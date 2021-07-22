"Путин каждый день любуется этим в зеркале. Шизофрения чистой воды", - российский оппозиционер Гудков об обвинениях РФ в адрес Украины в жалобе в ЕСПЧ

Решение России подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на Украину не является логичным.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук российский оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гудков, информирует Цензор.НЕТ.

"Громче всех кричит "держи вора" – сами знаете, кто. Так и Россия подала иск в ЕСПЧ против Украины из-за… развязанной на Донбассе войны, сбитого Боинга, преследования СМИ и других вещей, которыми каждый день Путин любуется в зеркале. Это, конечно, шизофрения чистой воды. С одной стороны, даешь поправки об отмене приоритета международного права, ЕСПЧ нам не указ, а с другой – да здравствует их суд, самый европейский суд в мире", - пишет он.

"С другой стороны, статью Путина об одном народе Кремль, высунув от усердия язык, переводит на украинский – и после этого – на тебе, один народ, финку под ребро. Даже те украинцы, кто еще сомневается, сейчас трут глаза. Это вот что? Это вот им, "одному народу", иск в ЕСПЧ?! А с третьей стороны, уже ведь никто не удивляется. "Кремль" и "адекватность" – эти два слова хоть сейчас можно разбирать в пятом классе как пример антонимов", - добавил Гудков.

Напомним, 22 июля Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на другое государство - Украину. В жалобе РФ обвиняет Украину в обстрелах Донбасса, катастрофе МН17, блокировании водоснабжения Крыма и преследовании инакомыслящих и т.п.

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