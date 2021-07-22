Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов для жителей ОРДЛО за нарушение порядка въезда-выезда с оккупированной территории

Президент Владимир Зеленский подписал Закон, касающийся временных оснований неприменения штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Речь идет о Законе "О внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия (штрафов) за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее" № 1583-IX, который Верховная Рада приняла 29 июня 2021 года.

"Этим законом предусматривается, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться меры административного воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда-выезда с ВОТ, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом Министров. В частности, речь идет о: возвращении к месту проживания граждан Украины и членов их семей; воссоединении семьи; тяжелой болезни, смерти близких родственников; необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней; выезде с временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве; пересечение контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; необходимости принятия наследства", - следует из сообщения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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