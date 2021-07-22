Западные СМИ о договоренности США и Германии по Северному потоку-2: "Газопровод Молотова-Риббентропа" и "большая стратегическая победа Путина".

Соглашение США и Германии о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2" неоднозначно восприняли в западной прессе. Некоторые СМИ прямо говорят о предательстве и сомневаются, что обещания Запада способны противодействовать новым актам агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина.

Другие медиа приводят аргументы в пользу сделки. Это, в частности, необходимость привлечения России для противодействия Китаю и переход Европы на альтернативные источники энергии, на фоне которого споры о газе вроде выглядят неуместными.

The Telegraph называет соглашение "американо-германским предательством" и сомневается в заложенных в ней гарантиях безопасности для Украины.

"По словам Госдепартамента, соглашение "обеспечит невозможность использования Россией энергетических потоков в качестве оружия". Там есть жесткие слова о (неконкретизированных) последствиях отключения газоснабжения Украины "Газпромом". Никто не верит ни одному из этих слов", - пишет издание.

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"Цель" Северного потока-2 "- отобрать у восточноевропейских государств способность к самообороне. Это - инструмент российской внешней политики", добавляет газета.

"Северный поток-2", "или газопровод Молотова-Риббентропа, как говорят в Польше" - не дает Европе дополнительного газа, а только разворачивает потоки из Украины и Польши в балтийском направлении, пишет Telegraph.

Издание предупреждает, что Европу может этой зимой настигнуть топливный кризис. Ведь Россия искусственно уменьшила газоснабжение, чтобы заставить европейцев запустить "Северный поток-2" на условиях, выгодных Кремлю.

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The Washington Post пишет, что соглашение положило конец спору между Германией и США, однако ее сразу раскритиковали сенаторы Республиканской партии.

"В то же время американские чиновники сомневаются, что американские санкции остановили бы строительство газопровода. Некоторые эксперты также отмечают, что Европа все равно скоро начнет заменять газ альтернативными источниками энергии, поэтому спор по "Северному потоку-2" является "пережитком энергетических войн 1990-х", - говорится в сообщении.

Бывший посол США в России Майкл Макфол пишет в колонке для Washington Post, что сближение с Россией не поможет США сдержать Китай, и будет иметь слишком большую цену.

Газета The Wall Street Journal в редакционной статье называет соглашение "сигналом слабости" Байдена и "большой стратегической победой Путина".

"США и Германия говорят, что попросят Россию продолжать платить Украине. Они шутят?", - пишет издание.

Комментируя совместное заявление США и Германии о том, что в случае дальнейших агрессивных действий России против Украины будут наложены санкции, издание пишет: "Мы слышим, как над этим уже смеются в Кремле".

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