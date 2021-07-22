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Кризис в зеленой энергетике продолжается из-за игнорирования государством прописанных в законодательстве обязательств, - инвесторы

Кризис в зеленой энергетике продолжается из-за игнорирования государством прописанных в законодательстве обязательств, - инвесторы

Долговой кризис в зеленой энергетике Украины не заканчивается из-за игнорирования государством прописанных в законодательстве обязательств, написала член правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Галина Шмидт.

Она напомнила, что 21 июля исполнился год с момента принятия парламентом эпохального - как тогда казалось - закона №810-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии".


"Кризис на рынке возобновляемой энергетики по состоянию на теперь имеет все признаки углубления. Обещания, данные государством инвесторам и юридически закрепленные в законе, не только не выполняются, но и, наоборот, создаются новые искусственные барьеры на пути развития отрасли ", - заявила Шмидт.


По ее словам, как следствие, поступление новых инвестиций в украинскую экономику почти остановилось.
При этом она расписала, что из того, что предусмотрено законом 810-ІХ, выполняется, а что нет. Например, отмечает она, инвесторы сразу согласились на сокращение зеленых тарифов после принятия закона и подписания президентом Владимиром Зеленским.
Однако она добавляет, что несмотря на то, что вопрос оплаты за электроэнергию из ВИЭ был болезненным и ключевым, он до сих пор остается не решенным.


"На сегодняшний день производители "зеленой" электроэнергии получили лишь около 6,1 млрд грн, то есть 27% от размера долга 2020 года. Кроме того, как снежный ком, растет задолженность уже и за нынешние поставки электроэнергии ", - сказала член правления УВЭА.


Она сообщила, что правительство должно обеспечить возмещение 20% выплат за зеленую электроэнергию из госбюджета 2021, однако умышленно не заложило эти средства при планировании бюджета.
"Уже имеющаяся задолженность по оплате производителям "зеленой" электроэнергии на июнь 2021 составляет уже около 2,1 млрд грн", - сообщила она.


Среди других проблем она назвала то, что согласно украинскому законодательству "зеленые" аукционы должны были состояться еще в 2019 году, их запуск постоянно откладывается. Кроме того, закон №810-IX содержит государственные гарантии стабильности норм законодательства в течение действия "зеленого" тарифа (до 31 декабря 2029), "кроме законодательства, которое уменьшает размер налогов или сборов или отменяет их". Вместо этого, отмечает Шмидт, правительство 1 июля 2021 законопроектом №5600 инициировало введение акцизного сбора на электроэнергию из возобновляемых источников.


"Вместо того, чтобы уменьшить размер налогов или сборов или " улучшить положение субъектов хозяйствования " в секторе ВИЭ, как это указано в законе 810-ІХ, правительство само инициирует нарушение принятых положений через запланированное введение дополнительного акцизного налога. Это является фактическим сокращением размера "зеленого" тарифа. Таким образом Кабмин снова пренебрегает своими обязательствами перед национальными и международными инвесторами в ВИЭ и финансовыми институтами", - подчеркнула Шмидт.


"Выполнение положений закона №810-IX, который был призван урегулировать кризис, было фактически полностью проигнорировано властями. Очень хочется, чтобы следующая годовщина его принятия стала символом успеха на рынке и плодотворного сотрудничества, а не очередным напоминанием правительству о его обязанностях и обещаниях", - подытожила она.
Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.


5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.


По мнению Кшиштофа Рогульского, консультанта правительства по вопросам функционирования энергорынка, производители электроэнергии в Украине не должны платить акцизный сбор за генерацию электротока и сейчас это происходит неправильным образом, поскольку такой платеж должны осуществлять конечные потребители электроэнергии - население и предприятия.

