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За полгода "Укрзализныця" перевезла более 23 млн тонн стройматериалов: это на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года

За полгода

Благодаря железной дороге минимизированы перевозки указанных грузов на дальние расстояния автотранспортом, что защищает дороги от разрушения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", большинство из этих грузов используется для дорожных работ в рамках президентской программы "Большая стройка".

"Укрзализныця стала надежным и крупнейшим транспортным партнером проекта "Большая стройка". Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы автодорожники и строители вовремя получали все необходимые материалы, а работы выполнялись по графику. При этом благодаря железной дороге минимизированы перевозки указанных грузов на дальние расстояния автотранспортом, что защищает дороги от разрушения", - отметил исполняющий обязанности руководителя "УЗ" Иван Юрик.

Так, по словам Юрика, перевозки природного камня (в том числе щебня) за первое полугодие выросли на 32,5% (почти 14 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Перевезли также почти 3,8 млн тонн земли, песка и глины-сырья, что на 9,3% больше января-июня 2020 года.

"Для увеличения транспортировки грузов в порты сейчас идет реконструкция участка Черноморская - Береговая, проводится электрификация экспортного европейского направления Ковель - Изов - Госграница, объявлен тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве и уже в этом году компания планирует приступить к электрификации еще одного важного портового направлении Долинская - Николаев - Колосовка", - добавил он.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что подвижный состав грузовых поездов Укрзализныци будет обновлен. В частности, было достигнуто соглашение о поставке в Украину 130 новых грузовых электрических локомотивов производства французской компании Alstom.

Также читайте: "Укрзализныця" запускает новый поезд на Донбасс: будет курсировать по маршруту Днепр-Авдеевка

Автор: 

Укрзализныця (2763) Иван Юрик (38) Большая стройка (728)


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Зеля возить асфальт на своє крадівництво.
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22.07.2021 13:46 Ответить
 
 