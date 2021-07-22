Западные СМИ о договоренности США и Германии по Северному потоку-2: "Газопровод Молотова-Риббентропа" и "большая стратегическая победа Путина".
Соглашение США и Германии о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2" неоднозначно восприняли в западной прессе. Некоторые СМИ прямо говорят о предательстве и сомневаются, что обещания Запада способны противодействовать новым актам агрессии России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина.
Другие медиа приводят аргументы в пользу сделки. Это, в частности, необходимость привлечения России для противодействия Китаю и переход Европы на альтернативные источники энергии, на фоне которого споры о газе вроде выглядят неуместными.
The Telegraph называет соглашение "американо-германским предательством" и сомневается в заложенных в ней гарантиях безопасности для Украины.
"По словам Госдепартамента, соглашение "обеспечит невозможность использования Россией энергетических потоков в качестве оружия". Там есть жесткие слова о (неконкретизированных) последствиях отключения газоснабжения Украины "Газпромом". Никто не верит ни одному из этих слов", - пишет издание.
"Цель" Северного потока-2 "- отобрать у восточноевропейских государств способность к самообороне. Это - инструмент российской внешней политики", добавляет газета.
"Северный поток-2", "или газопровод Молотова-Риббентропа, как говорят в Польше" - не дает Европе дополнительного газа, а только разворачивает потоки из Украины и Польши в балтийском направлении, пишет Telegraph.
Издание предупреждает, что Европу может этой зимой настигнуть топливный кризис. Ведь Россия искусственно уменьшила газоснабжение, чтобы заставить европейцев запустить "Северный поток-2" на условиях, выгодных Кремлю.
The Washington Post пишет, что соглашение положило конец спору между Германией и США, однако ее сразу раскритиковали сенаторы Республиканской партии.
"В то же время американские чиновники сомневаются, что американские санкции остановили бы строительство газопровода. Некоторые эксперты также отмечают, что Европа все равно скоро начнет заменять газ альтернативными источниками энергии, поэтому спор по "Северному потоку-2" является "пережитком энергетических войн 1990-х", - говорится в сообщении.
Бывший посол США в России Майкл Макфол пишет в колонке для Washington Post, что сближение с Россией не поможет США сдержать Китай, и будет иметь слишком большую цену.
Газета The Wall Street Journal в редакционной статье называет соглашение "сигналом слабости" Байдена и "большой стратегической победой Путина".
"США и Германия говорят, что попросят Россию продолжать платить Украине. Они шутят?", - пишет издание.
Комментируя совместное заявление США и Германии о том, что в случае дальнейших агрессивных действий России против Украины будут наложены санкции, издание пишет: "Мы слышим, как над этим уже смеются в Кремле".
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Что вы имеете в виду? Партнёрство в развязывании войн и захвате территорий? В отъявленной лжи? Во ввозе наркотиков? В подкупе зарубежных политиков?
С какого бодуна украинцы ждут всеобъемлющей заботы, а сами не желают меняться - например, как Польша?
пысы: я много десятилетий проработал в Украине.
Но украинское население ничего не поняло и ничему не научилось: проклятый телевизор.
Канцлер в Москве была особенно жесткой в выборе слов о действиях России на Крымском полуострове весной 2014 года.Чуть запнувшись, произнося слово "преступная", Меркель, тем не менее, http://dw.de/p/1FNgY%20 продолжила : "Преступная и совершённая в нарушение международного права аннексия Крыма, а также военные действия на востоке Украины нанесли тяжелый удар по сотрудничеству с Россией. Тяжелый, потому что мы видим в этом нарушение основ совместного европейского миропорядка".
Украина просрала возможность сидеть на транзите и теперь ей все кругом почему-то обязаны.
Вы уж извините за такую прямоту, но с хера ли?
У Меркель есть конституционная обязанность заботиться о гражданах Германии. У Байдена - о США. ПОчему Украина считает, что ей кто-то должен? За что?
"Ах мы потеряем транзит" - да потеряете, и что? Германия выбрала более конкурентное решение.
Меня лично больше заботит, опять таки извините, тепло в моём доме и его стоимость.
если новая труба может это обеспечить дешевле, чем труба через Украину, то я всеми руками за.
Вы же тоже покупаете в том магазине, где дешевле, так чего вы хотите от Европы?
Скоро они хлебнут партнёрства с кремлём напрямую.
Немцы свою фрау штази-Меркель проклянут.
"Темп заполнения хранилищ на прошлой рабочей неделе (с 28 июня по 2 июля) был в среднем на 25% ниже среднего показателя за последние пять лет. Это немного живее, чем неделей раньше (-38%), но все еще в разы ниже целевого уровня нормального восстановления запасов.Вплоть до 2019 года на время ремонта "Северного потока" и "Ямала - Европы" "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены. Однако в этом году ситуация противоположная - хранилища полупустые. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ "Газпрома" от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс." https://interfax.com.ua/news/economic/753692.html
а, "Если не будут брать - отключим газ"
Так что я думаю, что с бюргерами договорятся.
А сейчас нужно выбить гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
Не треба було лізти в не своє діло.