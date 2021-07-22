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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в мире выявили 555,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,6 тыс. человек. Общее число инфицированных - 192,8 млн. ИНФОГРАФИКА

За сутки в мире выявили 555,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,6 тыс. человек. Общее число инфицированных - 192,8 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 июля в мире зарегистрировали 555 750 ( вчера - 510 978) новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 639 (вчера - 8 283) человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 192 845 730 случаев инфицирования, из них 555 750 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 142 743 человека, из них 8 639 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 555,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,6 тыс. человек. Общее число инфицированных - 192,8 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 174,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, который сможет "увернуться" от вакцин и придется все начать сначала

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

За сутки в мире выявили 555,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,6 тыс. человек. Общее число инфицированных - 192,8 млн 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 68-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 15, по летальным случаям - 49-ю и 8-ю позицию соответственно.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Как вы надоели с вашим тупым нагнетанием.
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22.07.2021 11:40 Ответить
Сенатор Рон Джонсон: дані Ізраїлю показують, що 84% нових випадків COVID стосуються щеплених осіб

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/sen-ron-johnson-data-israel-shows-84-new-covid-cases-vaccinated-individuals-video/
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22.07.2021 11:52 Ответить
https://www.nytimes.com/2021/07/06/science/Israel-Pfizer-covid-vaccine.html Fortunately, all the studies so far agree that most Covid-19 vaccines are very effective at keeping people out of the hospital and have generally protected against the Delta variant. Israel's Ministry of Health estimated that the Pfizer-BioNTech vaccine is about 93 percent effective in preventing serious illness and hospitalization.
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22.07.2021 12:45 Ответить
Seriously?! Шкода від побічних ефектів і смерті від самого Phizera i йому подібних щеплення не придумали.
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22.07.2021 19:45 Ответить
І скільки смертей від Пфайзера Ви нарахували в Україні?
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22.07.2021 22:18 Ответить
 
 