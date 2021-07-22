В 30 км от границы с РФ построят главный военный Храм Украины. ФОТО

В Харькове на территории Восточного оперативно-территориального управления Национальной гвардии Украины начали возведение Храма Святого Георгия Победоносца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Храма.

Сообщается, что это будет ближайший к границе с РФ украинский Храм, расположенный на территории военных. Храм соединит современные стилистику и материалы с архитектурной формой казаческих деревянных церквей.

Проект бизнесменов меценатов из Харькова Всеволода Кожемяко, Игоря Брагинского и Тараса Ситенко стал возможным в партнерстве с Национальной Гвардией Украины и Православной Церковью Украины. Инициатор и реализатор проекта - Благотворительный Фонд Всеволода Кожемяко "Украина XXI". На сегодняшний день начали заливку фундамента бетоном.

Возвести здание планируют к 14 октября 2021 - Празднику Покрова и Дня украинского казачества. Храм будет открыт не только для военнослужащих, но и для гражданских посетителей и будет иметь статус ставропигии (подчинение непосредственно патриарху Православной Церкви Украины).

По словам заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя, в ответ на его просьбу помочь возведению часовни харьковский предприниматель и меценат Всеволод Кожемяко предложил построить полноценный храм.

"Гвардейцы выполняют широкий спектр служебно-боевых задач, в том числе и в районе проведения ООС. И поэтому важно обеспечить возможность психологической разгрузки, общение с военными капелланами, удовлетворение религиозных потребностей", - отметил он.

Лебедь выразил уверенность, что этот Храм имеет все шансы стать главным военным храмом Украины и символом нашей независимости и военной доблести.

"Мы строим Храм не просто как религиозное сооружение. Храм станет своеобразным духовным форпостом Украины, архитектурным символом украинской истории, войны и достоинства", - заявил Председатель БФ "Украина XXI", владелец и гендиректор Группы АГРОТРЕЙД, волонтер и меценат Всеволод Кожемяко.

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Авторы объединяют формы деревянной церковной архитектуры казачества с современными формами и материалами.

"Мы объединяем наши духовные, культурные, архитектурные традиции с современностью - и демонстрируем миру модерна украинскую идентичность", - отметил Кожемяко.

По словам авторов, Храм не имеет аналогов во всей Восточной Европе. Над проектом Храма работают лучшие художники Украины.

Главный архитектор проекта Юрий Спасов отмечает, что архитектурное решение Храма базируется на традициях древней православной христианской архитектуры и несет на себе влияние деревянной церковной архитектуры казачества. Нижний ярус из бетона, напоминающий блокпост, украшенный элементами из переплавленных гильз боеприпасов, которые использовались в зоне боевых действий, символизирует нашу военную доблесть. Вертикальные части ярусов, изготовленные из стекла, призваны ассоциироваться с открытостью и чистотой.

Логотип и индивидуальный стиль Храма разработал один из лучших каллиграфов Украины, автор графического стиля Православной церкви Украины Алексей Чекаль.

"Стилистика росписи подчеркивает, с одной стороны, украинскую идентичность и народную искренность вместе с образцами древней сакральной живописи, с другой стороны, не боится современного художественного эксперимента и легких графических решений", - говорит артдиректор проекта Чекаль.