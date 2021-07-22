Суд обязал ГБР открыть производство по статье 111 "Госизмена" в отношении Зеленского и его окружения, - "Рух сопротивления капитуляции". ВИДЕО

Суд удовлетворил жалобу активистов "Руха сопротивления капитуляции" и обязал ГБР открыть уголовное производство по статье 111 (госизмена) из-за срыва задержания "вагнеровцев".

Об этом Рух сопротивления капитуляции сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд обязал ГБР открыть уголовное производство по ст. 111 (Государственная измена) в отношении Зеленского и его окружения", - говорится в сообщении.

"Вагнергейт" - суд удовлетворил жалобу относительно бездеятельности ГБР по делу Вагнергейта. Шевченковский районный суд удовлетворил нашу жалобу на бездействие Государственного бюро расследований и обязал его открыть производство по статье 111 "Государственная измена". Решение обжалованию не подлежит.

Теперь должно начаться расследование по факту государственной измены - срыва операции по задержанию "вагнеровцев" из-за утечки информации от чиновников.

Совместными усилиями мы добились промежуточного успеха. Впереди у нас много работы. Движение сопротивления капитуляции в дальнейшем держит дело на контроле. Двигаемся дальше", - добавили активисты.

Напомним, 6 июля активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам".

Позже активисты подали в суд жалобу на ГБР из-за отказа внести сведения в Единый реестр досудебных расследований заявление о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев".

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