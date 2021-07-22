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Совместное заявление США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. Полный текст

Совместное заявление США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. Полный текст

Опубликован полный текст совместного заявления США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности, а также общих климатических целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Как известно, 21 июля правительства Германии и США заключили соглашение в связи с приближающейся достройкой и вводом в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток – 2". О переговорах представителей стран по поводу этих тем стало известно несколько дней назад. Финальный текст по итогам переговоров вечером 21 июля был опубликован на сайте МИД Германии, а позднее появился и на сайте Белого дома под заголовком "Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". 

Приводим полный текст заявления:

"Соединенные Штаты и Германия твердо поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и избранный ею европейский путь. Сегодня мы вновь обязуемся дать отпор российской агрессии и злонамеренным действиям в Украине и за ее пределами. США обещают поддержать усилия Германии и Франции по установлению мира на востоке Украины с помощью Нормандского формата. Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата для содействия выполнению Минских соглашений. США и Германия подтверждают свою приверженность борьбе с климатическим кризисом и принятию решительных мер по сокращению выбросов в 2020-х годах, чтобы поддерживать температурный лимит в 1,5°С в пределах досягаемости.

США и Германия едины в своем стремлении привлечь Россию к ответственности за ее агрессию и злонамеренные действия с помощью санкций и других инструментов. Мы обязуемся работать вместе по России в рамках недавно установленного диалога на высоком уровне между США и ЕС и по двусторонним каналам, чтобы обеспечить готовность США и ЕС, в том числе с помощью соответствующих инструментов и механизмов, к совместному реагированию на российскую агрессию и злонамеренные действия, в том числе попытки России использовать энергию в качестве оружия.

Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и потребует эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе и/или в других экономически значимых секторах. Это обязательство призвано гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять никакими трубопроводами, включая "Северный поток – 2", для достижения агрессивных политических целей, используя энергию в качестве оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным

Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины и Центральной и Восточной Европы, включая основные принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС о разнообразии и безопасности поставок. Германия подчеркивает, что она будет соблюдать букву и дух Третьего энергетического пакета в отношении "Северного потока – 2" под юрисдикцией Германии, чтобы обеспечить доступ третьих сторон. Это включает оценку любых рисков для безопасности энергоснабжения ЕС, связанных с сертификацией оператора проекта.

США и Германия едины в своем убеждении: продолжение транзита газа через Украину после 2024 года – в интересах Украины и Европы. В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, которые должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября. Соединенные Штаты обязуются полностью поддерживать эти усилия.

США и Германия твердо привержены борьбе с изменением климата и обеспечению успеха Парижского соглашения за счет сокращения собственных выбросов до нулевого уровня не позднее 2050 года.

Вот почему мы начали американо-германское партнерство в области климата и энергетики. Партнерство будет способствовать сотрудничеству США и Германии в разработке действенных дорожных карт для достижения наших амбициозных целей по сокращению выбросов.

В рамках партнерства США и Германии в области климата и энергетики мы решили создать опору для поддержки перехода к зеленой энергетике в странах с развивающейся экономикой. Этот компонент будет включать поддержку Украины и других стран Центральной и Восточной Европы. Эти усилия не только будут способствовать борьбе с изменением климата, но и поддержат энергетическую безопасность Европы за счет снижения спроса на российские энергоносители.

В соответствии с этими усилиями Германия обязуется создать и управлять Зеленым фондом для Украины, чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. Германия и США будут стремиться продвигать и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд Украины на сумму не менее $1 млрд, в том числе от третьих сторон, таких как предприятия частного сектора. Германия внесет в фонд первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн и будет работать над увеличением своих обязательств в ближайшие бюджетные годы. Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водородных технологий, повышать энергоэффективность, ускорять переход с угля и способствовать нейтрализации выбросов углерода. США планируют поддержать инициативу посредством технической помощи и политической поддержки в соответствии с целями фонда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины", - Витренко

Кроме того, Германия продолжит поддерживать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также перехода на уголь, включая назначение специального посланника с выделенным финансированием в размере $70 млн. Германия также готова запустить Пакет устойчивости Украины для поддержки ее энергетической безопасности. Это будет включать усилия по защите и увеличению возможностей для обратных потоков газа в Украину с целью полностью защитить Украину от потенциальных будущих попыток России сократить поставки газа в страну. Он также будет включать техническую помощь для интеграции Украины в европейскую электрическую сеть, основанную и координированную с текущей работой ЕС и Агентства США по международному развитию. Кроме того, Германия будет поддерживать усилия по реформированию энергетического сектора Украины и помогать в определении вариантов модернизации газотранспортных систем Украины.

