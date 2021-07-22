Представитель президента Польши Спыхальский о заявлении США и ФРГ по "Северному потоку-2": Имеем дело с победой России

Победой России назвал представитель президента Польши Блажей Спыхальский ситуацию вокруг "Северного потока 2".

Об этом он сказал в четверг в эфире третьей программы Польского радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если речь идет о строительстве этого газопровода, то практически мы имеем дело с победой России. Благодаря этой инфраструктуре Россия будет получать выгоду, влияя на европейский рынок газа, и прежде всего она будет зарабатывать на этом", - сказал он.

При этом Спыхальский отметил, что позицией по "Северному потоку 2" "Германия нарушает европейскую солидарность".

Накануне США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

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