Нардеп "Голоса" Бобровская об увольнении замглавы Минобороны Халимона: Надеюсь, это не ритуальная жертва, и есть желание разрушить монополию на поставку продовольствия для ВСУ

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал уволить замминистра обороны Игоря Халимона еще в апреле.

Об этом в Facebook сообщает нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в Министерстве обороны Украины уволили трех заместителей министра. Особенно меня интересует увольнение Игоря Халимона, которого Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал уволить еще в апреле после заседания, на котором рассматривался вопрос закупок продовольствия для Вооруженных сил Украины. Именно его непосредственно связывали с коррупцией на государственных закупках товаров, созданием монополиста компании Військсервіс-Волонтер", - говорится в сообщении.

Бобровская надеется, что это "не просто ритуальная жертва со стороны Минобороны, и в министерстве есть желание и политическая воля минимизировать схемы и наконец разрушить эту монополию на поставку продовольствия для ВСУ".

"Вчера Следователи Государственное бюро расследований сообщили о подозрении заместителю командира воинской части по тылу Вооруженных Сил Украины, который нанес бюджету ущерб почти 900 тыс. гривен. Надеюсь, ГБР дойдет и до кабинетов Минобороны. Если они еще не там", - подытожила нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин уволил сразу трех заместителей министра обороны: Халимона, Миронюка и Старобинского.

Ранее Минобороны отстояло в суде интересы компании-монополиста "Військсервіс Волонтер": Она получила 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и уже 100% господрядов

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