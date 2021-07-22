СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ РФ: среди информаторов - силовики и чиновники. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА
Сотрудниками контрразведки, внутренней безопасности и следователями СБ Украины разоблачена и прекращена деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Российскую Федерацию был завербован сотрудниками ФСБ РФ.
Для выполнения заданий российской спецслужбы, резидент создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц. Среди них:
- сотрудник СБУ в Херсонской области;
- работник местной прокуратуры;
- сотрудник полиции;
- чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- бывший чиновник облгосадминистрации.
СБУ известен также московский куратор сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".
Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи.
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Российские спецслужбы интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военные подразделения и органы местного самоуправления.
За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.
По результатам обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи с представителями ФСБ РФ, российская символика, а также значительные денежные средства в иностранной валюте (доллары США, евро и российские рубли).
Сейчас резидента ФСБ РФ и его агента из числа сотрудников СБУ задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 "государственная измена" УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Относительно других членов сети продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения.
Мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального Прокурора Украины.
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7 год войны . КОНТРАЗВЕДКА до сих пор под управлением мужа гражданки РФ?
Зачем? Народ качает данные с закрытых серверов, и продаёт за деньги. Зачем им российская военная форма, гербы, нашивки? Удивительно что про постоянные составляющие обыска - наркотики и патроны не упомянули.
таска па родіне..
на півдні відвертих сепарів, колишніх ригів і просто русофілів пачки бігають..
безперешкодно вибираються у владу.. і переходи у Крим теж не закриті ..
Нардеп Андрей Деркач, которого США внесли в санкционный список как активного агента Кремля, выступил с трибуны почаевской «сходке монашества» чекистов московского патриархата.
Об этом https://www.facebook.com/yevstr/posts/4153842384664014 сообщил спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), передает https://risu.ua/ru/na-sezde-monashestva-upc-mp-vystupal-agent-kremlya-kotoryj-est-v-sankcionnom-spiske-ssha_n120118 РІСУ .
«На трибуне почаевского "съезда монашества" МП в Украине - депутат А. Деркач. Судя по сообщениям СМИ - дипломированный Академией ФСБ специалист по проведению встреч с агентурой. Правительством США внесен в санкционный список, как "активный российский агент".
Как любит говорить корифей путинской пропаганды Дмитрий Кисельов: "Совпадение? Не думаю".
P.S. А кое-кто на просторах Фейсбука совсем недавно высмеивал выражение "УПЦ ФСБ". Смешно? На Крыме и Донбассе уже "насмеялись"...
P.P.S. На самом деле абсурдно считать каждого служителя МП агентом. Так же, как в СССР не все священнослужители были агентами КГБ. Однако достаточно прочитать архивные материалы и исторические исследования о работе кремлевских спецслужб в среде Церкви, чтобы понять - власти было достаточно контролировать ключевых деятелей, чтобы они уже якобы "от себя" направляли события в необходимом направлении. И хотя СССР развалился, но система взаимосвязи между МП и кремлевскими спецслужбами никуда не исчезла», - написал владыка Евстратий.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13821055.html
Московский патриархат показал, что его капелланы в случае открытой российской войны не будут поддерживать украинских военных в борьбе с агрессором и очень вероятно, что будут содействовать агрессору.
Такое мнение высказал спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) в обсуждении темы о запрете служения в армии капелланам РПЦвУ (МП), передает «https://religionpravda.com.ua/?p=71725 Релігійна правда ».
«У мене до цієї теми простий приклад. Скільки капеланів МПвУ в Криму протидіяли російській окупації та духовно підтримували українські частини під час російського вторгнення? Мені не відомо про ЖОДНОГО. Скільки тих самих капеланів підтримували російську агресію? Відомі численні випадки, з нагородженням потім "за сприяння" медальками і грамотами.
Отже - Церква МПвУ на живому прикладі показала, що капелани від неї в разі відкритої російської війни з великою ймовірністю не будуть підтримувати українських військових у боротьбі з агресором і дуже ймовірно, що сприятимуть йому.
І якщо все написане вище - видумка, то хотілося би побачити факти, а не чергову риторику "мизамир"», - отметил спикер ПЦУ.
Желание "мудраго наріда" иметь именно этот балаган во власти - это и породило все последующие действия : "проста перестать стрелять", "какая разница" , "сойдёмся где-то по середине"... и самое главное гасло , под каким это все происходит - это абсолютное "*****" на это населению, так как об этом бардаке молчат все те каналы, которые агитировали за Клоуна и владельцы которых сейчас стали в 2-3 раза богаче...
Что бы они родиной не торговали
дивиться! Расея братчики!
Діючий полковник заявив колегам зі Служби, які його затримували, що, мовляв, «таким, як ви, недовго залишилося».
Російська агентура у держструктурах чекає на «русскій мір»"
Раньше находили только ,,схроны ,, с оружием
Правда хазяев не было
Теперь сеть агентуры
Смешно до слез при нынешних срелствах связи
агент -связной и прочее