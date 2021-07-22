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Устанавливать железнодорожные тарифы должен независимый орган, а не Министерство инфраструктуры или Укрзализныця, - Каленков

Устанавливать железнодорожные тарифы должен независимый орган, а не Министерство инфраструктуры или Укрзализныця, - Каленков

Вопросами установления железнодорожных тарифов должен заниматься независимый орган, а не Министерство инфраструктуры или Укрзализныця.

 Об этом заявил Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром", на пресс-конференции "Стоп-кран украинской экономики: к чему приведет повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки?"

"Тариф должен быть прозрачен и понятен для всех. Этим должен заниматься независимый орган, не Укрзализныця, которая является просто легендарной компанией по своей коррупции. Поэтому для нас был совершенно понятный процесс, о котором мы говорим уже последние полтора года и который поддерживали многие чиновники, народные депутаты, – создание независимого органа регулирования тарифов на транспорте, а также проведение аудита УЗ, подсчет прозрачный и экономически обоснованный", - отметил он.

По словам эксперта, Укрзализныця не показывает реальных расчетов себестоимости грузовых перевозок в целом и перевозок различных видов грузов в частности. Любое реформирование тарифной политики жд монополиста должно начинаться с подсчета себестоимости перевозки каждого вида груза. Несмотря на кризис, в прошлом году грузовые перевозки принесли УЗ более 11 млрд. гривен. Операционная прибыль с грузовых перевозок даже в прошлом году составила 17%, до этого цифра превышала 25%. "Мы в очередной раз видим, что вместо того, чтобы заниматься реформированием железной дороги, Укрзализныця в очередной раз выбирает для себя очень простой путь – просто повысить тарифы и вытащить деньги из реального сектора экономики", - отметил он. Напомним, на сайте Министерства инфраструктуры (МИУ) обнародовали проект приказа "О внесении изменений в коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги", согласно которому предлагается повысить тарифы на железнодорожные перевозки грузов. Федерация работодателей транспорта Украины направила письмо президенту, в котором призывает не допустить необоснованное повышение стоимости железнодорожных перевозок.

По мнению федерации, это приведет к негативным последствиям для "Большой стройки" и всей экономики Украины. Копия письма также направлена премьер-министру, Министру инфраструктуры, руководителям других министерств и ведомств Украины. Аналогичное мнение высказала в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины. Соответствующая инициатива МИУ приведет к общему кризису в угольной и энергетической отраслях.

Автор: 

перевозки (519) Каленков Александр (99)


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Пусть она устанавливает тарифы. Хуже не будет
Устанавливать железнодорожные тарифы должен независимый орган, а не Министерство инфраструктуры или Укрзализныця, - Каленков - Цензор.НЕТ 4861
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22.07.2021 13:23 Ответить
такие независимые члены как лещенко и наем
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22.07.2021 13:27 Ответить
Ну тогда и цену на сталь должны выставлять не производители, а некий независимый орган.
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22.07.2021 14:11 Ответить
Совершенно верно, независимый орган - тот, которым буба на рояле играл
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22.07.2021 14:48 Ответить
 
 