Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель
Экс-пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель рассказала, что пресс-службе Офиса Президента первые девять месяцев работы запрещали говорить об оккупированном Крыме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".
По ее словам, коммуникация в начале президентства Зеленского была неудачной.
"Я считаю, что первые девять месяцев нашей коммуникации в Офисе - это была полная катастрофа, к сожалению. Я постоянно указывала на то, что нам приходило очень много запросов, что мы должны давать нашу позицию, что мы должны звучать в этом информационном, дезинформационном вакууме. Но к сожалению, был бан на то, чтобы комментировать даже понятные, обыкновенные вещи. Например, так много было вопросов "скажите о Крыме". Почему нам запрещали говорить о Крыме - непонятно", - рассказала Мендель.
В тот период - с мая 2019-го по февраль 2020 года - главой Администрации, а затем и руководителем Офиса Президента был Андрей Богдан. Однако Мендель указывает, что запрещал говорить об оккупированном Крыме не он, а руководитель информационной политики ОП, которым тогда был Кирилл Тимошенко.
"Когда пришел уже новый глава Офиса, который предоставил коммуникациям все инструменты и возможности, было сложно. Однако нам удалось очень многое сделать. Я действительно счастлива, что нам удалось хоть как-то выйти из той катастрофы коммуникационной, созданной вначале", - подытожила она.
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Ну шо, героические наши 73%, как вам ваша влада?
сторожевой собколумнистки нечего и искать.
Остановите музычку!
Если, млять, всё решает "руководитель информационной политики ОП" - так в чём роль попугая-пресс-секратаря?
То ли она не понимает, что сдаёт этот зелёный балаган из-за своей глупости, то ли специально это делает, неважно.
)(уйло?? или Беня??