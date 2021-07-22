Эпидзонирование Украины: уже в четырех областях ряд показателей не соответствует "зеленой" зоне. На Тернопольщине рост госпитализации составил 110%, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. В Киевской, Тернопольской и Херсонской области превышен уровень динамики госпитализаций. А в Луганской области превышена норма выявления новых случаев инфицирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По состоянию на 22 июля в Киевской, Тернопольской и Херсонской областях "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций: в Киевской области он составляет 54,4% (норма не более 50%), в Тернопольской - 110,0% (в этом регионе динамика госпитализации превышает норму уже третий день подряд), в Херсонской - 50,7%. Отметим, что в целом по Украине динамика уровня госпитализаций за три последних дня выросла в 2,67 раза с 4,5% 19 июля до 12% 21 июля.

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Кроме того, в Луганской области коэффициент выявления новых случаев третий день подряд превышает норму для "зеленой" зоны в 4%. По состоянию на 22 июля коэффициент выявления новых случаев в Луганской области 4,7%.

Отметим, что эти области находятся в "зеленой" зоне карантина, так как, чтобы области попали в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.