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Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Европейский суд спутали с шоу на росТВ, с юридической точки зрения их ждет неминуемое поражение

Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Европейский суд спутали с шоу на росТВ, с юридической точки зрения их ждет неминуемое поражение

Министр юстиции Денис Малюська считает, что Россию ждет "неминуемое поражение" в ЕСПЧ по иску против Украины.

Об этом Малюська сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения - неминуемое поражение. Но хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы - в их ворота", - подчеркнул глава Минюста.

Ранее сообщалось, что Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в обстрелах Донбасса, катастрофе МН17, блокировании водоснабжения Крыма и преследовании инакомыслящих.

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Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Европейский суд спутали с шоу на росТВ, с юридической точки зрения их ждет неминуемое поражение 01

Автор: 

россия (96200) Европейский суд по правам человека (812) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+6
В свете последних событий, у Голобородьки уже прямо говорят, что запад их слил, не факт что Малюська прав. Занести судьям по 5 миллионов евро и в полный рост ещё Украину признают виноватой. Бабки решают всё..
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22.07.2021 14:14 Ответить
+3
Может Украине на кацапофашистов встречный иск по геноциду свободолюбивого народа Ичкерии подать?
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22.07.2021 14:06 Ответить
+3
Малюська, готовь камеру в СИЗО для шефа, да по комфортней
Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Европейский суд спутали с шоу на росТВ, с юридической точки зрения их ждет неминуемое поражение - Цензор.НЕТ 671
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22.07.2021 14:09 Ответить
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Может Украине на кацапофашистов встречный иск по геноциду свободолюбивого народа Ичкерии подать?
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22.07.2021 14:06 Ответить
Малюська, готовь камеру в СИЗО для шефа, да по комфортней
Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Европейский суд спутали с шоу на росТВ, с юридической точки зрения их ждет неминуемое поражение - Цензор.НЕТ 671
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22.07.2021 14:09 Ответить
нехай йому подарунковий сертифіка випише на платну камеру
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22.07.2021 16:49 Ответить
В свете последних событий, у Голобородьки уже прямо говорят, что запад их слил, не факт что Малюська прав. Занести судьям по 5 миллионов евро и в полный рост ещё Украину признают виноватой. Бабки решают всё..
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22.07.2021 14:14 Ответить
Мда... ох и опустили вас богатые россияне там в Германии и Голландии
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22.07.2021 14:17 Ответить
Даже не понимаю о чём вы
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22.07.2021 14:24 Ответить
"Занести судьям по 5 миллионов евро и в полный рост ещё Украину признают виноватой. Бабки решают всё.." - это кто писал? Про какую страну? Где такие порядки, что Украину должны признать виноватой за бабки от России?
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22.07.2021 14:40 Ответить
Ну продолжайте верить дальше. В то что Северный поток2 не построят ведь тоже верили долго. Или вы думаете что в Европе нет коррупции?
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22.07.2021 14:44 Ответить
В какой суд занесут деньги?
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22.07.2021 14:56 Ответить
СП2 не будували, тому що Порошенко займався активною міжнародною політикою, на відміну від зеленського. Без явної протидії з боку Україні процес пішов, схопились лише тоді, коли все майже добудовано )
Корупція тут взагалі ні до чого
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24.07.2021 03:26 Ответить
вибачаюся звісно що влажу у вашу дискусію - скажіть, будь ласка , коли там вже незалежні і непідкупні судді з Нідерландів повернуть Україні скіфське золото ? Правий Galima Laas , може не на 100% , але на 99 - точно !
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22.07.2021 23:08 Ответить
Да там и заносить не надо, еспч уже неоднократно принимал решения в пользу сепаров
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22.07.2021 14:18 Ответить
Так вот меня и поражает наивность украинцев.
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22.07.2021 14:25 Ответить
Їх таких "наївних" дох#ра назбиралося - 73 % і як пороблено - ти їм стрижене , а вони про смалене саме тому і сидимо там куди нас засунули
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22.07.2021 23:12 Ответить
Ну, раз сказал малюска, то зеленая плесень обделается жидким поносом и здесь.
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22.07.2021 14:14 Ответить
малюське рассказать к чему ФАКТИЧЕСКИ, а не юридически ведёт правление их ЗЕКОманды?
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22.07.2021 14:14 Ответить
А Малюська с замами (орг. группой) перепутали Минюст Украины со своим бизнесом
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22.07.2021 14:14 Ответить
Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Европейский суд спутали с шоу на росТВ, с юридической точки зрения их ждет неминуемое поражение - Цензор.НЕТ 1614
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22.07.2021 14:15 Ответить
И о воде

Старая цыганская пословица:
КТО УКРАЛ КОНЯ - ТОТ ЕГО И ПОИТ.
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22.07.2021 14:39 Ответить
Так, зараз у владів самі "профани", а от колись...
Малюська про скаргу РФ в ЄСПЛ проти України: Європейський суд сплутали із шоу на росТВ, з юридичної точки зору їх чекає неминуча поразка - Цензор.НЕТ 7368
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22.07.2021 15:28 Ответить
"
Грузия против России (II)
(Georgia v. Russian Federation (II))38263/08
12 августа 2008 года
Жалоба признана ЕСПЧ приемлемой и находится на рассмотрении по существу. Юрисдикция уступлена Большой Палате ЕСПЧ
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22.07.2021 17:25 Ответить
о, еще один вагнующий... "Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении"
нифига расея не спутала - расея просто влючилась в шоу "квартал-95", а там неизвестно, кому повезет, с такими керманычами, как у нас
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22.07.2021 19:21 Ответить
Ви просрете все...
За часів Пороха фєдєрасти такого позову навіть не намагались подати...
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22.07.2021 21:19 Ответить
 
 