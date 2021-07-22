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Песков о планах Германии продлить на 10 лет транзит газа через Украину: Без меня меня женили

Песков о планах Германии продлить на 10 лет транзит газа через Украину: Без меня меня женили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков описал планы Германии повлиять на транзит газа через Украину фразой "без меня меня женили".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

По его словам, в соглашении Берлина и Вашингтона утверждается, что Германия будет всячески способствовать продлению на десять лет договоренности о транзите российского газа через Украину.

"Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект… по-русски это "без меня меня женили", - сказал Песков.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что Путин и Меркель "удовлетворены" строительством газопровода "Северный поток - 2"

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Автор: 

Германия (7074) Песков Дмитрий (1940) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+25
Такким образом, кацапы открыто сказали, что против продления транзита. Получается , шо совместное заявление США и Германии - это блеф, которым они пытаются прикрыться, в связи с поражением на поприще северных потоков. Нам Будапешт-2 и даром не упал.
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22.07.2021 15:32 Ответить
+10
ничего
она в доле
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22.07.2021 15:39 Ответить
+10
вот она цена всем этим "гарантиям".
будапешт - 2
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22.07.2021 16:16 Ответить
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Ой, лучше бы Песков не кукарекал на тему женитьбы, а то эти его 14!-летние "невесты"... Кстати весьма скрепно и высокодуховно
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22.07.2021 15:27 Ответить
Это какой то позор.
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22.07.2021 15:27 Ответить
Пєсков про плани Німеччини продовжити на 10 років транзит газу через Україну: Одружили мене не спитавши - Цензор.НЕТ 8490
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22.07.2021 16:18 Ответить
В Договоре Байден-Меркель есть такой юридический пункт : Крысы кремля переиграли и Байдена и Меркель... а еще есть пункт где предусматривется ,что оператором Северного дерьма РАБссия не будет... а еще есть Пункт что страхование Северного пОТОПА может НЕ СОСТОЯТЬСЯ,если РАБссия нарушит это соглашение хотя бы в 1 пункте....
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22.07.2021 15:32 Ответить
столько слов "может" против желания обогатиться на газе. Кто же победит? Кстати, что там с санкциями и поставками немецких комплектующих в крым?
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22.07.2021 16:01 Ответить
Такким образом, кацапы открыто сказали, что против продления транзита. Получается , шо совместное заявление США и Германии - это блеф, которым они пытаются прикрыться, в связи с поражением на поприще северных потоков. Нам Будапешт-2 и даром не упал.
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22.07.2021 15:32 Ответить
Не блеф - а развод!
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22.07.2021 15:44 Ответить
Скажите, вам бы так хотелось? ... ЗЫ ...Не устану выражать свои пожелания, мол, кокцапы, прекращайте бухать.
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22.07.2021 16:19 Ответить
Обицянка - цяцянка, а дурнэви - радисть. Прям про тебя сказано.
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22.07.2021 16:22 Ответить
more... ЗЫ... иф дринкинь, to drink калитатя супериоаре, онли... И о , да, похрустеть ягельком... На здороFFье, каSSапо.
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22.07.2021 16:46 Ответить
Вот вам и ответ, госпожа Меркель, что теперь скажете?
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22.07.2021 15:32 Ответить
ничего
она в доле
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22.07.2021 15:39 Ответить
их нихт ферштэйн. старенькая йа (с)
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22.07.2021 16:17 Ответить
Меня поражает ,как на множестве россайтов, .посвященных 2 й мировой,а в переводе на эрэфовский.. вов.. они страшно ненавидят немцев,тысячи лайков под каждым постом ненависти,а в реале -нежная,трепетная любовь с внуками тех нацистов..и крестик и трусы сняты.....
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22.07.2021 16:36 Ответить
Пушок, ты б не борзел на фашистов, они тебе деньги будут платить, а за наши ПГХ, я думаю, ты так раз в 10 начнёшь платить, в холодные зимники поры…
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22.07.2021 15:33 Ответить
Та годі підо.рашка більше ніж 3 роки не протяне, які 10 років???
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22.07.2021 15:36 Ответить
в 2014 якраз почався процес, коли підла та брехлива зрадниця підо.рососія посмілилася напасти на священну Українську Державу! Тільки от вони тоді не розуміли що ціми діями розвочали кінець своєї гнилої пі.дорашки! Зараз розуміють - проте вже пізно пробачення їм не буде, проклятим пі.дорососійський народ буде до кінця існування ка.цапії, який наближається зі швидкістю світла!
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22.07.2021 16:06 Ответить
Письков выйдет замуж..за Ахмеда.
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22.07.2021 15:36 Ответить
або ахмата
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22.07.2021 16:08 Ответить
В связи с тем что Украина и РАБссия одиннарот,Путлер предложил Зеленскому по братски управлять Северным Дерьмом 50 на 50 Зеля великодушно отказался,ему хватает 95 квартала...
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22.07.2021 15:37 Ответить
...нормально, меньше жирных газовых котов в Украине будет...вон как визжат, кормуха отдаляется и может пропасть совсем
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22.07.2021 15:37 Ответить