США и Германия выражают решительную поддержку Инициативе трех морей и ее усилиям по укреплению взаимосвязанности инфраструктуры и энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе. Германия обязуется расширять свое участие в этой инициативе с прицелом на финансовую поддержку проектов Инициативы трех морей в области региональной энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии. Кроме того, Германия будет поддерживать проекты, представляющие общий интерес в энергетическом секторе, через бюджет ЕС со взносами до $1,77 млрд в 2021-2027 годах. США по-прежнему привержены инвестированию в Инициативу трех морей и продолжают поощрять конкретные инвестиции со стороны ее членов и других лиц".

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Германия (7073) США (27156) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+32
цена этим сказкам как и Будапештскому меморандуму..
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22.07.2021 11:44 Ответить
+26
Заявление которое не стоит бумаги на которой оно напечатано
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22.07.2021 11:44 Ответить
+21
Совместное заявление США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. Полный текст - Цензор.НЕТ 2683
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22.07.2021 11:45 Ответить
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Страница 2 из 2
Какая угроза Европе? ***** не потянет Европу, а вот избиратели идиоты выбрав гавнокомандующего не способного противостоять агрессии, виноваты.
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22.07.2021 13:06 Ответить
"Какая угроза Европе?"
Ох и тормоз...
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22.07.2021 13:09 Ответить
обосновать можешь что ***** может напасть на страну НАТО ? Чем он может угрожать ?
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22.07.2021 13:23 Ответить
_Он напал на страну НАТО ещё в 2010, тормоз, и убил их военное и политическое руководство. А позже на ещё одну страну НАТО - Чехию.
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22.07.2021 13:32 Ответить
Ах, какие не умные Меркель и Байден. Вот бы тебя взяли в консультанты ты бы им глаза раскрыл. Они же не знают что ***** такой плохой.
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22.07.2021 13:51 Ответить
_Продолжая упорствовать в своей тупости ты лишь всё очевидней доказываешь оную. Доказывать уже не надо, я верю.
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22.07.2021 14:22 Ответить
Видно твой "ум". Как ты "четко и аргументировано" умеешь доказать. Без оскорблений.
Видишь ли я с дураками не спорю.
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22.07.2021 14:25 Ответить
Допустим руские уничтожили Париж термоядерным зарядом, превентивный удар, так сказать, мегатонн 10, французы шарахнут по москве ? Рискуя развязать глобальный
Обмен ? Сотни или тысячи атомных зарядов ?или утрутся ?
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23.07.2021 07:52 Ответить
Допустим ? В Париже живет дочка пресс секретаря *****, Лиза Пескова.
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23.07.2021 08:35 Ответить
Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст - Цензор.НЕТ 2303
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22.07.2021 12:33 Ответить
Если бы реально что то хотели с проблемой безопасности сделать , приняли бы нас в ЕС и НАТО, до запуска СП-2 !
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22.07.2021 12:37 Ответить
Им на фиг оно надо. ***** их не трогает, газ им исправно подает, мыши и кот довольны.
А то что ***** нападет на Украину Европа очередной раз выскажет обеспокоенность.
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22.07.2021 13:08 Ответить
Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст - Цензор.НЕТ 6173
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22.07.2021 12:48 Ответить
​Германия и США и РФ будут зарабатывать больше, а Украина будет терять в 3 раза больше денег - платя за транзит, через Германию и Польшу и США сжиженный газ будет продавать в Украину, через Польшу и дороже будет и за доставку еще платить. Украину сливают РФ уничтожая Украину экономически.
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22.07.2021 12:49 Ответить
Нам би свій газ добути.
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22.07.2021 12:53 Ответить
А він хїба не добувається? Нам би його направити на комунальні потреби, а не на заводи олігархів.
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22.07.2021 14:48 Ответить
На заводах олігархів люди працюють, виробляють продукцію і ЗП отримують. І податки платять.
А газ змішують у трубі.
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22.07.2021 16:14 Ответить
заводы олигархов не эффективны, энергетически затратны, не экономичны, устаревшие.на постое получают преференции от государства
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22.07.2021 20:36 Ответить
Те саме пишуть і про державні. Мабуть справа у підходах. Олігархи, чи великі бізнесмени.
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22.07.2021 21:12 Ответить
Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и потребует эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе и/или в других экономически значимых секторах. Это обязательство призвано гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять никакими трубопроводами, включая "Северный поток - 2

