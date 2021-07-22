Меркель о соглашении ФРГ и США по "Северному потоку - 2": Разногласия остаются

Соглашение ФРГ и США по проекту газопровода "Северный поток 2" не отменяет все разногласия между сторонами по этой проблеме.

Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что соглашение с администрацией США не закрепляет расхождение мнений, но оно также не отменяет все разногласия (между сторонами. - Ред.). Разногласия остаются, что мы видели по реакциям вчера", - сказала она на пресс-конференции.

Она также назвала соглашение "хорошим шагом" для обеих сторон.

При этом она напомнила о важности для Берлина, чтобы Украина оставалась транзитной страной для транспортировки газа.

Кроме этого, она вновь озвучила надежды ФРГ, что РФ не будет использовать этот проект в качестве "оружия".

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

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