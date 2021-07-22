Кулеба подарил Сийярто легендарную форму с надписью "Слава Україні", после чего они отправились на Донбасс. ФОТО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед началом переговоров обменялись подарками.
Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"А начался визит Петера Сийярто с обмена подарками. Я получил венгерский мяч, а Петер - нашу уже легендарную форму со Слава Україні!" - написал он.
Он добавил, что теперь они вместе садятся в самолет и отправляются на восток Украины.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.
Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид. Это же сделали и в посольстве Британии.
11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".
Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.
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"Ельєн Мадьярорсаг!" подумав Сійярто, згадав про долари з "Газпромівським запахом" у домашньому сефі і поїхав на Донбас
Он же не дебил радоваться ненужной ему футбольной форме.
Это как ЗАЗ "Forza" - по сравнению с Ferrari.