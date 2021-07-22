Зеленский подписал закон об упрощении закупок товаров и услуг, необходимых для противодействия COVID-19

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок" № 1599-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно закону, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров, изменен подход к закупке товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий по предупреждению возникновения и распространения COVID-19.

"В частности, без применения процедуры публичных закупок будет осуществляться закупка лекарственных средств, вакцины или других медицинских иммунобиологических препаратов, расходных материалов для оказания медицинской помощи больным и медицинских изделий для вакцинации от COVID-19, медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам, больным COVID-19, систем снабжения медицинскими газами. Перечень лекарственных средств и порядок их закупки будут утверждаться Кабинетом Министров Украины", - следует из сообщения.

Подчеркивается также, что по результатам закупки заказчик должен обнародовать отчеты о заключении договора о закупке и его выполнении, а также договор о закупке со всеми приложениями к нему.

По процедуре упрощенных публичных закупок будет осуществляться закупка необходимых для указанных целей товаров и услуг.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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