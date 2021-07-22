СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ РФ: среди информаторов - силовики и чиновники. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Сотрудниками контрразведки, внутренней безопасности и следователями СБ Украины разоблачена и прекращена деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Российскую Федерацию был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

Для выполнения заданий российской спецслужбы, резидент создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц. Среди них:

- сотрудник СБУ в Херсонской области;

- работник местной прокуратуры;

- сотрудник полиции;

- чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

- бывший чиновник облгосадминистрации.

СБУ известен также московский куратор сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".

Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи.

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Российские спецслужбы интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военные подразделения и органы местного самоуправления.

За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.

По результатам обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи с представителями ФСБ РФ, российская символика, а также значительные денежные средства в иностранной валюте (доллары США, евро и российские рубли).

Сейчас резидента ФСБ РФ и его агента из числа сотрудников СБУ задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 "государственная измена" УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Относительно других членов сети продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального Прокурора Украины.