Зеленский подписал закон об упрощении закупок товаров и услуг, необходимых для противодействия COVID-19
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок" № 1599-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Согласно закону, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров, изменен подход к закупке товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий по предупреждению возникновения и распространения COVID-19.
"В частности, без применения процедуры публичных закупок будет осуществляться закупка лекарственных средств, вакцины или других медицинских иммунобиологических препаратов, расходных материалов для оказания медицинской помощи больным и медицинских изделий для вакцинации от COVID-19, медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам, больным COVID-19, систем снабжения медицинскими газами. Перечень лекарственных средств и порядок их закупки будут утверждаться Кабинетом Министров Украины", - следует из сообщения.
Подчеркивается также, что по результатам закупки заказчик должен обнародовать отчеты о заключении договора о закупке и его выполнении, а также договор о закупке со всеми приложениями к нему.
По процедуре упрощенных публичных закупок будет осуществляться закупка необходимых для указанных целей товаров и услуг.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
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Израиль собирается стать первой страной в мире, которая протестирует оральную вакцину против COVID-19. Об этом сообщил The Jerusalem Post генеральный директор Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон.
Дочерняя компания Oramed, Oravax Medical, готовится начать клинические испытания своей вакцины в Тель-Авивском медицинском центре им. Сураски после получения одобрения протокола исследования от Институционального наблюдательного совета больницы. Ожидается, что в ближайшие несколько недель исследование будет одобрено минздравом.
Oravax уже завершила производство в Европе нескольких тысяч капсул, которые будут доступны для испытаний в Израиле, а затем и в других странах.
В марте компания Oramed объявила о создании совместного предприятия с индийской компанией Premas Biotech для разработки новой оральной вакцины. Вместе они основали Oravax. Вакцина основана на технологии пероральной доставки компании Oramed и технологии вакцины Premas.
Технологию Oramed можно использовать для перорального введения ряда препаратов на основе белка, которые в противном случае вводились бы путем инъекции.
По словам Кидрона, вакцина Oravax нацелена на три структурных белка коронавируса, в отличие от вакцин Moderna и Pfizer, которые нацелены на один белок.
"Эта вакцина должна быть намного более эффективной против разнообразных штаммов коронавируса. Даже если вирус пройдет через одну линию защиты, есть вторая линия, если он преодолеет и вторую, то есть третья", - говорит Кидрон.
В настоящее время проводятся доклинические испытания эффективности вакцины против штаммов коронавируса, включая штамм "Дельта".
Компания завершила экспериментальное исследование на животных и обнаружила, что вакцина способствует развитию класса антител иммуноглобулины A (IgA), которые необходимы для длительного иммунитета.
В испытаниях на людях примут участие 24 добровольца, которые до этого не были привиты другой вакциной. Испытания займут около 6 недель. Кидрон уверен, что их успех станет революцией для всего мира.
"Оральная вакцина против коронавируса устранит несколько препятствий на пути к ее быстрому и широкомасштабному распространению. Люди смогут принимать вакцину самостоятельно дома", - отметил Кидрон.
Он добавил: "Простота введения вакцины имеет решающее значение для ускорения темпов вакцинации. Оральная вакцина может стать еще более ценной в случае, если будет рекомендовано проводить вакцинацию от коронавируса ежегодно, как стандартную прививку от гриппа".
По словам Кидрона, преимуществом оральной вакцины является также ее безопасность. Оральные препараты, как правило, имеют меньше побочных эффектов.
Кроме того, вакцину можно транспортировать при температуре холодильника и даже хранить при комнатной температуре, что с точки зрения логистики упрощает ее доставку в любую точку мира. Наконец, для ведения оральной вакцины не требуются профессиональные навыки.