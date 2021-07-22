Меркель о соглашении ФРГ и США по "Северному потоку - 2": Разногласия остаются
Соглашение ФРГ и США по проекту газопровода "Северный поток 2" не отменяет все разногласия между сторонами по этой проблеме.
Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что соглашение с администрацией США не закрепляет расхождение мнений, но оно также не отменяет все разногласия (между сторонами. - Ред.). Разногласия остаются, что мы видели по реакциям вчера", - сказала она на пресс-конференции.
Она также назвала соглашение "хорошим шагом" для обеих сторон.
При этом она напомнила о важности для Берлина, чтобы Украина оставалась транзитной страной для транспортировки газа.
Кроме этого, она вновь озвучила надежды ФРГ, что РФ не будет использовать этот проект в качестве "оружия".
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
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Комсомолки - беспокойные сердца.
Шредеризация Германии будет закончена по естественным причинам: Шрёдер сдохнет.
А за ним и Меркель.
Беларусь - это автономный регион рабсии, а она сейчас
из-за цен на нефть и газ совсем не слабое государство - и деньгами, и влиянием.
Вот перейдут в ЕС и остальном мире на электрические двигатели и увеличат долю возобновляемых источников - тогда да. Цены на нефть и газ упадут,
и тогда можно будет ударить революциями, внутренними разборками и тд.
А сейчас - это как пытаться развалить совок не в 90-е, а в 70-е годы.
Франция, Германия, США себя прекрасно чувствуют.
И, ты удивишься, - но и паРаша тоже.
Они между собой не воюют.
А сейчас нужно выбить гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.