Совместное заявление США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. Полный текст
Опубликован полный текст совместного заявления США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности, а также общих климатических целей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Как известно, 21 июля правительства Германии и США заключили соглашение в связи с приближающейся достройкой и вводом в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток – 2". О переговорах представителей стран по поводу этих тем стало известно несколько дней назад. Финальный текст по итогам переговоров вечером 21 июля был опубликован на сайте МИД Германии, а позднее появился и на сайте Белого дома под заголовком "Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей".
Приводим полный текст заявления:
"Соединенные Штаты и Германия твердо поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и избранный ею европейский путь. Сегодня мы вновь обязуемся дать отпор российской агрессии и злонамеренным действиям в Украине и за ее пределами. США обещают поддержать усилия Германии и Франции по установлению мира на востоке Украины с помощью Нормандского формата. Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата для содействия выполнению Минских соглашений. США и Германия подтверждают свою приверженность борьбе с климатическим кризисом и принятию решительных мер по сокращению выбросов в 2020-х годах, чтобы поддерживать температурный лимит в 1,5°С в пределах досягаемости.
США и Германия едины в своем стремлении привлечь Россию к ответственности за ее агрессию и злонамеренные действия с помощью санкций и других инструментов. Мы обязуемся работать вместе по России в рамках недавно установленного диалога на высоком уровне между США и ЕС и по двусторонним каналам, чтобы обеспечить готовность США и ЕС, в том числе с помощью соответствующих инструментов и механизмов, к совместному реагированию на российскую агрессию и злонамеренные действия, в том числе попытки России использовать энергию в качестве оружия.
Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и потребует эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе и/или в других экономически значимых секторах. Это обязательство призвано гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять никакими трубопроводами, включая "Северный поток – 2", для достижения агрессивных политических целей, используя энергию в качестве оружия.
Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины и Центральной и Восточной Европы, включая основные принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС о разнообразии и безопасности поставок. Германия подчеркивает, что она будет соблюдать букву и дух Третьего энергетического пакета в отношении "Северного потока – 2" под юрисдикцией Германии, чтобы обеспечить доступ третьих сторон. Это включает оценку любых рисков для безопасности энергоснабжения ЕС, связанных с сертификацией оператора проекта.
США и Германия едины в своем убеждении: продолжение транзита газа через Украину после 2024 года – в интересах Украины и Европы. В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, которые должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября. Соединенные Штаты обязуются полностью поддерживать эти усилия.
США и Германия твердо привержены борьбе с изменением климата и обеспечению успеха Парижского соглашения за счет сокращения собственных выбросов до нулевого уровня не позднее 2050 года.
Вот почему мы начали американо-германское партнерство в области климата и энергетики. Партнерство будет способствовать сотрудничеству США и Германии в разработке действенных дорожных карт для достижения наших амбициозных целей по сокращению выбросов.
В рамках партнерства США и Германии в области климата и энергетики мы решили создать опору для поддержки перехода к зеленой энергетике в странах с развивающейся экономикой. Этот компонент будет включать поддержку Украины и других стран Центральной и Восточной Европы. Эти усилия не только будут способствовать борьбе с изменением климата, но и поддержат энергетическую безопасность Европы за счет снижения спроса на российские энергоносители.
В соответствии с этими усилиями Германия обязуется создать и управлять Зеленым фондом для Украины, чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. Германия и США будут стремиться продвигать и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд Украины на сумму не менее $1 млрд, в том числе от третьих сторон, таких как предприятия частного сектора. Германия внесет в фонд первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн и будет работать над увеличением своих обязательств в ближайшие бюджетные годы. Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водородных технологий, повышать энергоэффективность, ускорять переход с угля и способствовать нейтрализации выбросов углерода. США планируют поддержать инициативу посредством технической помощи и политической поддержки в соответствии с целями фонда.
Кроме того, Германия продолжит поддерживать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также перехода на уголь, включая назначение специального посланника с выделенным финансированием в размере $70 млн. Германия также готова запустить Пакет устойчивости Украины для поддержки ее энергетической безопасности. Это будет включать усилия по защите и увеличению возможностей для обратных потоков газа в Украину с целью полностью защитить Украину от потенциальных будущих попыток России сократить поставки газа в страну. Он также будет включать техническую помощь для интеграции Украины в европейскую электрическую сеть, основанную и координированную с текущей работой ЕС и Агентства США по международному развитию. Кроме того, Германия будет поддерживать усилия по реформированию энергетического сектора Украины и помогать в определении вариантов модернизации газотранспортных систем Украины.
