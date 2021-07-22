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Сайт Олимпиады в Токио опубликовал карту Украины без Крыма. МИД поручил посольству в Японии разобраться в ситуации, - Николенко
На официальном сайте Олимпийских игр в Токио на карте со странами Украину границей отделили от оккупированного Россией Крыма. Министерство иностранных дел Украины уже знает об этой проблеме и разбирается с ней.
Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"МИД поручил посольству Украины в Японии разобраться в этой ситуации", - сказал он.
Сейчас карта с Украиной на сайте Олимпиады выглядит так:
Топ комментарии
+26 Garry Lucky
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Поэтому и говорю, тут другая история. Я лично разницу вижу.
Как разобрался с футболками сборной на Евро, что той самой надписи больше никто в глаза не видел...