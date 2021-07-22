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Представитель президента Польши Спыхальский о заявлении США и ФРГ по "Северному потоку-2": Имеем дело с победой России

Представитель президента Польши Спыхальский о заявлении США и ФРГ по

Победой России назвал представитель президента Польши Блажей Спыхальский ситуацию вокруг "Северного потока 2".

Об этом он сказал в четверг в эфире третьей программы Польского радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если речь идет о строительстве этого газопровода, то практически мы имеем дело с победой России. Благодаря этой инфраструктуре Россия будет получать выгоду, влияя на европейский рынок газа, и прежде всего она будет зарабатывать на этом", - сказал он.

При этом Спыхальский отметил, что позицией по "Северному потоку 2" "Германия нарушает европейскую солидарность".

Накануне США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

Читайте также: Госдеп США о "Северном потоке - 2": Считаем, что это плохая сделка и для Германии, и для Украины

Автор: 

Германия (7073) Польша (8511) США (27156) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+11
Полякам слід віддати належне. Під час будівництва ПП-2 вони не займались самозаспокоєнням і регулярним "дякуванням" Європі і Штатам, а як могли боролись проти. Проте результат був відомий - бабло завжди перемагає.
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22.07.2021 13:17 Ответить
+5
Бабло побєждаєт зло!
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22.07.2021 13:14 Ответить
+5
... Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны... Это про какие меры идет речь? Выражать глубокую озабоченность?
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22.07.2021 13:22 Ответить
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росия вперде
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22.07.2021 13:13 Ответить
Тобі весело ? Радієш разом з кацапами ? .
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22.07.2021 13:21 Ответить
а что мне грустить? Это бубочка всё просрал. Да и хрен с тем транзитом. Будем сильнее значит!!!
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22.07.2021 13:26 Ответить
Я розумію що він просрав , але не розумію твоєї веселої іронії з приводу паРаші ! .
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22.07.2021 13:36 Ответить
потому что нету у росии никаких побед. есть мнимое величие и не более. И пока газ не пошел по трубе, ни о какой победе не может идти речи. Так что пока что, таки да, расия вперде
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22.07.2021 13:38 Ответить
профукав телепко все що можна, зебіли також можете "святкувати" -робили ж разом з телепеньком Представник президента Польщі Спихальський про заяву США і ФРН щодо "Північного потоку-2": Маємо справу з перемогою Росії - Цензор.НЕТ 9873
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22.07.2021 13:39 Ответить
Жора Байден прогнулся. А как дышал...
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22.07.2021 13:14 Ответить
Так животворящий же.
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22.07.2021 13:17 Ответить
Бабло побєждаєт зло!
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22.07.2021 13:14 Ответить
_Сам то понял что ляпнул? Думать перед говорить не твоё? Зло с баблом побеждает, торжество антилюдей.
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22.07.2021 13:17 Ответить
Ти з якої палати, чудо? Какіє антілюді? Ти о чьом?
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23.07.2021 10:21 Ответить
Все вірно сказав пан Спихальський. Тільки нашому кварталу його висловлювання як горохом об стіну-до спини, коротше (
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22.07.2021 13:16 Ответить
Новости о СП2 заполонили информационный простор буквально с пол года назад. До этого, когда он был в процессе строительства, все было спокойно: встречали Мрии, строили дороги о побеждали корону. Глупо махать кулаками и дуть щеки после драки.... И это не победа раисы, а очередной провал зеленого чмошника.
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22.07.2021 13:17 Ответить
Вова думав шо - всьо само рассосьоцца .. Вова не вчився міжнародної дипломатії , він вчився бринькати піпеткою на роялі ! Тому , які можуть бути до нього претензії . Всі претензії до бидла , яке обрало Вову .
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22.07.2021 13:28 Ответить
Смешно стало после "Вова думав".... А рассосаться могла только Мандель....
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22.07.2021 13:36 Ответить
Ну тоді - Вова думав що - він думає .
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22.07.2021 13:45 Ответить
Тоже нестыковка. У него, по ходу, эта функция отключена заводом-производителем.
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22.07.2021 13:47 Ответить
правильно пишешь, клоуну дали лисапед и текст нового сериала, клоуну побарабану где работать, проблема в быдле которое поверило в астАнАвлю вАйну пАнижу тарифы в три раза я твой вырок и прочий театральный бред.
