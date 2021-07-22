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Новости Агрессия России против Украины
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В 30 км от границы с РФ построят главный военный Храм Украины. ФОТО

В Харькове на территории Восточного оперативно-территориального управления Национальной гвардии Украины начали возведение Храма Святого Георгия Победоносца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Храма.

Сообщается, что это будет ближайший к границе с РФ украинский Храм, расположенный на территории военных. Храм соединит современные стилистику и материалы с архитектурной формой казаческих деревянных церквей.

Проект бизнесменов меценатов из Харькова Всеволода Кожемяко, Игоря Брагинского и Тараса Ситенко стал возможным в партнерстве с Национальной Гвардией Украины и Православной Церковью Украины. Инициатор и реализатор проекта - Благотворительный Фонд Всеволода Кожемяко "Украина XXI". На сегодняшний день начали заливку фундамента бетоном.

В 30 км от границы с РФ построят главный военный Храм Украины 01

Возвести здание планируют к 14 октября 2021 - Празднику Покрова и Дня украинского казачества. Храм будет открыт не только для военнослужащих, но и для гражданских посетителей и будет иметь статус ставропигии (подчинение непосредственно патриарху Православной Церкви Украины).

По словам заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя, в ответ на его просьбу помочь возведению часовни харьковский предприниматель и меценат Всеволод Кожемяко предложил построить полноценный храм.

В 30 км от границы с РФ построят главный военный Храм Украины 02

"Гвардейцы выполняют широкий спектр служебно-боевых задач, в том числе и в районе проведения ООС. И поэтому важно обеспечить возможность психологической разгрузки, общение с военными капелланами, удовлетворение религиозных потребностей", - отметил он.

Лебедь выразил уверенность, что этот Храм имеет все шансы стать главным военным храмом Украины и символом нашей независимости и военной доблести.

В 30 км от границы с РФ построят главный военный Храм Украины 03

"Мы строим Храм не просто как религиозное сооружение. Храм станет своеобразным духовным форпостом Украины, архитектурным символом украинской истории, войны и достоинства", - заявил Председатель БФ "Украина XXI", владелец и гендиректор Группы АГРОТРЕЙД, волонтер и меценат Всеволод Кожемяко.

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Авторы объединяют формы деревянной церковной архитектуры казачества с современными формами и материалами.

В 30 км от границы с РФ построят главный военный Храм Украины 04

"Мы объединяем наши духовные, культурные, архитектурные традиции с современностью - и демонстрируем миру модерна украинскую идентичность", - отметил Кожемяко.

По словам авторов, Храм не имеет аналогов во всей Восточной Европе. Над проектом Храма работают лучшие художники Украины.

Главный архитектор проекта Юрий Спасов отмечает, что архитектурное решение Храма базируется на традициях древней православной христианской архитектуры и несет на себе влияние деревянной церковной архитектуры казачества. Нижний ярус из бетона, напоминающий блокпост, украшенный элементами из переплавленных гильз боеприпасов, которые использовались в зоне боевых действий, символизирует нашу военную доблесть. Вертикальные части ярусов, изготовленные из стекла, призваны ассоциироваться с открытостью и чистотой.

В 30 км от границы с РФ построят главный военный Храм Украины 05

Логотип и индивидуальный стиль Храма разработал один из лучших каллиграфов Украины, автор графического стиля Православной церкви Украины Алексей Чекаль.

"Стилистика росписи подчеркивает, с одной стороны, украинскую идентичность и народную искренность вместе с образцами древней сакральной живописи, с другой стороны, не боится современного художественного эксперимента и легких графических решений", - говорит артдиректор проекта Чекаль.

Харьковщина (5577) церковь (1325) военнослужащие (6183)