заявлениями можно хоть ж подтирать ГДЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОГОВОР, ХАРТИЯ НА ЭТУ ТЕМУ? Не меморандум, а конкретные обязательства "в случае..." подписанные сторонами?
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22.07.2021 12:50 Ответить
Будапештский меморандум - 2
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22.07.2021 12:54 Ответить
Пакт Байдена-Меркель.
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22.07.2021 16:22 Ответить
"В рамках партнерства США и Германии в области климата и энергетики мы решили создать опору для поддержки перехода к зеленой энергетике в странах с развивающейся экономикой. Этот компонент будет включать поддержку Украины.." - оооо счас мудрые поддерживатели понастроят у нас солнечные панели чтобы тянуть бабло из еле живой Украины по самому заоблачному зеленому тарифу в мире и будут еще это преподносить как "поддержку")))
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22.07.2021 12:57 Ответить
"Кроме того, Германия продолжит поддерживать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также перехода на уголь, включая назначение специального посланника с выделенным финансированием в размере $70 млн".
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22.07.2021 13:10 Ответить
70 лямов то охметову забор вокруг дачи соорудить
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23.07.2021 07:55 Ответить
Як не прикро, гора народила мишу.
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22.07.2021 13:04 Ответить
Дело давно к этому шло. Это ведь не первые американо-немецкие переговоры по поводу Северного потока и Украины. Штаты давно хотят сбросить с себя Украину. И немцам, по всей видимости, был предложен ультиматум: хотите Северный поток? Кормите Украину. Немцы согласились. Теперь они наши основные кормильцы, если нас в объятия к китайцам не бросят, что гораздо хуже, по-моему. Единственно, что меня удивляет: почему в референдуме речь идет об увеличении использования угля в Украине? Уголь ведь считается грязным топливом.
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22.07.2021 13:08 Ответить
Бла-бла-бла - это поддержка?
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22.07.2021 13:09 Ответить
Единственное осмысленное - третий энергетиченский пакет к Потоку-2.
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22.07.2021 13:11 Ответить
очередная озабоченность
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22.07.2021 13:16 Ответить
Какое счастье что я клинический идиот,-и верю политически шулерам.
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22.07.2021 13:23 Ответить
Ціна цьомутрикопійки !Відновлення тактичної ядерної зброї (а ми тепер маємо право і на стратегічну),модернізація ПВО і всіх збройних сил за короткий час, при атаці удар тисячами гіперзвукових ракет....Звільнення всіх генералів і старших офіцерів і заміна кадрів і кадрової політики.
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22.07.2021 13:24 Ответить
Відновлення тактичної ядерної зброї (а ми тепер маємо право і на стратегічну),модернізація ПВО і всіх збройних сил за короткий час...

Точно! И привлечь волонтеров для сбора средств на это... при чем "за короткий час"
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22.07.2021 13:36 Ответить
Это Заявление написано с тыльной стороны Будапештского меморандума?
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22.07.2021 13:30 Ответить
Саме "з тильної". На титульній сліди калових мас після використання...
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22.07.2021 13:44 Ответить
Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст - Цензор.НЕТ 9630
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23.07.2021 08:19 Ответить
а также слезет с газовой иглы, а эрэфия прочнее усядется на газовую трубу
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22.07.2021 21:44 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3643406.html Об Украине без ЗЕлени поганой

...Вчера российские СМИ полдня описывали еще неоглашенные условия соглашения по СП-2 примерно такими выражениями: «Это однозначный проигрыш Байдена», «Германия смогла отстоять свои интересы», «Путин выдержал давление Вашингтона» и тому подобное.

