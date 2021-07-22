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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов для жителей ОРДЛО за нарушение порядка въезда-выезда с оккупированной территории

Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов для жителей ОРДЛО за нарушение порядка въезда-выезда с оккупированной территории

Президент Владимир Зеленский подписал Закон, касающийся временных оснований неприменения штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Речь идет о Законе "О внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия (штрафов) за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее" № 1583-IX, который Верховная Рада приняла 29 июня 2021 года.

"Этим законом предусматривается, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться меры административного воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда-выезда с ВОТ, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом Министров. В частности, речь идет о: возвращении к месту проживания граждан Украины и членов их семей; воссоединении семьи; тяжелой болезни, смерти близких родственников; необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней; выезде с временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве; пересечение контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; необходимости принятия наследства", - следует из сообщения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Читайте также: Верховная Рада отменила штрафы для жителей ОРДЛО, въезжающих через Россию

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) оккупация (10199) Донбасс (26957) штраф (1287)


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Топ комментарии
+18
А с чего такие привелегии двухпенсионным домбаситям?
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22.07.2021 11:34 Ответить
+13
Надо требовать работать под видеокамерой 8 часов. С момента приезда из Грузии этот чмырёнышь пропал и нигде не появляется. Наверное наш Президент обдолбилось в гавно
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22.07.2021 11:30 Ответить
+9
Дебил
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22.07.2021 11:43 Ответить
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Надо требовать работать под видеокамерой 8 часов. С момента приезда из Грузии этот чмырёнышь пропал и нигде не появляется. Наверное наш Президент обдолбилось в гавно
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22.07.2021 11:30 Ответить
Говорят опустили его там сильно. Грузинский президент вовсе не стал с ним говорить, а президент Молдовы мокала в дерьмо не выбирая слов.
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22.07.2021 12:41 Ответить
позорище, с горя унюхалось и сопли розмазывает.
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22.07.2021 13:07 Ответить
А с чего такие привелегии двухпенсионным домбаситям?
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22.07.2021 11:34 Ответить
После сдачи Украины и присоединения ОРДЛО это будет его верный лихторат.
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22.07.2021 13:25 Ответить
Почему?!
Нам дельты не хватало?
Или Оно уже всех вакциной обеспечило и медикаментами?!
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22.07.2021 11:39 Ответить
Дебил
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22.07.2021 11:43 Ответить
и я против штрафов.
я за то, шобьі
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22.07.2021 11:52 Ответить
уберите кп вообще. пусть передвигаються как и куда хотят. они же наши. тем более что у нас катастрофичесски не хватает ковид больных и совсем нет оружия у населения. это срочно нужно поправить.
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22.07.2021 11:52 Ответить
Охрінеть, яке "переможище".
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22.07.2021 12:11 Ответить
зеленый ватноголовый ублюдок своему ватному зрителю из ЛуганДона упрощает жизнь... "слугам кремля" нужно, чтобы сепаров побольше въехало на подконтрольную Украине территорию... пятая колонна увеличивает свое поголовье...
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22.07.2021 12:23 Ответить
Зеленський підписав закон про тимчасову відміну штрафів для жителів ОРДЛО за порушення порядку в'їзду-виїзду з окупованої території - Цензор.НЕТ 2543
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22.07.2021 12:35 Ответить
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыть на 20 лет и прекратить платить пенсии и соц.выплаты.
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22.07.2021 13:09 Ответить
Уже семь лет как там нет граждан Украины. И только конченные долбодятлы этого никак не могут понять.
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22.07.2021 13:22 Ответить
Тепер вся надія на окупантів , що вони не випускатимуть колорадів та ватників з резервації ОРДЛО . Навіть в росію .
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22.07.2021 15:11 Ответить
 
 