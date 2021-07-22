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Еврокомиссия готова к переговорам по продлению договора о транзите газа через Украину, - представитель ЕК Спинант

Еврокомиссия готова к переговорам по продлению договора о транзите газа через Украину, - представитель ЕК Спинант

Европейская комиссия готова поддержать переговоры о продлении транзита газа через территорию Украину после 2024 года. Украинская сторона является надежным партнером.

Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, Еврокомиссия приняла к сведению заявление США и Германии по "Северному потоку-2".

"Украина является надежным партнером Европейского союза по транзиту газа, и Еврокомиссия готова поддержать дискуссии о продлении договора о транзите", - отметила Спинант.

Она также добавила, что Брюссель готов обсуждать вопросы "Северного потока-2" с Киевом, но пока не получал официального запроса.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

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Газ (10237) Еврокомиссия (1471) россия (96200) Транзит газа (371)


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Ага, проходили, знаем Еврокомиссия готова к переговорам по продлению договора о транзите газа через Украину, - представитель ЕК Спинант - Цензор.НЕТ 4350
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22.07.2021 14:17 Ответить
Похлопали снисходительно по зеленой щеке.
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22.07.2021 14:19 Ответить
на пару лет и на металлолом трубу и бабло на офшоры и пртом с легкой душой в израиль, а народ дальше будет идти в ЕС и НАТО
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22.07.2021 14:20 Ответить
Єврокомісія:
- Ми готові допереговорів щодо подовження договору про транзит газу через Україну
Роіся:
- Пішли на куй
Єврокомісія:
- Хоч переговори і зайшли у глухий кут, проте ми сподіваємось на покращення відносин
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22.07.2021 14:23 Ответить
Зачекайте, щас зеленi косяк докурят и вам запит дадут, а там i обсудять як, кому i cкiльки.
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22.07.2021 14:31 Ответить
А причем тут Еврокомиссия? Германия же переговоры ведёт и с США и с Россией.
А брюссельских тут и рядом не стояло.
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22.07.2021 15:46 Ответить
 
 