Но вот ближе к вечеру, тональность немного изменилась и появились комментарии уже в другой тональности.
Интересно, что комментатором этой темы оказался не Песков или Захарова, а некто Слуцкий, являющийся главой комитета Госдумы по международным делам. В частности, он сказал следующее.
«Высказывания замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что в рамках соглашения Берлин и Вашингтон будут добиваться продления на 10 лет транзита российского газа через Украину, а если вдруг Россия будет использовать свой энергетический сектор против Украины, то и новых санкций, имеют явный политизированный крен… Мы - суверенное государство, которое не приемлет диктата извне, тем более в вопросах экономики. Из этого и будем исходить».

Очевидно, что Москва не получила того, чего хотела. Или, вернее, получила - но не совсем то, что ей было нужно от этого проекта не только в техническом, но и в политическом плане.
И насколько можно понять, выполнение Москвой того, что ей предписано, является непременным условием всего соглашения. Видимо Меркель как раз это и довела до Путина. Что это за условия и как они сформулированы, наверное увидим завтра.

Сегодня же можно сказать наверняка лишь одно - это решение принято не без Украины, а без ее руководства, которое дискредитировало себя уже настолько, что вопросы, прямо касающиеся безопасности Украины, решаются путем переговоров без участия главного действующего лица украинской стороны - Ермака, которого уже просто не пускают не то, что на переговоры, но и к телефону.
Что-то обсуждать с "янелохом" просто нет никакого смысла, поскольку все равно начнет говорить Ермак.
В Батуми президент Молдовы Майя Санду все это сформулировала прямым текстом и янелоху и Ермаку прямо в глаза и так, что они даже пикнуть не смогли.

Это значит, что янелоху ЗЕ показали красную карточку и он становится не только нерукопожатым, но бесполезным персонажем для любых переговоров.
Его туристические поездки и чудачества за границей подходят к завершению.
И в общем, он для этого сделал все, что мог.
Ему прямо указали на то, что вместо него, с международными партнерами общается кремлевский крот, а экономикой занимается бородатый преступник, которого давно ждут казематы в США.
Ему было прямо сказано о том, что если он от них не избавится, то в таком случае, его будут воспринимать как сообщника этих деятелей.
В общем, до момента, пока зеленая шобла не оставит занимаемые кабинеты, с ними уже никто не будет общаться, а их мнения и картинные жесты никому не нужны.
Все это сейчас происходит на фоне того, как все было при Порохе и каким был механизм принятия решений по Украине.
Так что Кучма был невыездным и нерукопожатым, и в конце своей каденции таким же стал Ющенко.
Таким был Янукович, и таким стал янелох ЗЕ.

Единственным президентом Украины, с которым уважительно общались, и чью позицию учитывали при принятии решений до конца каденции, и даже после неё - был и остается Порошенко.

