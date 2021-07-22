Из-за ремонта моста на границе с Венгрией ограничат движение транспорта на два месяца, - Госпогранслужба

В пункте пропуска "Чоп (Тиса)" на границе с Венгрией начали ремонт моста через реку Тиса. Движение транспорта ограничат на два месяца.

Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно предварительным договоренностям между Украиной и Венгрией в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" представители Укравтодора в Закарпатской области начали ремонт моста через реку Тиса", - говорится в сообщении.

Работы продлятся с 22 июля по 29 сентября 2021 на грузовых полосах движения прибытия в Украину и убытия из Украины на украинской стороне моста.

Движение транспортных средств (грузовых, легковых, автобусов и микроавтобусов) будет осуществляться реверсно через центральную часть моста в порядке очереди.

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