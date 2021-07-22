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Представитель США в Украине Кент: Вопрос "Северного потока 2" еще не решен

Представитель США в Украине Кент: Вопрос

После завершения строительства "Северного потока 2" возникнет вопрос о том, лицензируют ли власти Германии этот газопровод.

Об этом американский дипломат Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристины Квин, сказал в интервью "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы не сказал, что это решенный вопрос. Я бы сказал, что мы приблизились к точке, когда будет физически закончено строительство газопровода. Это проект, который США считает плохой сделкой не только для Украины, но и для энергетической безопасности Европы, для Польши, для балтийских стран, поскольку это политический проект России", - отметил дипломат.

По его словам, в такой ситуации "есть несколько моментов". В частности, первым моментом является то, что США твердо поддерживают безопасность Украины: "это обязательство, которого мы придерживаемся, предоставляя более 400 млн долларов в год для поддержания безопасности".

Читайте: Запуск "Северного потока-2" приведет к росту угрозы агрессии со стороны РФ - нужно увеличить финансирование армии, - экс-первый замминистра экономики Кухта

Вторым моментом, как считает Кент, является то, что США не хотят позволить России использовать энергетику в качестве оружия против Украины и других европейских стран.

Третьим моментом является попытка США работать вместе с союзникам в Европе, чтобы "добиться успеха".

"Поэтому с окончанием строительства ("Северного потока-2". - Ред.), скорее всего, через месяц, фокус переместится на то, лицензирует ли Германия силами своих органов власти "Северный поток-2". Вот почему мы активно вели дипломатическую работу с Германией, одновременно накладывая санкции на российские компании", - отметил представитель США.

Также читайте: Западные СМИ о договоренности США и Германии по Северному потоку-2: "Газопровод Молотова-Риббентропа" и "большая стратегическая победа Путина".

Автор: 

Германия (7074) США (27156) Северный поток (1458) Кент Джордж (50)


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Топ комментарии
+6
Представитель США в Украине Кент: Вопрос "Северного потка 2" еще не решен - Цензор.НЕТ 9016
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22.07.2021 16:09 Ответить
+5
перед Украиной вывешивают морковку "еще не все решено".
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22.07.2021 16:23 Ответить
+3
Уже растрезвонили на весь мир, что вопрос "Северного потка 2" решен. А тут вдруг не решен. Уже Песков намекнул, что Россия не собирается ничего выполнять и при удобном случае перекроет транзит через Украину, уже войска РФ стягиваются в Беларусь для новой агрессии против Украины, в Крым прибыли десантники, военная техника.
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22.07.2021 16:09 Ответить
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"Представитель США в Украине Кент: Вопрос "Северного потка 2" еще не решен"
_Всё-таки политиканы - совершенно бессовестные лжецы.
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22.07.2021 16:01 Ответить
Представитель США в Украине Кент: Вопрос "Северного потка 2" еще не решен - Цензор.НЕТ 9016
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22.07.2021 16:09 Ответить
я з ним згоден . програно лише перший тайм , біда в тому що на другий виходить ні кому ...
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22.07.2021 16:05 Ответить
первый тайм был в 2019 году, когда малорос подписал хреновые соглашения по газу. Так что выходить уже никому и не надо
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22.07.2021 16:06 Ответить
ПП 2 ще не працює , нормальні дипломати можуть ще роками тримати на паузі
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22.07.2021 16:48 Ответить
снова это магическое слово "могут".
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22.07.2021 16:54 Ответить
я висловлюю лише свої думки . ти зі мною не згоден ?
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22.07.2021 17:00 Ответить
статистика не согласна. Я говорю, что у этого "могут" есть вероятность в 2-3% в текущих условиях
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22.07.2021 17:26 Ответить
так професіоналізм , це і є використання цих 2 %! а бездара втратить 90 %.
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22.07.2021 17:31 Ответить
Представитель США в Украине Кент: Вопрос "Северного потка 2" еще не решен - Цензор.НЕТ 6348
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22.07.2021 16:05 Ответить
Уже растрезвонили на весь мир, что вопрос "Северного потка 2" решен. А тут вдруг не решен. Уже Песков намекнул, что Россия не собирается ничего выполнять и при удобном случае перекроет транзит через Украину, уже войска РФ стягиваются в Беларусь для новой агрессии против Украины, в Крым прибыли десантники, военная техника.
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22.07.2021 16:09 Ответить
Для москалів важливо збрехнути вчасно та у повному обсязі, допоки брехня не стала очевидною. А що про це скажуть потім нікого не цікавить.
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22.07.2021 17:12 Ответить
перед Украиной вывешивают морковку "еще не все решено".
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22.07.2021 16:23 Ответить
Именно!
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22.07.2021 16:31 Ответить
Ото проблеми у москалів! Зварити кілька труб до купи не можуть! ))) Не кажучи вже про те щоби щось ними транспортувати. І чого це їх так не *******? )))
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22.07.2021 17:11 Ответить
Так. А незабаром луснуть Україну нею по лобі, як луснули натівською морквиною...
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22.07.2021 23:10 Ответить
в сп-2 львиная доля амеровских инвесторов..... как будто об этом не знали с самого начала и
как будто не знали о последствиях и ничегошеньки не знали о войне с парашей..... жы2 она
везде жы2 - ничего личного дэньгы не пахнут....
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22.07.2021 16:47 Ответить
Если бы в Украине выполнялась бы Конституция, то Кулеба не был бы ширмой для внешней политики гауляйтера Украины от руSSкого мира,- ермака-Козыря!
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка фашистов по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!
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23.07.2021 16:28 Ответить
Байден всё...Мюнхен 2.0: троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина: см. на ютубе:
-Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовым
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23.07.2021 16:37 Ответить
 
 