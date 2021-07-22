Суд перенес на завтра рассмотрение ходатайства СБУ об изменении меры пресечения Семенченко

Соломенский райсуд Киева завтра продолжит рассмотрение ходатайства Службы безопасности Украины об изменении меры пресечения экс-нардепу Семену Семенченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Заседание началось сегодня утром, однако сразу же был объявлен перерыв на три часа, чтобы адвокаты Семенченко могли ознакомится с ходатайством СБУ. Однако после этого заседание снова перенесли на завтра, 23 июля, 10.30.

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"Суд перенесен на завтра (23 июля)10:30 (Максима Кривоноса, 25). Будет хоть немного времени ознакомиться с 3 томами ходатайства СБУ. Держимся", - заявил Семенченко.

20 июля Семенченко сообщил, что "получил от СБУ ходатайство об изменении меры пресечения".

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.