Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в обстрелах Донбасса, катастрофе МН17, блокировании водоснабжения Крыма и преследовании инакомыслящих

Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на другое государство - Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ. Это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана властями РФ в ЕСПЧ.

"22 июля 2021 г. Российская Федерация обратилась в Европейский Суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - следует из сообщения.

По данным российской стороны, жалоба касается следующих основных групп нарушений, якобы допущенных Украиной:

- ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в г. Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в г. Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции";

- практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан;

- политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей;

- политика дискриминации российских компаний и предпринимателей;

- гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации;

- лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти;

- блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова;

- нападения на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации в Украине;

- крушение самолета авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г., вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель 298 человек – всех пассажиров и членов экипажа;

- отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.

При этом Генпрокуратура РФ, в традиционной для российской пропаганды манере, не подкрепляет фактами ни один из пунктов обвинений, предъявленных в адрес Украины.

"Обращение призвано привлечь внимание европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", - подчеркивают в Генпрокуратуре РФ.

При этом не уточняется, о каких именно нарушениях со стороны властей Украины идет речь.

"Часть претензий Российской Федерации связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых имеются погибшие и раненые. На территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации. В непосредственной близости от российской границы Вооруженными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинских граждан искать убежище на российской территории", - добавили в российском ведомстве.

Большинство жалоб в ЕСПЧ подаются отдельными лицами, группами, людей, компаний или НПО, но государства также могут подавать жалобы. Эта возможность предусмотрена статьей 33 Европейской конвенции о правах человека, в которой говорится, что любая сторона может передать в суд жалобу на любое предполагаемое нарушение положений Конвенции и Протоколов, допущенные другой страной.

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С момента вступления в силу Европейской конвенции о правах человека в 1953 году в ЕСПЧ было подано чуть менее 30 межгосударственных жалоб.

К настоящему моменту против России было подано четыре такие жалобы от Грузии, девять от Украины.