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23.07.2021 09:04 Ответить
Полякам слід віддати належне. Під час будівництва ПП-2 вони не займались самозаспокоєнням і регулярним "дякуванням" Європі і Штатам, а як могли боролись проти. Проте результат був відомий - бабло завжди перемагає.
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22.07.2021 13:17 Ответить
Поэтому, пришла пора всем Центрально-европейским и некоторым Восточно-европейским странам создавать свой союз и наконец заявить о своей субъектности.
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22.07.2021 14:07 Ответить
Это все слова.. Все они сильно зависят от денег ЕС.
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22.07.2021 15:54 Ответить
... Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны... Это про какие меры идет речь? Выражать глубокую озабоченность?
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22.07.2021 13:22 Ответить
Озабоченность, глубокая озабоченность, крайне глубокая озабоченность и наконец, но я думаю до таких крайних мер дело не дойдет - возмущение!
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22.07.2021 13:32 Ответить
это сииильно напоминает " обеспокоенность " ту шо заложена в будапештском меморандуме ... история повторяется и лохов продолжают разводить..
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22.07.2021 14:01 Ответить
мера будет одна - бабка меркель идет на пенсию через месяц, место в совете пердёжпрома уже забронировано.
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23.07.2021 09:07 Ответить
ну не совсем победа России. Это скорее совместная немецко-российская победа. Без немцев ничего этого бы не было. Но полякам конечно неприятно. Два их традиционных геополитических врага объединились... Но еще есть Англия.
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22.07.2021 13:22 Ответить
Тak jest…
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22.07.2021 13:24 Ответить
Ну шо неЛохи !?" Бидон прыдйде - порядок навыде !?".. Навел уже поц старый - подготовка к полномасштабной войне с русней вошла в завершающую стадию и Зепоцы кста в этом ему помогают !!!
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22.07.2021 13:24 Ответить
А хто порядок наведе?
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22.07.2021 13:34 Ответить
ну как кто !? - виктор хфедоровичь конечно !? хм.. а ты о ком подумал эрудит ?!
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22.07.2021 13:37 Ответить
очінь садіржатільний атвєт. чіста па русскі.
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22.07.2021 13:54 Ответить
ну дык.. я не могу сложить пазл за тех кто не знает как его складывать..
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22.07.2021 14:06 Ответить
Выходит Путин запугал Байдена своими маховыми ракетами. Последний противопоставить ничего не может. И старичок прогнулся.
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22.07.2021 13:24 Ответить
Для Байдена это уже вторая перезагрузка с РФ за последние 10 лет (а за всю его карьеру - третья) - думаю, дед на "старость" заработал.
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22.07.2021 13:36 Ответить
Старічок прогнувся Німеччині , а не ***** .. Трубу закортіло німцям , якби не вони , не їхня впертість , кацапи не побудували б і метра СП2 .
Байден пішов на поступки німцям , а не кацапам .
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22.07.2021 13:42 Ответить
"Когда Германия и Россия сговариваются, за это расплачиваются жители Европы" (с)
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22.07.2021 13:26 Ответить
сп-2 - это не победа, парашии. Победа парашии - это избрание инфантильного идиота зеленского президентом Украины. Все остальное - это следствие правления тупоголового клоуна, который дорвался до корыта с единственной целью - разграбить страну и отдать ее нищую и беспомощную на оккупацию рашистам.
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22.07.2021 13:27 Ответить
и с большой кучей говна Украине от ивропы и амнрики
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22.07.2021 13:29 Ответить
Не "Германия", а конкретно шиддовка Меркель.
ОНА УСТРАИВАЕТСЯ НА РАБОТУ.
Хочет умереть оплёванной но при деньгах (и в рублях).
Гобсек, мальчиш-плохиш, баба Яга - всё давно описано.
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22.07.2021 13:34 Ответить
Оце таки воны европейськи циности за яки гынуть и зараз украинци фюрерша и путлер одне циле и шо ж це за любов миж нымы як у сталина и гитлера
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22.07.2021 13:35 Ответить
Вони чоловік і жінка похилого віку, але колись вони були молодими шпигунами-коханцями
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22.07.2021 13:41 Ответить
Європейські цінності нікуди не поділись - дивимось на Англію.
А в Німеччині керує функціонер штазі - коліжанка путіна по КДБ.
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22.07.2021 13:45 Ответить
Не дивно за Германію і Муркель, але вражає США і Байден!
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26.07.2021 10:42 Ответить
 
 