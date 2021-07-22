РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10587 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Бюджет-2021
1 278 15

Счетная палата о выполнении Госбюджета-2021: Расходы Минобороны меньше плана на 4,3 млрд грн, из них 1,9 млрд - на подготовку кадров, 1,8 млрд - на закупку вооружения

Счетная палата о выполнении Госбюджета-2021: Расходы Минобороны меньше плана на 4,3 млрд грн, из них 1,9 млрд - на подготовку кадров, 1,8 млрд - на закупку вооружения

Несмотря на перевыполнение плана доходов за первое полугодие, расходы общего фонда государственного бюджета меньше плана на 44,3 млрд грн (7,3%). Не исполнен план расходов по программам Минздрава, Минобороны, Минсоцполитики, Минагрополитики.

Об этом заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины за январь-июнь 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

В частности, отметил он, на 10% - 8,4 млрд грн не выполнен план расходов Минздрава. Из них 3,4 млрд грн - на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения и 1,4 млрд грн - на проведение вакцинации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 140 человек за два года: боевые летчики массово покидают Военно-воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

Меньше плана расходы Министерства обороны - на 4,3 млрд грн (7,9%). Из них 1,9 млрд грн - на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны и 1,8 млрд грн - на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

По словам Председателя Счетной палаты, не выполнен план расходов Минсоцполитики - на 3,3 млрд грн (1,9%), из которых 1,6 млрд грн - на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения и Минагрополитики - на 1,1 млрд грн (51%), из них почти 816 млн грн - на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей.

"Вместе с тем, наблюдается положительная тенденция с выполнением плана доходов за первое полугодие. За это время он перевыполнен почти на 5% - 23,7 млрд грн. Больше всего перевыполнен план НДС с учетом бюджетного возмещения, - на 12,7 млрд грн; налога на прибыль предприятий - на 8,2 млрд грн; акциза с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - на 4,4 млрд грн", - подчеркнул Валерий Пацкан.

По словам Председателя Счетной палаты, на 3 млрд грн не выполнен план акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров; на 0,4 млрд грн - налога и сбора на доходы физических лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил сразу трех заместителей министра обороны: Халимона, Миронюка и Старобинского

"Не выполняется и план государственных заимствований - за первое полугодие в общий фонд государственного бюджета получено на 78,7 млрд грн меньше плана - 260 млрд грн. Государственных внешних заимствований - на 63% меньше плана, тогда как от размещения облигаций внутренних государственных займов поступили все 100% плана - 213 млрд грн", - добавил Валерий Пацкан.

Он также отметил, что от приватизации государственного имущества поступил 1 млрд грн, что меньше плана на 8,4 млрд грн (89%).

Счетная палата о выполнении Госбюджета-2021: Расходы Минобороны меньше плана на 4,3 млрд грн, из них 1,9 млрд - на подготовку кадров, 1,8 млрд - на закупку вооружения 01

Автор: 

госбюджет (1187) Минагрополитики (412) Минздрав (4903) Минобороны (9425) оборона (5238) финансирование (1809) Счетная палата (170) Министерство социальной политики (882) Пацкан Валерий (55)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Рахункова палата про виконання Держбюджету-2021: Витрати Міноборони менші за план на 4,3 млрд грн, з них 1,9 млрд - на підготовку кадрів, 1,8 млрд - на закупівлю озброєння - Цензор.НЕТ 7724
показать весь комментарий
22.07.2021 12:36 Ответить
+3
Каждому зебобику известно, что кормить чужую армию дешевле чем свою!!!
показать весь комментарий
22.07.2021 11:54 Ответить
+2
Головнокомандувач сказав просто перестаты стриляты тоди и не потрибни и закупы вийськови
показать весь комментарий
22.07.2021 11:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проклятий Порошенко продовжує наживатися на війні!!!111
показать весь комментарий
22.07.2021 11:53 Ответить
Сейчас в приоритете дороги
показать весь комментарий
22.07.2021 11:54 Ответить
Та то зрозуміло. Щоб кацам було зручніше важку техніку гнати Україною.
показать весь комментарий
22.07.2021 12:02 Ответить
Рахункова палата про виконання Держбюджету-2021: Витрати Міноборони менші за план на 4,3 млрд грн, з них 1,9 млрд - на підготовку кадрів, 1,8 млрд - на закупівлю озброєння - Цензор.НЕТ 7724
показать весь комментарий
22.07.2021 12:36 Ответить
помню как зебилы кричали что лук при порохе стоил 44 грн))))
показать весь комментарий
22.07.2021 19:24 Ответить
Каждому зебобику известно, что кормить чужую армию дешевле чем свою!!!
показать весь комментарий
22.07.2021 11:54 Ответить
Головнокомандувач сказав просто перестаты стриляты тоди и не потрибни и закупы вийськови
показать весь комментарий
22.07.2021 11:57 Ответить
не чего на вооружение тратить - мы с цапским бюджетом не сравнимся - после полной потери всех союзников - одним терять лучших не стоит - это мое личное мнение
показать весь комментарий
22.07.2021 11:57 Ответить
Головнокомандувач сказав просто перестаты стриляты тоди и не потрибни и закупы вийськови
показать весь комментарий
22.07.2021 11:58 Ответить
"Приватизации" говорите? Всего на 89% ...Ой! Кто это сделал? Наверно виноваты КОВИД и ПОТЕПЛЕНИЕ.... Ну ,еще разве ...не хотят олигархи покупать за бесценок ,хотят даром.
показать весь комментарий
22.07.2021 11:59 Ответить
Повысить военный сбор и будет план.
показать весь комментарий
22.07.2021 12:12 Ответить
то есть на бумаге "перевыполнили" но вот реальность не такая кучерявая.
показать весь комментарий
22.07.2021 12:15 Ответить
Миши, які у минулому році зжерли пшеницю, цього року вже жеруть відразу гроші...
показать весь комментарий
22.07.2021 12:39 Ответить
Зарплату зрізали на 11%. Вже 4 місяці військовослужбовцям не повертають коштів за піднайом квартир. Два місяці як не ма коштів на пільги з УБД. На оздоровлення за 2021 рік теж ще не виплатили. Прошу Бога щоб син до 25 жовтня дотягнув до завершення контракту. Країна "мрії" - в дії.
показать весь комментарий
22.07.2021 12:45 Ответить
А зелёный предатель успешно реставрирует себе госдачу на Бирючьем.... Надеюсь, в 100 млн. грн. уложится, по - скромному...
показать весь комментарий
22.07.2021 14:59 Ответить
 
 