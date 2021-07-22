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Западные СМИ о договоренности США и Германии по Северному потоку-2: "Газопровод Молотова-Риббентропа" и "большая стратегическая победа Путина".

Западные СМИ о договоренности США и Германии по Северному потоку-2:

Соглашение США и Германии о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2" неоднозначно восприняли в западной прессе. Некоторые СМИ прямо говорят о предательстве и сомневаются, что обещания Запада способны противодействовать новым актам агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина.

Другие медиа приводят аргументы в пользу сделки. Это, в частности, необходимость привлечения России для противодействия Китаю и переход Европы на альтернативные источники энергии, на фоне которого споры о газе вроде выглядят неуместными.

The Telegraph называет соглашение "американо-германским предательством" и сомневается в заложенных в ней гарантиях безопасности для Украины.

"По словам Госдепартамента, соглашение "обеспечит невозможность использования Россией энергетических потоков в качестве оружия". Там есть жесткие слова о (неконкретизированных) последствиях отключения газоснабжения Украины "Газпромом". Никто не верит ни одному из этих слов", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель о соглашении ФРГ и США по "Северному потоку - 2": Разногласия остаются

"Цель" Северного потока-2 "- отобрать у восточноевропейских государств способность к самообороне. Это - инструмент российской внешней политики", добавляет газета.

"Северный поток-2", "или газопровод Молотова-Риббентропа, как говорят в Польше" - не дает Европе дополнительного газа, а только разворачивает потоки из Украины и Польши в балтийском направлении, пишет Telegraph.

Издание предупреждает, что Европу может этой зимой настигнуть топливный кризис. Ведь Россия искусственно уменьшила газоснабжение, чтобы заставить европейцев запустить "Северный поток-2" на условиях, выгодных Кремлю.

Также читайте: Кремль не согласен с положениями об Украине в заявлении ФРГ и США по "Северному потоку-2": "Никакой агрессии не было и нет", - Песков

The Washington Post пишет, что соглашение положило конец спору между Германией и США, однако ее сразу раскритиковали сенаторы Республиканской партии.

"В то же время американские чиновники сомневаются, что американские санкции остановили бы строительство газопровода. Некоторые эксперты также отмечают, что Европа все равно скоро начнет заменять газ альтернативными источниками энергии, поэтому спор по "Северному потоку-2" является "пережитком энергетических войн 1990-х", - говорится в сообщении.

Бывший посол США в России Майкл Макфол пишет в колонке для Washington Post, что сближение с Россией не поможет США сдержать Китай, и будет иметь слишком большую цену.

Газета The Wall Street Journal в редакционной статье называет соглашение "сигналом слабости" Байдена и "большой стратегической победой Путина".

"США и Германия говорят, что попросят Россию продолжать платить Украине. Они шутят?", - пишет издание.

Комментируя совместное заявление США и Германии о том, что в случае дальнейших агрессивных действий России против Украины будут наложены санкции, издание пишет: "Мы слышим, как над этим уже смеются в Кремле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск "Северного потока-2" приведет к росту угрозы агрессии со стороны РФ - нужно увеличить финансирование армии, - экономист Кухта

Автор: 

