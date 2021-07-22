Обвиняемый в коррупции глава ОАСК Вовк получил в июне зарплату в 330,5 тыс. гривен, - Жернаков

В июне председатель одиозного ОАСК Павел Вовк получил 330 557 грн. зарплаты.

Об этом написал на своей странице в Facebook координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Между тем, как сообщают коллеги из Prosud, только за предыдущий месяц председатель одиозного ОАСК Павел Вовк получил 330 557 грн зарплаты из наших с вами денег.

А в марте Вовк указал существенное изменение имущественного положения в размере 1 300 000 грн. Вероятно, это средства, отсуженные с помощью его коллег-судей у ​​нас с вами. Потому что судьи массово решили, что они "на острие борьбы с коронавирусом" и ковидные ограничения в 47 тыс. грн - это для лохов", - написал он.

Жернаков также добавил, что при этом количество заседаний комитета, в которых даже в повестку дня не вносят рассмотрение неотложного президентского проекта о ликвидации ОАСК, скоро пойдет на десятки.

Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

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1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ опринудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовкназвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.

13 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.