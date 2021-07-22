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Новости Газовая война Агрессия России против Украины
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Запуск "Северного потока-2" приведет к росту угрозы агрессии со стороны РФ - нужно увеличить финансирование армии, - экс-первый замминистра экономики Кухта

Запуск

Запуск "Северного потока-2" несет для Украины два серьезных последствия: потерю около $2 млрд доходов от транзита в год, начиная с 2024 и рост угрозы агрессии со стороны РФ.

Об этом заявил экономист, экс-первый замминистра экономики Павел Кухта, передает Цензор.НЕТ.

"Завершение и запуск "Северного потока-2" имеет для нас не менее двух серьезных последствий:

- потерю около $2 млрд доходов от транзита в год, начиная с 2024;

- рост угрозы агрессии со стороны РФ, как гибридной (например, попыток дестабилизировать ситуацию в той же энергетической сфере), так и прямой военной", - рассказал он.

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"Из этих двух последствий самым важным является именно второй. Вследствие непроведения реформ и создания "экономики перераспределения" вместо развития, мы уже теряем ежегодно не два, а сотни миллиардов долларов несозданного ВВП. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто сравнить наш ВВП на душу населения с польским, которые в 1990 были почти одинаковыми, а сейчас отличаются более чем в четыре раза в пользу поляков. За счет проведения реформ и создания удобного инвестиционного климата мы тоже можем достичь такого результата. И тогда потеря $ 2 млрд транзитных доходов (которые являются просто очередной формой сырьевой ренты) не будет выглядеть как нечто критическое - хоть это и безусловно неприятно", - добавил Кухта.

"Рост угроз безопасности, к сожалению, невозможно компенсировать - к ним можно только адаптироваться и быть готовыми. Очевидно, что нам нужно ускорить реформы в секторе безопасности и обороны - в первую очередь, реформы Вооруженных Сил и СБУ, которые движутся довольно медленно. Впрочем, одними только реформами армию не построишь: нужно честно сказать, что ее финансирование нужно увеличить, даже по сравнению с нынешним относительно высоким уровнем. Военная безопасность очевидно является топ-приоритетом сейчас - значит, надо перераспределять деньги на армию с других направлений. Это было бы правильным и логичным ответом на рост военной угрозы", - резюмировал экономист.

Запуск Северного потока-2 приведет к росту угрозы агрессии со стороны РФ - нужно увеличить финансирование армии, - экс-первый замминистра экономики Кухта 01
Запуск Северного потока-2 приведет к росту угрозы агрессии со стороны РФ - нужно увеличить финансирование армии, - экс-первый замминистра экономики Кухта 02

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Автор: 

россия (96200) Северный поток (1458) Кухта Павел (11)


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Топ комментарии
+6
А как же: - "Лишь бы ни Парашенка! Армия, мова, вира! Ахаха! ... А то Путин нападёт?" Ну, чё, зебизяны, как там мир с путиным?
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22.07.2021 14:19 Ответить
+6
Запуск "Северного потока-2" приведет к росту угрозы агрессии со стороны РФ - нужно увеличить финансирование армии, - экономист Кухта - Цензор.НЕТ 9867
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22.07.2021 14:22 Ответить
+4
Зеленский вместо этого разместит ролик в Инстаграмме
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22.07.2021 14:22 Ответить
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А как же: - "Лишь бы ни Парашенка! Армия, мова, вира! Ахаха! ... А то Путин нападёт?" Ну, чё, зебизяны, как там мир с путиным?
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22.07.2021 14:19 Ответить
скоріше 95й квартал отримає нові контракти з рашею, чи в асфальт закатають чергові ярдиcrjhsit
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22.07.2021 14:21 Ответить
Зеленский вместо этого разместит ролик в Инстаграмме
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22.07.2021 14:22 Ответить
зеленский, начиная с 2024 года, скорее всего, будет жить в израиле. так что ему до лампочки что будет в Украине через три-четыре года.
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22.07.2021 14:27 Ответить
Какое финансирование армии? Зеленский - великий строитель дорог, ему не до єтого, - он дороги строит
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22.07.2021 19:13 Ответить
Запуск "Северного потока-2" приведет к росту угрозы агрессии со стороны РФ - нужно увеличить финансирование армии, - экономист Кухта - Цензор.НЕТ 9867
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22.07.2021 14:22 Ответить
У нас все несет угрозу, обдерем до нитки и это будет победа.
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22.07.2021 14:23 Ответить
ах ты ж ГОЛОСистый наш советчик! и твоя заслуга в том, что происходит
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22.07.2021 14:28 Ответить
Ну это конечно бред. Надо не просто увеличивать расходы на армию, а учиться тратить деньги рационально
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22.07.2021 14:29 Ответить
Скоро некого будет защищать, разбегутся кто куда, а пенсионеры не выживут.
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22.07.2021 14:30 Ответить
Какая армия?? Нужно увеличить финансирование Великого Крадівництва.
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22.07.2021 14:31 Ответить
Создается такое впечатление, что СП-2 построили неожиданно для наших правителей начиная с Кучмы, сами же отказались отдать трубу в 3-4х стороннюю концессию вкл. Россию, теперь все эти шавки, советчики визжат, это угроза "безпеци". А прогноз 100%, как только СВ-2 запустят на полную мощность, нашу трубу сразу отрежут (демонтаж компрессорных станций) и плевать они хотели на америкосов и продажную Меркель.
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22.07.2021 14:56 Ответить
ну фрау в штанах наверняка втихую акций отвали с СП 2 .. по старой гбешной линии
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22.07.2021 15:15 Ответить
"Нет! Что вы? Зачем? Мы же в мирное время живём!"

Запуск "Північного потоку-2" призведе до зростання загрози агресії з боку РФ - потрібно збільшити фінансування армії, - економіст Кухта - Цензор.НЕТ 9010

В Беларусь для подготовки к участию в учении «Запад-2021» начали прибывать российские военнослужащие.

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22.07.2021 15:50 Ответить
А 7 лет назад, это было непонятно. по Тэтя, шо Вовочка-два сапога пара.
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22.07.2021 21:00 Ответить
До 70-х годов москали высосали всю нефть из Стрыйских месторождений в Карпатах. Они нас спасали даже при тотальном эмбарго в 1919 во время войны ЗУНР с Польшей, когда в обмен на бензин украинцы покупали в Чехословакии оружие. Совок был хитер- сначала высосали всем союзом украинскую нефть а теперь посадили Украину на газовую иглу.
А сейчас нужно выбить гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
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22.07.2021 23:34 Ответить
 
 