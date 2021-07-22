Запуск "Северного потока-2" приведет к росту угрозы агрессии со стороны РФ - нужно увеличить финансирование армии, - экс-первый замминистра экономики Кухта

Запуск "Северного потока-2" несет для Украины два серьезных последствия: потерю около $2 млрд доходов от транзита в год, начиная с 2024 и рост угрозы агрессии со стороны РФ.

Об этом заявил экономист, экс-первый замминистра экономики Павел Кухта, передает Цензор.НЕТ.

"Завершение и запуск "Северного потока-2" имеет для нас не менее двух серьезных последствий:

- потерю около $2 млрд доходов от транзита в год, начиная с 2024;

- рост угрозы агрессии со стороны РФ, как гибридной (например, попыток дестабилизировать ситуацию в той же энергетической сфере), так и прямой военной", - рассказал он.

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"Из этих двух последствий самым важным является именно второй. Вследствие непроведения реформ и создания "экономики перераспределения" вместо развития, мы уже теряем ежегодно не два, а сотни миллиардов долларов несозданного ВВП. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто сравнить наш ВВП на душу населения с польским, которые в 1990 были почти одинаковыми, а сейчас отличаются более чем в четыре раза в пользу поляков. За счет проведения реформ и создания удобного инвестиционного климата мы тоже можем достичь такого результата. И тогда потеря $ 2 млрд транзитных доходов (которые являются просто очередной формой сырьевой ренты) не будет выглядеть как нечто критическое - хоть это и безусловно неприятно", - добавил Кухта.

"Рост угроз безопасности, к сожалению, невозможно компенсировать - к ним можно только адаптироваться и быть готовыми. Очевидно, что нам нужно ускорить реформы в секторе безопасности и обороны - в первую очередь, реформы Вооруженных Сил и СБУ, которые движутся довольно медленно. Впрочем, одними только реформами армию не построишь: нужно честно сказать, что ее финансирование нужно увеличить, даже по сравнению с нынешним относительно высоким уровнем. Военная безопасность очевидно является топ-приоритетом сейчас - значит, надо перераспределять деньги на армию с других направлений. Это было бы правильным и логичным ответом на рост военной угрозы", - резюмировал экономист.





Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.