В общем, всем, даже тем, кто упоролся «божьей росой», пора раскрывать глаза, делать выводы и приходить к выводу о том, что чем быстрее зелень будет заниматься своей прямой работой - аниматорством, свадебными фотографиями, банными вечеринками и прочими сферами Услуг, тем быстрее ситуация вернется во вменяемое состояние.
Все в наших руках.
«Линия обороны»
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22.07.2021 14:11 Ответить
Похвально что ищете семечки арбуза в куче говна. Но тут состроить счастливую победную гримасу вряд ли получится.
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22.07.2021 15:46 Ответить
Может Украине надо слазить с газовой транзитной иглы.
Надо наращивать экономику, развивать промышленность.
когда в следующий раз будут выборы, не голосуйте за популистов и клоунов.
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22.07.2021 14:36 Ответить
Голосують за тих, кого піарять олігархічні ЗМІ. Останній раз піарили "хлопця з народу", передостанній - "олігарха-патріота".
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22.07.2021 14:51 Ответить
Промышленность? У нас олигархи её разваливают превращая страну в колхоз. А депутаты кормятся с их рук.
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22.07.2021 19:00 Ответить
Охметов купил зеГниду и его шоблу, теперь эта падаль развивает промышленность, ага
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23.07.2021 07:57 Ответить
фрау Меркель,Вам створили проблему тисячі біженців з Сирії,згадали?а з України будуть мільйони.я розумію,що місце в газпромі Вам найголовніше.але подумайте ,що біженці будуть не тільки в Польщу,а й в Німеччину.і бомбардування України ,масштабна війна в центрі Європи-це не дріжджі для економічного процвітання Європи.чи вартий цього СП-2?
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22.07.2021 15:14 Ответить
Седьмой слой черной икры Германия намазала себе на бутерброд, забрав у Украины транзит газа на 2, 5 миллрд. $ в год,подставив нас под дальнейшую агресию и Минские соглашения, плюс Украине надо буде дополнительно тратить на поддердание давления в ГТС потому, что перекачка внутри страны поддерживалась и за счет транзита, а для этого надо еще потратится и переоборудовать ГТС на более экономичную, конечно же Зеленский есть повод обратится за помощью в переоборудовании к Китаю, и заплатит им Землей,вместо того, что отдать заказ нашим предприятиям и те всвою очередь наростив производственный потенциал,могли предлагать услуги на экспорт, полымая экономику Украины.
Это такаяс оплата Запада вместе со своми МВФ и мировым банком украинскому народу за вывод ядерного оружия СССР, нацеленного на их, таким образом они проста нас хотят уничтожить или заморозить, но это было бы не возможно без властей внутри страны при том не только теперешней , продающие интересы народа.
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22.07.2021 16:13 Ответить
Читаю коменти: Німеччина повинна... Сполучені Штати повинні... ЄС повинен... НАТО повинно... Німці дбають тільки про себе...
І в мене повстає логічне питання: а що повинні українці? Що повинна саме Україна? Може не українці обирають на високі посади то злодія, то, надивившись телевистав дурного смаку, вирішують: Ось артист КВН! це він! ми на нього й чекали!
ПП-2 буде дяти. Німеччина потратила 3 млрд доларів і побудувала на узберіжжі ******** пункт прийому та росподілу російського газу. Чому Німеччина повинна дбати за Україну більше, чим самі українці? Чому московія повинна качати газ саме через Україну? Росія ніяких обіцянок виконувати не буде. Ніколи не виконувала.
Хочете зберігти Україну для себе і своїх дітей? Обирайте розумних, згуртуйтеся, працюйте, посилюйте оборону.
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22.07.2021 17:56 Ответить
кто где когда.... мы не виним мы определяемся кто есть кто и что нужно делать а что не нужно
физкультпривет фрау и передайте что мыслящие в Украине давно понели что она наш враг.
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22.07.2021 20:51 Ответить
Вона не наш ворог. Вона політик і стоїть за інтереси ФРН.
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22.07.2021 21:18 Ответить
можешь даже откупорить бутылочку расейского шампанского когда запустят сп-2
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22.07.2021 21:39 Ответить
Dima qwe: Ангела Меркель в Москве 10 мая 2014 года на весь мир заявила: вы (Россия) захватили Крым военной силой. И была инициатором введения санкций. Сопротилялась четыре года своим биснесменам, терявшим рынки сбыта. А "мыслящие" 74% украинцев выстрелили себе в ногу и - жалко их детей - за это будут расплачиваться.
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23.07.2021 12:24 Ответить
так и сказала ??? а можно копипаст этих "слов" или ссылочку хотябы пусть даже не в пере-
воде полюбоваться знаете ли хочется... и да она много слов говорила но то слова а вот дела
https://www.interfax.ru/russia/654655

и если по мосту провести расследование то и за "голландскими" фирмами будут торчать
ушки фрау...... я не обвиняю нам просто надо на 8-й год войны понимать с кем именно мы
воюем..........
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23.07.2021 13:45 Ответить
Заявление тогда транслировалось по российскому телевизору при встрече Меркель на Красной Площади. Поэтому ссылку на печатный текст я вам предоставить не могу.
Я не являюсь адвокатом госпожи канцлерин; в истории с "беженцами" из Сирии в 2015 - организованной Путиным и Обамой - Меркель, возможно, погубила ФРГ. Я лично против госпожи Меркель.
История с турбинами хорошо известна. Ещё и не то продают России через третьи страны.
А Украина исправно снабжает Россию стратегическим товаром: титановой губкой.
Я объективно утверждаю: лидер ФРГ и ЕС Ангела Меркель с 2014 года морально, политически и материально поддерживала Украину.
Но украинское население ничего не поняло и ничему не научилось: проклятый телевизор.
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24.07.2021 11:37 Ответить
https://www.rfi.fr/ru/evropa/20140510-frasua-olland-i-angela-merkel-ne-priznayut-gotovyashchiesya-na-vostoke-ukrainy-refer