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Топ комментарии
+29
В 30 км от границы с РФ построят главный военный Храм Украины - Цензор.НЕТ 7137
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22.07.2021 12:30 Ответить
+21
шойгу консультант..
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22.07.2021 12:29 Ответить
+14
я раньше думал только кацапы так сходят с ума
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22.07.2021 12:41 Ответить
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шойгу консультант..
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22.07.2021 12:29 Ответить
В 30 км от границы с РФ построят главный военный Храм Украины - Цензор.НЕТ 7137
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22.07.2021 12:30 Ответить
Если учесть кого украинцы выбрали себе президентом это будет синагога.
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22.07.2021 12:42 Ответить
..казино с борделем..(
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22.07.2021 13:32 Ответить
і хто той "щедрий та розкішний, що храми мурує"(с)?
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22.07.2021 12:31 Ответить
Матерь Божья! И архитекторы на Айкос уже подсели! Да на такой забористый что даже про колокол забыли!
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22.07.2021 12:32 Ответить
Проект бизнесменов меценатов из Харькова Всеволода Кожемяко, Игоря Брагинского и Тараса Ситенко стал возможным в партнерстве с Национальной Гвардией Украины и Православной Церковью Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3278557
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22.07.2021 12:33 Ответить
Главный архитектор проекта Юрий Спасов отмечает, что архитектурное решение Храма базируется на традициях древней православной христианской архитектуры и несет на себе влияние деревянной церковной архитектуры казачества. Нижний ярус из бетона, напоминающий блокпост, украшенный элементами из переплавленных гильз боеприпасов, которые использовались в зоне боевых действий, символизирует нашу военную доблесть. Вертикальные части ярусов, изготовленные из стекла, призваны ассоциироваться с открытостью и чистотой.Источник: https://censor.net/ru/n3278557
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22.07.2021 12:39 Ответить
Церковь наверное в курсе. С ней же проект должны были согласовать. Видно такое устраивает.
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22.07.2021 12:47 Ответить
звездец ВРАЖИНЕ. Могли бы додуматься раньше, а то армия, мова. Вера, вот наше оружие.
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22.07.2021 12:33 Ответить
Падлюки. Спочатку потрібна зброя.
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22.07.2021 12:34 Ответить
Спочатку потрібна Віра! А потім зброя. Зброя без віри в Україну- ніщо!
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22.07.2021 12:39 Ответить
Яка ще віра? Україна - це світська держава, а не халіфат чи емірат
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22.07.2021 13:52 Ответить
Вірь у халіфат. Тобі все одно, головне щоб тільки платили. Але дивує розумове обмеження.
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22.07.2021 13:54 Ответить
Всі атеїсти розумово обмежені?! Співчуваю.
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22.07.2021 14:03 Ответить
капец, там должны быть позиции РСЗО Смерч стоять.. а не храмы...
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22.07.2021 12:34 Ответить
ну, можна й поряд - особливо зараз

