Советник Ермака о жалобе РФ на Украину в ЕСПЧ: Эталон политического цинизма. Кремлю выгодна любая истерия

В Офисе президента Владимира Зеленского считают абсурдом и элементом пропаганды межгосударственную жалобу России в ЕСПЧ против Украины.

Об этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Во-первых, руководство России решило воспользоваться инструментом ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ. То есть ЕСПЧ для самой РФ в юридическом смысле ничто, а вот в пропагандистском - все. Если кому-то был нужен эталон политического цинизма - вот он в виде подобных действий России", - подчеркивает он.

"Во-вторых, у этой жалобы России в ЕСПЧ нет никакой юридической перспективы и практического смысла, кроме чисто пропагандистского. Из каждого телеприемника в РФ теперь ежедневно истерически будет звучать перечень "обвинений", "доказательств", поданных в ЕСПЧ. Парадокс в том, что РФ выгодна любая истерия в данном случае - отрицательное решение против РФ позволит им начать другую пропагандистскую кампанию - уже по дискредитации самого ЕСПЧ", - добавил Подоляк.

По словам Подоляка, Украина точно не может отвечать за последствия военных действий, начатых Россией.

"Это было бы против здравого смысла и международно признанных юридических позиций", - отмечает он.

Кроме этого он добавил, что Россия, как государство-оккупант, которое контролирует захваченные территории, ответственно полностью за ситуацию на этих территориях - от нарушения прав человека до разграбления экономического потенциала украинских территорий.

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"Кстати, в обосновании "жалобы" России указывается также и то, что Северо-Крымский канал якобы является основным источником пресной воды для жителей Крыма. Если за более чем 7 лет оккупации Крыма в Генпрокуратуре России так и не смогли понять, какие источники пресной воды в Крыму - основные, то остается лишь констатировать полную деградацию этого российского учреждения. Абсолютно абсурдно также и то, что Россия пытается пропихнуть через ЕСПЧ типичную рейдерскую схему: еще до рассмотрения жалобы по существу - получить выгоду через меры обеспечения. Еще наверное никто не пытался использовать ЕСПЧ именно для такой рейдерской схемы. Уверены, это поразит европейцев, но не даст шанса России", - резюмировал он.

Напомним, 22 июля Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на другое государство - Украину. В жалобе РФ обвиняет Украину в обстрелах Донбасса, катастрофе МН17, блокировании водоснабжения Крыма и преследовании инакомыслящих и т.п.

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