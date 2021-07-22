Песков о планах Германии продлить на 10 лет транзит газа через Украину: Без меня меня женили
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков описал планы Германии повлиять на транзит газа через Украину фразой "без меня меня женили".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".
По его словам, в соглашении Берлина и Вашингтона утверждается, что Германия будет всячески способствовать продлению на десять лет договоренности о транзите российского газа через Украину.
"Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект… по-русски это "без меня меня женили", - сказал Песков.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.
Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.
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она в доле
ги
тебе не тільки без тебе женили, а ще й родичів призначать!
будеш Навкою, бобік!
Если не этой зимой, то через 2 года транзит газа через Украину будет прекращен.
Другое дело, что Газпром будет стремиться не подписывать многолетний обязывающий договор о транзите, а захочет закупать мощности на короткий период - то, что ввела в Европе Еврокомиссия. Ну, это как у них получится.
будапешт - 2