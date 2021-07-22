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Меркель о соглашении ФРГ и США по "Северному потоку - 2": Разногласия остаются

Меркель о соглашении ФРГ и США по

Соглашение ФРГ и США по проекту газопровода "Северный поток 2" не отменяет все разногласия между сторонами по этой проблеме.

Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что соглашение с администрацией США не закрепляет расхождение мнений, но оно также не отменяет все разногласия (между сторонами. - Ред.). Разногласия остаются, что мы видели по реакциям вчера", - сказала она на пресс-конференции.

Она также назвала соглашение "хорошим шагом" для обеих сторон.

При этом она напомнила о важности для Берлина, чтобы Украина оставалась транзитной страной для транспортировки газа.

Кроме этого, она вновь озвучила надежды ФРГ, что РФ не будет использовать этот проект в качестве "оружия".

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

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Автор: 

Германия (7073) Меркель Ангела (2125) США (27156) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+11
Ганси і Ваньки браття навєк.Меркель о соглашении ФРГ и США по "Северному потоку - 2": Разногласия остаются - Цензор.НЕТ 7961
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22.07.2021 13:39 Ответить
+5
деньги не пахнут...как то так у фрау в голове...никакое количество трупов не остановит меркель
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22.07.2021 13:32 Ответить
+5
Так это ж не немецкие жизни.
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22.07.2021 13:38 Ответить
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деньги не пахнут...как то так у фрау в голове...никакое количество трупов не остановит меркель
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22.07.2021 13:32 Ответить
Так это ж не немецкие жизни.
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22.07.2021 13:38 Ответить
пока не немецкие
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22.07.2021 14:06 Ответить
Штази рулит.
Комсомолки - беспокойные сердца.
Шредеризация Германии будет закончена по естественным причинам: Шрёдер сдохнет.
А за ним и Меркель.
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22.07.2021 13:57 Ответить
Да они сами толкают нас в объятия кацапов такими действиями. Но пусть не обижаются, если в таком случае (чисто гипотетически) мы дойдем до Берлина, то пощады не будет никому: ни старикам, ни младенцам
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22.07.2021 13:34 Ответить
Какого Берлина, какие объятия - что ты там несешь?
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22.07.2021 13:39 Ответить
На примере Беларуси скажу так, вместо того шоб душить их санкциями - протянули бы руку помощи, задобрили бы усатую падлу, а не толкали в лоно расии еще глубже...
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22.07.2021 13:47 Ответить
То есть, дарить цветы опричникам диктатора - это уже видели.
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22.07.2021 13:53 Ответить
Начнем с того что РБ уже 30 лет фактически в международной изоляции, не жосткой конечно, но все таки изоляции. Европа и америка за 30 лет могли бы уже хоть какой-та мало мальский Майдан там замутить, хотя бы шоб повалить режим Батьки, но нет. Только санкции, санкции, санкции...
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22.07.2021 13:58 Ответить
А зачем сейчас?
Беларусь - это автономный регион рабсии, а она сейчас
из-за цен на нефть и газ совсем не слабое государство - и деньгами, и влиянием.
Вот перейдут в ЕС и остальном мире на электрические двигатели и увеличат долю возобновляемых источников - тогда да. Цены на нефть и газ упадут,
и тогда можно будет ударить революциями, внутренними разборками и тд.
А сейчас - это как пытаться развалить совок не в 90-е, а в 70-е годы.
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22.07.2021 14:05 Ответить
А потом винить нарид Беларуси в рабском мышлении? Я думаю 30 лет хватит шоб у людей атрофировалось сознание. Ведь от них отвернулись, оставили самих один на один с режимом Бацки. Если отвернутся от нас, то через 30 лет будет тоже самое, 73 % не дадут збрехать
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22.07.2021 14:13 Ответить
Вы не в ту сторону пошли.....
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22.07.2021 13:40 Ответить
