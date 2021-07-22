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Новости
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Советник Ермака о жалобе РФ на Украину в ЕСПЧ: Эталон политического цинизма. Кремлю выгодна любая истерия

Советник Ермака о жалобе РФ на Украину в ЕСПЧ: Эталон политического цинизма. Кремлю выгодна любая истерия

В Офисе президента Владимира Зеленского считают абсурдом и элементом пропаганды межгосударственную жалобу России в ЕСПЧ против Украины.

Об этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Во-первых, руководство России решило воспользоваться инструментом ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ. То есть ЕСПЧ для самой РФ в юридическом смысле ничто, а вот в пропагандистском - все. Если кому-то был нужен эталон политического цинизма - вот он в виде подобных действий России", - подчеркивает он.

"Во-вторых, у этой жалобы России в ЕСПЧ нет никакой юридической перспективы и практического смысла, кроме чисто пропагандистского. Из каждого телеприемника в РФ теперь ежедневно истерически будет звучать перечень "обвинений", "доказательств", поданных в ЕСПЧ. Парадокс в том, что РФ выгодна любая истерия в данном случае - отрицательное решение против РФ позволит им начать другую пропагандистскую кампанию - уже по дискредитации самого ЕСПЧ", - добавил Подоляк.

По словам Подоляка, Украина точно не может отвечать за последствия военных действий, начатых Россией.

"Это было бы против здравого смысла и международно признанных юридических позиций", - отмечает он.

Кроме этого он добавил, что Россия, как государство-оккупант, которое контролирует захваченные территории, ответственно полностью за ситуацию на этих территориях - от нарушения прав человека до разграбления экономического потенциала украинских территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Европейский суд спутали с шоу на росТВ, с юридической точки зрения их ждет неминуемое поражение

"Кстати, в обосновании "жалобы" России указывается также и то, что Северо-Крымский канал якобы является основным источником пресной воды для жителей Крыма. Если за более чем 7 лет оккупации Крыма в Генпрокуратуре России так и не смогли понять, какие источники пресной воды в Крыму - основные, то остается лишь констатировать полную деградацию этого российского учреждения. Абсолютно абсурдно также и то, что Россия пытается пропихнуть через ЕСПЧ типичную рейдерскую схему: еще до рассмотрения жалобы по существу - получить выгоду через меры обеспечения. Еще наверное никто не пытался использовать ЕСПЧ именно для такой рейдерской схемы. Уверены, это поразит европейцев, но не даст шанса России", - резюмировал он.

Напомним, 22 июля Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на другое государство - Украину. В жалобе РФ обвиняет Украину в обстрелах Донбасса, катастрофе МН17, блокировании водоснабжения Крыма и преследовании инакомыслящих и т.п.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовятся обращаться в ЕСПЧ из-за "энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад" Крыма

Автор: 

жалоба (129) россия (96200) Европейский суд по правам человека (812) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+6
Пацаны, Вы бы не про цинизм говорили а думали как этому противодействовать, потому что зная ваши способности все прос...ать, есть подозрения что и тут вы можете благополучно обоср....ться!
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22.07.2021 14:35 Ответить
+4
Мерзкое кацапское племя тварей.
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22.07.2021 14:43 Ответить
+2
нам такими розумними не бути
харашо, шо Зєлєнского вибрали!
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22.07.2021 14:33 Ответить
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нам такими розумними не бути
харашо, шо Зєлєнского вибрали!
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22.07.2021 14:33 Ответить
Говорят, что у них Чикатило
- тоже писал жалобы на своих жертв...
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22.07.2021 14:43 Ответить
Пацаны, Вы бы не про цинизм говорили а думали как этому противодействовать, потому что зная ваши способности все прос...ать, есть подозрения что и тут вы можете благополучно обоср....ться!
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22.07.2021 14:35 Ответить
Что там по нашим судам по Крыму и компенсациям? Что-то таинственно затихли по этой теме. Или 3 лярда газовых сорвали и всё, вечная дружба? Клин клином вышибают, надо и дальше в судах давить , а не сопли жевать и выдумывать, какбе водичку в Крым дать и денежки в свой кармашек положить
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22.07.2021 14:36 Ответить
Подоляк делает вид что ему с рашистами не по пути.
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22.07.2021 14:38 Ответить
Мерзкое кацапское племя тварей.
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22.07.2021 14:43 Ответить
Мнение уборщицы из ОП тоже будет озвучено?
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22.07.2021 15:32 Ответить
Если предыдущий президент посмеялся бы и подчеркнул умственную отсталость *****, чем задал общий тон реакции на эту писульку, то от недоимператора следует ожидать "озабоченности" и может даже извинений, что опять таки задаст вектор общей реакции.
Оно ж не то чтобы недоразвитое, скорее малодушное сцыкливое чмо, готовое сесть на бутылку, лишь бы не потерять свинособачий рынок сбыта своей говнопродукции е@аного квартала.
https://ukraine.d3.ru/isk-rossii-protiv-ukrainy-v-espch-2177179/?sorting=rating
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22.07.2021 15:53 Ответить
Що робиться в нашому зеленому шапітолію?
У офісного завхоза вже з'явився навіть свій совєтнік!
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22.07.2021 16:02 Ответить
... толи ещё будет...
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22.07.2021 17:31 Ответить
Блин, сколько же дармоедов в этом офисе президента, работать идите физически, а не протирайте свои штаны на наши деньги. Вкалывайте сами на себя, а не на халяву - мрази!
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22.07.2021 17:36 Ответить
 
 