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Суд обязал ГБР открыть производство по статье 111 "Госизмена" в отношении Зеленского и его окружения, - "Рух сопротивления капитуляции". ВИДЕО

Суд удовлетворил жалобу активистов "Руха сопротивления капитуляции" и обязал ГБР открыть уголовное производство по статье 111 (госизмена) из-за срыва задержания "вагнеровцев".

Об этом Рух сопротивления капитуляции сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд обязал ГБР открыть уголовное производство по ст. 111 (Государственная измена) в отношении Зеленского и его окружения", - говорится в сообщении.

"Вагнергейт" - суд удовлетворил жалобу относительно бездеятельности ГБР по делу Вагнергейта. Шевченковский районный суд удовлетворил нашу жалобу на бездействие Государственного бюро расследований и обязал его открыть производство по статье 111 "Государственная измена". Решение обжалованию не подлежит.
Теперь должно начаться расследование по факту государственной измены - срыва операции по задержанию "вагнеровцев" из-за утечки информации от чиновников.
Совместными усилиями мы добились промежуточного успеха. Впереди у нас много работы. Движение сопротивления капитуляции в дальнейшем держит дело на контроле. Двигаемся дальше", - добавили активисты.

Напомним, 6 июля активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам".

Позже активисты подали в суд жалобу на ГБР из-за отказа внести сведения в Единый реестр досудебных расследований заявление о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев".

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Автор: 

суд (25140) государственная измена (1571) ГБР (3049)


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Топ комментарии
+71
Суд обязал ГБР открыть производство по статье 111 "Госизмена" в отношении Зеленского и его окружения, - "Рух сопротивления капитуляции" - Цензор.НЕТ 7748
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22.07.2021 13:12 Ответить
+70
Суд обязал ГБР открыть производство по статье 111 "Госизмена" в отношении Зеленского и его окружения, - "Рух сопротивления капитуляции" - Цензор.НЕТ 4857
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22.07.2021 13:17 Ответить
+68
Ну що, Зюзяндрій? Воно тобі треба було, пхатися в президенти?
Тепер пізно. Високо заліз - ******** так, що аж кишки з тебе шваркнуть.
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22.07.2021 13:15 Ответить
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Если ЗЕ!презедента и его кодлу посадят (в чём я лично сомневаюсь) - я поверю, что господь бог существует и лично пойду в церковь вознесу хвалу и помолюсь о его справедливости
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22.07.2021 20:08 Ответить
А я еще и свечку поставлю. хоть я и - атеист.
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22.07.2021 20:14 Ответить
Выбирать через раз шлеперо-тупней - прослеживается неизгладимый диагноз... Разве что определить янелоха на кичу - излечиться. Но впредь выбирая, присматривайтесь , чтобы человек, хоть 3 слова мог в кучу совокупить , но без помощи слов паразитов и не винегретом.
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22.07.2021 20:13 Ответить
Сидел бы в своём квартале - оскорблял бы Украину безнаказанно, унижал бы героев , язык, церковь безнаказанно, торговал бы с агрессором своими мерзкими сериалами....Но бабке захотелось стать владычицей морской (украинской) и чтобы украинский народ был у неё(него ) на посылках.... Но, концовка всем известна - разбитое корыто .... А в нашей ситуации - будет тюрьма и бесславная погибель от заточки.... На этом сказке конец ....А герою пис...ец....
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22.07.2021 20:19 Ответить
Якщо нєлох думає, що зможе, як його папєрєднік утеки на ростов, то він помиляється
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22.07.2021 20:21 Ответить
Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за статтею 111 "Держзрада" щодо Зеленського і його оточення, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 7787
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22.07.2021 20:23 Ответить
Тебя пасодют. Твой дом - тюрьма. Надолго. Ооочень долго.
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22.07.2021 20:32 Ответить
хорошее дело открыли, только врятле конечно будет толк с него..ЗЕкрысы пока при власти практически неприкасаемы..полностью везде квартальная шобла..СБУ, МВД, кабмин..ВР и т.д..ну и главное шо всю эту кремлёвскую кодлу поддерживает минимум 30% упоротых малоросских дегенератов..Более того ситуация ещё хуже..есть все реальные шансы что ЗЕскот выберет этого клоуна ещё и на второй срок
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22.07.2021 20:36 Ответить
и дать ход делу по сержанту Журавлю.
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22.07.2021 21:13 Ответить
вы верите в реальный результат? как открыли, так и закроют, не впервой
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22.07.2021 22:17 Ответить
8ua Кот Бегемот b96e8d54 (перепост)
Немного не по теме, а около ее, что было в Грузии.
У Молдове президент Майя Санду - настоящая железная леди.
Так еще никто не ставил раком бубочку :
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканит все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
В связи с бурной дискуссией по поводу нашего сообщенияhttps://censor.net/ru/news/3278689/korabelnaya_gruppa_vms_ukrainy_osuschestvila_perehod_chernym_morem_v_gruzinskiyi_port_poti_fotoreportaj
наше первое сообщение по этой теме опубликованное в Твиттере
https://twitter.com/tZEinform/status/1417189800340332549
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22.07.2021 23:00 Ответить
Если действительно все было так, круто. Пани Санду, так держать... Но чтобы уберечься от совкодгочеров, Молдове лучше войти в состав Румынии... ЗЫ... Мои искренние пожелания.
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23.07.2021 02:09 Ответить
прикольно, но этот сайт слишком похож на Антиколорадоса - то же самое, а именно - их сто раз могли вычислить и ликвидировать
раз высрали - идем по ОП-е - идет Данилюк с бумагами - посмотрели из-за плеча, похихикали