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инвестиции (1165) энергетика (2568)


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Топ комментарии
+5
Усіх "зелених інвесторів", які не бажають торгувати за ринковими правилами, а хочуть впарювати українцям свій альтернативний і замінний товар втридорога під протекцією держави - треба копняком під зад виганяти з України, а заодно і тих хто наприймав для них відповідні закони.
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22.07.2021 16:03 Ответить
+2
Ну так, спочатку при за долари в конвертах наприймали "зручних" законів для Ахметова та Ко, а тепер кошмарять усю країну цінами на електрику та зупиняють АЕС
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22.07.2021 16:18 Ответить
+1
Хмельницкая АЭС это два блока по 1000 МВт.Первый блок строился семь лет ,второй 21 год.В 2018 г. Кабинет министров одобрил строительство 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС стоимостью 72,3 млрд гривен (в ценах 2017 г.), в том числе стоимость первой загрузки топлива 4,471 млрд гривен. Продолжительность строительства составит ориентировочно семь лет .Итого 2000 МВт 72,3 млрд гривен, 7 лет. Семь лет пожара в сумасшедшем доме во время наводнения, с международными комиссиями, переносами сроков, отсутствием денег, скандалами и забастовками.Установленная мощность ВИЭ с 2 ,1 ГВт в 2019 г. за полтора года выросла до 8,4 ГВт. 7,3 ГВт ВИЭ это примерно два блока ХАЭС. Но строительство 7,3 ГВт ВИЭ заметили не многие, а ни российский газ, ни российский уголь, ни российское атомное топливо ВИЭ не нужны.Фантастика.
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22.07.2021 16:02 Ответить
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Хмельницкая АЭС это два блока по 1000 МВт.Первый блок строился семь лет ,второй 21 год.В 2018 г. Кабинет министров одобрил строительство 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС стоимостью 72,3 млрд гривен (в ценах 2017 г.), в том числе стоимость первой загрузки топлива 4,471 млрд гривен. Продолжительность строительства составит ориентировочно семь лет .Итого 2000 МВт 72,3 млрд гривен, 7 лет. Семь лет пожара в сумасшедшем доме во время наводнения, с международными комиссиями, переносами сроков, отсутствием денег, скандалами и забастовками.Установленная мощность ВИЭ с 2 ,1 ГВт в 2019 г. за полтора года выросла до 8,4 ГВт. 7,3 ГВт ВИЭ это примерно два блока ХАЭС. Но строительство 7,3 ГВт ВИЭ заметили не многие, а ни российский газ, ни российский уголь, ни российское атомное топливо ВИЭ не нужны.Фантастика.
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22.07.2021 16:02 Ответить
6,3 ГВт.
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22.07.2021 16:07 Ответить
- Хмельницкая АЭС это два блока по 1000 МВт.

- 7,3 ГВт ВИЭ это примерно два блока ХАЭС.

