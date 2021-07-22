Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года, - Песков
Российская Федерация готова обсуждать продление транзита газа через Украину. Нынешний контракт рассчитан до конца 2024 года.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Президент Путин неоднократно говорил о готовности России обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года. Это исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности. Мы бы хотели увидеть также в заявлении и посыл Украине. О том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий", - отметил Песков.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
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Сделка состоится, если вы сумеете показать другой стороне, что она для нее выгодна. Говорят, Моисей, спустившись с Синая, сказал: «Так вот, мы обсудили это вдвоем. Я уговорил Его ограничиться десятью пунктами, но запрет на прелюбодеяние все таки остается». Харви Маккей
Источник: Цитаты и афоризмы. https://citaty.su/peregovory-citaty-i-aforizmy