и вот я подумал - кого они намахать пытаются? та слепой бомж бы их уже вычислил 500 раз
так шо это какие-то казачки
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23.07.2021 09:37 Ответить
Країна дебілів. Знову виберуть гавно - зелене, шоколадне, або шапкокрадне...
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23.07.2021 00:29 Ответить
дуже цікаво а ти за кого віддав свій голос????
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24.07.2021 11:38 Ответить
не верю.
карикатуры невинные на бубенца с выставки карикатуриста удаляют - вы еще верите в зеленые суды и их приговоры?
ну верьте дальше...
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23.07.2021 03:58 Ответить
Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за статтею 111 "Держзрада" щодо Зеленського і його оточення, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 9261
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23.07.2021 04:21 Ответить
а кто и кого просит плодить злыдарей? мне не жалко например - если не можешь приплоду купить планшет, комп, шмотки и прочее - не плодись.
хотя на 412 грн я напр. мог бы 8 дней пить крепкие напитки, так шо деньги нормальные - пусть спасиб* скажет шо ваще хоть шото дают)
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23.07.2021 09:39 Ответить
За не подачу декларации по проданным овгз в любой нормальной стране он бы ушел в отставку. Цирк с тупицким разыграли, который все это простил. У вовы столько воагов что не позавидуешь. Рано или поздно отвечать прийдется. Какой там рейтинг напомните
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23.07.2021 04:25 Ответить
Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за статтею 111 "Держзрада" щодо Зеленського і його оточення, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 9057
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23.07.2021 04:31 Ответить
...и молодая не узнает какой танкиста был конец...
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23.07.2021 05:15 Ответить
Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за статтею 111 "Держзрада" щодо Зеленського і його оточення, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 1504
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23.07.2021 06:59 Ответить
Понти:песиголовець і його одоробало провалили все!І в зовнішніх і внутрішніх справах-це просто жах і сором на увесь світ!
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23.07.2021 08:34 Ответить
Сліпий казав - "побачимо", глухий казав - "почуємо"!?
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23.07.2021 09:09 Ответить
х.з., но не поверю шоб пару лет планировали и это знали десятки человек и никто на второй же день не "слил" за бабло инфу. плюс к этому - странно шо никто из боевиков не проверил - кто же такой набирает аж в Венесуэлу или куда там. ну и рейс не напрямую, а через Минск - зачем? не знаю, но очень странно.
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23.07.2021 09:43 Ответить
Разрабатывать такую операцию в пассажирском самолёте могут только долбоёбы или предатели совместно с фсб, с целью дискредитации Украины.
Какая ценность в вагнеровцах,а никакой,простые наёмники,каких в мире тысячи и никто за ними не гоняется.Да, 5 или 6 воевали в лугандоне и могут быть свидетелями чего-то,но это не повод для захвата самолёта и с момента начала "принудительной"посадки трактовалось бы как терроризм.
Турки участвовали,так могли бы спокойно упаковать в автобус прямо в Стамбуле.
Сама цель операции не ясна,где она должна была закончится ,в Киеве или Минске.

А следствие необходимо и все виновные должны быть наказаны.
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23.07.2021 12:55 Ответить
Арестович сказал шо еще х.з. как их там в самолете захватывать - наша гебня шо - стреляла бы? мол когда боевики бы поняли шо их будут арестовывать - то могли бы начудить - и да, получилось бы некрасиво шоп погибли иностранцы или ваще самолет упал
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23.07.2021 20:07 Ответить
і ти повірив люсі?
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24.07.2021 11:39 Ответить
та я и Путину поверю если оно высрет "2 умн. вна два = 4" - и шо?
причем тут Люся или Вася, если он логично сказал. - 30 убийц поняв шо "будут брать" - поднимут тебе лапки в сторону небесной тверди, да?
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24.07.2021 12:16 Ответить
тобі це люся розказала як це буде?Звичка тупорилого блазня вигадувати те чого не має
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24.07.2021 15:51 Ответить
т.е. ты думаешь шо в салоне 30 боевиков, видя шо их в Киеве сажают сразу такие - Ах, как же торта захотелось, спасибки шо дали нам возможность щас купить по торту, да? и шо в салоне не было бы сбу-шников, которые не факт шо без проблем бы упросили боевиков спокойно пройти в КПЗ, да? острорылый блин - если у тя 2+2=3 или 5 тока потому шо люся сказала, то иди в школу
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24.07.2021 18:37 Ответить
Слухай ватник переклади на зрозумілу мову,що ти там хрюкаєш не розумію.Скажу лише що при посадці на літак не можливо пронести зброю.
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26.07.2021 14:04 Ответить
умник - сбу-шники не пронесли бы? а, самик то с Минска вылетал, но если турецкий, то на борту оружие могло бы быть, бо типо наши получили "бобро" от Эрдогана. да че ты прицепился то? я просто сказал шо люся высрала вроде логично, хотя и лижет жёппу своему конкуренту на след. выборах Главаря страны)
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27.07.2021 07:57 Ответить
Та нах ти мені зелебобік потрібен щоб я до тебе "ціплявся",я про тебе все сказав як є.
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27.07.2021 09:42 Ответить
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