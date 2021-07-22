РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10062 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 501 5

Эпидзонирование Украины: уже в четырех областях ряд показателей не соответствует "зеленой" зоне. На Тернопольщине рост госпитализации составил 110%, - Минздрав

Эпидзонирование Украины: уже в четырех областях ряд показателей не соответствует

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. В Киевской, Тернопольской и Херсонской области превышен уровень динамики госпитализаций. А в Луганской области превышена норма выявления новых случаев инфицирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По состоянию на 22 июля в Киевской, Тернопольской и Херсонской областях "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций: в Киевской области он составляет 54,4% (норма не более 50%), в Тернопольской - 110,0% (в этом регионе динамика госпитализации превышает норму уже третий день подряд), в Херсонской - 50,7%. Отметим, что в целом по Украине динамика уровня госпитализаций за три последних дня выросла в 2,67 раза с 4,5% 19 июля до 12% 21 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 6 случаев "дельта"-штамма коронавируса выявлены в Александровской больнице методом первичного тестирования, - Департамент здравоохранения Киева

Кроме того, в Луганской области коэффициент выявления новых случаев третий день подряд превышает норму для "зеленой" зоны в 4%. По состоянию на 22 июля коэффициент выявления новых случаев в Луганской области 4,7%.

Отметим, что эти области находятся в "зеленой" зоне карантина, так как, чтобы области попали в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.

Эпидзонирование Украины: уже в четырех областях ряд показателей не соответствует зеленой зоне. На Тернопольщине рост госпитализации составил 110%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4198) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Луганская область (6510) Тернопольская область (744) Херсонская область (4893)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там еще вчера вроде как собирались проводить чемпионат мира по гребле)
показать весь комментарий
22.07.2021 10:44 Ответить
Заробитчане везут с рашки деньи , трипер и ковид. Такая программа кремля
показать весь комментарий
22.07.2021 10:59 Ответить
В статті згадують Хмельницьку обл, з показниками 50.7%, а в таблиці відмічена Херсонська???????????
показать весь комментарий
22.07.2021 11:03 Ответить
Звикайте. Зебіли у владі.
показать весь комментарий
22.07.2021 14:05 Ответить
Все ще тільки починається. ©
показать весь комментарий
22.07.2021 12:57 Ответить
 
 