Можна пояснити, у чому різниця ??
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22.07.2021 18:07 Ответить
різниця в тому, що два блоки АЕС це 10 мільярдів доларів державних коштів та до біса часу на будівництво.А зелена набагато дешевша з точки зору інвестицій, так сплачуємо підвищений тариф, але будується вже і працює
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22.07.2021 18:46 Ответить
Советую построить дома СЭС без аккумуляторов и посмотрите когда у вас будет электричество, надоест очень быстро или придется добавлять аккумуляторы или для страховки подключаться к городской сети. Летом 8-10 часов генерации в ясные дни и генерация есть, весной и осенью генерация падает сильно, а если тучи, то почти в ноль, зимой тоже генерации почти нет, а как раз зимой потребление больше всего. Аккумуляторная батарея на 1кВт на Литий Титанатах около 20000 грн за 1 кВт, города берут сотни мегават, и такие мощности хранить тупо не возможности и до дури дорого, потому то ахметов на резерв своих панелей поставил свои же тепловые. Зеленка крайне не стабильна, то солнце есть, то уже его нет и генерации нет, а электричество потребитель хочет когда ему нужно, а не когда светит солнце, так же есть договора и штрафы у юридических, завод не будет ждать когда появится солнце. Дальше, если панели могут работать 40 лет, то на инверторы гарантия 2 года, а по факту они бы отработали 10 лет и это уже за счастье, инвертор это сложное изделие с множеством транзисторов, которые износятся в разы быстрее турбогенератора, который просто болванка с обмотками вращается себе в магнитном поле. Атомная электростанция работает и днём и ночью и зимой и летом одинаково, в ЕС это знают и зеленка у них по факту провалилась, они думают уже над ядерными, в особенности ядерные на быстрых нейтронах, которые могут дальше дожигать ядерные отходы от обычный АЭС. В итоге окажется, что вся эта зеленка тупо кидалово для банального вымывания денег из страны и не более того. Я работал в РЕС давно, то попробуй отключить людям электричество, телефоны обрывают сразу, но если будет зеленка, то электричество будет только тогда, когда есть солнце, но люди этого не понимают и пишут за зеленку, но попробуйте им выключить электричество оборвут все телефоны и вагон жалоб.
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22.07.2021 20:28 Ответить
+5
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22.07.2021 21:07 Ответить
бедные немцы, у них уже практически половина энергии- зеленая.где же они аккумуляторы прячут то?
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22.07.2021 22:00 Ответить
Если бы у немцев всё было круто, то Северный Поток-2 они с такой страшной силой бы не пропихивали. И то что 50% это бред, т.к. по выводам Евросоюза за 2020 зеленка в ЕС провалилась по полной, так же об этом писали в Eurostat, и хранить электричество очень дорого и адекватных технологий сейчас нет, и потому немцы со страшной силой начали тянуть СП-2. Если бы было норм, то они прям зубами-ногами-когтями так не хватались бы за СП-2. Если не знаете ситуации на энергорынке ЕС и какую роль отыгрывает Франция с её множеством атомных, то не пишите ерунду. Так же открыты сайты Европы, где не всё так круто, как вы это пишете и проблемы с небалансами. В Германии круто, что потери у них минимальные в сетях и они в отличном состоянии в сравнении с другими. Ищите сами информацию, а не слушайте ящик, можете даже поехать и посмотреть, не так там всё круто. Так же производство панелей дико загрязняет среду, а о вопросе утилизации еще даже не задумывались, и куда потом девать горы старых панелей и как их утилизировать - это тоже вопрос, на который пока нет адекватного ответа даже у ЕС. Так же уже в ЕС нельзя ставить СЭС для продажи электричества без аккумуляторов, и покупать электричество будут в большинстве в пики по отмашке диспетчера, а не когда будет выработка, так же есть штрафы за недовыработку, если указали допустим 20МВт сможет отдать СЭС, а по факту отдали 18МВт, то будут штрафы, это уже реальность и у нас это будет, и если у вас будет своя СЭС, то не будут покупать электричество когда выгодно вам, будут покупать когда выгодно энергосистеме, то есть в утренний пик, вечерний и днём по необходимости, и за недовыработку по договору штраф, как действует для всех в энергосистеме.
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23.07.2021 11:40 Ответить
ветряки ночью не работают?нет? Германия, кстати, мировой лидер по этому показателю.
А солнце, да. есть некоторые проблемы.Германия, кстати, далеко не солнечная страна.И упор делается на энергию ветра, шельф большой.А насчет атомки.
Японцы тоже думали, что Фукусима вершина технологий
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23.07.2021 12:44 Ответить
Открою вам секрет: ветряки то и днём не всегда работают и это проблема, промышленные ветра не везде есть, в Украине с ветрами вообще не фонтан. Я повторю, если бы в Германии всё было хорошо по зелёнке, то они с такой силой и упорством не гнали бы газопровод Северный Поток - 2, уже почти достроили и скоро запуск в обход Украины, из каждого утюга уже этот СП-2, и как раз за счет газа они будут проводить балансировку энергосистемы, когда не работает зеленка, чтобы стабилизировать энергосеть и лихорадку с ценообразованием, опять же можете почитать. Зеленка у них провалилась, это они сами уже говорят и причина этому - отсутствие дешевого способа хранения и накопления электроэнергии и это основная проблема, ветер и солнце не всегда есть и энергию от их генерации нужно и ИДЕАЛЬНО накапливать, когда есть ветер и солнце, а электричеством пользоваться люди хотят когда им удобно, особенно когда нет не ветра и не солнца, вот и всё. Мировой лидер по альтернативке это Швеция и Норвегия и там за счёт ГЭС, почитайте, это не закрыто. По Фукусиме не знаю, что там они, но закрывать не собираются атомные.
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23.07.2021 13:45 Ответить
О мощности АЭС и ВИЭ ./ Блок АЭС 1000 МВт предназначен для несения постоянной нагрузки 1000 МВт. Блок ТЭС 300 МВт с турбиной К-300-240 предназначен для долговременной работы с мощностью 300 МВт на гарантийном режиме, кратковременной работе с мощностью 330 МВт в пиковом режиме и недолговременной работе на частичных режимах. ВЭС и СЭС мощностью 6300 МВт может выдать 6300 МВт в часть времени-при расчётных скорости ветра и плотности теплового потока, на которые проектировались воспринимающие ветровую и солнечную энергии поверхности ВИЭ. Среднегодовая эксплуатационная мощность ВЭС и СЭС 6300 МВт составляет примерно 2 000 МВт.
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22.07.2021 18:52 Ответить
Дякую за відповідь, але щось не те. Замньом ...
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22.07.2021 19:01 Ответить
На всякий случай -вреда не будет. 1000 МВт=1 ГВт=0,001Тераватта .
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22.07.2021 19:25 Ответить
Протягом 12 міс 2020р виробництво е/е в Україні становило - 148,809 млрд кВт-год, що на 3,3% менше показника 2019р (153,967 млрд кВт-год).


