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Кремль не согласен с положениями об Украине в заявлении ФРГ и США по "Северному потоку-2": "Никакой агрессии не было и нет", - Песков

В американо-германском заявлении по "Северному потоку-2" есть элементы, которые в Кремле приветствуют, но есть и положения, с которыми в Москве не согласны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно изучили текст этого совместного заявления", - сказал он журналистам.

"В тексте, безусловно, есть то, с чем мы согласиться не можем, и то, что мы готовы приветствовать", - продолжил Песков.

По его словам, Россия не согласна с одной из формулировок сделки — в части об "агрессии России в отношении Украины".

"Мы категорически не согласны с такой формулировкой ... Ни в Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет, никакими вредоносными действиями Россия не занималась и не занимается", - сказал Песков, отмечая, что в Кремле внимательно изучили текст соглашения, слова которого приводит Газета.ру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель о соглашении ФРГ и США по "Северному потоку - 2": Разногласия остаются

Ранее сообщалось, что США и Германия согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". Власти этих стран выразили готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину и стремление снизить зависимость Украины от потребления и транзита российского газа. Кроме того, Германия обязалась принять меры в случае, если Россия станет "использовать энергетику в качестве оружия или будет предпринимать агрессивные действия против Украины".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совместное заявление США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. Полный текст

Германия (7074) Песков Дмитрий (1940) США (27156) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+13
Верх цинизма.
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22.07.2021 14:03 Ответить
+10
Ну, чё, ЗЕбизяны, нет никакой агресси! И ваш ЗЕбилоид о сбитом боинге тоже сказал, что там какая-то трагедия просто была! Жрите, выродки!
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22.07.2021 14:06 Ответить
+6
вони вбивають українців з любов'ю!
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22.07.2021 14:06 Ответить
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Верх цинизма.
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22.07.2021 14:03 Ответить
Кремль не согласен с положениями об Украине в заявлении ФРГ и США по "Северному потоку-2": "Никакой агрессии не было и нет", - Песков - Цензор.НЕТ 7020
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22.07.2021 14:36 Ответить
"я не я и хата не моя"
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22.07.2021 14:06 Ответить
вони вбивають українців з любов'ю!
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22.07.2021 14:06 Ответить
Ну, чё, ЗЕбизяны, нет никакой агресси! И ваш ЗЕбилоид о сбитом боинге тоже сказал, что там какая-то трагедия просто была! Жрите, выродки!
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22.07.2021 14:06 Ответить
Это не наш газопровод! Такие трубы можно купить в любом магазине! И вообще он в отпуске!
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22.07.2021 14:08 Ответить
марсианские ихтамнеты
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22.07.2021 14:11 Ответить
И этим все сказано. Одни сказали, другие опровергли, а караван идет.
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22.07.2021 14:21 Ответить
Ну то просто пиз...ц: Не было агресии, мамой клянусь
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22.07.2021 14:23 Ответить
И йоршика рыжего тоже нет. Так, валяется себе на полке хозяйственного магазина. Рядом с плешивым вантузом.)
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22.07.2021 14:28 Ответить
А это как бы они должны были просить согласия Писькова??
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22.07.2021 14:44 Ответить
Брехня це смертний грех.
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22.07.2021 14:52 Ответить
Да, поскорее бы уже вся кремлядь виздихала.
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22.07.2021 15:15 Ответить
а, ну да, заблукали у степах Донеччини
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22.07.2021 15:14 Ответить
Предлагаете перекрыть трубу? Ойц, а шо по этому поводу (насчет своих труб) думают сябры?
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22.07.2021 16:15 Ответить
... не было и нет. Померещилось, пацаны. Айда по домам!
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22.07.2021 16:13 Ответить
так может и рф не было инет? а есть Московия?
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22.07.2021 16:44 Ответить
Письковъ та ты вааще папух....лопух!!! Волчица гнусная прижухшая притом...со своим говняным ртом.

Ты когда уже врать перестанешь.....??? ...вместе со своим зеленым говноидом. Ты че вообще к нему клеешся???? Оно другой породы и тебе не ровня, ОНО другое - враждебное тебе....враждебное даже твоей сути. И оно по сути тебя дурака использует....идиотина!!!
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22.07.2021 17:08 Ответить
"Ни в Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет, никакими вредоносными действиями Россия не занималась и не занимается "
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Это как бы убийца, проворачивая финку в спине жертвы, заявлял при этом свидетелям убийства: "А я-то причем тут?!" Что тут говорить, о чем рассуждать? Мерзкий кацап Письков, как и его хозяин *****.
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22.07.2021 21:22 Ответить
 
 