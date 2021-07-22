За полгода "Укрзализныця" перевезла более 23 млн тонн стройматериалов: это на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года

Благодаря железной дороге минимизированы перевозки указанных грузов на дальние расстояния автотранспортом, что защищает дороги от разрушения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", большинство из этих грузов используется для дорожных работ в рамках президентской программы "Большая стройка".

"Укрзализныця стала надежным и крупнейшим транспортным партнером проекта "Большая стройка". Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы автодорожники и строители вовремя получали все необходимые материалы, а работы выполнялись по графику. При этом благодаря железной дороге минимизированы перевозки указанных грузов на дальние расстояния автотранспортом, что защищает дороги от разрушения", - отметил исполняющий обязанности руководителя "УЗ" Иван Юрик.

Так, по словам Юрика, перевозки природного камня (в том числе щебня) за первое полугодие выросли на 32,5% (почти 14 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Перевезли также почти 3,8 млн тонн земли, песка и глины-сырья, что на 9,3% больше января-июня 2020 года.

"Для увеличения транспортировки грузов в порты сейчас идет реконструкция участка Черноморская - Береговая, проводится электрификация экспортного европейского направления Ковель - Изов - Госграница, объявлен тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве и уже в этом году компания планирует приступить к электрификации еще одного важного портового направлении Долинская - Николаев - Колосовка", - добавил он.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что подвижный состав грузовых поездов Укрзализныци будет обновлен. В частности, было достигнуто соглашение о поставке в Украину 130 новых грузовых электрических локомотивов производства французской компании Alstom.

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