Найбільший обсяг е/е протягом минулого року згенерували атомні електростанції (АЕС) - 51,2% або 76,2 млрд кВт-год (що на 8,2% менше за показник 2019р - 83 млрд кВт-год).


На другому місці за обсягами виробництва теплоелектростанції (ТЕС) та теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які разом відпустили у мережу - 35,2% від загального обсягу е/е (з них 26,6% припадає на ТЕС, а 8,6% на ТЕЦ) або - 52,34 млрд кВт-год, що на 6,2% менше за аналогічний показник 2019р.


В свою чергу, альтернативні джерела енергії (СЕС, ВЕС та інші) у 2020р виробили 7,3% від всього об'єму, або - 10,84 млрд кВт-год. Це на 95,6% більше е/е ніж у 2019р (5,54 млрд кВт-год).


ГЕС та ГАЕС зайняли 4-е місце в обсязі генерації у 2020р, виробивши 5,1% (з них ГЕС - 4%, ГАЕС -1%), або 7,58 млрд кВт-год, що на 3,7% менше показника генерації у 2019р (7,86 млрд кВт-год). При цьому споживання ГАЕС у насосному режимі (споживання електроенергії станціями, для балансування енергосистеми) збільшилось на 16,3% - до 2,13 млрд кВт-год.


https://expro.com.ua/novini/virobnictvo-************-v-ukran-protyagom-2020r-znizilos-na-33-do-1488-mlrd-kvt-god





