Запуск "Северного потока-2" приведет к росту угрозы агрессии со стороны РФ - нужно увеличить финансирование армии, - экс-первый замминистра экономики Кухта
Запуск "Северного потока-2" несет для Украины два серьезных последствия: потерю около $2 млрд доходов от транзита в год, начиная с 2024 и рост угрозы агрессии со стороны РФ.
Об этом заявил экономист, экс-первый замминистра экономики Павел Кухта, передает Цензор.НЕТ.
"Завершение и запуск "Северного потока-2" имеет для нас не менее двух серьезных последствий:
- потерю около $2 млрд доходов от транзита в год, начиная с 2024;
- рост угрозы агрессии со стороны РФ, как гибридной (например, попыток дестабилизировать ситуацию в той же энергетической сфере), так и прямой военной", - рассказал он.
"Из этих двух последствий самым важным является именно второй. Вследствие непроведения реформ и создания "экономики перераспределения" вместо развития, мы уже теряем ежегодно не два, а сотни миллиардов долларов несозданного ВВП. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто сравнить наш ВВП на душу населения с польским, которые в 1990 были почти одинаковыми, а сейчас отличаются более чем в четыре раза в пользу поляков. За счет проведения реформ и создания удобного инвестиционного климата мы тоже можем достичь такого результата. И тогда потеря $ 2 млрд транзитных доходов (которые являются просто очередной формой сырьевой ренты) не будет выглядеть как нечто критическое - хоть это и безусловно неприятно", - добавил Кухта.
"Рост угроз безопасности, к сожалению, невозможно компенсировать - к ним можно только адаптироваться и быть готовыми. Очевидно, что нам нужно ускорить реформы в секторе безопасности и обороны - в первую очередь, реформы Вооруженных Сил и СБУ, которые движутся довольно медленно. Впрочем, одними только реформами армию не построишь: нужно честно сказать, что ее финансирование нужно увеличить, даже по сравнению с нынешним относительно высоким уровнем. Военная безопасность очевидно является топ-приоритетом сейчас - значит, надо перераспределять деньги на армию с других направлений. Это было бы правильным и логичным ответом на рост военной угрозы", - резюмировал экономист.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
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В Беларусь для подготовки к участию в учении «Запад-2021» начали прибывать российские военнослужащие.
Сегодня, 21 июля, в Беларусь для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021» начнут прибывать первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой.
Совместное стратегическое учение «Запад-2021» пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.
Тема предстоящего учения: «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».
А сейчас нужно выбить гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.