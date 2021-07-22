РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7785 посетителей онлайн
Новости
3 132 32

Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года, - Песков

Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года, - Песков

Российская Федерация готова обсуждать продление транзита газа через Украину. Нынешний контракт рассчитан до конца 2024 года.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Президент Путин неоднократно говорил о готовности России обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года. Это исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности. Мы бы хотели увидеть также в заявлении и посыл Украине. О том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий", - отметил Песков.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Читайте также: В Кремле заявили, что Путин и Меркель "удовлетворены" строительством газопровода "Северный поток - 2"

Автор: 

Газ (10237) Песков Дмитрий (1940) россия (96200) Транзит газа (371)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
После зашквара с американцами и немцами по сп-2, уже страшно представить о чем там может договорится с кацапами зеЛох и его квартальное шапито
показать весь комментарий
22.07.2021 13:49 Ответить
+3
Без наших газосховищ вони не обійдуться патамушта.
показать весь комментарий
22.07.2021 13:48 Ответить
+3
газ в обмен на воду....
показать весь комментарий
22.07.2021 13:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без наших газосховищ вони не обійдуться патамушта.
показать весь комментарий
22.07.2021 13:48 Ответить
у меня для тебя плохие новости. У нас уже сейчас транспортировка газа убыточная, т.к. ********** со своей молодой командой подписал такой договор в 2019. Заканчивается этот договор в 2024 и к этому моменту наши позиции станут ещё хуже.
показать весь комментарий
22.07.2021 13:52 Ответить
т.е. фактически малоросы из Украины устроили сами себе "газовый холодомор". Не в этом году, так в следующем (если не случится какое-то чудо). "Зробили себе разом" (с)
показать весь комментарий
22.07.2021 13:54 Ответить
После зашквара с американцами и немцами по сп-2, уже страшно представить о чем там может договорится с кацапами зеЛох и его квартальное шапито
показать весь комментарий
22.07.2021 13:49 Ответить
газ в обмен на воду....
показать весь комментарий
22.07.2021 13:49 Ответить
У них тоже будет, правда вопрос в цене.
показать весь комментарий
22.07.2021 14:10 Ответить
Брешешь, псина рыжая!
показать весь комментарий
22.07.2021 13:53 Ответить
ну, от коли й СП2 запустять тільки після 24-го року, тоді й будемо вважати Німеччину і Штати не гандонами
показать весь комментарий
22.07.2021 13:53 Ответить
Письков, после 2024 параши не будет, и нам придётся перезаключать такой договор с Китаем.
показать весь комментарий
22.07.2021 13:53 Ответить
Так Арахамия и так уже китайцев пригласил в Украину. Так что вполне возможно что УкрГТС как раз китайцы и купят, что для Украины думаю даже хорошо. Китайцы с Газпромом быстрее договорятся.
показать весь комментарий
22.07.2021 14:10 Ответить
Китайци продадут и глазом не моргнут или вименяют еще на один Крим в Забайкалье вот специалисти бл.)))) И никто им ничего не сделает!!
показать весь комментарий
22.07.2021 14:50 Ответить
Ну и обсуждайте, дблбл. Уже по горло в выгребной яме, а всьо ещё булькают, обсуждают что-то там. Смешные!)
показать весь комментарий
22.07.2021 13:54 Ответить
Зовнішня політика після Зеленського. Як розгрібати?
https://www.youtube.com/watch?v=9PaF49VNI7U
показать весь комментарий
22.07.2021 13:58 Ответить
Даже к гадалке можно не ходить переговоры будут сорваны или по Гробачевской мерке отсутствие консенсуса...
показать весь комментарий
22.07.2021 14:05 Ответить
ни в коем случае! только с ЕС договор о транзите по территории Украины! Украина не должна ничего подписывать с агрессором! Только с ЕС (можно Германия), который покупает газ на восточной границе Украина / РФ!
показать весь комментарий
22.07.2021 14:06 Ответить
А как Германия может подписать с Украиной договор о транзите газа из РФ? Вы в своём уме? Будет как в декабре 2019 года, подпишут Нафтогаз и Газпром договор лет на 5 - 7.
показать весь комментарий
22.07.2021 14:54 Ответить
включите голову! покупать газ Германия может на границе Украина / РФ! и заказывать транзит через Украину!
показать весь комментарий
22.07.2021 18:42 Ответить
Не хотят в Германии связывать с таким рода договорами.
показать весь комментарий
22.07.2021 20:50 Ответить
ради СП-2 можно и на такое пойти я думаю. еще если штаты помогут то точно получится
показать весь комментарий
22.07.2021 22:04 Ответить
сдрысни дурачек!
показать весь комментарий
24.07.2021 10:32 Ответить
Вв
показать весь комментарий
22.07.2021 14:08 Ответить
хм.. если так пойдет дальше то я не уверен что Украина останется как гос-тво к 2024 году..... .......АУ Патриоты, вы где !!! В засаде!? или ждете когда вас будут брать в плен !?
показать весь комментарий
22.07.2021 14:14 Ответить
вот і путін тоже тавоже мнєнія...
показать весь комментарий
22.07.2021 14:18 Ответить
да мне пох какого мнения Куйло , да и твое собственно мало меня интересует..
показать весь комментарий
22.07.2021 14:21 Ответить
На хер этого кота обостаного послать!
показать весь комментарий
22.07.2021 14:17 Ответить
это не кот, не обижай котов !!! это представитель породы руснявых свинособак !!!
показать весь комментарий
22.07.2021 14:23 Ответить
Как только вы встанете на нашу точку зрения, мы с вами полностью согласимся. Моше Даян - Сайрусу Вэнсу (во время арабо израильских переговоров 1977 г.)
Сделка состоится, если вы сумеете показать другой стороне, что она для нее выгодна. Говорят, Моисей, спустившись с Синая, сказал: «Так вот, мы обсудили это вдвоем. Я уговорил Его ограничиться десятью пунктами, но запрет на прелюбодеяние все таки остается». Харви Маккей
Источник: Цитаты и афоризмы. https://citaty.su/peregovory-citaty-i-aforizmy
показать весь комментарий
22.07.2021 14:31 Ответить
Та ясно,так само як будапешський меморандум ви скати виконували,от тільки вам повірити уродам!!
показать весь комментарий
22.07.2021 15:10 Ответить
Ага,на условиях подачи воды в Крым?
показать весь комментарий
22.07.2021 16:06 Ответить
 
 