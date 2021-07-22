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Новости Силовики
19 230 38

СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ РФ: среди информаторов - силовики и чиновники. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ РФ: среди информаторов - силовики и чиновники. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

Сотрудниками контрразведки, внутренней безопасности и следователями СБ Украины разоблачена и прекращена деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Российскую Федерацию был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

Для выполнения заданий российской спецслужбы, резидент создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц. Среди них:

- сотрудник СБУ в Херсонской области;
- работник местной прокуратуры;
- сотрудник полиции;
- чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- бывший чиновник облгосадминистрации.

СБУ известен также московский куратор сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".

СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ РФ: среди информаторов - силовики и чиновники 01

СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ РФ: среди информаторов - силовики и чиновники 02

Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи.

СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ РФ: среди информаторов - силовики и чиновники 03

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Российские спецслужбы интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военные подразделения и органы местного самоуправления.

За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.

По результатам обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи с представителями ФСБ РФ, российская символика, а также значительные денежные средства в иностранной валюте (доллары США, евро и российские рубли).

Сейчас резидента ФСБ РФ и его агента из числа сотрудников СБУ задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 "государственная измена" УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ РФ: среди информаторов - силовики и чиновники 04

Относительно других членов сети продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального Прокурора Украины.

задержание (6690) правоохранительные органы (2970) СБУ (20048) силовики (2799) ФСБ (1943) шпионаж (1410)


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Топ комментарии
+49
среди информаторов - силовики и чиновники !!!!
7 год войны . КОНТРАЗВЕДКА до сих пор под управлением мужа гражданки РФ?
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22.07.2021 11:15 Ответить
+30
Разоблачили ? - Спасибо! А дальше что ? Два года волокиты и обмен на таксиста? Изменники РОДИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССТРЕЛЯНЫ!
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22.07.2021 11:29 Ответить
+23
Завтра наш гуманный суд отпустит и наградит.
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22.07.2021 11:26 Ответить
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среди информаторов - силовики и чиновники !!!!
7 год войны . КОНТРАЗВЕДКА до сих пор под управлением мужа гражданки РФ?
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22.07.2021 11:15 Ответить
восьмой...
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22.07.2021 11:51 Ответить
Для контрразведки сейчас полно работы.
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22.07.2021 11:17 Ответить
Нихрена себе "работают братья"...
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22.07.2021 11:23 Ответить
Завтра наш гуманный суд отпустит и наградит.
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22.07.2021 11:26 Ответить
Разоблачили ? - Спасибо! А дальше что ? Два года волокиты и обмен на таксиста? Изменники РОДИНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССТРЕЛЯНЫ!
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22.07.2021 11:29 Ответить
Обмін цього зрадника на таксиста з Горлівки буде з рахунком 2:0 на користь паРаші: ФСБ врятує свого агента від покарання в Україні, а агенти ФСБ в ОПі врятують горлівського ********* від підвалу на Донбасі.
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22.07.2021 15:08 Ответить
По результатам обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи с представителями ФСБ РФ, российская символика, а также значительные денежные средства в иностранной валюте Источник: https://censor.net/ru/n3278538
Зачем? Народ качает данные с закрытых серверов, и продаёт за деньги. Зачем им российская военная форма, гербы, нашивки? Удивительно что про постоянные составляющие обыска - наркотики и патроны не упомянули.
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22.07.2021 11:35 Ответить
Зачем им российская военная форма, гербы, нашивки?

таска па родіне..

на півдні відвертих сепарів, колишніх ригів і просто русофілів пачки бігають..
безперешкодно вибираються у владу.. і переходи у Крим теж не закриті ..
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22.07.2021 11:48 Ответить
Якось все не дуже впевнено і примітивно. Навіть в цьому , як обставити і подати інформацію, потрібно вчитися. Або взагалі, обмежуватися сухим повідомленням.
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22.07.2021 11:37 Ответить
Где приложенный расстрельный список к статье.
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22.07.2021 11:47 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13821055.html На сходке монахов-чекистов РПЦвУ (МП) выступал агент Кремля из санкционного списка США

Нардеп Андрей Деркач, которого США внесли в санкционный список как активного агента Кремля, выступил с трибуны почаевской «сходке монашества» чекистов московского патриархата.
Об этом https://www.facebook.com/yevstr/posts/4153842384664014 сообщил спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), передает https://risu.ua/ru/na-sezde-monashestva-upc-mp-vystupal-agent-kremlya-kotoryj-est-v-sankcionnom-spiske-ssha_n120118 РІСУ .

СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники - Цензор.НЕТ 4602

«На трибуне почаевского "съезда монашества" МП в Украине - депутат А. Деркач. Судя по сообщениям СМИ - дипломированный Академией ФСБ специалист по проведению встреч с агентурой. Правительством США внесен в санкционный список, как "активный российский агент".

Как любит говорить корифей путинской пропаганды Дмитрий Кисельов: "Совпадение? Не думаю".

СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники - Цензор.НЕТ 2246

P.S. А кое-кто на просторах Фейсбука совсем недавно высмеивал выражение "УПЦ ФСБ". Смешно? На Крыме и Донбассе уже "насмеялись"...

