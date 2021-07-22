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Обвиняемый в коррупции глава ОАСК Вовк получил в июне зарплату в 330,5 тыс. гривен, - Жернаков

Обвиняемый в коррупции глава ОАСК Вовк получил в июне зарплату в 330,5 тыс. гривен, - Жернаков

В июне председатель одиозного ОАСК Павел Вовк получил 330 557 грн. зарплаты.

Об этом написал на своей странице в Facebook координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Между тем, как сообщают коллеги из Prosud, только за предыдущий месяц председатель одиозного ОАСК Павел Вовк получил 330 557 грн зарплаты из наших с вами денег.

А в марте Вовк указал существенное изменение имущественного положения в размере 1 300 000 грн. Вероятно, это средства, отсуженные с помощью его коллег-судей у ​​нас с вами. Потому что судьи массово решили, что они "на острие борьбы с коронавирусом" и ковидные ограничения в 47 тыс. грн - это для лохов", - написал он.

Жернаков также добавил, что при этом количество заседаний комитета, в которых даже в повестку дня не вносят рассмотрение неотложного президентского проекта о ликвидации ОАСК, скоро пойдет на десятки.

Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

Также читайте: Ликвидация ОАСК руками Зеленского - неправовой способ решения проблемы с неудобными судьями, - юрист Козаченко

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ опринудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовкназвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.

13 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

Обвиняемый в коррупции глава ОАСК Вовк получил в июне зарплату в 330,5 тыс. гривен, - Жернаков 01

Вовк Павел (260) заработная плата (2400) Жернаков Михаил (50)


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Топ комментарии
+20
Покращення от Зелохов
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22.07.2021 14:30 Ответить
+11
Логично, срать эти судьи хотели на всех наивных налогоплатильщиков. Сидели и будут сидеть, в своих креслах, за уже европейские зарплаты и не европейские взятки и им глубоко пох на нас всех
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22.07.2021 14:32 Ответить
+10
брехня. Всем известно шо бубося ОАСК ликвидировал а Вавка уволил.
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22.07.2021 14:31 Ответить
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Покращення от Зелохов
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22.07.2021 14:30 Ответить
хоч на пів-вареника вистачило?
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22.07.2021 14:31 Ответить
вовчару отправить на передовую, там будет ему существенная доплата
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22.07.2021 14:31 Ответить
брехня. Всем известно шо бубося ОАСК ликвидировал а Вавка уволил.
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22.07.2021 14:31 Ответить
нашому теляти да волка б поймити ))))
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22.07.2021 14:35 Ответить
???
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22.07.2021 14:49 Ответить
C%%%ко, 330 тыс + бонусы и делай что хочешь, хоть президента на гениталиях верти....
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22.07.2021 14:31 Ответить
Логично, срать эти судьи хотели на всех наивных налогоплатильщиков. Сидели и будут сидеть, в своих креслах, за уже европейские зарплаты и не европейские взятки и им глубоко пох на нас всех
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22.07.2021 14:32 Ответить
хорошая такая зарплата... дай Бог каждому )))))) хоть 1/3 ее )))))
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22.07.2021 14:36 Ответить
Маловато будет ! А за интенсивность ? А на оздоровление ? А на оздоровление членов семьи и любимой кошки ?А на транспортные расходы? А на ......список большой! А ГЛАВНОЕ - от незаменимого такая отдача !!?? (больше никто и не носит)
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22.07.2021 14:40 Ответить
Это ставка, у судей еще и бонусы есть.... Не волнуйтесь, все у них в порядке...
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22.07.2021 14:44 Ответить
Ще премію не оголосили...
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22.07.2021 14:50 Ответить
Во нарiд в Украине,платят псевдосудьям взятки, космические зарплаты из налогов, а те на дорогах их чавят пяными пачками,и им за это нихрена нет.
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22.07.2021 14:47 Ответить
пора вже з вовкiв шкуру знiмати!
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22.07.2021 14:51 Ответить
Весна прошла, а осенью деревья будем сажать.
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22.07.2021 14:54 Ответить
Да не одну...
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22.07.2021 16:27 Ответить
Поздравляю лошары73%. Вы сделали себя вместе, уже в который раз🤘
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22.07.2021 15:00 Ответить
а при 27%, что ему не платили?
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22.07.2021 15:33 Ответить
не отримав а вкрав з наших податків ...
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22.07.2021 15:03 Ответить
Зарплата - это ЗАРАБОТАННЫЕ деньги.
А это чмо по сговору присвоило незаработанные.
Если оно свернёт шею на ступеньках - бюджет страны немало сэкономит.
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22.07.2021 15:22 Ответить
эти вовки скоро сожрут всех зэбаранов
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22.07.2021 15:23 Ответить
Слава Украине !!! 55% украинских пенсионеров получают пенсию(среднюю) в размере 2200гр..
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22.07.2021 15:30 Ответить
молодец...так держать
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22.07.2021 15:32 Ответить
лохи заплатят, или будут вышвырнуты на улицу мусорами судьи вовка
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22.07.2021 16:13 Ответить
https://twitter.com/_rage4oK
https://twitter.com/_rage4oK
https://twitter.com/_rage4oK
K0५EGAR

@_rage4oK

·https://twitter.com/_rage4oK/status/1418132603698352131 4 ч

Судья в Германии получает 2 500 долларов. Но то нищебродская Германия, а мы украина! Cупер держава, у нас https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #арміямовавіра , https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE?src=hashtag_click #великебудівництво , можем позволить себе платить зарплаты бюджетному гною 12 000 долларов.
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22.07.2021 16:20 Ответить
Коли читаю про їхні захмарні зарплати то серце кров переповняє ! За що!!! За які такі заслуги!
Що він робить корисного для моєї країни?. Напевно ці зарплати виплачують лиш для того щоб вони мали хоч якесь пояснення своїх неймовірних статків.А ми як були ( біомасою) як нас мала честь назвати усім відома особа в нашій брудній політиці так і залишимося.
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22.07.2021 16:29 Ответить
11 тысяч долларов в месяц получает и все равно мало...это больные люди
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22.07.2021 16:39 Ответить
Вот где наши деньги прячутся, а на повышение зарплат и пенсий их просто нет. Кричали, - пенсии всем повысят, ага, уже "повысили", как было 2000 так и осталось. Я понял, раз президент брехливый, то и всё его окружение точно такое же. Слава Украине, позор правительству!!!
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22.07.2021 16:41 Ответить
Це просто пі.дец, с.ка цю мерзоту треба як з колорадами
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22.07.2021 16:55 Ответить
Нет слов... в какой стране живем.
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22.07.2021 17:03 Ответить
Ось з вся боротьба з корупцією і олігархами ,цей так званий суддя до скону повинен сидіти на тюремних нарах з конфіксацією всього майна. Але де там він вірно служить олігархам скільки цей паскуднмк вкрав мільярдів з державного бюджету на користь корупціонерів і це чмо яке утримують платники податків, як воно дорого обходится народу.
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22.07.2021 18:33 Ответить
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європі . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.НЕОБХІДНА ПЕТИЦІЯ З ВИМОГОЮ ПРИЙНЯТИ ТАКИЙ ЗАКОН. Хто знає , як це робиться , ЗРОБІТЬ ЦЕ , ЛЮДИ ПІДТРИМАЮТЬ
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22.07.2021 21:26 Ответить
 
 