От тепер усе стало на свої місця. А я ніяк не міг зрозуміти нащо Ви порівнюєте усі ВЕС і СЕС з однією ХАЕС
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23.07.2021 20:14 Ответить
Приведенные Вами данные интересны и полезны.
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23.07.2021 21:04 Ответить
Не знаю за конкретные цифры, но по факту разница в длительности генерации, зеленка не производит электричество 24/7. Ядерная электростанция работает 24/7. Летов в ясный день генерация за ВИЭ допустим 7300 МВт в час, но такая генерация может быть в лучшем случае 8-10 часов в сутки, дальше солнце или низко или ночь и генерации нет и это уже втрое ниже по выработке в сравнении с АЭС. Ядерная станция же может дать 2000 МВт энергии, но работает 24/7 не зависимо от погоды и времени суток и того она работает в три раза больше ВИЭ, а если тучи, дожди, то ВИЭ еще сильнее отстают. Осенью день короче, солнца меньше и ВИЭ уже вырабатывают меньше энергии, а если дожди то тоже генерация на минимуме. А зимой вообще печаль, день маленький, солнца может месяцами не быть, генерация можно мизерная и учитывая всё это ядерная будет ДАЛЕКО впереди, оно так и есть. А людям как раз зимой и нужно электричество, а солнца зимой и нет, даже вы по платежка своим можете увидеть, что зимой потребление больше, как минимум лампочки нужно включать, т.к. день меньше. Накопить электричество недорого еще не придумали, его в ведро не налить.
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22.07.2021 20:52 Ответить
+5
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22.07.2021 21:08 Ответить
Усіх "зелених інвесторів", які не бажають торгувати за ринковими правилами, а хочуть впарювати українцям свій альтернативний і замінний товар втридорога під протекцією держави - треба копняком під зад виганяти з України, а заодно і тих хто наприймав для них відповідні закони.
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22.07.2021 16:03 Ответить
так правила і є ринковими.у 2030 році тарифи будут вільними, а до того часу мають відшкодуватися ігвестиції. А інакше є їнший шлях як вказано вище, шукати десь 10 млрд доларів на побудову пари блоків атомних електростанцій.
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22.07.2021 16:10 Ответить
Який інший шлях ? Договори і закони під інвестиції у СЕС і ВЕС вже прийняті.
Будуємо, не будуємо блоки АЕС, а 20 лярдів за "зелену" віддати тре*.
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22.07.2021 18:23 Ответить
Один блок АЕС коштує приблизно 5 млрд доларів.Їх потрібно десяток у найближчі десять років,Це 50 млрд доларів, яких немає+ 10 млрдів на зупинку діючих блоків.А Вас є звідки взяти ці кошти, чи проїмо АЕС і все повідключаємо нахрін?
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22.07.2021 18:44 Ответить
При чому "ми можемо, чи не можемо" ??
Договори і закони під інвестиції у СЕС і ВЕС вже прийняті - 20 лярдів за "зелену" віддати треба.
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22.07.2021 19:00 Ответить
Ну так, спочатку при за долари в конвертах наприймали "зручних" законів для Ахметова та Ко, а тепер кошмарять усю країну цінами на електрику та зупиняють АЕС
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22.07.2021 16:18 Ответить
Ваші АЕС і так зупиняться через років 10-15(більша частина).Які тоді закони приймати будете?
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22.07.2021 16:31 Ответить
Наші ...
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22.07.2021 18:08 Ответить
Скільки тобі напарили втридорога? Чи аби *********?
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22.07.2021 16:57 Ответить
Так вроде ж раша в ЕСПЧ уже телегу накропала.
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22.07.2021 16:20 Ответить
Строительство блока АЭС стоит около 8 млрд долларов, что в 5 раз превышает стоимость солнечной электростанции, в 4 раза - ветровой и в 2 раза - биологической.
Исследования разных стран показали, что со временем цена произведенного на АЭС и ТЭС электричества, возрастает.
Электроэнергия, вырабатываемая на станциях, работающих на альтернативных источниках - дешевеет.
Все это связано с дороговизной утилизации ядерных отходов и использованием дополнительного оборудования для уменьшения выбросов СО в атмосферу.
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22.07.2021 19:23 Ответить
Все альтернативные источники ерунда, пока не придумали как дешево хранить электричество и пока нет супер аккумуляторов - зеленка дешеветь не будет, это крайне не стабильная генерация, которая зависит от погоды, времени суток и времени года (от панели зимой вы получите энергии немного больше чем ноль). Солнца много летом, а электричество много потребляется именно зимой, когда зеленка не работает. В продвинутых странах как раз делают ставки на ядерные реакторы на быстрых нейтрона, которые смогут дожигать отходы от обычных ядерных станций и позволят создать замкнутый ядерный цикл почти без отходов, информацию есть и можете почитать. Дальше ведутся разработки по термоядерным реакторам, но там пока больших прорывов нет. Вон арабы в ОАЭ песках построили себе ядерную станцию, то наверное они таки что то знают и понимают, поля панелей они себе ставить не стали, дураки наверно или не дураки и понимают перспективы... Амеры себе делают технологию типа искусственного фотосинтеза, чтобы летом когда много солнца генерировать газ горючий (вроде из воздуха вытягивать СО2 и синтезировать метан на специальных панелях от энергии солнца, но инфы мало) и потом газ загонять в подземные хранилища, а зимой пользоваться - это очень крутая идея для аккумулирования солнечной энергии на зиму.
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22.07.2021 21:08 Ответить
 
 