Янык тоже спрыгнул от европейских ценностей и развернулся на 180 градусов в сторону параши. Думаете у зеленского до этого не дойдет? Да 73 % зебилов спят и видят жизнь за поребриком. Только подлые порохоботы им мешают. А если будет реальное полномасштабное вторжение и Ивропа опять будет выражать обеспокоенность? Что тогда? Колаборанты и простые граждане будут вынуждены служить захватчику как и было сотни лет...
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22.07.2021 13:46 Ответить
Меркель о соглашении ФРГ и США по "Северному потоку - 2": Разногласия остаются - Цензор.НЕТ 4352
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22.07.2021 13:56 Ответить
Це бот, нема сенсу.
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22.07.2021 14:58 Ответить
когда убивали Украинцев - вы молчали ,когда, не дай Бог, Поляков ,наверное то же - когда прейдут танки в Берлин - уже не кого не останется
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22.07.2021 13:36 Ответить
Когда убили голландцев тоже особо не кричали....
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22.07.2021 13:41 Ответить
Ганси і Ваньки браття навєк.Меркель о соглашении ФРГ и США по "Северному потоку - 2": Разногласия остаются - Цензор.НЕТ 7961
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22.07.2021 13:39 Ответить
_Макрель и микрон, саркози и абама, байден - все эти уроды такие же поджигатели Третьей Всемирной что и ваторейх.
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22.07.2021 13:39 Ответить
Почему?
Франция, Германия, США себя прекрасно чувствуют.
И, ты удивишься, - но и паРаша тоже.
Они между собой не воюют.
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22.07.2021 13:43 Ответить
_Ну это нормально: до кого-то доходит раньше, до кого-то позже, а до кого-то вообще не доходит.
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22.07.2021 13:49 Ответить
Благодаря меркельше, весь мир увидел, какое ущербное и бестолкое чмо этот ваш зеленский.
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22.07.2021 13:43 Ответить
Весь ее талант раскроется в немецких фильмах с ее участием про продажную любовь.
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22.07.2021 14:01 Ответить
Меркель - это вам не Конрад Аденауэр.
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22.07.2021 14:00 Ответить
надо вовке больше было с китайцами дружить, и арестовичу больше болтать о развороте
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22.07.2021 14:02 Ответить
МЗС України має вимагати у ФРН гарантій прийому біженців з території бойових дій у випадку продовження воєнної агресії РФ проти України.
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22.07.2021 14:02 Ответить
та щас - они,ущербные,лучше еще 2 миллиона нигеров приютят на постоянное проживание-харчевание..
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22.07.2021 14:13 Ответить
не ну это пздц !!! да разногласия остаются только у тебя по зарплате в гаспроме, так что тетя риббентроп жги еще и получишь премию от куйла, а по СП2 ВСЕ уже решено благодаря тебе сцуке !!!
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22.07.2021 14:11 Ответить
Розбіжності залишаються: "чистатисрати, чисратистати?"
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22.07.2021 14:18 Ответить
фрау беспокоится прежде всего о своем народе. И почему и Меркель и Байден должны быть святее Папы Римского, если Украина привела во власть марионеточное ничтожество, позорящее страну?! Другой вопрос: как долго мы сами это терпеть будем?
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22.07.2021 14:23 Ответить
Меркель: Разногласия остаются. Хутин уже хочет вставить свою трубу, а я еще не решила какую занять позицию.
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22.07.2021 14:24 Ответить
Будем приезжать плюнуть на её могилу.
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22.07.2021 15:03 Ответить
Новость хорошо согласуется с соседней,,тетя плохому не научит,,...
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22.07.2021 20:23 Ответить
До 70-х годов москали высосали всю нефть из Стрыйских месторождений в Карпатах. Они нас спасали даже при тотальном эмбарго в 1919 во время войны ЗУНР с Польшей, когда в обмен на бензин украинцы покупали в Чехословакии оружие. Совок действовал подло- сначала высосали всем союзом украинскую нефть а теперь посадили Украину на газовую иглу.
А сейчас нужно выбить гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
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22.07.2021 23:33 Ответить
 
 