P.P.S. На самом деле абсурдно считать каждого служителя МП агентом. Так же, как в СССР не все священнослужители были агентами КГБ. Однако достаточно прочитать архивные материалы и исторические исследования о работе кремлевских спецслужб в среде Церкви, чтобы понять - власти было достаточно контролировать ключевых деятелей, чтобы они уже якобы "от себя" направляли события в необходимом направлении. И хотя СССР развалился, но система взаимосвязи между МП и кремлевскими спецслужбами никуда не исчезла», - написал владыка Евстратий.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13821055.html
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22.07.2021 11:50 Ответить
Почаевская Лавра- буйно цветущий рассадник агентуры кремля под крышей РПЦ в У...там уже СБУ в работу давно пора включаться, и Санэпидемстанции ящур обявлять...иначе отгребать потом всей страной придется...Все Лавры, в срочном порядке нужно уже передавать ПЦУ, невзирая на вой на болотах...
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22.07.2021 17:38 Ответить
на восьмом году войны...
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22.07.2021 11:52 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13822916.html В случае открытой войны с РФ моспархат будет содействовать агрессору

Московский патриархат показал, что его капелланы в случае открытой российской войны не будут поддерживать украинских военных в борьбе с агрессором и очень вероятно, что будут содействовать агрессору.
Такое мнение высказал спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) в обсуждении темы о запрете служения в армии капелланам РПЦвУ (МП), передает «https://religionpravda.com.ua/?p=71725 Релігійна правда ».

СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники - Цензор.НЕТ 2286

«У мене до цієї теми простий приклад. Скільки капеланів МПвУ в Криму протидіяли російській окупації та духовно підтримували українські частини під час російського вторгнення? Мені не відомо про ЖОДНОГО. Скільки тих самих капеланів підтримували російську агресію? Відомі численні випадки, з нагородженням потім "за сприяння" медальками і грамотами.

Отже - Церква МПвУ на живому прикладі показала, що капелани від неї в разі відкритої російської війни з великою ймовірністю не будуть підтримувати українських військових у боротьбі з агресором і дуже ймовірно, що сприятимуть йому.
І якщо все написане вище - видумка, то хотілося би побачити факти, а не чергову риторику "мизамир"», - отметил спикер ПЦУ.
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22.07.2021 11:54 Ответить
пора бы такой захват в раде производить .. начиная с опожоповцев
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22.07.2021 12:27 Ответить
Ну если "Козырь" правая рука Додика, то о чем дальше можно говорить...

Желание "мудраго наріда" иметь именно этот балаган во власти - это и породило все последующие действия : "проста перестать стрелять", "какая разница" , "сойдёмся где-то по середине"... и самое главное гасло , под каким это все происходит - это абсолютное "*****" на это населению, так как об этом бардаке молчат все те каналы, которые агитировали за Клоуна и владельцы которых сейчас стали в 2-3 раза богаче...
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22.07.2021 12:46 Ответить
Хоча позвільняли з державної, військової і спеціальної служби громадян не лояльних до держави Україна. Про звільнення таких осіб із органів місцевого самоврядування навіть не мрію...
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22.07.2021 12:51 Ответить
А Ермака чего не взяли?
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22.07.2021 13:01 Ответить
у него дипломатическая неприкосновенность
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22.07.2021 16:52 Ответить
Без балалайки и матрёшек не убедительно)
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22.07.2021 13:04 Ответить
А зачем тьі сам себя лайкнул? Два раза.
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22.07.2021 15:00 Ответить
МЕЛОЧЬ КАК ДЛЯ 7 ГОДА ВОЙНЫ !!! ТАМ ШКУРЫ НЕОБХОДИМО ЖИВЬЕМ СДИРАТЬ !!!
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22.07.2021 13:40 Ответить
Розстріляти!!!!! І крапка. Всіх працівників СБУ, прокуратури, силовиків які були в керівниках різних рівнів при Янику звільнити, терміново, і зробити аудит Їхньої діяльності. По результатах діяти. За держрада підчас війни РОЗСТРІЛ!!!!
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22.07.2021 15:04 Ответить
СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники - Цензор.НЕТ 8076
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22.07.2021 16:07 Ответить
Нужно повысить оклады СБУ-шникам ,прокурорам и держслужбовцям до 1-2 млн.грв в мес.
Что бы они родиной не торговали
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22.07.2021 16:30 Ответить
Скільки вовка не корми а він все рівно в тамбовський ліс
дивиться! Расея братчики!
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22.07.2021 17:14 Ответить
Андрій Цаплієнко: "Двоє полковників СБУ (один у відставці) затримані сьогодні за ст.111 «Державна зрада».
Діючий полковник заявив колегам зі Служби, які його затримували, що, мовляв, «таким, як ви, недовго залишилося».
Російська агентура у держструктурах чекає на «русскій мір»"
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22.07.2021 17:21 Ответить
О чем можно говорить, если в Офисе Президента курирует разведорганы Украины агент РФ, автор предательских Харьковских угод Демченко. Про деятельность Ермака в пользу своего начальства ГРУ РФ и говорить нечего.
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22.07.2021 17:31 Ответить
Это 5 колонна в верхах...а сколько есть еще в стране!!! Для одних идет ВОЙНА, а другие обогащаются!!!Где ты национальный лидер, чтобы возглавить нацию и не потерять доверие народа?!
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22.07.2021 18:29 Ответить
Что и агента ФСБ Козыря взяли ? А раз нет , то все эта шумиха по отлову мелких сошек не стоит и выеденного яйца. Так как Осел , наших спецов еще не кто не унижал , он со знанием дела высрался им на голову , а они забыли про свою офицерскую честь и молча обтекают .
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22.07.2021 18:59 Ответить
Вышли на новый уровень
Раньше находили только ,,схроны ,, с оружием
Правда хазяев не было
Теперь сеть агентуры
Смешно до слез при нынешних срелствах связи
агент -связной и прочее
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22.07.2021 20:09 Ответить
Судя по новостям, Херсон это просто рассадник ваты- позуже Одесы с Харьковом
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22.07.2021 22:41 Ответить
 
 