так что на счёт 10 мая 2014г.??? где была фрау и с кем??? и что "заявила"??? алё гараж....
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23.07.2021 17:40 Ответить
Я всё же набрал в Гугле "Ангела Меркель в Москве 10 мая 2014". Можете проверить (ссылка невероятно длинная, вам проще будет). Она дейстительно была там и вот что сказала:

"Канцлер в Москве была особенно жесткой в выборе слов о действиях России на Крымском полуострове весной 2014 года.Чуть запнувшись, произнося слово "преступная", Меркель, тем не менее, http://dw.de/p/1FNgY%20 продолжила : "Преступная и совершённая в нарушение международного права аннексия Крыма, а также военные действия на востоке Украины нанесли тяжелый удар по сотрудничеству с Россией. Тяжелый, потому что мы видим в этом нарушение основ совместного европейского миропорядка".
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24.07.2021 12:46 Ответить
https://www.rfi.fr/ru/evropa/20140510-frasua-olland-i-angela-merkel-ne-priznayut-gotovyashchiesya-na-vostoke-ukrainy-refer

Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд считают референдумы, готовящиеся пророссийскими активистами на востоке Украины, «незаконными». Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам неформальной двусторонней встречи в субботу, 10 мая, в приморском городе Штральзунд на севере Германии.

не знаю что тебе ещё копипастить но никто из заподных лидеров включая фрау не сказал
что Крым расеей оккупирован они все говорят - мы никогда не признаем Крым российским
но они не говорят что Крым это Украина..... потому что там хотят сделать новый иерусалим
https://culturelandshaft.wordpress.com/%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2/%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/

https://masterdl.livejournal.com/569919.html

- и так далее сам можешь нагуглить проект новая калифорния... просто решили что евреям
будет хорошо в Крыму а тупых хохлов както обдурят.... и ещё раз 10.05.2014 фрау была в
приморском городе Штральзунд на севере Германии..... с мсьё.....
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24.07.2021 14:16 Ответить
Нагадало
Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст - Цензор.НЕТ 1210
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22.07.2021 20:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5ZdBdIBCOeU

- ну шо потихоню очерчивается круг.... не-не не друзей и партнёров это была бы слишком доб
рая сказочка для индивидов зебилоидного типа.... это круг чертей малята.....
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22.07.2021 20:47 Ответить
https://twitter.com/k_yelisieiev
https://twitter.com/k_yelisieiev

Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev


Спільна заява США і ФРН щодо енергобезпеки- нова Будапештська фількіна грамота. Дежавю ядерного роззброєння України. Ухвалюються рішення про Україну без України?Ні слова про Крим. Запізніла і недолуга реакція Києва. Емоції накривають від імпотентності влади і цинічності партнерів
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22.07.2021 20:56 Ответить
Объясняю, что произошло без эмоций: Германия с РФ и другими странами построила себе трубопровод из РФ в Германию
Это было неизбежно, потому что Украина использовала газопровод как средство влияния на РФ и ЕС.
И сейчас использует.
Если бы сидели на трубе смирно - не потеряли бы транзит.
Но видимо не приобрели бы независимость от РФ

Таким образом транзит это своего рода плата. Ну и правда -как брать бабло от того с кем типа воюешь.
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22.07.2021 21:00 Ответить
Якщо вимушені забезпечувати транзит у Європу, то не безплатно ж.
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22.07.2021 21:21 Ответить
"Украина использовала газопровод как средство влияния на РФ и ЕС" с этого места поподробнее, пожалуйста, с сылками. эрэфийские ресурсы просьба не предлагать.
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22.07.2021 21:41 Ответить
Байден=Обама
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22.07.2021 21:01 Ответить
Пора комсомолку на миротворец вносить.
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22.07.2021 21:25 Ответить
"...США обещают поддержать усилия Германии и Франции по установлению мира на востоке Украины с помощью Нормандского формата...." - псу под хвост ваши обещания,

