Аброськин о приговоре за убийство Олешко (Сармата): Это прецедент, сигнал для убийц - убивайте и зарабатывайте

11 лет тюрьмы для непосредственного убийцы добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко (Сармата) Матюшина и оправдание остальных членов банды - это поражение Национальной полиции и прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал экс-замглавы Нацполиции, ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин, комментируя приговор суда по делу об убийстве добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко (Сармата).

"Выстрелом в упор 31 июля 2018 был убит участник АТО Виталий Олешко, позывной Сармат, во дворе своего дома, среди бела дня, почти на глазах своих близких. 19.07.2021 года Бердянский суд почти оправдал всех членов банды, причастных к этому и другим преступлениям, кроме непосредственного убийцы Матюшина, которого приговорил к 11 годам лишения свободы. Мы должны запомнить все: цена нашей жизни - 11 лет", - заявил он.

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"Это почти судебный прецедент. Сигнал для других судей - за убийство человека выбирать наказание не более 11 лет, а для убийц также сигнал - более 11 лет, если задержат за убийство не дадут. Убивайте и зарабатывайте. И нужно признать, что если суд вынес оправдательный приговор членам банды - это не только о победе зла, это наше поражение, Национальной полиции и прокуратуры. Доказательство того, что не можем мы противодействовать злу. И действительно говорят люди в соцсетях, обсуждая эту победу зла - мы все живем в социуме и кого убьют завтра, это открытый вопрос... Потенциальные убитые должны знать, что убийца за их убийство получит лишь 11 лет или же ничего. Как было с убийством семьи судьи Владимира Трофимова в Харькове - убийцы просто не были установлены. Труп судьи и членов его семьи так и захоронили без голов, потому что не нашли их", - добавил Аброськин.

"Заказчик убийства богатый и достопочтенный человек именно из г.. Бердянск, поэтому рассмотрение дела именно в этом городе, к сожалению, дало ему возможность сделать все, чтобы он чувствовал себя хорошо, иначе следующий шаг был бы уже непосредственно к нему. Вы, господин, миллионер пока выиграли", - акцентировал он.









Напомним, 20 июля 2021 года суд Бердянска вынес приговор по делу об убийстве добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко (Сармат) - Матюшин приговорен к 11 годам тюрьмы, остальных - оправдали.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

9 июня 2020 года побратимы убитого ветерана Виталия Олешко объявили голодовку под стенами Офиса Президента. Требований у протестующих два. Первое: вернуть обратно в СИЗО тех фигурантов по делу Сармата, кого выпустили под домашний арест, и обеспечить контроль над ходом судебного разбирательства. Второе: обратить внимание на судей, принимавших такое решение. С момента голодовки их поддерживали правозащитники и неравндушные, в чатсности Олег Сенцов и Александр Ярмола.

22 июня в связи с приемом иностранных делегаций объявивших голодовку пытались уговорить уйти на несколько часов из-под Офиса Президента, однако они заявили, что будут стоять на своем до конца. 24 июня ветеранам удалось пообщаться с Президентом.