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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли два человека, выявлено 246 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки выявлено 246 заболевших коронавирусом. Умерли два человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Согласно данным мэра, за сутки в столице зафиксировали 246 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Два человека умерли.Всего на сегодняшний день в столице подтверждены 217 437 случаев заболевания.

Так, заболели 120 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, 104 мужчины в возрасте от 19 до 78 лет. А также 13 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 66 больных COVID-19.

Выздоровела прошедшие сутки 201 человек. Всего коронавирус преодолели 208 150 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 48, в Соломенском - 39 и в Подольском районе - 34 случая", - отметил Кличко.

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли два человека, выявлено 246 новых случаев заболевания, - Кличко 01

карантин (16729) Кличко Виталий (4652) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Хтось ще ведеться на ці залякування та маніпуляції?
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22.07.2021 15:11 Ответить
За добу від COVID-19 у Києві померли дві людини, виявлено 246 нових випадків захворювання, - Кличко - Цензор.НЕТ 4569
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22.07.2021 16:02 Ответить
Ті двоє вже не ведуться.
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22.07.2021 17:16 Ответить
2 умерли по причине своих диагнозов - какой "ужасс !"
А 201 выздоровел, потому что это просто тупой грипп.
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22.07.2021 15:19 Ответить
 
 