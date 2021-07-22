Совместное заявление США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. Полный текст

Опубликован полный текст совместного заявления США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности, а также общих климатических целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Как известно, 21 июля правительства Германии и США заключили соглашение в связи с приближающейся достройкой и вводом в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток – 2". О переговорах представителей стран по поводу этих тем стало известно несколько дней назад. Финальный текст по итогам переговоров вечером 21 июля был опубликован на сайте МИД Германии, а позднее появился и на сайте Белого дома под заголовком "Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей".

Приводим полный текст заявления:

"Соединенные Штаты и Германия твердо поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и избранный ею европейский путь. Сегодня мы вновь обязуемся дать отпор российской агрессии и злонамеренным действиям в Украине и за ее пределами. США обещают поддержать усилия Германии и Франции по установлению мира на востоке Украины с помощью Нормандского формата. Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата для содействия выполнению Минских соглашений. США и Германия подтверждают свою приверженность борьбе с климатическим кризисом и принятию решительных мер по сокращению выбросов в 2020-х годах, чтобы поддерживать температурный лимит в 1,5°С в пределах досягаемости.

США и Германия едины в своем стремлении привлечь Россию к ответственности за ее агрессию и злонамеренные действия с помощью санкций и других инструментов. Мы обязуемся работать вместе по России в рамках недавно установленного диалога на высоком уровне между США и ЕС и по двусторонним каналам, чтобы обеспечить готовность США и ЕС, в том числе с помощью соответствующих инструментов и механизмов, к совместному реагированию на российскую агрессию и злонамеренные действия, в том числе попытки России использовать энергию в качестве оружия.

Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и потребует эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе и/или в других экономически значимых секторах. Это обязательство призвано гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять никакими трубопроводами, включая "Северный поток – 2", для достижения агрессивных политических целей, используя энергию в качестве оружия.

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Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины и Центральной и Восточной Европы, включая основные принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС о разнообразии и безопасности поставок. Германия подчеркивает, что она будет соблюдать букву и дух Третьего энергетического пакета в отношении "Северного потока – 2" под юрисдикцией Германии, чтобы обеспечить доступ третьих сторон. Это включает оценку любых рисков для безопасности энергоснабжения ЕС, связанных с сертификацией оператора проекта.

США и Германия едины в своем убеждении: продолжение транзита газа через Украину после 2024 года – в интересах Украины и Европы. В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, которые должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября. Соединенные Штаты обязуются полностью поддерживать эти усилия.

США и Германия твердо привержены борьбе с изменением климата и обеспечению успеха Парижского соглашения за счет сокращения собственных выбросов до нулевого уровня не позднее 2050 года.

Вот почему мы начали американо-германское партнерство в области климата и энергетики. Партнерство будет способствовать сотрудничеству США и Германии в разработке действенных дорожных карт для достижения наших амбициозных целей по сокращению выбросов.

В рамках партнерства США и Германии в области климата и энергетики мы решили создать опору для поддержки перехода к зеленой энергетике в странах с развивающейся экономикой. Этот компонент будет включать поддержку Украины и других стран Центральной и Восточной Европы. Эти усилия не только будут способствовать борьбе с изменением климата, но и поддержат энергетическую безопасность Европы за счет снижения спроса на российские энергоносители.

В соответствии с этими усилиями Германия обязуется создать и управлять Зеленым фондом для Украины, чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. Германия и США будут стремиться продвигать и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд Украины на сумму не менее $1 млрд, в том числе от третьих сторон, таких как предприятия частного сектора. Германия внесет в фонд первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн и будет работать над увеличением своих обязательств в ближайшие бюджетные годы. Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водородных технологий, повышать энергоэффективность, ускорять переход с угля и способствовать нейтрализации выбросов углерода. США планируют поддержать инициативу посредством технической помощи и политической поддержки в соответствии с целями фонда.

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Кроме того, Германия продолжит поддерживать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также перехода на уголь, включая назначение специального посланника с выделенным финансированием в размере $70 млн. Германия также готова запустить Пакет устойчивости Украины для поддержки ее энергетической безопасности. Это будет включать усилия по защите и увеличению возможностей для обратных потоков газа в Украину с целью полностью защитить Украину от потенциальных будущих попыток России сократить поставки газа в страну. Он также будет включать техническую помощь для интеграции Украины в европейскую электрическую сеть, основанную и координированную с текущей работой ЕС и Агентства США по международному развитию. Кроме того, Германия будет поддерживать усилия по реформированию энергетического сектора Украины и помогать в определении вариантов модернизации газотранспортных систем Украины.

США и Германия выражают решительную поддержку Инициативе трех морей и ее усилиям по укреплению взаимосвязанности инфраструктуры и энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе. Германия обязуется расширять свое участие в этой инициативе с прицелом на финансовую поддержку проектов Инициативы трех морей в области региональной энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии. Кроме того, Германия будет поддерживать проекты, представляющие общий интерес в энергетическом секторе, через бюджет ЕС со взносами до $1,77 млрд в 2021-2027 годах. США по-прежнему привержены инвестированию в Инициативу трех морей и продолжают поощрять конкретные инвестиции со стороны ее членов и других лиц".

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.