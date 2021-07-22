Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Европейский суд спутали с шоу на росТВ, с юридической точки зрения их ждет неминуемое поражение
Министр юстиции Денис Малюська считает, что Россию ждет "неминуемое поражение" в ЕСПЧ по иску против Украины.
Об этом Малюська сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения - неминуемое поражение. Но хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы - в их ворота", - подчеркнул глава Минюста.
Ранее сообщалось, что Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в обстрелах Донбасса, катастрофе МН17, блокировании водоснабжения Крыма и преследовании инакомыслящих.
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Корупція тут взагалі ні до чого
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КТО УКРАЛ КОНЯ - ТОТ ЕГО И ПОИТ.
Грузия против России (II)
(Georgia v. Russian Federation (II))38263/08
12 августа 2008 года
Жалоба признана ЕСПЧ приемлемой и находится на рассмотрении по существу. Юрисдикция уступлена Большой Палате ЕСПЧ
нифига расея не спутала - расея просто влючилась в шоу "квартал-95", а там неизвестно, кому повезет, с такими керманычами, как у нас
За часів Пороха фєдєрасти такого позову навіть не намагались подати...