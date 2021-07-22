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Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель

Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель

Экс-пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель рассказала, что пресс-службе Офиса Президента первые девять месяцев работы запрещали говорить об оккупированном Крыме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

По ее словам, коммуникация в начале президентства Зеленского была неудачной.

"Я считаю, что первые девять месяцев нашей коммуникации в Офисе - это была полная катастрофа, к сожалению. Я постоянно указывала на то, что нам приходило очень много запросов, что мы должны давать нашу позицию, что мы должны звучать в этом информационном, дезинформационном вакууме. Но к сожалению, был бан на то, чтобы комментировать даже понятные, обыкновенные вещи. Например, так много было вопросов "скажите о Крыме". Почему нам запрещали говорить о Крыме - непонятно", - рассказала Мендель.

В тот период - с мая 2019-го по февраль 2020 года - главой Администрации, а затем и руководителем Офиса Президента был Андрей Богдан. Однако Мендель указывает, что запрещал говорить об оккупированном Крыме не он, а руководитель информационной политики ОП, которым тогда был Кирилл Тимошенко.

"Когда пришел уже новый глава Офиса, который предоставил коммуникациям все инструменты и возможности, было сложно. Однако нам удалось очень многое сделать. Я действительно счастлива, что нам удалось хоть как-то выйти из той катастрофы коммуникационной, созданной вначале", - подытожила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мендель о скандальной цитате из своей книги о "грязных палатках" на Майдане: Я ничего не сказала такого, что бы противоречило правде

Автор: 

Крым (26425) Богдан Андрей (384) Тимошенко Кирилл (432) Мендель Юлия (232) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+39
Враги и идиоты...
Ну шо, героические наши 73%, как вам ваша влада?
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22.07.2021 16:24 Ответить
+24
Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель - Цензор.НЕТ 6024
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22.07.2021 16:26 Ответить
+20
запрєщатєль....

Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель - Цензор.НЕТ 6500
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22.07.2021 16:23 Ответить
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запрєщатєль....

Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель - Цензор.НЕТ 6500
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22.07.2021 16:23 Ответить
Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель - Цензор.НЕТ 6024
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22.07.2021 16:26 Ответить
Перші 9 місяців роботи в ОП забороняли говорити про окупований Крим, - Мендель - Цензор.НЕТ 1750Перші 9 місяців роботи в ОП забороняли говорити про окупований Крим, - Мендель - Цензор.НЕТ 9741
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22.07.2021 16:52 Ответить
Запрещали говорить о Крыме "какая разница, чей Крым"?
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22.07.2021 16:23 Ответить
Враги и идиоты...
Ну шо, героические наши 73%, как вам ваша влада?
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22.07.2021 16:24 Ответить
Вороги, що косять під ідіотів.
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22.07.2021 16:26 Ответить
Нє, ідіотів там певна кількість є все-таки, просто ними керують вороги...
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22.07.2021 16:32 Ответить
Та тому що зєлі кукловоди іншої думки
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22.07.2021 16:25 Ответить
а шо, хтось сумнівавсь, що зелене - прокацапське мудило?
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22.07.2021 16:35 Ответить
Мендель будет работать на канале Ахметова, "Украина 24". в качестве постоянного колумниста телепроекта "Большая деолигархизация".
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22.07.2021 16:41 Ответить
Лучшей сторожевой соб колумнистки нечего и искать.
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22.07.2021 16:46 Ответить
Перші 9 місяців роботи в ОП забороняли говорити про окупований Крим, - Мендель - Цензор.НЕТ 6128
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22.07.2021 16:47 Ответить
Даже страшно подумать-чем Мендель затыкали рот,коммуникационная ты наша.

Перші 9 місяців роботи в ОП забороняли говорити про окупований Крим, - Мендель - Цензор.НЕТ 8192
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22.07.2021 16:41 Ответить
Відповідь проста-кремль заборонив-зеля гучно клацнув каблуками і віддав під козирьок.
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22.07.2021 16:42 Ответить
Во время беременности противопоказаны стрессы.
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22.07.2021 16:43 Ответить
Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель/ Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ".- Мы вам так верили, товарищ ШЭфир, как, может быть, не верили себе. Комика в кипе, радостно колотящего хреном по роялю, сделали президентом Украины. Четыреждыуклониста от ВСУ сделали верховным-выше не бывает-главнокомандующим ВСУ. А она не затихает.
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22.07.2021 16:44 Ответить
"...Я действительно счастлива, что нам удалось хоть как-то выйти из той катастрофы коммуникационной, созданной вначале" Не знаю, не знаю..., мне кажется, что катастрофа таки продолжается.
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22.07.2021 16:45 Ответить
Так все правильно-она вышла, а катастрофа продолжается!
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22.07.2021 17:56 Ответить
Потому что к власти пришло много предателей Украины
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22.07.2021 17:00 Ответить
Десь половина, інша половина - ідіоти. Більш ефективний склад важко уявити.)
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22.07.2021 17:07 Ответить
зеЛох до сих пор не озвучивает вопрос чей Крым и с кем конкретно воюют ВСУ на Донбассе
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22.07.2021 17:01 Ответить
Просто Зеля еще в Оман к тому времени не съездил...
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22.07.2021 17:02 Ответить
Это ли не является предательством и кретинизмом?
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22.07.2021 17:11 Ответить
Зато ЗЕ-мрази собирались судить патриотов, которые "сдали" Крым...
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22.07.2021 17:19 Ответить
Сейчас она на говорит с дуру! Ну-ну... и шо ещё ?
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22.07.2021 17:27 Ответить
вона зараз буде за гроші лепетати що завгодно,як богдан!!!
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22.07.2021 17:29 Ответить
Эй, минуточку!
Остановите музычку!
Если, млять, всё решает "руководитель информационной политики ОП" - так в чём роль попугая-пресс-секратаря?
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22.07.2021 17:31 Ответить
Кажись все точки над и расставлены, остается арестовать предателя, надеяться на 73% совков и хохлов нет смысла, они засунут языки в задницу и будут сопеть, должны выйти на улицу украинские активисты и патриоты, и решат, что делать с предателем, комуняку на гиляку.х
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22.07.2021 18:05 Ответить
Шо то було,- "такие странние откровения"- не до добра
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22.07.2021 18:58 Ответить
Юля, жги ешшо!
То ли она не понимает, что сдаёт этот зелёный балаган из-за своей глупости, то ли специально это делает, неважно.
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22.07.2021 18:59 Ответить
В дезинформационном вакууме....? Это что? Но мы геройски.... Шобла
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22.07.2021 19:04 Ответить
Давай ешо Юличка😀 вы в одной банке
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22.07.2021 19:50 Ответить
Кто запрещал??
)(уйло?? или Беня??
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22.07.2021 20:14 Ответить
ЗеБанда хотела продать Крым роSSии, но не договорились по цене!
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23.07.2021 16:27 Ответить
 
 