россия (96200) США (27156) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+32
Зелёная гнида просрала всё. Абсолютно.
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22.07.2021 14:28 Ответить
+31
Німеччина не може бути лідером ЄС, це вже очевидно. Фрау Ріббентроп агентка *****.
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22.07.2021 14:27 Ответить
+28
оце велика стратегічна перемога путєна, дурники
Западные СМИ о договоренности США и Германии по Северному потоку-2: "Газопровод Молотова-Риббентропа" и "большая стратегическая победа Путина". - Цензор.НЕТ 3220
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22.07.2021 14:27 Ответить
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Тебя не смущает что немцы хотят стать прямыми партнерами кремлевской террорестической ОПГ?
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22.07.2021 19:55 Ответить
1. Не ты, а вы. 2. Для такого вывода не вижу оснований.
Что вы имеете в виду? Партнёрство в развязывании войн и захвате территорий? В отъявленной лжи? Во ввозе наркотиков? В подкупе зарубежных политиков?
С какого бодуна украинцы ждут всеобъемлющей заботы, а сами не желают меняться - например, как Польша?
пысы: я много десятилетий проработал в Украине.
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23.07.2021 12:36 Ответить
Я имел ввиду, что Германия не смотря ни на какие западные ценности, стремиться стать главным торговым партнером рашки. В то время когда рашка аннексирует территории соседних стран, нападает на другие страны, травит людей в других странах, сбивает самолеты других стран, подрывает военные склады, проводит кибератаки.
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23.07.2021 13:14 Ответить
И всё же: Я объективно утверждаю: лидер ФРГ и ЕС Ангела Меркель с 2014 года морально, политически и материально поддерживала Украину.
Но украинское население ничего не поняло и ничему не научилось: проклятый телевизор.
Канцлер в Москве была особенно жесткой в выборе слов о действиях России на Крымском полуострове весной 2014 года.Чуть запнувшись, произнося слово "преступная", Меркель, тем не менее, http://dw.de/p/1FNgY%20 продолжила : "Преступная и совершённая в нарушение международного права аннексия Крыма, а также военные действия на востоке Украины нанесли тяжелый удар по сотрудничеству с Россией. Тяжелый, потому что мы видим в этом нарушение основ совместного европейского миропорядка".
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24.07.2021 12:52 Ответить
Я пишу не об Украине и украинцах, не о том что рашики вокруг нас трубы запускают, а о немцах, их принципах, и их европейских ценностях. Взять того же бывшего немецкого канцлера Шрёдера, который работает на рашку. Он что ушел с российской компании, после того как хутин сбил малайзийский пассажирский самолет? Получается что все эти так называемые европейские ценности уходят на второй план, когда дело идет о деньгах. А когда большие деньги, можно с террористами и поработать, и поторговать.
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24.07.2021 14:55 Ответить
Полностью согласен.
Украина просрала возможность сидеть на транзите и теперь ей все кругом почему-то обязаны.
Вы уж извините за такую прямоту, но с хера ли?
У Меркель есть конституционная обязанность заботиться о гражданах Германии. У Байдена - о США. ПОчему Украина считает, что ей кто-то должен? За что?
"Ах мы потеряем транзит" - да потеряете, и что? Германия выбрала более конкурентное решение.
Меня лично больше заботит, опять таки извините, тепло в моём доме и его стоимость.
если новая труба может это обеспечить дешевле, чем труба через Украину, то я всеми руками за.
Вы же тоже покупаете в том магазине, где дешевле, так чего вы хотите от Европы?
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22.07.2021 20:26 Ответить
Немцы думают, что станут хозяевами газовой горы.
Скоро они хлебнут партнёрства с кремлём напрямую.
Немцы свою фрау штази-Меркель проклянут.
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22.07.2021 18:46 Ответить
походу, немцы уже начинают потихоньку огребать у московии.

"Темп заполнения хранилищ на прошлой рабочей неделе (с 28 июня по 2 июля) был в среднем на 25% ниже среднего показателя за последние пять лет. Это немного живее, чем неделей раньше (-38%), но все еще в разы ниже целевого уровня нормального восстановления запасов.Вплоть до 2019 года на время ремонта "Северного потока" и "Ямала - Европы" "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены. Однако в этом году ситуация противоположная - хранилища полупустые. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ "Газпрома" от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс." https://interfax.com.ua/news/economic/753692.html

а, "Если не будут брать - отключим газ"
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22.07.2021 19:21 Ответить
До газовых войн с Украиной и Беларусью, РФ всегда крайне быстро и учтиво решала все вопросы с Германией по газу. У СССР никогда не было газовых войн с Германией. Это факт.
Так что я думаю, что с бюргерами договорятся.
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22.07.2021 20:28 Ответить
До 70-х годов москали высосали всю нефть из Стрыйских месторождений в Карпатах. Они нас спасали даже при тотальном эмбарго в 1919 во время войны ЗУНР с Польшей, когда в обмен на бензин украинцы покупали в Чехословакии оружие. Совок был хитер- сначала высосали всем союзом украинскую нефть а теперь посадили Украину на газовую иглу.
А сейчас нужно выбить гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
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22.07.2021 23:36 Ответить
А откуда взялось зелёное быдло?
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23.07.2021 12:37 Ответить
Байден не забув як ми під вибори гнали на нього компромат заграючи з Трампом.
Не треба було лізти в не своє діло.
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23.07.2021 13:14 Ответить
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