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"Путин каждый день любуется этим в зеркале. Шизофрения чистой воды", - российский оппозиционер Гудков об обвинениях РФ в адрес Украины в жалобе в ЕСПЧ

Решение России подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на Украину не является логичным.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук российский оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гудков, информирует Цензор.НЕТ.

"Громче всех кричит "держи вора" – сами знаете, кто. Так и Россия подала иск в ЕСПЧ против Украины из-за… развязанной на Донбассе войны, сбитого Боинга, преследования СМИ и других вещей, которыми каждый день Путин любуется в зеркале. Это, конечно, шизофрения чистой воды. С одной стороны, даешь поправки об отмене приоритета международного права, ЕСПЧ нам не указ, а с другой – да здравствует их суд, самый европейский суд в мире", - пишет он.

"С другой стороны, статью Путина об одном народе Кремль, высунув от усердия язык, переводит на украинский – и после этого – на тебе, один народ, финку под ребро. Даже те украинцы, кто еще сомневается, сейчас трут глаза. Это вот что? Это вот им, "одному народу", иск в ЕСПЧ?! А с третьей стороны, уже ведь никто не удивляется. "Кремль" и "адекватность" – эти два слова хоть сейчас можно разбирать в пятом классе как пример антонимов", - добавил Гудков.

Напомним, 22 июля Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на другое государство - Украину. В жалобе РФ обвиняет Украину в обстрелах Донбасса, катастрофе МН17, блокировании водоснабжения Крыма и преследовании инакомыслящих и т.п.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовятся обращаться в ЕСПЧ из-за "энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад" Крыма

Автор: 

жалоба (129) россия (96200) Европейский суд по правам человека (812) Гудков Дмитрий (8)


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Топ комментарии
+8
Смотрел интервью с этим чуваков на Прямом. Вполне адекватный мужик как для кацапа. Но за поребриком таких чмырят и убивают
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22.07.2021 14:08 Ответить
+7
Российский оппозиционер Гудков об обвинениях РФ в адрес Украины в жалобе в ЕСПЧ: Путин каждый день любуется этим в зеркале. Шизофрения чистой воды - Цензор.НЕТ 9613
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22.07.2021 14:12 Ответить
+4
ну, цей хоч раніше за навального зрозумів, що таке "не бутерброд"...
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22.07.2021 14:47 Ответить
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Смотрел интервью с этим чуваков на Прямом. Вполне адекватный мужик как для кацапа. Но за поребриком таких чмырят и убивают
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22.07.2021 14:08 Ответить
так то может просто украинские корни.
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22.07.2021 14:12 Ответить
яблочник, гілка Немцова
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22.07.2021 14:32 Ответить
вот ты и попался на "нетакого рузького"
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22.07.2021 14:19 Ответить
твари подзаборные..
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22.07.2021 14:08 Ответить
Та нехай ***********.
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22.07.2021 14:11 Ответить
Российский оппозиционер Гудков об обвинениях РФ в адрес Украины в жалобе в ЕСПЧ: Путин каждый день любуется этим в зеркале. Шизофрения чистой воды - Цензор.НЕТ 9613
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22.07.2021 14:12 Ответить
Мнение беглого раба - не интересует. Это тот Гудков который "уважал выбор "народа Крыма""?
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22.07.2021 14:15 Ответить
ні, він взагалі не голосував, відмовився.
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22.07.2021 14:31 Ответить
Он именно не голосовал. И это его слова (до буквы не помню). Он мог проголосовать против как Илья Пономарёв, или воздержаться.
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22.07.2021 14:35 Ответить
Вот причина "неголосования" - "Я понимаю, что жители Крыма хотят быть с Россией - и потому из уважения к ним я не участвовал в голосовании", - пояснил свою позицию Дмитрий Гудков.
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22.07.2021 14:41 Ответить
От-от!!! А тепер у "жителів Криму" "хотєлка зносилася"!!!
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22.07.2021 14:42 Ответить
ну, цей хоч раніше за навального зрозумів, що таке "не бутерброд"...
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22.07.2021 14:47 Ответить
Если сравнивать Гудкова с нацистом-шовинистом Навальным, то Гудков выглядит лучше
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22.07.2021 14:54 Ответить
Какая блокада Крыма. Есть мост - никакой блокады. А кормить и поить военную базу врагов Украины - глупость и Украина не обещала.
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22.07.2021 14:27 Ответить
Гудков: "Путин каждый день любуется этим в зеркале."
Враховуючи деяки обставини, це має виглядати... (18+).
P.S. Про це є відомий малюнок, але цензори на Цензорі його не пропустять.
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22.07.2021 15:23 Ответить
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22.07.2021 21:10 Ответить
 
 