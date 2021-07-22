Нормы Закона о поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников не выполнены вообще или реализованы частично спустя год после принятия, - Буславец

21 июля прошлого года Верховная Рада приняла Закон Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (№ 810-ІХ).

Об этом напоминает на своей странице в соцсети Фейсбук экс-министр энергетики Ольга Буславец, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, предусмотренные Законом договоренности предусматривали снижение "зеленого" тарифа (причем - для уже построенных объектов!) на 15% - 48% (СЭС) и 7,5% (большинство ВЭС), сокращение сроков ввода СЭС в эксплуатацию в рамках модели "зеленого "тарифа, усиление ответственности за созданные производителями из ВИЭ небалансы, а также - совершенствование аукционной системы поддержки.

Буславец подчеркивает, что для украинских потребителей экономия от принятия Закона № 810-ІХ составляла около 6 млрд гривен ежегодно и более 2 млрд евро до 2030 года. При этом, со стороны государства не предполагалось дополнительных обязательств, нужно было гарантировать неизменность условий поддержки для уже реструктурированных объектов, обеспечить своевременную текущую оплату за "зеленую" энергию и погасить до конца 2021 года накопленные долги.

Кроме этого она утверждает, что спустя год после принятия данного Закона, его внедрение в жизнь явно тормозится.

По мнению Буславец, в рамках внедрения Закона есть ряд позитивных сдвигов, таких как кардинальное улучшение уровня расчета ГП "Гарантированный покупатель" с производителями по "зеленому" тарифу, фактическая имплементация сниженного с 01.08.2020 зеленого тарифа, установка дополнительной надбавки для объектов с высокой локализацией оборудования, предоставление права "Гарантированному покупателю" осуществлять продажу зеленой энергии по двусторонним договорам, объекты возобновляемой энергетики начали нести ответственность за созданные ими небалансы.

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"В то же время, можно констатировать, что ряд норм Закона или не выполнен вообще, или их выполнение еще не завершено", - добавила Буславец.

По ее словам, не удалось обеспечить 100% расчет за произведенную "зеленую" электроэнергию. Доля текущих расчетов "Гарантированного покупателя" в 2021 году находится на уровне 70-93%, а задолженность за 2020 год погашена лишь на 26% из запланированных 40%.

"Финальная версия Закона предусматривает софинансирование "Гарантированного покупателя" из госбюджета в объеме не менее 20% от товарной продукции на соответствующий год. Руководствуясь этой нормой, НКРЭКУ на 2021 год установил заниженный тариф на передачу электрической энергии, который не покрывал обоснованных расходов "Гарантированного покупателя". При этом, соответствующих средств в государственном бюджете на 2021 год Верховной Радой также не было предусмотрено. Потенциально, такая ситуация может привести к дальнейшему росту задолженности перед производителями из ВИЭ еще на +11 млрд грн", - пишет Буславец, добавляя, что в госбюджет на текущий год также не был заложен механизм выпуска облигаций внутреннего государственного займа для погашения задолженности перед производителями из ВИЭ.

Также не были запущены "зеленые" аукционы и не был представлен правительственный законопроект, который бы позволил производителям из ВИЭ самостоятельно продавать электрическую энергию на рынке и получать соответствующую надбавку.

Также Буславец утверждает, что после доработки в ВР в законопроект была внесена норма, которая предоставляла льготы по уплате тарифа на передачу для отдельных предприятий так называемой "зеленой металлургии".

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Кроме этого, из-за поправок народных депутатов был поднят предельный "зеленый" тариф для объектов ВИЭ, построенных до 1 июля 2015 года. В окончательной редакции "планка" выросла до 24,6 евроцентов за кВтч, что снизило экономический эффект на сумму около 400 млн грн в год.

"Несмотря на эти недостатки, я убеждена, что принятие Закона 810-ІХ - это существенный, даже не шаг, - прыжок в направлении стабилизации ситуации в сфере ВИЭ. И в случае его надлежащей имплементации существуют все возможности обеспечить устойчивое долгосрочное развитие возобновляемой энергетики, которое позволит сбалансировать интересы инвесторов, государства и потребителей электрической энергии", - подытожила она.