маленькому украинцу придется платить за газ вдвое больше
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22.07.2021 15:40 Ответить
маленьким украинцам не впервой...соберет котомку и на заработки, а вот котам будет тяжело.
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22.07.2021 15:52 Ответить
На чем же они харчеваться будут,яхтобентли нынче дорог...
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22.07.2021 16:38 Ответить
Через 10 лет газ будет менее востребованный и Расеи уже не будет, будет Московия и много разных независимых государств вокруг Московии
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22.07.2021 15:37 Ответить
ну а чем отапливаться зимой будут? газом в основном
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22.07.2021 15:41 Ответить
В Московии я не знаю чем, ведь они они всегда были потребителями и воровали всё у соседей
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22.07.2021 15:49 Ответить
ці балакаючі вуса на сраці ***** марять себе самостійним гравцем
ги
тебе не тільки без тебе женили, а ще й родичів призначать!
будеш Навкою, бобік!
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22.07.2021 15:38 Ответить
Песков в данном случае прав. РФ собственник газа, кому хочет тому и продает. Как хочет так и транспортирует. Рассчитывать на какие-либо договоренности с РФ бессмысленно, они являются недоговороспособными.
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22.07.2021 15:38 Ответить
Немцам и китайцам выгодно будет покупать газ не в Московии ,а в тех государствах, которые образуются после распада умом непонятного образования под названием Расея
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22.07.2021 15:56 Ответить
Ну да, они не будут продлять.
Если не этой зимой, то через 2 года транзит газа через Украину будет прекращен.
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22.07.2021 15:38 Ответить
Да будет вам транзит, не волнуйтесь. Будет по целому комплексу причин.
Другое дело, что Газпром будет стремиться не подписывать многолетний обязывающий договор о транзите, а захочет закупать мощности на короткий период - то, что ввела в Европе Еврокомиссия. Ну, это как у них получится.
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22.07.2021 15:53 Ответить
Немного странно получается. Немка, американец и наше чудо заглядывают в глаза ***** и робко интересуются: Продлевать будете?
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22.07.2021 15:53 Ответить
тепер треба збирати ці вислови і тикати в них комсомолку Анжелу і американського пенсіонера ! шкода ,що тикати нікому ... а кацапи молодці ведуть себе борзо ще навіть не запустивши ПП 2, а після запуску аквафреш на рейхстазі повісять !
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22.07.2021 15:53 Ответить
Та и гитлер молодец- столько героев советского союза сделал...
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22.07.2021 16:40 Ответить
це до чого ?
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22.07.2021 16:53 Ответить
Ні до чого, але мій викладач логіки би оцінив.
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22.07.2021 18:07 Ответить
Без йоршика его женили!) Вот щас нафке обидно стало!)))
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22.07.2021 15:59 Ответить
Надо на радость Меркель и Хутина, атомную энергетику развивать, вместе с военной.
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22.07.2021 16:00 Ответить
вот она цена всем этим "гарантиям".
будапешт - 2
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22.07.2021 16:16 Ответить
Как говорил Сеня рисуя графики таблицы газа в Украине для нужд населения больше чем достаточно а вот для предприятий олигархов его придется закупать у "партнеров"...Теряем какиой то милиард на трубе да эти милиарды воруют из казны в десять раз больше и всех устраивает...
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22.07.2021 16:50 Ответить
А пусть Зеля захватит с собой к Байдену перевод этой фразы Писькова (с филологическим комментарием)!
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22.07.2021 17:48 Ответить
Йоршика женили, на Вантузі?
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22.07.2021 17:54 Ответить
Пескова женили - скоро брачная ночь.
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22.07.2021 18:24 Ответить
писюкевич, тебя женили без тебя? на ком? на кадырове? а нявка твоя об этом знает? ...
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22.07.2021 20:41 Ответить
Це навіть не Будапешт-2. Це значно гірше. З Меркель все ясно. А от Байден в очах українців став нижче на голову. Та й не тільки українців. Втім, другий термін йому не світить, тому він може так поступати. Після правління Обами, Трампа і тепер Байдена можна чітко говорити про повний занепад США. Там завжди була велика роль лідера нації. А зараз його немає...
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22.07.2021 21:18 Ответить
"... по-русски это "без меня меня женили", - сказал Песков." - и здесь, хоть и не по теме, но стоит воспользоваться моментом для применения я сказанного Песковым относительно "РФ не есть стороной участия в конфликте на востоке Украины", но при этом ТРЕБУЮТ от Украины внесения изменений в Конституцию и др. законы Украины!! Украина - суверенное государство и при аналогичной позиции Украины к подобным требования "неучастника" РФ можно относиться, как думается, в подобном ключе, т.е. мысленно посылать на... (понятно, куда). Или это и есть тот самый "ФИРМЕННЫЙ" расейский position, что позволяет им играться с ПРАВОМ, в т.ч. и международным, как тузик с мячиком? То у них РФ законодательство превыше всего прочего, то подают в суд ЕСПЧ, предпологая, что его позиция никак "не указ" решениям "лосиноостровского", например, суда!? В общем, как была РФ эндемиком в правовом поле Земли, так и останется, похоже, ... "до поры до времени", как нам вещают русские народные сказки.
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23.07.2021 00:50 Ответить
 
 