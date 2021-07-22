В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России. ФОТОрепортаж
В Брест прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой РФ. Они будут принимать участие "в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021"".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
Отмечается, что ближайшей задачей военных является "без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря".
Также на железнодорожную станцию Полонка для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении прибыл воинский эшелон с российскими военнослужащими и техникой.
В Минобороны Беларуси уточнили, что "гостей в погонах встретили хлебом и солью", происходило это под звуки военного оркестра.
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https://youtu.be/jQ-z-09yvQk
Нужны "базы нато" на границе с белорашкой.....
Завіса)
(мова народу що співає цю пісню , тобі знайома?Це пісня опричників Івана Грозного (Олекій Толстой "Князь Серебряний")