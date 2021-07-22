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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Суд перенес на завтра рассмотрение ходатайства СБУ об изменении меры пресечения Семенченко

Суд перенес на завтра рассмотрение ходатайства СБУ об изменении меры пресечения Семенченко

Соломенский райсуд Киева завтра продолжит рассмотрение ходатайства Службы безопасности Украины об изменении меры пресечения экс-нардепу Семену Семенченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Заседание началось сегодня утром, однако сразу же был объявлен перерыв на три часа, чтобы адвокаты Семенченко могли ознакомится с ходатайством СБУ. Однако после этого заседание снова перенесли на завтра, 23 июля, 10.30.

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"Суд перенесен на завтра (23 июля)10:30 (Максима Кривоноса, 25). Будет хоть немного времени ознакомиться с 3 томами ходатайства СБУ. Держимся", - заявил Семенченко.

20 июля Семенченко сообщил, что "получил от СБУ ходатайство об изменении меры пресечения".

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

Автор: 

СБУ (20049) суд (25140) Семенченко Семен (380) мера пресечения (468)


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Топ комментарии
+10
"Покидьок", як ти вислововся, мiста звiльняв у 2014му! А що робив ти???
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22.07.2021 16:01 Ответить
+8
А сэбэу опзжшных гандонов слабо "закрыть"? Хотя бы тех, которые разжигали войну на Донбассе!
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22.07.2021 15:59 Ответить
+5
смАтрела квартал і свати, і драчіла на зе
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22.07.2021 16:36 Ответить
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а шо он до сих пор у Лукьяна?...этак и привыкнуть можно...Приказываю! отпустить...
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22.07.2021 15:51 Ответить
А мені пофіг , най хоч четвертують покидька .
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22.07.2021 15:58 Ответить
"Покидьок", як ти вислововся, мiста звiльняв у 2014му! А що робив ти???
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22.07.2021 16:01 Ответить
смАтрела квартал і свати, і драчіла на зе
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22.07.2021 16:36 Ответить
Міста звільняли хлопці з його батальону, а він (щойно в Іловайську почало закручуватись) отримав "дивне" поранення та поїхав на лікування.
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22.07.2021 17:11 Ответить
А чого дивне? Може давай на тобі спробуємо?
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26.07.2021 16:05 Ответить
А сэбэу опзжшных гандонов слабо "закрыть"? Хотя бы тех, которые разжигали войну на Донбассе!
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22.07.2021 15:59 Ответить
зеленский решил дружить с лукашенкой и пролетает с визитом в США
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22.07.2021 16:09 Ответить
За неимением доказательств и попытки СБУ вести этот процесс в рамках закона,одного из участников данного процесса уже отпустили
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22.07.2021 16:22 Ответить
Сем.-главный шпиен или угроза нац.безопасности,или наоборот-главная угроза или шпиен , вот...... ..... .....
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22.07.2021 16:29 Ответить
А я казав не треба плутати стерненко до патріотів таких як семен, довбойоби
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26.07.2021 16:05 Ответить
 
 