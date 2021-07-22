Суд обязал ГБР открыть производство по статье 111 "Госизмена" в отношении Зеленского и его окружения, - "Рух сопротивления капитуляции". ВИДЕО
Суд удовлетворил жалобу активистов "Руха сопротивления капитуляции" и обязал ГБР открыть уголовное производство по статье 111 (госизмена) из-за срыва задержания "вагнеровцев".
Об этом Рух сопротивления капитуляции сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд обязал ГБР открыть уголовное производство по ст. 111 (Государственная измена) в отношении Зеленского и его окружения", - говорится в сообщении.
"Вагнергейт" - суд удовлетворил жалобу относительно бездеятельности ГБР по делу Вагнергейта. Шевченковский районный суд удовлетворил нашу жалобу на бездействие Государственного бюро расследований и обязал его открыть производство по статье 111 "Государственная измена". Решение обжалованию не подлежит.
Теперь должно начаться расследование по факту государственной измены - срыва операции по задержанию "вагнеровцев" из-за утечки информации от чиновников.
Совместными усилиями мы добились промежуточного успеха. Впереди у нас много работы. Движение сопротивления капитуляции в дальнейшем держит дело на контроле. Двигаемся дальше", - добавили активисты.
Напомним, 6 июля активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам".
Позже активисты подали в суд жалобу на ГБР из-за отказа внести сведения в Единый реестр досудебных расследований заявление о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев".
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Немного не по теме, а около ее, что было в Грузии.
У Молдове президент Майя Санду - настоящая железная леди.
Так еще никто не ставил раком бубочку :
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканит все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
В связи с бурной дискуссией по поводу нашего сообщенияhttps://censor.net/ru/news/3278689/korabelnaya_gruppa_vms_ukrainy_osuschestvila_perehod_chernym_morem_v_gruzinskiyi_port_poti_fotoreportaj
наше первое сообщение по этой теме опубликованное в Твиттере
https://twitter.com/tZEinform/status/1417189800340332549
раз высрали - идем по ОП-е - идет Данилюк с бумагами - посмотрели из-за плеча, похихикали
и вот я подумал - кого они намахать пытаются? та слепой бомж бы их уже вычислил 500 раз
так шо это какие-то казачки
карикатуры невинные на бубенца с выставки карикатуриста удаляют - вы еще верите в зеленые суды и их приговоры?
ну верьте дальше...
хотя на 412 грн я напр. мог бы 8 дней пить крепкие напитки, так шо деньги нормальные - пусть спасиб* скажет шо ваще хоть шото дают)
Какая ценность в вагнеровцах,а никакой,простые наёмники,каких в мире тысячи и никто за ними не гоняется.Да, 5 или 6 воевали в лугандоне и могут быть свидетелями чего-то,но это не повод для захвата самолёта и с момента начала "принудительной"посадки трактовалось бы как терроризм.
Турки участвовали,так могли бы спокойно упаковать в автобус прямо в Стамбуле.
Сама цель операции не ясна,где она должна была закончится ,в Киеве или Минске.
А следствие необходимо и все виновные должны быть наказаны.
причем тут Люся или Вася, если он логично сказал. - 30 убийц поняв шо "будут брать" - поднимут тебе лапки в сторону небесной тверди, да?