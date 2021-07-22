В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ "Богдана". ФОТОрепортаж
На прошлой неделе участник NAUDI компания "Рубин-2017" совместно с ГП "Павлоградский химический завод" успешно провела очередные испытания осколочно-фугасного снаряда калибра 155 мм для самоходной артиллерийской установки "Богдана".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба NAUDI.
Отмечается, что новый снаряд соответствует стандартам НАТО и является инициативной разработкой компании "Рубин", выполненной за счет собственных оборотных средств без бюджетного финансирования.
Снаряд для "Богданы" изготовлен из украинской стали, оснащенный высококачественной взрывчатым веществом производства Павлоградского химзавода и не включает каких-либо импортных компонентов.
В рамках статических испытаний нового снаряда проверены фугасное и осколочное действие, а также безопасность в случае падения с высоты. Подсчет и распределение обломков убойной силы подтвердил высокое качество украинского снаряда и его соответствие лучшим образцам производителей стран НАТО.
"Своевременная разработка, испытания и запуск серийного производства украинских снарядов для новой САУ позволит укрепить независимость нашей страны в вопросах обеспечения обороноспособности", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что компания "Рубин-2017" готова к следующим этапам испытаний нового снаряда: "Дело за малым - сломить сопротивление чиновников Минобороны, которые взяли курс на блокирование украинских производителей и закупку импортного хлама по непрозрачным схемам".
Справка: САУ "Богдана" - первый образец тяжелого вооружения натовского калибра, разработанный и произведенный в Украине. Сейчас САУ проходит государственные испытания.
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але ж ми знаємо, що між випробуванням і надходженням у бойові частини - прірва
компания "Рубин-2017" готова к следующим этапам испытаний нового
снаряда: "Дело за малым - сломить сопротивление чиновников Минобороны,
которые взяли курс на блокирование украинских производителей и закупку
импортного хлама по непрозрачным схемам".
Может лучше их всех на полигон в качестве мишеней?
в дупув очі.
Возможно была и сырая, если ничего не делать. Но к счастью уже нет Миронюка , а Богдана есть и будет!
Как информирует https://censor.net/, об этом сообщает http://naudi.org.ua/one-news/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%90%D0%A3%20%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB%20%E2%80%93%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96?fbclid=IwAR3XS4iWSmxIVNoe90PHl-03xPS7cm1ugSUN1Vxz8K6ThTru85CJC7fuzyM пресс-служба NAUDI. Источник: https://censor.net/ru/p3278573