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Кулеба подарил Сийярто легендарную форму с надписью "Слава Україні", после чего они отправились на Донбасс. ФОТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед началом переговоров обменялись подарками.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"А начался визит Петера Сийярто с обмена подарками. Я получил венгерский мяч, а Петер - нашу уже легендарную форму со Слава Україні!" - написал он.

Он добавил, что теперь они вместе садятся в самолет и отправляются на восток Украины.

Кулеба подарил Сийярто легендарную форму с надписью Слава Україні, после чего они отправились на Донбасс 01
Фото: Кулеба/Facebook

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

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Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид. Это же сделали и в посольстве Британии.

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11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.

Кулеба подарил Сийярто легендарную форму с надписью Слава Україні, после чего они отправились на Донбасс 02

сборная по футболу (296) футбол (3587) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто Петер (329)


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Топ комментарии
+4
"Кулеба подарил Сийярто легендарную форму со "Слава Украине"!

"Ельєн Мадьярорсаг!" подумав Сійярто, згадав про долари з "Газпромівським запахом" у домашньому сефі і поїхав на Донбас
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22.07.2021 14:51 Ответить
+3
Футболочки и поездочки - это конечно замечательно, но что по делу, венгров попустило слегка и они готовы к совместной работе или их и продолжает заносить в неистовой борьбе за голоса своих выборцив?
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22.07.2021 14:50 Ответить
+3
Писуны, смысл слова "легендарный" вам понятен? похоже, нет...
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22.07.2021 15:00 Ответить
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Футболочки и поездочки - это конечно замечательно, но что по делу, венгров попустило слегка и они готовы к совместной работе или их и продолжает заносить в неистовой борьбе за голоса своих выборцив?
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22.07.2021 14:50 Ответить
такие отношения и будут. Неистовая борьба-попустительство-опять борьба. К тому времени уже все венгры береговские будут на мове свободно говорить.
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22.07.2021 22:15 Ответить
"Кулеба подарил Сийярто легендарную форму со "Слава Украине"!

"Ельєн Мадьярорсаг!" подумав Сійярто, згадав про долари з "Газпромівським запахом" у домашньому сефі і поїхав на Донбас
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22.07.2021 14:51 Ответить
Мені здалося що Кулєба мається чпуйнею.
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22.07.2021 14:52 Ответить
хороший подарок сделал Кулеба и главное с глубоким смыслом
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22.07.2021 21:15 Ответить
Нажаль, Сійярто не може мозок подарити кулєбі.
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22.07.2021 14:52 Ответить
Сиярто не улыбается в отличие от Кулебы.
Он же не дебил радоваться ненужной ему футбольной форме.
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22.07.2021 14:57 Ответить
Писуны, смысл слова "легендарный" вам понятен? похоже, нет...
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22.07.2021 15:00 Ответить
Легендарная форма у Пеле, у Марадонны, у Зидана, а что такое украинская сборная ?
Это как ЗАЗ "Forza" - по сравнению с Ferrari.
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22.07.2021 15:15 Ответить
клоунала, ёпт...
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22.07.2021 18:04 Ответить
О легендарности этой формы известно только пропагандонам по обе стороны украинско-российской границы, но не в мире спорта. И, кстати, легендарную карту Украины, сколько не приглядывался в телетрансляции Евро, так и не заметил. Тем более легендарную надпись Героям слава на внутренней стороне воротника на месте бирки с размером.
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23.07.2021 01:01 Ответить
 
 