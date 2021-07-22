Обсудим с Германией и США, как их договоренность по "Северному потоку - 2" может уменьшить риски по безопасности для Украины, - Кулеба

Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку 2" способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы на данный момент имеем много вопросов к тому, как американско-германская договоренность способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока-2". Мы будем разговаривать с Соединенными Штатами и с Германией по этому поводу", - отметил глава МИД.

Министр заявил, что позиция Украины на американско-германское заявление изложена в украинско-польском заявлении, которое было распространено в среду.

"Мы честно всегда говорили, что для нас "Северный поток 2", прежде всего, является вопросом безопасности, и мы бы хотели, чтобы формулировки в германско-американском заявлении именно относительно безопасности были сильнее", - подчеркнул глава МИД Украины.

По его словам, что касается экономического блока этого заявления, то Украина изучает сделанные предложения.

"И будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что предложено", - добавил Кулеба.

В то же время глава МИД Украины указал, что есть фундаментальная проблема в этой связи, а именно готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства.

"Она связана с тем, что нам до сих пор не понятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины, как транзитного государства. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все с вами понимаем, что главным бенефициаром того кризиса, который создал "Северный поток 2", является РФ, и это главная проблема, это главный вопрос, ответа на который нет на данный момент, и над ней надо работать", - подчеркнул Кулеба.

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