Сайт Олимпиады в Токио опубликовал карту Украины без Крыма. МИД поручил посольству в Японии разобраться в ситуации, - Николенко

На официальном сайте Олимпийских игр в Токио на карте со странами Украину границей отделили от оккупированного Россией Крыма. Министерство иностранных дел Украины уже знает об этой проблеме и разбирается с ней.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"МИД поручил посольству Украины в Японии разобраться в этой ситуации", - сказал он.

Сейчас карта с Украиной на сайте Олимпиады выглядит так:

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