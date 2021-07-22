Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Европейский суд спутали с шоу на росТВ, с юридической точки зрения их ждет неминуемое поражение

Министр юстиции Денис Малюська считает, что Россию ждет "неминуемое поражение" в ЕСПЧ по иску против Украины.

Об этом Малюська сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиа-площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения - неминуемое поражение. Но хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы - в их ворота", - подчеркнул глава Минюста.

Ранее сообщалось, что Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в обстрелах Донбасса, катастрофе МН17, блокировании водоснабжения Крыма и преследовании инакомыслящих.

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