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Новости Оккупация Крыма
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Сайт Олимпиады в Токио опубликовал карту Украины без Крыма. МИД поручил посольству в Японии разобраться в ситуации, - Николенко

Сайт Олимпиады в Токио опубликовал карту Украины без Крыма. МИД поручил посольству в Японии разобраться в ситуации, - Николенко

На официальном сайте Олимпийских игр в Токио на карте со странами Украину границей отделили от оккупированного Россией Крыма. Министерство иностранных дел Украины уже знает об этой проблеме и разбирается с ней.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"МИД поручил посольству Украины в Японии разобраться в этой ситуации", - сказал он.

Сейчас карта с Украиной на сайте Олимпиады выглядит так:

Сайт Олимпиады в Токио опубликовал карту Украины без Крыма. МИД поручил посольству в Японии разобраться в ситуации, - Николенко 01

Читайте также: Впервые в истории МОК изменил девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит: "Быстрее, выше, сильнее - вместе"

Автор: 

Крым (26425) МИД (7001) оккупация (10199) Олимпиада (1136) посольство (1085) Япония (1311) карта (183) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+26
Стараниями зе команды об страну вытирают ноги все кому не лень
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22.07.2021 16:07 Ответить
+14
ну что вы, не винен, он накладывает в штаны, мычит и бекает на всех международных встречах. Его умное ипало в сочетании с национальной наглостью даже не краснеет, когда он мелет дикую чушь. Это способствует авторитету страны, можно рисовать даже верх ногами,- паржом. Порошенко винен и точка.
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22.07.2021 16:33 Ответить
+9
Уже и узкоглазые нас не в болт не ставят. Хорошая внешняя политика от зеленой падали.
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22.07.2021 16:12 Ответить
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Стараниями зе команды об страну вытирают ноги все кому не лень
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22.07.2021 16:07 Ответить
ну что вы, не винен, он накладывает в штаны, мычит и бекает на всех международных встречах. Его умное ипало в сочетании с национальной наглостью даже не краснеет, когда он мелет дикую чушь. Это способствует авторитету страны, можно рисовать даже верх ногами,- паржом. Порошенко винен и точка.
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22.07.2021 16:33 Ответить
Уже и узкоглазые нас не в болт не ставят. Хорошая внешняя политика от зеленой падали.
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22.07.2021 16:12 Ответить
Здається тут як раз винні не японці. а ті хто сайт зробив і мені здається. що це хтось зі Швейцарії.
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22.07.2021 16:21 Ответить
Расист?
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22.07.2021 16:24 Ответить
При этом Грузию нарисовали правильно.
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22.07.2021 16:13 Ответить
так там другая история. Абхазия с Осетией, это что-то вроде "лдныры". Их даже Рашка официально не признаёт, как не признаёт и Приднестровье, собственно вместе с лднырами...
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22.07.2021 17:23 Ответить
а хіба Крим хтось визнав?
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22.07.2021 17:36 Ответить
я имею ввиду, что они сами признают оф. целостность Грузии. Когда всё начиналось в Крыму, я к примеру думал, что они хотят что-то вроде сценарий Абхазии с Осетией. Т.е. официально не претендовать, а по факту верховодить. Но когда уже про "референдум" стало известно... Короче, такой наглости, что они провернули мало кто ожидал.
Поэтому и говорю, тут другая история. Я лично разницу вижу.
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22.07.2021 17:44 Ответить
Что значит не признает? 26 августа 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии
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22.07.2021 18:41 Ответить
Ну да, этих оказывается признали как "независимых"))) Кроме того, ещё Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия. Всё. Зачётный составчик
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22.07.2021 18:54 Ответить
"Даже рашка" все таки признала. "Составчики" это вопрос другой.
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23.07.2021 14:13 Ответить
Япошки трохи "примружили" очі, тай не розгледіли, що Крим це Україна
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22.07.2021 16:13 Ответить
Странно поступает Япония,у которой Рашка Курилы отжала.Вроде бы как братья по несчастью,а вон оно чё...
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22.07.2021 16:18 Ответить
Це не косяк японців. а тих хто сайт робив.
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22.07.2021 16:21 Ответить
Дуже сподіваюся на це.
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22.07.2021 16:29 Ответить
Спровоцировать цунами со всех сторон
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22.07.2021 16:23 Ответить
Даже Япония нас не любит.....
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22.07.2021 16:25 Ответить
Хто їм млять мапи підсовує ? Русня за винагороду ? Вже заіпали млять
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22.07.2021 16:28 Ответить
Просто-напросто в Зе війна вже закінчена. Відповідно за війну у світі забувають; на цей раз забули в МОК
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22.07.2021 16:31 Ответить
Бубці пістон вже вставили?
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22.07.2021 16:29 Ответить
А Японии без Курил,тупые самураи,как тупой меч
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22.07.2021 16:30 Ответить
До речі, а причому тут посольство України в Японії? Якщо штаб-квартира МОК знаходиться в Женеві! Чому наше посольство в Швейцарії не напрягається?
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22.07.2021 16:32 Ответить
Саме так! МОК відповідальний за сайт!
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22.07.2021 16:34 Ответить
Вопрос конечно неприятный..Японцы не должны были бы так делать. Тем более что я не слышал, чтобы Япония признала аннексию Крыма РФ.Нужно этот вопрос с ними уточнить.Есть чему заняться МИДу. С другой стороны и Япония может кинуть " предъяву" Украине с пожеланием видеть Южные Курилы на картах как часть Японии, а не РФ.
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22.07.2021 16:40 Ответить
У них досі війна не закінчена за "Північні території". Нехай ще повоюють.
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22.07.2021 17:04 Ответить
А в нас війна РФ з УНР ще не закінчена. Жодна сторона не підписала капітуляцію.
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22.07.2021 17:20 Ответить
Восток дело тонкое.. Япония чем то сродни Китаю.. Как там у китайцев " Они будут сидеть на берегу реки, пока по ней не проплывет труп их врага" Время не имеет значения...
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22.07.2021 17:37 Ответить
МИД разберётся, можно не сомневаться....
Как разобрался с футболками сборной на Евро, что той самой надписи больше никто в глаза не видел...
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22.07.2021 17:29 Ответить
А як подивиться цю карту зараз?
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22.07.2021 21:33 Ответить
Ответить им тем же- японией без острова Хоккайдо. Ведь японцы отжали его у аборигенов- айнов.
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22.07.2021 23:46 Ответить
Видимо, у посла не нашлось времени заранее поставить на контроль элементарное. Это что, какой-то флешмоб дебилов-послов?
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26.07.2021 11:07 Ответить
 
 