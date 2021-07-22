За сутки от COVID-19 в Киеве умерли два человека, выявлено 246 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки выявлено 246 заболевших коронавирусом. Умерли два человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Согласно данным мэра, за сутки в столице зафиксировали 246 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Два человека умерли.Всего на сегодняшний день в столице подтверждены 217 437 случаев заболевания.

Так, заболели 120 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, 104 мужчины в возрасте от 19 до 78 лет. А также 13 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 66 больных COVID-19.

Выздоровела прошедшие сутки 201 человек. Всего коронавирус преодолели 208 150 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 48, в Соломенском - 39 и в Подольском районе - 34 случая", - отметил Кличко.