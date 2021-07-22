Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку-2", - МИД
Украинская сторона не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по газопроводу "Северный поток-2". Поэтому настаивает на том, чтобы партнеры ответственно отнеслись к нейтрализации угроз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, не смотря на то, что Украина не привлекалась к переговорам, она продолжает вести диалог по уменьшению ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усилению энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом.
"Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия. Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз "Северного потока-2", - добавил Николенко.
Напомним, вчера в Государственном департаменте США заявили, что предложенные Украиной идеи включили в текст соглашения с Германией.
А в Кремле уже заявили, что лидеры США и Германии не могут вести переговоры о продлении транзита российского газа через Украину после 2024 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Київ і без того по суті було усунуто від обговорення проєкту, "сприяли" чому недолугі випади з Банкової в бік Берліна та Вашингтону. Увагу привернули, довіри не додали, проблеми примножили.
Після запуску "Північного потоку-2" ніякі санкції проти РФ не матимуть значення, окрім символічного. Як би не намагалися потім переключити увагу на економіку, з першим кубометром газу через ПП2 Кремль запустить пропагандистську атаку про слабкість, безпорадність і меркантильність Заходу, для якого "цінності не цінності", коли йдеться про гроші. А для України завершення ПП2 означатиме втрату ефективної гарантії від нових військових авантюр Кремля. Із санкціями чи без. https://gazeta.ua/blog/55458/pivnichnij-potik2-garantiyi-zahodu-dlya-********-yak-figovij-listok
https://censor.net/ru/news/3278497/ssha_aktivno_vzaimodeyistvovali_s_ukrainoyi_i_vklyuchili_predlojennye_eyu_idei_v_tekst_sovmestnogo_zayavleniya
цивілізовані білі люди не будуть розбиратись, хто там з цих папуасів за Зе, а хто за По
не має значення, кого ти там наобираєш - це ставлення до України в цілому
звикай
Если не привлекают, значит ты предмет торгов.
Ось так нас тягнуть в китайський мордор.
А с сирийскими курдами они советовались?
Интересовались мнением афганцев?
То же самое втюхали грузину в 2008 году начина "Перезагрузку" с Медвелевым.
Авторы (перерезагрузки) всё те же. Обама, Клинтон, Байден.
Амеры всех кинут. А сами канут.
так це за її смутну одноманітність.
Раніше ж ми як жили? Весело!
- Порошенко напився.
- Порошенко збив шапку з дівчинки.
- Порошенко вижрал весь борщ у сім'ї військовослужбовця.
- Порошенко вбив свого брата. І з'їв.
- Порошенко втік.
- Порошенко ще не втік, але все одно підозріло.
- А чому Порошенко не втік?
Добре було. Їжа для розуму і серця.
А тепер що? Кожен день одне й теж.
- зеленський обі@рався.
- зеленський зганьбився.
- зеленський осоромився.
- зеленського не запросили ....