуси это все такое
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22.07.2021 11:07 Ответить
эх, рвануть бы его по пути следования....
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22.07.2021 11:27 Ответить
Надіюсь що північ України прикрита?
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22.07.2021 11:28 Ответить
Ну повезло им... Что? Они же не майданутые.....
Нужны "базы нато" на границе с белорашкой.....
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22.07.2021 11:44 Ответить
Чоловік чоловіку подає хліб-соль, решта у кадрі з осудом дивиться (передостання фото), грає музика з фільму "Поліцейська академія", а саме зі сцени у барі "голубая устріца" (остання фото).
Завіса)
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22.07.2021 12:05 Ответить
танки Мордора вийшли на широкий кордон з НАТО, саджатимуть бульбу та незгодних бульбашів-бандерівців..
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22.07.2021 12:10 Ответить
"Сябровки"!!! Не забувайте - сьогодні ви подали хліб-сіль завтрашньому окупанту вашої "Маці-Радзіни", який буде вас бить, грабувать, гвалтувать і убивать, а ваших синів і чоловіків пошле на братовбивчу війну!!!
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22.07.2021 12:14 Ответить
У нас гостей всегда встречают хлебом-солью. Славянская традиция.
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22.07.2021 13:18 Ответить
Ага! "Гости въехали к хозяевам во дворики, Загуляли по головушкам топорики!"
(мова народу що співає цю пісню , тобі знайома?Це пісня опричників Івана Грозного (Олекій Толстой "Князь Серебряний")
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22.07.2021 13:42 Ответить
Их пригласили, они и приехали.
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22.07.2021 14:02 Ответить
Опричники теж приїжджали "па приглашению" А потім господаря на воротях вішали Ти не думаєш що можеш і сам так "зависнуть"? Чи ти будеш там " кушать подано"?
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22.07.2021 14:12 Ответить
К вам тоже приезжают на учения с других стран.
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22.07.2021 14:18 Ответить
Тільки вони "знають своє місце"... Та кому я це пояснюю? Споконвічному "мєріну" під чужим сідлом і чужою вуздечкою в роті?!
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22.07.2021 14:22 Ответить
вы - дебилы и это ваша участь.... даже не жалко, когда вас мусора ******.... больше надо...
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22.07.2021 23:16 Ответить
Щас беларусы цветами и шарами их каааааак погонят!!!
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22.07.2021 12:16 Ответить
Что то лица у белорусских девчат и ихнего солдата не излучают радость и оптимизм. Они, в отличии от Луки, превосходно понимают что попали в жо...
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22.07.2021 12:19 Ответить
Друг мого ворога не може бути мені другом або нейтральною стороною!
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22.07.2021 12:21 Ответить
все, закончилась Беларусь... доигрался Лука в игры с кремлевским гопником... со временем оккупацию де-факто закрепят и де-юре, типа "вхождением РБ в состав московской орды по многочисленным просьбам белорусов..."
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22.07.2021 12:49 Ответить
Вони заблукали.Білоруські партизани зберігають спокій.
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22.07.2021 13:01 Ответить
Украину окружают упыри (
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22.07.2021 13:24 Ответить
Полякам первый звоночек..
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22.07.2021 14:17 Ответить
мало этих рабов били... скоро стрелять будут.....
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22.07.2021 23:14 Ответить
 
 