США и Германия выражают решительную поддержку Инициативе трех морей и ее усилиям по укреплению взаимосвязанности инфраструктуры и энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе. Германия обязуется расширять свое участие в этой инициативе с прицелом на финансовую поддержку проектов Инициативы трех морей в области региональной энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии. Кроме того, Германия будет поддерживать проекты, представляющие общий интерес в энергетическом секторе, через бюджет ЕС со взносами до $1,77 млрд в 2021-2027 годах. США по-прежнему привержены инвестированию в Инициативу трех морей и продолжают поощрять конкретные инвестиции со стороны ее членов и других лиц".
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
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Ох и тормоз...
Видишь ли я с дураками не спорю.
Обмен ? Сотни или тысячи атомных зарядов ?или утрутся ?
А то что ***** нападет на Украину Европа очередной раз выскажет обеспокоенность.
А газ змішують у трубі.
заявлениями можно хоть ж подтирать ГДЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОГОВОР, ХАРТИЯ НА ЭТУ ТЕМУ? Не меморандум, а конкретные обязательства "в случае..." подписанные сторонами?
Точно! И привлечь волонтеров для сбора средств на это... при чем "за короткий час"
...Вчера российские СМИ полдня описывали еще неоглашенные условия соглашения по СП-2 примерно такими выражениями: «Это однозначный проигрыш Байдена», «Германия смогла отстоять свои интересы», «Путин выдержал давление Вашингтона» и тому подобное.
Но вот ближе к вечеру, тональность немного изменилась и появились комментарии уже в другой тональности.
Интересно, что комментатором этой темы оказался не Песков или Захарова, а некто Слуцкий, являющийся главой комитета Госдумы по международным делам. В частности, он сказал следующее.
«Высказывания замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что в рамках соглашения Берлин и Вашингтон будут добиваться продления на 10 лет транзита российского газа через Украину, а если вдруг Россия будет использовать свой энергетический сектор против Украины, то и новых санкций, имеют явный политизированный крен… Мы - суверенное государство, которое не приемлет диктата извне, тем более в вопросах экономики. Из этого и будем исходить».
Очевидно, что Москва не получила того, чего хотела. Или, вернее, получила - но не совсем то, что ей было нужно от этого проекта не только в техническом, но и в политическом плане.
И насколько можно понять, выполнение Москвой того, что ей предписано, является непременным условием всего соглашения. Видимо Меркель как раз это и довела до Путина. Что это за условия и как они сформулированы, наверное увидим завтра.
Сегодня же можно сказать наверняка лишь одно - это решение принято не без Украины, а без ее руководства, которое дискредитировало себя уже настолько, что вопросы, прямо касающиеся безопасности Украины, решаются путем переговоров без участия главного действующего лица украинской стороны - Ермака, которого уже просто не пускают не то, что на переговоры, но и к телефону.
Что-то обсуждать с "янелохом" просто нет никакого смысла, поскольку все равно начнет говорить Ермак.
В Батуми президент Молдовы Майя Санду все это сформулировала прямым текстом и янелоху и Ермаку прямо в глаза и так, что они даже пикнуть не смогли.
Это значит, что янелоху ЗЕ показали красную карточку и он становится не только нерукопожатым, но бесполезным персонажем для любых переговоров.
Его туристические поездки и чудачества за границей подходят к завершению.
И в общем, он для этого сделал все, что мог.
Ему прямо указали на то, что вместо него, с международными партнерами общается кремлевский крот, а экономикой занимается бородатый преступник, которого давно ждут казематы в США.
Ему было прямо сказано о том, что если он от них не избавится, то в таком случае, его будут воспринимать как сообщника этих деятелей.
В общем, до момента, пока зеленая шобла не оставит занимаемые кабинеты, с ними уже никто не будет общаться, а их мнения и картинные жесты никому не нужны.
Все это сейчас происходит на фоне того, как все было при Порохе и каким был механизм принятия решений по Украине.
Так что Кучма был невыездным и нерукопожатым, и в конце своей каденции таким же стал Ющенко.
Таким был Янукович, и таким стал янелох ЗЕ.
Единственным президентом Украины, с которым уважительно общались, и чью позицию учитывали при принятии решений до конца каденции, и даже после неё - был и остается Порошенко.
В общем, всем, даже тем, кто упоролся «божьей росой», пора раскрывать глаза, делать выводы и приходить к выводу о том, что чем быстрее зелень будет заниматься своей прямой работой - аниматорством, свадебными фотографиями, банными вечеринками и прочими сферами Услуг, тем быстрее ситуация вернется во вменяемое состояние.
Все в наших руках.
«Линия обороны»
Надо наращивать экономику, развивать промышленность.
когда в следующий раз будут выборы, не голосуйте за популистов и клоунов.
Это такаяс оплата Запада вместе со своми МВФ и мировым банком украинскому народу за вывод ядерного оружия СССР, нацеленного на их, таким образом они проста нас хотят уничтожить или заморозить, но это было бы не возможно без властей внутри страны при том не только теперешней , продающие интересы народа.
