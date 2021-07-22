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Госдеп США о "Северном потоке - 2": Считаем, что это плохая сделка и для Германии, и для Украины

Госдеп США о

США рассматривают строительство "Северного потока - 2" как "кремлевский геополитический проект".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, США продолжают выступать против "Северного потока 2" и рассматривают его как "кремлевский геополитический проект, целью которого является расширение влияния России на энергетические ресурсы Европы".

"Мы по-прежнему считаем, что это плохая сделка для Германии, плохая сделка для Украины, плохая сделка для Европы и ее целей в области энергетической безопасности", - подчеркнул Прайс.

В Госдепе добавили, что США последовательно вводили санкции против "Северного потока - 2" и связанных с ним организаций, но пришли к выводу, что санкции не помешают завершению строительства газопровода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После достройки "Северного потока-2" газ по нему пойдет не сразу. Нужен ряд дополнительных шагов, - представитель Госдепа

Автор: 

Госдепартамент США (1853) Северный поток (1458) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+21
В Госдепе добавили, что США последовательно вводили санкции против "Северного потока - 2" и связанных с ним организаций, но пришли к выводу, что санкции не помешают завершению строительства газопровода.

Глубокий анализ, ****. Может такие осторожные санкции были? Чтобы не навредить? Как и все остальные за 7 лет.
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22.07.2021 12:42 Ответить
+13
***** відкорковує шампанське, а не якесь французьке ігристе вино.
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22.07.2021 12:42 Ответить
+12
Санкції проти Росії за анексію Криму також півострів не повернуть, то може і їх відмінити?
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22.07.2021 12:44 Ответить
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***** відкорковує шампанське, а не якесь французьке ігристе вино.
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22.07.2021 12:42 Ответить
В Госдепе добавили, что США последовательно вводили санкции против "Северного потока - 2" и связанных с ним организаций, но пришли к выводу, что санкции не помешают завершению строительства газопровода.

Глубокий анализ, ****. Может такие осторожные санкции были? Чтобы не навредить? Как и все остальные за 7 лет.
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22.07.2021 12:42 Ответить
больше храмов а..ля шойгу строить надо..
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22.07.2021 12:43 Ответить
Для світу не вигідно валити колоса на глиняних ногах - бо впаде заляпає все навкруги. Вкотре можна пожертвувати Україною, нарід якої не бажає виборювати своє місце під сонцем. Нарід хоче асфальту і халяви.
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22.07.2021 12:49 Ответить
Так по этой логике амеры должны были препятствовать развалу Советского Союза..
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22.07.2021 12:54 Ответить
Может и так, но в 80-е Китай ещё никакой был - там свирепствовала "банда четырех"

А вцелом, говнюки что пиндосы, что германцы.
Поляки беднее немцев, но отказались от рашкованского газа, а немцы-колбасники за пфениг удавятся
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22.07.2021 13:04 Ответить
Найбільші говнюки - виборці України, які прибрали свою країну з геополітичної гри.
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22.07.2021 13:07 Ответить
"... но пришли к выводу, что санкции не помешают завершению строительства газопровода."
_Не помешают когда вводятся для имитации, без цели вводящих убить СП-2.
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22.07.2021 12:43 Ответить
Санкції проти Росії за анексію Криму також півострів не повернуть, то може і їх відмінити?
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22.07.2021 12:44 Ответить
госдеп и обе палаты против Байдена...но $20,это $20...
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22.07.2021 12:45 Ответить
Да харош гнать на Байдена.
За строительство СП-2 проголосовали на вьіборах 73% избирателей Украины. Вот как привечают клоунов за шутки про Голокост в нормальном мире...
У четвер, 22 липня, організатори Олімпіади повідомили про звільнення режисера церемонії відкриття Кентаро Кобаясі. Підставою для звільнення стало відео його виступу ще у 1998 році. Під час виступу Кобаясі, який тоді працював артистом комедійного жанру, дозволив собі іронізування над Голокостом - на відеозаписі він розкидає паперові фігурки чоловічків і пропонує "пограти в Голокост"
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22.07.2021 12:48 Ответить
бот, иди попей галоперидола
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22.07.2021 12:50 Ответить
Кобаяші*. Не повторюйте за кацапами та Полівановим.
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22.07.2021 12:51 Ответить
Жартувати над Голокостом євреї нікому не дозволяють. А жидам позволено жартувати над Голодомором, насміхатись над Україною, глузувати з українців.
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22.07.2021 12:57 Ответить
Госдеп США о "Северном потоке - 2": Считаем, что это плохая сделка и для Германии, и для Украины - Цензор.НЕТ 4705
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22.07.2021 12:47 Ответить
...но кокококорупція це тутась

