Счетная палата о выполнении Госбюджета-2021: Расходы Минобороны меньше плана на 4,3 млрд грн, из них 1,9 млрд - на подготовку кадров, 1,8 млрд - на закупку вооружения

Несмотря на перевыполнение плана доходов за первое полугодие, расходы общего фонда государственного бюджета меньше плана на 44,3 млрд грн (7,3%). Не исполнен план расходов по программам Минздрава, Минобороны, Минсоцполитики, Минагрополитики.

Об этом заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины за январь-июнь 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

В частности, отметил он, на 10% - 8,4 млрд грн не выполнен план расходов Минздрава. Из них 3,4 млрд грн - на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения и 1,4 млрд грн - на проведение вакцинации.

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Меньше плана расходы Министерства обороны - на 4,3 млрд грн (7,9%). Из них 1,9 млрд грн - на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны и 1,8 млрд грн - на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

По словам Председателя Счетной палаты, не выполнен план расходов Минсоцполитики - на 3,3 млрд грн (1,9%), из которых 1,6 млрд грн - на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения и Минагрополитики - на 1,1 млрд грн (51%), из них почти 816 млн грн - на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей.

"Вместе с тем, наблюдается положительная тенденция с выполнением плана доходов за первое полугодие. За это время он перевыполнен почти на 5% - 23,7 млрд грн. Больше всего перевыполнен план НДС с учетом бюджетного возмещения, - на 12,7 млрд грн; налога на прибыль предприятий - на 8,2 млрд грн; акциза с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - на 4,4 млрд грн", - подчеркнул Валерий Пацкан.

По словам Председателя Счетной палаты, на 3 млрд грн не выполнен план акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров; на 0,4 млрд грн - налога и сбора на доходы физических лиц.

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"Не выполняется и план государственных заимствований - за первое полугодие в общий фонд государственного бюджета получено на 78,7 млрд грн меньше плана - 260 млрд грн. Государственных внешних заимствований - на 63% меньше плана, тогда как от размещения облигаций внутренних государственных займов поступили все 100% плана - 213 млрд грн", - добавил Валерий Пацкан.

Он также отметил, что от приватизации государственного имущества поступил 1 млрд грн, что меньше плана на 8,4 млрд грн (89%).