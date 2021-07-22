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Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку-2", - МИД

Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по

Украинская сторона не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по газопроводу "Северный поток-2". Поэтому настаивает на том, чтобы партнеры ответственно отнеслись к нейтрализации угроз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, не смотря на то, что Украина не привлекалась к переговорам, она продолжает вести диалог по уменьшению ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усилению энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом.

"Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия. Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз "Северного потока-2", - добавил Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США о "Северном потоке - 2": Считаем, что это плохая сделка и для Германии, и для Украины

Напомним, вчера в Государственном департаменте США заявили, что предложенные Украиной идеи включили в текст соглашения с Германией.

А в Кремле уже заявили, что лидеры США и Германии не могут вести переговоры о продлении транзита российского газа через Украину после 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсудим с Германией и США, как их договоренность по "Северному потоку - 2" может уменьшить риски по безопасности для Украины, - Кулеба

Германия (7073) МИД (7001) США (27156) Северный поток (1458) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+9
может пора клоуна увольнять - по причине полной не компетенции - такое прощать нельзя
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22.07.2021 12:53 Ответить
+5
а до чого ось тут клоун?

Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 2533
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22.07.2021 12:55 Ответить
+4
Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 5161
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22.07.2021 12:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
...ПП2 фіксує кінець принципу "нічого про Україну без України".
Київ і без того по суті було усунуто від обговорення проєкту, "сприяли" чому недолугі випади з Банкової в бік Берліна та Вашингтону. Увагу привернули, довіри не додали, проблеми примножили.
Після запуску "Північного потоку-2" ніякі санкції проти РФ не матимуть значення, окрім символічного. Як би не намагалися потім переключити увагу на економіку, з першим кубометром газу через ПП2 Кремль запустить пропагандистську атаку про слабкість, безпорадність і меркантильність Заходу, для якого "цінності не цінності", коли йдеться про гроші. А для України завершення ПП2 означатиме втрату ефективної гарантії від нових військових авантюр Кремля. Із санкціями чи без. https://gazeta.ua/blog/55458/pivnichnij-potik2-garantiyi-zahodu-dlya-********-yak-figovij-listok
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22.07.2021 12:52 Ответить
Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 5161
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22.07.2021 12:53 Ответить
Так трындели ж вроде ваши заокеанские партнеры о том, что постоянно консультировались с вами. Не?

https://censor.net/ru/news/3278497/ssha_aktivno_vzaimodeyistvovali_s_ukrainoyi_i_vklyuchili_predlojennye_eyu_idei_v_tekst_sovmestnogo_zayavleniya
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22.07.2021 12:53 Ответить
Ну так трындеть - не мешки ворочать
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22.07.2021 13:46 Ответить
Коли лохів розводять, то ніхто їх думки не питає.
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22.07.2021 12:53 Ответить
может пора клоуна увольнять - по причине полной не компетенции - такое прощать нельзя
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22.07.2021 12:53 Ответить
а до чого ось тут клоун?

Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 2533
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22.07.2021 12:55 Ответить
Не українці, а зеленці.
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22.07.2021 13:00 Ответить
так - однозначно - так
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22.07.2021 13:03 Ответить
ні, саме українці
цивілізовані білі люди не будуть розбиратись, хто там з цих папуасів за Зе, а хто за По
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22.07.2021 14:28 Ответить
цапа - у нас демократия - переизберем другого - вам не понять - а на фото - зебил сидит это да согласен)))) мы проиграли сражение из за дебила зеленого и К - но не войну
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22.07.2021 13:02 Ответить
до чого тут демократія, бовдур?
не має значення, кого ти там наобираєш - це ставлення до України в цілому
звикай
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22.07.2021 14:22 Ответить
Без меня меня женили.
Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 2425
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22.07.2021 12:56 Ответить
А кого ж там привлекать?! Дебила зельцмана или агента козыря?! Или паяцев квартальных?!
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22.07.2021 12:56 Ответить
Та, краще вже лошари би замовкли, а то богатi дядi i те, не дадуть що наобiцяли.
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22.07.2021 12:57 Ответить
А есть у кого спрашивать? Один клоун, второй рашистский агент, третий просто дурачек, четвертый марионетка..
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22.07.2021 12:58 Ответить
Переговоры - это когда "привлекаются" !
Если не привлекают, значит ты предмет торгов.
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22.07.2021 12:59 Ответить
І ВАЗеленський, напередодні зустрічі Байдена з Меркель, до Германії "НЕ" літав.
Ось так нас тягнуть в китайський мордор.
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22.07.2021 13:00 Ответить
У зеленых гуманоидов ещё целых 3 года есть затариться валежником или обрасти шерстью на зиму...ну ещё запастись какашками кидаться в бубочку,хотя вряд ли он тут задержится)))
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22.07.2021 13:00 Ответить
Не привлекалась, не состояла, не..., не..., не...Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 4213
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22.07.2021 13:02 Ответить
Україна не залучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США і ФРН щодо "Північного потоку-2", - МЗС - Цензор.НЕТ 1920
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22.07.2021 13:07 Ответить
А з ким говорити? З тупим кловуном, агентом Єрмаком чи прихвостнем Кулебою? Світ вже зрозумів з ким має справу. А здєлалі це всє вмєстє.
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22.07.2021 13:12 Ответить
Та лана, зеукр сторона.. На переговорах. Не привлекалась?))) Привлекалась напитки разносить)
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22.07.2021 13:16 Ответить
Кого ещё американцы не сдавали?
А с сирийскими курдами они советовались?
Интересовались мнением афганцев?
То же самое втюхали грузину в 2008 году начина "Перезагрузку" с Медвелевым.

Авторы (перерезагрузки) всё те же. Обама, Клинтон, Байден.
Амеры всех кинут. А сами канут.
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22.07.2021 13:26 Ответить
Если президент страны - тупорылое цирковое чучело, то и результат его международной политики будет ничтожным. зебилоиды, я вас поздравляю, вы сделали сп-2 вместе!
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22.07.2021 13:34 Ответить
Ось за що я найбільше ненавиджу епоху найвеличнішого лідера **********,
так це за її смутну одноманітність.

Раніше ж ми як жили? Весело!
- Порошенко напився.
- Порошенко збив шапку з дівчинки.
- Порошенко вижрал весь борщ у сім'ї військовослужбовця.
- Порошенко вбив свого брата. І з'їв.
- Порошенко втік.
- Порошенко ще не втік, але все одно підозріло.
- А чому Порошенко не втік?

Добре було. Їжа для розуму і серця.

А тепер що? Кожен день одне й теж.
- зеленський обі@рався.
- зеленський зганьбився.
- зеленський осоромився.
- зеленського не запросили ....
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22.07.2021 13:39 Ответить
Все идет к тому, что Украина развернется к рашке. Какой смысл дальше вести проевропейскую политику ? В принятии в ЕС и НАТО уже прямо отказали, помощи никакой нет, инвестиций нет, северный поток построили, постоянное удорожание жизни, новые долги. Коррупция уже не только своя, теперь и западное ворье паразитирует в набсоветах, и на зеленых тарифах.Такое впечатление что майдан поддерживался западом только с целью подороже продать Украину.
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22.07.2021 14:27 Ответить
 
 