коротка память у вас господа, не так давно что-то похожее уже было:
"- Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5 Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
- Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом Организации Объединённых Наций ." и т.д, и т.п.
И ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ?????
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22.07.2021 21:30 Ответить
Единственным президентом Украины, с которым уважительно общались, и чью позицию учитывали при принятии решений до конца каденции, и даже после неё - был и остается Порошенко 👍🏼☹️

В общем, всем, даже тем, кто упоролся «божьей росой», пора раскрывать глаза, делать выводы и приходить к выводу о том, что чем быстрее зелень будет заниматься своей прямой работой - аниматорством, свадебными фотографиями, банными вечеринками и прочими сферами Услуг, тем быстрее ситуация вернется во вменяемое состояние.
Все в наших руках.😏
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22.07.2021 21:30 Ответить
чем дальше в лес, тем чаще "меня терзают смутные сомненья", что зелень пришла надолго и сделает все, чтобы удержаться за власть, превращаясь потихоньку в такого себе "путина". очень, очень хочу ошибиться.
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22.07.2021 21:39 Ответить
Не дай Бог опять Барыга.
Будем выбирать из фронтовиков.
Довольно стране гешефтмахеров!!!
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23.07.2021 00:50 Ответить
Тебя спрашивать никто не станет , так как выберем того человека ,который будет думать о стране , а не только воровать в турборежиме , как это делал донецкий хам и делает Зебабуин сегодня !
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23.07.2021 01:12 Ответить
За кого агітуєш? За Вону?
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23.07.2021 08:02 Ответить
Нет, это заслуженный цукерковый сателлит
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23.07.2021 09:18 Ответить
Вся коррупция Европы работает на российском газе.
Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст - Цензор.НЕТ 9441
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22.07.2021 23:37 Ответить
Байден всё...Мюнхен 2.0: троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина: смотри на youtube -Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовым
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22.07.2021 23:49 Ответить
Теперь выражения Байден -*****! и Меркель -***** ! становятся вполне цензурными.
Просьба не удалять,и за них не банить.
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23.07.2021 08:05 Ответить
Канцлер в Москве была особенно жесткой в выборе слов о действиях России на Крымском полуострове весной 2014 года.Чуть запнувшись, произнося слово "преступная", Меркель, тем не менее, http://dw.de/p/1FNgY%20 продолжила : "Преступная и совершённая в нарушение международного права аннексия Крыма, а также военные действия на востоке Украины нанесли тяжелый удар по сотрудничеству с Россией. Тяжелый, потому что мы видим в этом нарушение основ совместного европейского миропорядка".
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24.07.2021 12:48 Ответить
Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст - Цензор.НЕТ 8727
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22.07.2021 23:51 Ответить
Напоминает Будапештский миморандум! Пустые слова написаны на бумаге которая не имеет юридической силы и обязанностей к исполнению сторон.
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23.07.2021 00:40 Ответить
Да-а-а, лайнецом оказался бывший вице Абизяны...
Что уж говорить о бундес-Шлюхен...
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23.07.2021 00:49 Ответить
Короткое резюме соглашения "Старая корова Ангела высралась в Дырявый Бидон"
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23.07.2021 07:42 Ответить
короче молодцы и Байден и старый климаксичный кабел меркель, видя с каким Ничтожеством имеют дело крутят им как хотят, вешают лапшу а это Существо со всем соглашается, только расплачиваться будет вся Украина, ну что можно пожелать Дегенератам голосовавшим за это малоПИД,,,роскую, бенину задрочку что бы у вас Х,,й на лбу вырос!!!
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23.07.2021 08:57 Ответить
Яку міжнародно-правову силу має спільна заява? Невже більшу, ніж меморандум?
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23.07.2021 09:16 Ответить
Вже давно всі ці - "міжнародні договори, міжнародні організації" - просто пустишка. Зараз в світі завершальна стадія знищення всієї старої системи. А на двох цих старих (але хитрих) маразматиків не варто звертати увагу - їх слова нічого не варті.
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23.07.2021 09:43 Ответить
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