https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev

https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev Volodymyr Ariev https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev @VolodymyrAriev https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev/status/1418135511512793090 39 мин

Corruption developed from corrupted personalities to whole state policies. Germany leads this. It is not a 'state interest' to make a bargain sharing profits and values in different baskets and pretending it is different stories. No, it is same story called hypocrisy and shame.
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22.07.2021 12:47 Ответить
«Говорили, балакали - сіли та й заплакали»…
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22.07.2021 12:51 Ответить
Шо тут казати? Меркельша на гачку у *****. У нього на неї вагон компромату і він круте-верте нею як хоче.
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22.07.2021 12:52 Ответить

Шизофрени́я (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%82Skhizo-2 [2] + φρήν «ум, мышление, мысль»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%82Phren-3 [3] ), ранее - деме́нция пре́кокс (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. dēmentia praecox - «раннее слабоумие»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81-4 [4] , или схизофрени́яhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-5 [5] , - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 эндогенное полиморфное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE психическое расстройство (или группа психических расстройств)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-gruppe-6 [6] , характеризующееся распадом процессов мышления и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F эмоциональных реакцийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-7 [7] .
Шизофренические расстройства, в целом, отличаются характерными фундаментальными расстройствами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F) аффектом . Наиболее частыми проявлениями болезни являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 слуховые псевдогаллюцинации , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4 параноидный или фантастический https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4 бред либо дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82 социальной дисфункции и нарушения работоспособности.
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22.07.2021 12:53 Ответить
Держдеп США про "Північний потік - 2": Вважаємо, що це погана угода і для Німеччини, і для України - Цензор.НЕТ 4503
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22.07.2021 12:54 Ответить
Это шутка такая?
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22.07.2021 12:59 Ответить
для Німеччини це не погана а ганебна оборутка
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22.07.2021 13:01 Ответить
США выступают против СП-2.
И толку?
Для Германии +4 млрд. это плохая сделка. Мало?
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22.07.2021 13:03 Ответить
Сегодня Байден заявил, что остановить Северный поток уже невозможно. То есть они считают, что это плохо, но сделать ничего не могут. А немцы вообще считают, что это хорошо.
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22.07.2021 13:19 Ответить
Чем дальше, тем веселее((. Говорят, пАцаны такого рода , как Ахметка. К концу года зарегестрирует прибыль( чистую ). 4 лярда((. Удивительные вещи. Чем грязнее , тем белее((.
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22.07.2021 13:35 Ответить
Итоги по сп-2 - это результат избрания в Украине тупоголового ничтожества президентом. Компенсация германией Украине 200млн - яркое тому подтверждение.
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22.07.2021 13:37 Ответить
Надо было американскому народу послом Джулиани
Отправлять в киев, в помощь , так сказать, ...
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22.07.2021 13:58 Ответить
Московиты ******** дырки латать в своей подводной трубе.
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22.07.2021 15:12 Ответить
До 70-х годов москали высосали всю нефть из Стрыйских месторождений в Карпатах. Они нас спасали даже при тотальном эмбарго в 1919 во время войны ЗУНР с Польшей, когда в обмен на бензин украинцы покупали в Чехословакии оружие. Совок был хитер- сначала высосали всем союзом украинскую нефть а теперь посадили Украину на газовую иглу.
А сейчас нужно выбить гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
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22.07.2021 22:51 Ответить
 
 