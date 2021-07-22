Еврокомиссия готова к переговорам по продлению договора о транзите газа через Украину, - представитель ЕК Спинант

Европейская комиссия готова поддержать переговоры о продлении транзита газа через территорию Украину после 2024 года. Украинская сторона является надежным партнером.

Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, Еврокомиссия приняла к сведению заявление США и Германии по "Северному потоку-2".

"Украина является надежным партнером Европейского союза по транзиту газа, и Еврокомиссия готова поддержать дискуссии о продлении договора о транзите", - отметила Спинант.

Она также добавила, что Брюссель готов обсуждать вопросы "Северного потока-2" с Киевом, но пока не получал официального запроса.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

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