В Брест прибыл первый эшелон с российскими военными

Прибывшим в Брест российским военнослужащим предстоит принять участие в совместном стратегическом учении «Запад - 2021», https://www.mil.by/ru/news/136816/ сообщили в Министерстве обороны.
Ближайшая задача россиян - без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря.
Совместное стратегическое учение пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.
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22.07.2021 12:41 Ответить
...подчинение непосредственно патриарху Православной Церкви Украины... Єпіфана шо вже заплющило - себе патріярхом самопроголосив.
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22.07.2021 12:35 Ответить
головний військовий храм України треба будувати на красній площі
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22.07.2021 12:36 Ответить
Цікаво а кітель і фуражка Путіна в тому "храмі" буде? Ну шоб повністю змавпувати москалів, в головному військовому "храмі", яких зберігається форма Гітлєра...
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22.07.2021 12:40 Ответить
я раньше думал только кацапы так сходят с ума
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22.07.2021 12:41 Ответить
чем строить такую х...ню, лучше ниче не строить.
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22.07.2021 12:41 Ответить
І якому "дебілоїду" це в голову прийшло? ІДІОТИ!!!! Покровителькою захисників України (в тому числі і запорізьких козаків) була "Богородиця Оранта"!!! "Георгій Побідоносець" - кацапський символ!!!
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22.07.2021 12:41 Ответить
так прокацапленные и строят..
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22.07.2021 12:42 Ответить
Так. Нацгвардія=ВВ.
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22.07.2021 13:23 Ответить
Храм Вя́ликоґ Розграблення імені "Бубочки неЛОХа Зеленського".
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22.07.2021 12:46 Ответить
Надеюся на безкористность мотивации меценатов в построении Храма. Радует то, что есть такие люди и то, что храм будет принадлежать истинно православной церкви Украины!!
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22.07.2021 12:48 Ответить
Идиоты. Как храм может быть военным?
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22.07.2021 12:54 Ответить
Сатаністи
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22.07.2021 13:29 Ответить
Може бути ГАРНІЗОННИМ
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22.07.2021 13:30 Ответить
Ой, жизнь такая забавная штука...
За 30 км від кордону з РФ побудують головний військовий Храм України - Цензор.НЕТ 5808
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22.07.2021 14:04 Ответить
Давно пора ! Люди будут перечислять деньги на строительство храма. Главным военным храмом он не станет. У нас такие главные во всех высших военных училищах страны есть. Они когда-то принадлежали МП. Сейчас их надо освятить перезапустить в ПЦУ. И точно так же потом при училищах МВД. Это будет самым лучшим патриотическим воспитанием нашей военной молодёжи.
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22.07.2021 12:57 Ответить
Герб города Москвы представляет собой изображение на темно-красном геральдическом щите с отношением ширины к высоте 8:9, развернутого вправо от зрителя всадника - Святого Георгия Победоносца
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22.07.2021 13:04 Ответить
Это называется - смалоросить!
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22.07.2021 13:06 Ответить
Это нацгвардейский храм!
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22.07.2021 13:06 Ответить
кому-то голову напекло.. не лучшая идея!.. и архитектурной проект на двоечку..
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22.07.2021 13:06 Ответить
Рашку копіюєм? Навіщо?
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22.07.2021 13:08 Ответить
Ще один аргумент до аднанародія...
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22.07.2021 13:17 Ответить
надо где-то освящать верующих, что на войну уйдут и не вернуться
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22.07.2021 13:20 Ответить
Щось воно мало на церкву подібне..Ще якби замість прозорого шкла були б вітражі..А так,якби не хрест на куполі,то догадатися,що це церква,а не якийсь модерний бар-трудно.
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22.07.2021 13:12 Ответить
Синагоги, кирхи, мечеті ... І усі головні ...
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22.07.2021 13:13 Ответить
А еще с рашки смеялись, мде. За шо.
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22.07.2021 13:21 Ответить
Навіщо?!
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22.07.2021 13:28 Ответить
Надіюсь на вул. І. Мазепи, С. Петлюри чи С. Бандери храм буде?
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22.07.2021 13:29 Ответить
Нахрена он нужен. Что военным РПЦ и ПЦУ запретили посещать свои церкви?
Пир во время войны/чумы или новая фишка при воровстве денег.
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22.07.2021 13:29 Ответить
???
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22.07.2021 13:30 Ответить
это точно храм или набор сковородок?
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22.07.2021 13:37 Ответить
Шота знакомый текст: традиции казачества, сакральная живопись, не имеющий аналогов... Вчера на Цензоре была статья одного старлея о том, как разбегаются боевые кадры, как армия деградирует и утрачивает боевой дух. А все почему? Та все просто! Просто у нее не было такого нужного храма. И главное чтоб в 30 км. от границы с кацапией!
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22.07.2021 13:37 Ответить
Научились таки... 3D модели лепить. Интересно, софт хоть лицензионный?
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22.07.2021 13:55 Ответить
**************** ментальність так і пре.
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22.07.2021 14:00 Ответить
Еще одно церковное отделение по выкачке бабла у населения. На оборону страны, бабла нет, а на храмы есть, страна идиотов.
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22.07.2021 14:01 Ответить
Коли вже в нас з'явиться власний розум? Чому ми вісь час заглядаємо за порєбрік? Було молоко 1 л., заглянули, стало 0,9 л.. Був хліб 0,7 кг., заглянули, став 0,5 кг. і т.п.. Але ціни залишились, як за попередню вагу. І так куди не подивись! Вони підвищують тарифи - ми слідом. Вони втілюють дебільні податки - ми слідом. Вони головний військовий храм - ми слідом. Вони військові храми за родами військ - ми слідом? Бо здається, що ми дійсно із ними родичі, як пише Хублот.
У чому різниця між військовим і цивільнім храмом? Мабуть батюшка на службу буде із пістолетом заступати, а в інший час поливати святою водою ********** щоб не іржавіли. Якщо ти цивільній кухар, то тобі туди зась. Зараз у військах стало багато вірян, тому в кожної військової частині повинна бути капличка ПЦУ!
Ми повинні будувати власну країну на кращих світових прикладах, а ні на прикладі нащадків орди!
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22.07.2021 14:04 Ответить
Лучше ракету таких же размеров соорудили и на Мацкву нацелили.
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22.07.2021 14:05 Ответить
додам і свої 5 копійок: дивлюся на проект і мене не покидає відчуття, що таке вже давно було. І починаю розуміти - на що те схоже. Схоже на зіккурат. Тільки там квадратний. А у нацбандії - круглий. До речі: мавзолей біля кремля - теж зіккурат.
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22.07.2021 14:16 Ответить
Чергове православне капище , тьху...
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22.07.2021 14:22 Ответить
Ну ось не має куди гроші діти. Вже профінансували і "Нептун", і "Вільха", і ЗРК від "Луч" все профінансували, а куди витратити залишок коштів ну звісно на попів.
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22.07.2021 14:59 Ответить
Еще с кацапов смеялись. Мышибратья.
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22.07.2021 15:34 Ответить
...макет больше похож на Вавилонскую Башню, чем на традиционный Православный Храм...чем это военные провинились, что им в такое ходить!?
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22.07.2021 16:42 Ответить
??????.....?????....?????
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22.07.2021 17:29 Ответить
....!!!!!!!.....!!!!!!!!.....!!!!!!!Й!!!
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22.07.2021 17:52 Ответить
лучше больницу постройте... идиоты...
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22.07.2021 23:21 Ответить
 
 