Обсудим с Германией и США, как их договоренность по "Северному потоку - 2" может уменьшить риски по безопасности для Украины, - Кулеба
Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку 2" способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы на данный момент имеем много вопросов к тому, как американско-германская договоренность способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока-2". Мы будем разговаривать с Соединенными Штатами и с Германией по этому поводу", - отметил глава МИД.
Министр заявил, что позиция Украины на американско-германское заявление изложена в украинско-польском заявлении, которое было распространено в среду.
"Мы честно всегда говорили, что для нас "Северный поток 2", прежде всего, является вопросом безопасности, и мы бы хотели, чтобы формулировки в германско-американском заявлении именно относительно безопасности были сильнее", - подчеркнул глава МИД Украины.
По его словам, что касается экономического блока этого заявления, то Украина изучает сделанные предложения.
"И будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что предложено", - добавил Кулеба.
В то же время глава МИД Украины указал, что есть фундаментальная проблема в этой связи, а именно готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства.
"Она связана с тем, что нам до сих пор не понятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины, как транзитного государства. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все с вами понимаем, что главным бенефициаром того кризиса, который создал "Северный поток 2", является РФ, и это главная проблема, это главный вопрос, ответа на который нет на данный момент, и над ней надо работать", - подчеркнул Кулеба.
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Наказ Зеленському мовчати про Північний потік-2 дав не Байден у 2021, а Путін у 2019. Коломойський не зміг домовитися з ФБР.
І з 2019 року Коломойський мріє про єдиний шлях - на Китай, через Росію.
Зеленський це виконує. Довіра з Заходом була зруйнована, щоб повернутися на схід.
https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457 Поганка https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457 @ivanchenko27457 https://mobile.twitter.com/ivanchenko27457/status/1418094533636730885 2 ч
Ми стаємо частиною проблеми, а не частиною її рішення...
Ну, і лишається одне питання: і хто ж в цьому винен... мабуть Порошенко...
Говорящая жопа ЗЕ Кулеба?
Или говорящая жопа Коломойского ЗЕ?
Или может говорящая жопа ФСБ Ермак?
В США и Германии ведь прекрасно знают кто есть кто в нынешней власти.
Давайте уменьшать риск опасности!