В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ "Богдана". ФОТОрепортаж

На прошлой неделе участник NAUDI компания "Рубин-2017" совместно с ГП "Павлоградский химический завод" успешно провела очередные испытания осколочно-фугасного снаряда калибра 155 мм для самоходной артиллерийской установки "Богдана".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба NAUDI.

Отмечается, что новый снаряд соответствует стандартам НАТО и является инициативной разработкой компании "Рубин", выполненной за счет собственных оборотных средств без бюджетного финансирования.

Снаряд для "Богданы" изготовлен из украинской стали, оснащенный высококачественной взрывчатым веществом производства Павлоградского химзавода и не включает каких-либо импортных компонентов.

В рамках статических испытаний нового снаряда проверены фугасное и осколочное действие, а также безопасность в случае падения с высоты. Подсчет и распределение обломков убойной силы подтвердил высокое качество украинского снаряда и его соответствие лучшим образцам производителей стран НАТО.

"Своевременная разработка, испытания и запуск серийного производства украинских снарядов для новой САУ позволит укрепить независимость нашей страны в вопросах обеспечения обороноспособности", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что компания "Рубин-2017" готова к следующим этапам испытаний нового снаряда: "Дело за малым - сломить сопротивление чиновников Минобороны, которые взяли курс на блокирование украинских производителей и закупку импортного хлама по непрозрачным схемам".

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Справка: САУ "Богдана" - первый образец тяжелого вооружения натовского калибра, разработанный и произведенный в Украине. Сейчас САУ проходит государственные испытания.

















Фото: сайт NAUDI