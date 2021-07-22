Представитель США в Украине Кент: Вопрос "Северного потока 2" еще не решен
После завершения строительства "Северного потока 2" возникнет вопрос о том, лицензируют ли власти Германии этот газопровод.
Об этом американский дипломат Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристины Квин, сказал в интервью "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.
"Я бы не сказал, что это решенный вопрос. Я бы сказал, что мы приблизились к точке, когда будет физически закончено строительство газопровода. Это проект, который США считает плохой сделкой не только для Украины, но и для энергетической безопасности Европы, для Польши, для балтийских стран, поскольку это политический проект России", - отметил дипломат.
По его словам, в такой ситуации "есть несколько моментов". В частности, первым моментом является то, что США твердо поддерживают безопасность Украины: "это обязательство, которого мы придерживаемся, предоставляя более 400 млн долларов в год для поддержания безопасности".
Вторым моментом, как считает Кент, является то, что США не хотят позволить России использовать энергетику в качестве оружия против Украины и других европейских стран.
Третьим моментом является попытка США работать вместе с союзникам в Европе, чтобы "добиться успеха".
"Поэтому с окончанием строительства ("Северного потока-2". - Ред.), скорее всего, через месяц, фокус переместится на то, лицензирует ли Германия силами своих органов власти "Северный поток-2". Вот почему мы активно вели дипломатическую работу с Германией, одновременно накладывая санкции на российские компании", - отметил представитель США.
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_Всё-таки политиканы - совершенно бессовестные лжецы.
как будто не знали о последствиях и ничегошеньки не знали о войне с парашей..... жы2 она
везде жы2 - ничего личного дэньгы не пахнут....
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка фашистов по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!
-Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовым