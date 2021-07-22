За сутки в мире выявили 555,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8,6 тыс. человек. Общее число инфицированных - 192,8 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 22 июля в мире зарегистрировали 555 750 ( вчера - 510 978) новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 639 (вчера - 8 283) человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 192 845 730 случаев инфицирования, из них 555 750 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 142 743 человека, из них 8 639 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 174,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 68-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 15, по летальным случаям - 49-ю и 8-ю позицию соответственно.
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