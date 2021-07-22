Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель

Экс-пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель рассказала, что пресс-службе Офиса Президента первые девять месяцев работы запрещали говорить об оккупированном Крыме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

По ее словам, коммуникация в начале президентства Зеленского была неудачной.

"Я считаю, что первые девять месяцев нашей коммуникации в Офисе - это была полная катастрофа, к сожалению. Я постоянно указывала на то, что нам приходило очень много запросов, что мы должны давать нашу позицию, что мы должны звучать в этом информационном, дезинформационном вакууме. Но к сожалению, был бан на то, чтобы комментировать даже понятные, обыкновенные вещи. Например, так много было вопросов "скажите о Крыме". Почему нам запрещали говорить о Крыме - непонятно", - рассказала Мендель.

В тот период - с мая 2019-го по февраль 2020 года - главой Администрации, а затем и руководителем Офиса Президента был Андрей Богдан. Однако Мендель указывает, что запрещал говорить об оккупированном Крыме не он, а руководитель информационной политики ОП, которым тогда был Кирилл Тимошенко.

"Когда пришел уже новый глава Офиса, который предоставил коммуникациям все инструменты и возможности, было сложно. Однако нам удалось очень многое сделать. Я действительно счастлива, что нам удалось хоть как-то выйти из той катастрофы коммуникационной, созданной вначале", - подытожила она.

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