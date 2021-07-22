Представитель США в Украине Кент: Вопрос "Северного потока 2" еще не решен

После завершения строительства "Северного потока 2" возникнет вопрос о том, лицензируют ли власти Германии этот газопровод.

Об этом американский дипломат Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристины Квин, сказал в интервью "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы не сказал, что это решенный вопрос. Я бы сказал, что мы приблизились к точке, когда будет физически закончено строительство газопровода. Это проект, который США считает плохой сделкой не только для Украины, но и для энергетической безопасности Европы, для Польши, для балтийских стран, поскольку это политический проект России", - отметил дипломат.

По его словам, в такой ситуации "есть несколько моментов". В частности, первым моментом является то, что США твердо поддерживают безопасность Украины: "это обязательство, которого мы придерживаемся, предоставляя более 400 млн долларов в год для поддержания безопасности".

Читайте: Запуск "Северного потока-2" приведет к росту угрозы агрессии со стороны РФ - нужно увеличить финансирование армии, - экс-первый замминистра экономики Кухта

Вторым моментом, как считает Кент, является то, что США не хотят позволить России использовать энергетику в качестве оружия против Украины и других европейских стран.

Третьим моментом является попытка США работать вместе с союзникам в Европе, чтобы "добиться успеха".

"Поэтому с окончанием строительства ("Северного потока-2". - Ред.), скорее всего, через месяц, фокус переместится на то, лицензирует ли Германия силами своих органов власти "Северный поток-2". Вот почему мы активно вели дипломатическую работу с Германией, одновременно накладывая санкции на российские компании", - отметил представитель США.

Также читайте: Западные СМИ о договоренности США и Германии по Северному потоку-2: "Газопровод Молотова-Риббентропа" и "большая стратегическая победа Путина".