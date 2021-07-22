Госдеп США о "Северном потоке - 2": Считаем, что это плохая сделка и для Германии, и для Украины

США рассматривают строительство "Северного потока - 2" как "кремлевский геополитический проект".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, США продолжают выступать против "Северного потока 2" и рассматривают его как "кремлевский геополитический проект, целью которого является расширение влияния России на энергетические ресурсы Европы".

"Мы по-прежнему считаем, что это плохая сделка для Германии, плохая сделка для Украины, плохая сделка для Европы и ее целей в области энергетической безопасности", - подчеркнул Прайс.

В Госдепе добавили, что США последовательно вводили санкции против "Северного потока - 2" и связанных с ним организаций, но пришли к выводу, что санкции не помешают завершению строительства газопровода.

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