Кремль не согласен с положениями об Украине в заявлении ФРГ и США по "Северному потоку-2": "Никакой агрессии не было и нет", - Песков

В американо-германском заявлении по "Северному потоку-2" есть элементы, которые в Кремле приветствуют, но есть и положения, с которыми в Москве не согласны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно изучили текст этого совместного заявления", - сказал он журналистам.

"В тексте, безусловно, есть то, с чем мы согласиться не можем, и то, что мы готовы приветствовать", - продолжил Песков.

По его словам, Россия не согласна с одной из формулировок сделки — в части об "агрессии России в отношении Украины".

"Мы категорически не согласны с такой формулировкой ... Ни в Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет, никакими вредоносными действиями Россия не занималась и не занимается", - сказал Песков, отмечая, что в Кремле внимательно изучили текст соглашения, слова которого приводит Газета.ру.

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Ранее сообщалось, что США и Германия согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". Власти этих стран выразили готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину и стремление снизить зависимость Украины от потребления и транзита российского газа. Кроме того, Германия обязалась принять меры в случае, если Россия станет "использовать энергетику в качестве оружия или будет предпринимать агрессивные действия против Украины".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

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