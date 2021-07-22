Семенченко назвал себя спецагентом украинской разведки по Беларуси, которого "слили": О спецоперации знали Ермак и Зеленский. ВИДЕО

Бывший народный депутат Семен Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию "частной военной компании", заявил, что принимал участие в спецоперации украинской разведки по ситуации в Беларуси.

Об этом он заявил журналистам перед сегодняшним судебным заседанием, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Наша ветеранская организация "Батальон "Донбасс" весь 2020-2021 год сотрудничала с Главным управлением разведки Министерства обороны. В частности, лично я - с руководителем этой службы нашей разведки полковником Будановым в качестве конфиденциального сотрудника и структуры-прикрытия", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд рассматривает ходатайство СБУ об изменении меры пресечения Семенченко

По словам Семенченко, он принимал участие в спецоперациях, где нужно было действовать так, чтобы не было никаких политических рисков и не было понятно, что к ним имеют отношение некоторые украинские госслужбы.

Он отметил, что одна из таких операций проводилась по инициативе спецслужб Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран.

Семенченко пояснил, что на фоне протестов, которые происходили в Беларуси, и с учетом присутствия сотрудников ФСБ и российских военных ожидалось вмешательство России во внутренние дела Беларуси, пишет suspilne.media.

"Получить границу с еще одним "федеральным округом РФ" нам не выгодно, поэтому Главное управление разведки этим занималось. Нашей задачей было организовать лагеря для принятия семей белорусских патриотов, которые, если ситуация ухудшится, будут участвовать в отрядах самообороны и будущих добробратах. Это была инициатива украинской стороны", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Семенченко: "От меня требуют раскрыть операции военной разведки по запросу КГБ Беларуси. Это предательство в руководстве Украины". ВИДЕО

По его словам, он вместе с еще несколькими ветеранами, которые также сотрудничали с ГУР, арендовали несколько лагерей в Волынской области, а также "для передачи опыта" встречались с белорусскими патриотами, которые приезжали для этого в Украину.

"Мы передавали опыт. Никакого оружия не было", - подчеркнул он.

После этого почти всех этих патриотов в Беларуси арестовывали по обвинению в терроризме и вооруженных нападениях. Вскоре после одного из арестов в 2020 году Лукашенко выступил с очередным заявлением о том, что Украина нелегально переправляет в Беларусь оружие.

Семенченко утверждает, что после этого Комитет госбезопасности Беларуси направил поручение СБУ допросить его и выяснить адреса прикрытий белорусских патриотов, фамилии конфиденциальных сотрудников. Также он заявил, что переговоры белорусских активистов, которые посещали территорию Украины, оказались в руках КГБ через украинских мобильных операторов.

Семенченко считает, что данные о них Беларуси сливали украинские спецслужбы.

По его мнению, дело против него и других ветеранов "Батальона "Донбасс" сфабриковано.

"Нас допрашивают не по делу, в котором я подозреваемый, а по поручению КГБ Беларуси. Фактически, с нашей помощью пытаются помочь Лукашенко сфабриковать дела и получить доказательства против арестованных белорусов. В целом мы говорим, что осуждаем Лукашенко, а реально сливается спецоперация, закрываются в тюремные казематы люди, которые помогали украинской разведке и противодействовали террористическому режиму Лукашенко", - добавил он.

Семен Семенченко заявил, что за два дня до ареста он посещал одну из баз ГУР. По его словам, о ходе операции знали глава президентского комитета по разведке Руслан Демченко, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, заместитель руководителя ОП Роман Мошавец, а также лично президент Владимир Зеленский.

"Высшее политическое руководство и давало команды", - утверждает экс-нардеп.

Семенченко отметил, что не может дать показания, которые во время допросов от него требует Служба безопасности.

"СБУ официально допрашивает меня по этому поводу, пытаясь сфабриковать дела против белорусских патриотов. Информация, которую от меня требуют, защищены законом. Я этот документ отправляю в посольство США и в посольства тех стран, которые принимали участие в спецоперации", - рассказал он.

Также Семенченко отметил, что аудиозаписи и другие доказательства, подтверждающие факт проведения операции, передаст журналистам в случае его ареста.

20 июля Семенченко сообщил, что "получил от СБУ ходатайство об изменении меры пресечения".

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.