І в мене повстає логічне питання: а що повинні українці? Що повинна саме Україна? Може не українці обирають на високі посади то злодія, то, надивившись телевистав дурного смаку, вирішують: Ось артист КВН! це він! ми на нього й чекали!
ПП-2 буде дяти. Німеччина потратила 3 млрд доларів і побудувала на узберіжжі ******** пункт прийому та росподілу російського газу. Чому Німеччина повинна дбати за Україну більше, чим самі українці? Чому московія повинна качати газ саме через Україну? Росія ніяких обіцянок виконувати не буде. Ніколи не виконувала.
Хочете зберігти Україну для себе і своїх дітей? Обирайте розумних, згуртуйтеся, працюйте, посилюйте оборону.
физкультпривет фрау и передайте что мыслящие в Украине давно понели что она наш враг.
воде полюбоваться знаете ли хочется... и да она много слов говорила но то слова а вот дела
https://www.interfax.ru/russia/654655
и если по мосту провести расследование то и за "голландскими" фирмами будут торчать
ушки фрау...... я не обвиняю нам просто надо на 8-й год войны понимать с кем именно мы
воюем..........
Я не являюсь адвокатом госпожи канцлерин; в истории с "беженцами" из Сирии в 2015 - организованной Путиным и Обамой - Меркель, возможно, погубила ФРГ. Я лично против госпожи Меркель.
История с турбинами хорошо известна. Ещё и не то продают России через третьи страны.
А Украина исправно снабжает Россию стратегическим товаром: титановой губкой.
Я объективно утверждаю: лидер ФРГ и ЕС Ангела Меркель с 2014 года морально, политически и материально поддерживала Украину.
Но украинское население ничего не поняло и ничему не научилось: проклятый телевизор.
так что на счёт 10 мая 2014г.??? где была фрау и с кем??? и что "заявила"??? алё гараж....
"Канцлер в Москве была особенно жесткой в выборе слов о действиях России на Крымском полуострове весной 2014 года.Чуть запнувшись, произнося слово "преступная", Меркель, тем не менее, http://dw.de/p/1FNgY%20 продолжила : "Преступная и совершённая в нарушение международного права аннексия Крыма, а также военные действия на востоке Украины нанесли тяжелый удар по сотрудничеству с Россией. Тяжелый, потому что мы видим в этом нарушение основ совместного европейского миропорядка".
Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд считают референдумы, готовящиеся пророссийскими активистами на востоке Украины, «незаконными». Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам неформальной двусторонней встречи в субботу, 10 мая, в приморском городе Штральзунд на севере Германии.
не знаю что тебе ещё копипастить но никто из заподных лидеров включая фрау не сказал
что Крым расеей оккупирован они все говорят - мы никогда не признаем Крым российским
но они не говорят что Крым это Украина..... потому что там хотят сделать новый иерусалим
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2/%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://masterdl.livejournal.com/569919.html
- и так далее сам можешь нагуглить проект новая калифорния... просто решили что евреям
будет хорошо в Крыму а тупых хохлов както обдурят.... и ещё раз 10.05.2014 фрау была в
приморском городе Штральзунд на севере Германии..... с мсьё.....
- ну шо потихоню очерчивается круг.... не-не не друзей и партнёров это была бы слишком доб
рая сказочка для индивидов зебилоидного типа.... это круг чертей малята.....
https://twitter.com/k_yelisieiev
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
Спільна заява США і ФРН щодо енергобезпеки- нова Будапештська фількіна грамота. Дежавю ядерного роззброєння України. Ухвалюються рішення про Україну без України?Ні слова про Крим. Запізніла і недолуга реакція Києва. Емоції накривають від імпотентності влади і цинічності партнерів
Это было неизбежно, потому что Украина использовала газопровод как средство влияния на РФ и ЕС.
И сейчас использует.
Если бы сидели на трубе смирно - не потеряли бы транзит.
Но видимо не приобрели бы независимость от РФ
Таким образом транзит это своего рода плата. Ну и правда -как брать бабло от того с кем типа воюешь.
коротка память у вас господа, не так давно что-то похожее уже было:
"- Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5 Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
- Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом Организации Объединённых Наций ." и т.д, и т.п.
И ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ?????
В общем, всем, даже тем, кто упоролся «божьей росой», пора раскрывать глаза, делать выводы и приходить к выводу о том, что чем быстрее зелень будет заниматься своей прямой работой - аниматорством, свадебными фотографиями, банными вечеринками и прочими сферами Услуг, тем быстрее ситуация вернется во вменяемое состояние.
Все в наших руках.😏
Будем выбирать из фронтовиков.
Довольно стране гешефтмахеров!!!
Просьба не удалять,и за них не банить.
Что уж говорить о бундес-Шлюхен...